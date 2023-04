Miasma Chronicles: uno strategico a turni che sembra molto promettente

La storia recente di Bearded Ladies si configura come un percorso creativo breve ma intenso, partito da quel bruciante amore verso XCOM 2 che ha guidato la nascita di Mutant Year Zero - recuperate qui la nostra recensione di Mutant Year Zero Road to Eden - e proseguito con un secondo passaggio non del tutto riuscito, con Corruption 2029, che non è riuscito a generare la stessa ottima impressione su pubblico e critica.



Desiderosi di mettersi alle spalle il passo falso, i ragazzi del team svedese hanno cominciato a lavorare a un'esperienza che conciliasse l'anima strategica alle inclinazioni di un gioco di ruolo immersivo e dalla trama appagante: Miasma Chronicles è un'opera che si evolve a partire dalle fondamenta di un genere ormai consolidato, ma capace di riservare numerose sorprese grazie al suo approccio moderno alla narrazione e al gameplay.



Il guanto dominatore

Quella che gli sviluppatori ci hanno permesso di provare è una versione quasi completa del titolo in uscita il prossimo mese, la cui solidità visiva e tecnica - al netto di sparuti bug di cui il team era già a conoscenza - ci ha rassicurato sullo stato dei lavori, allontanando lo spauracchio di un possibile rinvio: questo non è un dettaglio di poco conto, perché la cornice artistica scelta per Miasma Chronicles non è assolutamente spartana o semplicistica, ma gode di un'illuminazione di grande impatto e di magnifici effetti particellari, che accompagnano un impianto scenico che non ci aspettavamo di trovare in un gioco sviluppato in soli due anni e mezzo da un team relativamente piccolo come Bearded Ladies.

I primi passi di un'avventura che si propone come matura e stimolante presentano un mondo devastato dal Miasma, una piaga dalle origini misteriose che ha messo in ginocchio la specie umana nonostante le sue tecnologie avanzatissime, riducendola a un misero numero di accampamenti e cittadine improvvisate sparsi in una natura riscopertasi molto pericolosa. Gli effetti caotici della calamità hanno infatti generato animali aggressivi e altri abomini, oltre a rendere ancora più bestiali alcuni gruppi di sopravvissuti, regrediti allo stato di razziatori e crudeli assassini.



Una flebile speranza di rinascita è custodita tra le dita di Elvis, un adolescente spaesato e senza alcuna abilità soprannaturale, ma in possesso di un guanto iper-tecnologico che potrebbe contrastare gli effetti del Miasma: il potente oggetto gli è stato lasciato in eredità dalla madre, una rinomata ricercatrice che ha studiato la calamità per molti anni, ma adesso lei è sparita senza lasciare alcuna traccia e suo figlio non sa come gestire i poteri dello strumento.

L'appoggio incondizionato di Riggs, un robottone che - per qualche assurda ragione - considera Elvis il suo fratello minore, non è sufficiente per sondare i misteri dell'oggetto e del Miasma, ma un'incredibile scoperta tra gli archivi della scienziata scomparsa potrebbe ribaltare il destino dell'umanità, dando un nuovo scopo a un ragazzino obbligato a diventare un uomo nel minor tempo possibile. La storia di Miasma Chronicles parte proprio dall'ennesimo fallimento di Elvis, che ormai da molto tempo cerca di controllare i poteri del guanto in suo possesso provando ad abbattere il muro di Miasma sorto a breve distanza da Sedentary, la sua città natale, riuscendo soltanto a sovraccaricarne il nucleo di energia rendendo l'oggetto inutilizzabile: nelle battute iniziali il protagonista sembra essere il classico adolescente rancoroso e spaesato nel suo ruolo di orfano prescelto, mentre ben altra impressione suscita suo "fratello" Riggs, un automa senziente e dalla parlantina sciolta che non manca mai l'appuntamento con il sarcasmo. Non bastano poche ore di gioco per giudicare una sceneggiatura che, proprio come il suo protagonista, si evolverà nel corso del tempo, ma già dall'approccio iniziale è possibile apprezzare una delle caratteristiche più peculiari del titolo.



Solitamente relegata ad un ruolo secondario negli strategici a turni, la trama di Miasma Chronicles si propone invece come uno degli elementi principali dell'esperienza targata Bearded Ladies, soprattutto grazie alla propensione ruolistica del gioco, che invoglia l'utenza all'esplorazione del suo mondo immaginario, passando attraverso dialoghi ben scritti ed ottimamente recitati (i testi sono in italiano, il parlato è in inglese) e missioni secondarie. Per scoprire i dettagli sulla misteriosa catastrofe è anche possibile raccogliere annotazioni sparse per gli edifici abbandonati.



Proprio per questo gli sviluppatori hanno scelto di concentrarsi sulla caratterizzazione di protagonisti e comprimari che sembrassero credibili, così da farli muovere con naturalezza all'interno di un mondo post-apocalittico all'apparenza irrecuperabile: sostenuti da una direzione artistica pregevole, gli scenari iniziali di Miasma Chronicles rimangono impressi per le modalità di rappresentazione del disastro, tra città deserte e foreste invase da questa misteriosa e malsana forza della natura, con una palette cromatica varia capace di rendere ogni paesaggio unico e distinto dagli altri.



Le ambientazioni non sembrano puntare alla vastità né ad intricate connessioni, ma vengono valorizzate da un approccio al gameplay che premia i giocatori desiderosi di esplorare ogni anfratto, alla ricerca di Plastica (la nuova valuta del mondo devastato dal Miasma), potenziamenti e frammenti di lore.

