Minecraft Dungeons: analisi della Closed Beta del nuovo dungeon crawler

Prima di Fortnite e dei battle royale, il fenomeno videoludico per eccellenza era sua maestà Minecraft. Dal suo debutto ufficiale nel 2011, il sandbox di Mojang creato da Markus "Notch" Persson ha conosciuto una diffusione senza precedenti: oltre ad essere stato al centro di un affare da 2.5 miliardi di dollari, il titolo ha espanso il suo universo in ogni modo possibile tra realtà aumentata e iniziative educative, confermandosi come una vera e propria pietra miliare del medium.

Oggi siamo qui per discutere dell'ennesimo tassello pronto ad ampliare il bagaglio ludico dell'IP di Microsoft, ovvero Minecraft Dungeons. Una produzione affine a serie come Diablo, che unisce i canoni tipici dei dungeon crawler con le atmosfere leggere dell'opera di Notch e soci. Abbiamo passato alcune ore in compagnia della closed beta del gioco, previsto per il 26 maggio, e le nostre impressioni preliminari sono decisamente positive. È tempo quindi di sfoderare la spada e affilarla per bene, perché non si sa mai quando potrebbe balzare fuori un Creeper.

La vendetta è un piatto che va servito a cubetti

La leggenda narra che l'Abitore, esiliato e in cerca di una dimora, trovò soltanto odio e forconi ad attenderlo. Di fronte a quel rifiuto apparentemente ingiustificato, il suo rancore crebbe fino a quando non si ritrovò davanti alla mitica Sfera del Predominio, un gioiello incantato ed incredibilmente potente, ma altresì saturo di influssi malefici.

Impaurito, l'Abitore cedette alla curiosità, e da quello sciagurato momento nacque la temibile figura dell'Arci-Abitore, un individuo corrotto dal male, capace di richiamare a sé creature di ogni sorta. Assetato di vendetta, non gli ci volle molto per far inginocchiare qualsiasi abitante al suo cospetto, e chi non si piegava sarebbe stato spezzato. Serviva un eroe, uno in grado di riportare la pace e la serenità.



Il primo incontro con il titolo di Mojang e Double Eleven si apre con un filmato dai toni fiabeschi, leggeri ma efficaci nel raccontare una storia sempreverde: quella del cavaliere senza macchia e senza paura pronto a sconfiggere il malvagio di turno. Nonostante la semplicità del plot, il trailer iniziale di Minecraft Dungeons colpisce con un buon impatto scenico, presentandosi come un cortometraggio animato ricco di piacevoli dettagli: dagli effetti dell'illuminazione alle piccole trovate comiche che sdrammatizzano la scena

Chi sia però questo eroe chiamato all'avventura è una decisione che spetterà soltanto a noi: una volta consultato l'editor con diversi personaggi predefiniti e dato colore ai cubi che formeranno il nostro alter ego, sarà il momento di partire per un viaggio all'insegna della libertà e della sconfitta definitiva dell'Arci-Abitore.

Diablo like

Sin dalle primissime battute, Minecraft Dungeons richiama fortemente la serie di Blizzard, seppur con toni e atmosfere edulcorate. Il mondo di gioco è quello che qualsiasi fan di Mojang conosce, con cubi sospesi che formano terre e labirinti in cui addentrarsi spada alla mano. La telecamera posta in diagonale, con la sua visuale dall'alto, richiama apertamente opere come Diablo.

Nello specifico, dal terzo capitolo della serie hack'n'slash è stata ripresa anche la meccanica della pozione di salute infinita (a patto di attendere un periodo di cooldown tra un uso e l'altro), e l'utilizzo della capriola per distanziarsi dai nemici. Questi ultimi comprendono tutto il bestiario dell'opera di Notch, tra zombi e Creeper kamikaze, insieme ad alcune interessanti novità, come incantatori e altri avversari speciali. Non mancano nemmeno delle buone boss fight, anche se sul tasso di sfida è bene fare una digressione a parte.

Armi per tutte le etàÈ da menzionare la cura per le diverse armi corpo a corpo che abbiamo testato: che siano spade, falcetti o il mitico piccone, ogni strumento d'offesa ha in dote una combo di attacchi unica, ottime animazioni e diverse caratteristiche legate al range d'attacco e alla velocità. Allo stesso modo, anche il classico arco è stato reinterpretato in modi decisamente fantasiosi, tra frecce rimbalzanti e altre stramberie decisamente curiose. In mancanza delle classiche "build", quindi, gli sviluppatori hanno voluto garantire la libertà di personalizzazione nel modo più intuibile possibile, lasciando intatta la capacità di sperimentazione. Perfino i mercanti non hanno enormi liste di oggetti da consultare, ma elargiscono un equipaggiamento casuale dopo aver ricevuto il giusto ammontare di smeraldi.

