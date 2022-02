Midnight Ghost Hunt: giochiamo a nascondino con i fantasmi

Sempre più spesso le produzioni votate al multiplayer spingono alla competizione più sfrenata, proponendo meccaniche di gameplay difficili da comprendere e ancor più ardue da padroneggiare alla perfezione (pensiamo ad esempio al sistema di costruzione di Fortnite Capitolo 3). Fortunatamente, però, esistono ancora software house che decidono di sviluppare titoli multigiocatore online che non vogliono fare altro che intrattenere e divertire, soprattutto se giocati in compagnia di un gruppo di amici.



È proprio con queste intenzioni che nasce Midnight Ghost Hunt, progetto sviluppato da Vaulted Sky Games e pubblicato da Coffee Stain, che prova a proporre una variante del classico Prop Hunt (una sorta di nascondino) fondendola all'eterna lotta tra gli acchiappafantasmi e le loro prede. Sebbene non si conosca la data d'uscita del gioco, il team di sviluppo ci ha concesso la possibilità di testare in anteprima la Beta di Midnight Ghost Hunt che arriverà su Steam nei prossimi giorni, così da provare a giocare da entrambe le parti. Scopriamo quindi com'è che funzionano le partite di Midnight Ghost Hunt.

Who you gonna call?

Le meccaniche alla base di Midnight Ghost Hunt sono davvero semplici, tanto da rendere quasi futili eventuali tutorial: quattro giocatori vestono i panni dei cacciatori di fantasmi e altrettanti utenti devono invece sfuggire dalle grinfie dei loro avversari nascondendosi in giro per lo scenario. Come si può intuire, in base a quale delle due fazioni si appartiene, il gioco cambia in maniera drastica sia dal punto di vista del gameplay che della visuale, dal momento che i cacciatori giocano in prima persona e i fantasmi in terza.

Tutto inizia con una breve fase preparatoria, nella quale i giocatori di tutte e due le parti possono costruirsi una build selezionando armi, gadget e abilità attive/passive con le quali trovare o sconfiggere gli avversari in base al ruolo ricoperto. A questo punto i fantasmi hanno una manciata di secondi per trovare qualcosa in cui nascondersi, dal momento che con la semplice pressione di un tasto possono entrare all'interno di sedie, suppellettili o altri elementi dello sfondo e muoversi mentre li controllano, così da posizionarsi al millimetro per provare ad ingannare il team di cacciatori.



Quando ormai tutti hanno assunto una forma alternativa e si sono messi in posizione, entrano in gioco i cacciatori, armati fino ai denti: da questa parte della barricata, infatti, il gioco si trasforma in una sorta di sparatutto in prima persona, dal momento che gli acchiappafantasmi possono selezionare un'arma da fuoco e un gadget che permette di contrastare i fantasmi oppure di individuarli più facilmente.

La varietà di oggetti disponibili rende Midnight Ghost Hunt un prodotto molto interessante e adatto a strategie, visto che gli accessori hanno funzioni così diverse tra loro che è molto difficile riuscire a vincere senza una buona diversificazione. Se il sensore di fonti di calore è fondamentale per scovare il nemico, l'aspirapolvere serve a risucchiare i ‘resti' dell'ectoplasma per fare in modo che gli alleati non possano riportarlo in gioco. Prendere le giuste precauzioni è importante, poiché il ritrovamento del nemico dà il via a situazioni folli in cui il fantasma inizia a fuggire mentre i cacciatori lo rincorrono scatenando le loro armi da fuoco. Ovviamente di

fronte ad avversari armati fino ai denti non dovrete limitarvi a scappare, dal momento che le abilità dei fantasmi permettono di dirottare l'attenzione dei cacciatori anche dopo la loro eliminazione: in una partita, ad esempio, abbiamo selezionato una skill che ci ha dato l'opportunità di emettere suoni spettrali per confondere i nemici e sviarli quando stavano per avvicinarsi troppo ai compagni ancora nascosti. Se nelle prime fasi della partita si vengono a creare momenti di ilarità da non sottovalutare, nei momenti finali tutto degenera nel caos più assoluto. Quando il tempo scade prima che tutti i fantasmi siano finiti tra le grinfie dei cacciatori, le lancette dell'orologio segneranno la mezzanotte, dando il via ad un brutale combattimento tra le due parti. In questi momenti i fantasmi possono entrare all'interno di oggetti più grossi ed attaccare i cacciatori, magari sfruttando un'enorme armatura da cavaliere.

Tra ville infestate e scuole abbandonate

Non abbiamo citato a caso l'armatura da cavaliere, poiché si tratta di un elemento presente esclusivamente in una delle mappe. Da quello che abbiamo potuto osservare e da quello che è emerso dalle stesse parole degli sviluppatori, i quali hanno giocato con noi svelandoci molti dei segreti del gioco, ognuna delle arene propone meccaniche di gioco e oggetti unici e che contribuiscono ad offrire una certa varietà tra un match e l'altro.

Oltre alla villa spettrale, che è composta principalmente da spazi angusti e passaggi segreti, abbiamo provato anche una seconda mappa, ovvero un'enorme grotta sul mare. Questa arena si differenzia dalla precedente per via della presenza di spazi molto più ampi, dal momento che è caratterizzata dalla carcassa di un galeone al centro e di una serie di grotte tutto intorno. La terza ed ultima mappa provata era invece ambientata in una scuola post ballo di fine anno, di notte: in questo caso si alternavano stanze più grandi, come la palestra, ad altre più piccole come i bagni, luogo nel quale è possibile nascondersi persino dietro le porte per rendere molto difficile la vita dei cacciatori.



Non è semplice, da una prova così breve, intuire quale sia la varietà delle ambientazioni proposta dal team di sviluppo, ma se la versione finale dovesse includere un discreto numero di mappe, tutte diverse tra loro per estetica e meccaniche, potrebbe sicuramente trattarsi di un grosso punto a favore del gioco. Per quello che riguarda invece il sistema di progressione, non abbiamo avuto modo di approfondirlo, ma gli stessi sviluppatori ci hanno assicurato che nel gioco potremo accumulare esperienza e salire di livello per sbloccare skin, pose per la vittoria e altri elementi per la personalizzazione.

Ed è proprio l'elemento estetico a non averci pienamente convinto, poiché sia il design degli ambienti che dei personaggi non spicca per originalità. A non esaltarci è stato anche il comparto grafico< che propone modelli dei protagonisti e fondali non troppo dettagliati, anche applicando le impostazioni grafiche più elevate.