La chiarezza dello strategico

Nonostante una convinta propensione alla narrazione, Miasma Chronicles non dimentica nemmeno per un attimo i fondamentali di uno strategico a turni profondo e intelligente, che pesca a piene mani dai grandi esponenti del genere senza però temere di modificarne alcuni degli aspetti invecchiati o semplicemente non funzionali al titolo.

La squadra controllata dal giocatore - che conta i soli Elvis e Riggs nelle battute iniziali, ma destinata ad espandersi con l'arrivo di nuovi personaggi - si muove su un campo di battaglia che si trasforma in una grande scacchiera, ogni mossa ha un valore inestimabile ai fini dell'incontro e soltanto un'analisi lucida e ragionata può fare la differenza tra una sconfitta inesorabile e una vittoria perfetta. Ogni pedina deve sfruttare al meglio il proprio turno controllando il luogo dello scontro, perché il posizionamento si rivela fin da subito il vero fattore decisivo in battaglia: analizzando la presenza di coperture totali e parziali, il giocatore è chiamato ad aggirare i nemici per colpirli ai lati massimizzando le percentuali di riuscita dell'assalto, influenzate ovviamente anche dalla distanza e dalla portata dell'arma equipaggiata. Se la mitragliatrice di Elvis si rivela ottima dalla media distanza, lo shotgun di Riggs è invece devastante negli scontri ravvicinati, mentre il fucile di precisione vanta una lunga gittata ma sacrifica l'ampiezza del caricatore.



Alle possibilità date dalle bocche da fuoco - modificabili attraverso potenziamenti che ne migliorano l'efficacia in battaglia, acquistabili nei negozi o rinvenibili durante l'esplorazione tra una sparatoria e l'altra - si uniscono le abilità uniche di ogni personaggio. Queste si possono sbloccare spendendo i punti esperienza per diversificare ogni combattente e seguono quattro rami di uno skill-tree contenuto ma vario (unico per ogni soldato). Devono essere utilizzate con attenzione, tenendo a mente il loro periodo di cooldown. Il giocatore è chiamato a soppesare le proprie mosse anche in funzione di quelle degli avversari, che già dalle prime battute offrono una buona varietà sia in termini estetici che puramente ludici: dalle rane antropomorfe iniziali, che sembrano venerare il Miasma come una sorta di divinità e si distinguono in ricognitori, medici, pericolosi comandanti e veloci aggressori, si passa ai razziatori umani e poi a giganteschi abomini della natura, capaci di offrire una sfida stimolante ma mai punitiva (almeno al livello standard).



Negli aspetti fondamentali del gameplay, Miasma Chronicles non si discosta quindi dalle meccaniche viste in Mutant Year Zero e in altri congeneri, ma ha il coraggio di cambiare piccoli particolari ammodernando una ricetta ludica che avrebbe rischiato di apparire statica. Un primo esempio lo ritroviamo nelle fasi di preparazione alla battaglia, quando è possibile tendere imboscate ai nemici ignari della nostra presenza dando il via allo scontro nella posizione che più ci aggrada: gli addetti ai lavori hanno reso più veloci queste fasi semplicemente mantenendo il movimento libero finché non abbiamo piazzato i personaggi esattamente dove vogliamo, poi - con la semplice pressione di un tasto - si entra nella modalità combattimento con il conseguente ritorno ai turni.



È un aspetto che potrebbe apparire secondario, che però rende più immediata e piacevole questa fase di preparazione alla battaglia. Votati allo stesso obbiettivo appaiono tanti altri "piccoli" ritocchi come la veloce gestione dell'inventario e delle skill utilizzabili, che rendono l'esperienza di gioco estremamente godibile anche grazie a un'ottima leggibilità della lotta, garantita da indicatori sempre puntuali nel segnalare gli sviluppi di ogni possibile azione.



Un gioco per tutti

Grazie agli accorgimenti di cui sopra le battaglie di Miasma Chronicles ci sono apparse meno ingessate rispetto a quelle vissute in altri titoli simili, più dinamiche e comprensibili nel controllo di un campo che lascia grande spazio di manovra a chi pianifica con attenzione le proprie mosse.

Come ogni strategico che si rispetti, anche il titolo di Bearded Ladies punisce infatti chi si lancia contro i nemici senza riflettere ma, soprattutto nell'intento di valorizzare la propensione narrativa del titolo, cerca di venire incontro a diversi tipi di utenti. Alle classiche difficoltà più o meno ardue è stata infatti aggiunta una modalità "storia" dedicata ai giocatori interessati alla trama e ai suoi personaggi, così che chiunque possa godere del racconto senza trovarsi di fronte lo scoglio di un ostico strategico a turni. Come se non bastasse, un'ulteriore opzione - selezionabile anche per gli altri livelli di sfida - asciuga completamente tutti gli aspetti legati alle percentuali di riuscita di ogni sparo, semplificandoli a un veloce 50% se il nemico si trova dietro una copertura parziale, e a un 100% garantito quando lo si prende di mira da un lato scoperto. Insomma, la volontà del team di proporre il suo prodotto anche ai meno avvezzi è palese (e gradita).



Oltre all'ovvio impiego delle armi e degli oggetti, dopo le prime schermaglie il gameplay si apre ai poteri del Guanto di Elvis, che gli permettono ad esempio di scagliare un nemico su una casella selezionata (magari su un barile esplosivo, ottenendo effetti devastanti), oppure di rilasciare una scarica di elettricità che danneggia fino a tre avversari ravvicinati. A queste possibilità vanno aggiunte la presenza di bocche da fuoco dalle caratteristiche uniche - fucili con silenziatore, shotgun che spingono fuori dalla copertura un avversario - nuovi personaggi dotati di abilità peculiari e le opportunità garantite da scenari ampi e sviluppati anche in altezza, a testimonianza delle alte ambizioni dell'esperienza ludica.