Minecraft Dungeons, infatti, ci ha dato la netta sensazione di volersi rivolgere a una platea vasta e di qualsiasi età, e per questo motivo la prima run è affrontabile unicamente alla difficoltà base (le due opzioni successive, invece, saranno disponibili dopo aver completato l'avventura). Non bisogna però temere che questa impostazione risulti troppo permissiva per chi conosce a menadito il genere: dopo aver affrontato la missione tutorial e costruito il campo base, potremo lanciarci in altre spedizioni aumentando il livello di sfida per ottenere maggiori ricompense. Tra queste ci sono i classici smeraldi verdastri, la valuta spendibile presso alcuni mercanti, e gli artefatti, legati a doppio filo al sistema di progressione del personaggio.



Su questo fronte Minecraft Dungeons persegue una strada originale ed efficace, per dare forma a un dungeon crawler adatto a chiunque. Dimenticate dunque la suddivisione in classi "ruolistiche" che di norma caratterizza il genere, e abbracciate l'idea di avere un eroe da plasmare con ogni nuovo pezzo di equipaggiamento. Quest'ultimo, infatti, comprende un'arma corpo a corpo, un arco, un'armatura e tre manufatti con bonus di ogni tipo: una canna da pesca utile per afferrare qualsiasi cosa dalla distanza, scarponi magici per fuggire via dal pericolo, e perfino una piuma leggendaria in grado di stordire i nemici.

Tornando al potenziamento dell'eroe, Mojang ha deciso di abbandonare qualsiasi skill tree o punto esperienza. Una volta superato un livello, si ottiene un "bonus magia" per incantare il proprio armamentario, associando specifici effetti passivi ad armi e armature. Anche se Minecraft Dungeons eredita la ricchezza del loot dal genere di riferimento, non bisogna temere di perdere risorse con cattivi investimenti, dato che basterà riciclare l'oggetto incantato per riottenere il punto speso, oltre a una piccola somma in gemme. Si tratta di un sistema decisamente intuitivo e semplice da padroneggiare, ma non per questo superficiale.

Una volta accettata una missione, che si tratti di una quest principale o secondaria, ci si ritrova a combattere qualsiasi cosa capiti a tiro (soprattutto ai livelli di difficoltà maggiori, dove la mole di nemici aumenta esponenzialmente). A fronte di obiettivi tutt'altro che complicati da portare a termine - la campagna avrà una durata di circa cinque ore - siamo rimasti piacevolmente stupiti dall'ampiezza delle mappe, ricche di labirinti generati proceduralmente, combattimenti randomici con nemici speciali e segreti da scovare. Completare una spedizione al 100% richiederà tempo e attenzione, dato che alcuni bauli invisibili appaiono anche in zone apparentemente irraggiungibili: ad esempio, non è raro imbattersi in piattaforme sospese, su cui atterrare grazie alle capriole (in assenza di un comando per saltare).



L'unica nota stonata della nostra prova è stato il loot poco succulento rinvenuto in alcune zone segrete: nulla che non possa essere rivisto e ribilanciato da qui alla release ufficiale del gioco.

In compagnia si picchia meglio

Oltre alla beta abbiamo potuto assistere a una sessione di gameplay, insieme al team di sviluppo, incentrata sul multiplayer cooperativo e sulle abilità combattive avanzate. Grazie a un sistema drop in/drop out decisamente snello, qualsiasi compagno potrà unirsi alla nostra scampagnata battagliera, e la difficoltà scalerà automaticamente per offrire il giusto tasso di sfida a tutti i partecipanti.

Pensato per essere goduto sia in "couch gaming", sia online con altri prodi guerrieri, Minecraft Dungeons offre ulteriori aiuti nelle missioni affrontate in co-op, come la possibilità di far tornare in vita i propri compagni e un teletrasporto istantaneo per ricongiungersi facilmente. A nostro avviso, il titolo sviluppato da Mojang è pensato anche per attirare l'attenzione dei genitori che desiderano spendere ore insieme ai propri figli, e dalle premesse l'obiettivo sembra decisamente alla portata dello studio.



Ai livelli più alti, quando l'equipaggiamento inizia ad avere più incantamenti e comprende gli artefatti più rari, su schermo si scatena un vero e proprio inferno di esplosioni, raggi laser e cubi volanti. Seppur in via di sviluppo, Minecraft Dungeons sembra sfoggiare un comparto tecnico solido, che non cede di un passo neanche nelle situazioni più concitate.

E di pagine di avventure ce ne potrebbero essere parecchie, dato che il team è già al lavoro su due DLC narrativi che aggiungeranno nuove spedizioni. Sull'orizzonte delineato da Mojang, infine, si allunga anche la promessa di un supporto al cross play, che verrà introdotto nel corso dell'anno.