MiniLAW Ministry of Law: la legge sono io

respira, mangia e sogna mondi videoludici dal 1995, aspira a diventare uno dei migliori comunicatori italiani del settore e migliorare la percezione del medium videoludico nel grande pubblico. É un fanboy di Warhammer 40.000, quindi lanciategli un "For the Emperor!" su Facebook Twitter per farvelo amico.

Può capitare, nella carriera di un recensore, di cambiare la propria opinione nei riguardi di un genere con cui, fino a poco tempo prima, non riusciva a trovare punti di risonanza. Chi vi scrive, per esempio, non ha mai provato particolare affetto per il sotto-genere dei Rogue-like (e delle modalità che prevedono il permadeath e la "chiusura" del salvataggio, come la Ironman degli XCOM di Firaxis e la Hardcore di Diablo III), a causa del terrore costante di perdere la partita per un errore banale, vanificando allo stesso tempo gli sforzi e i progressi compiuti in diverse ore di gioco. Questo timore è stato infine neutralizzato dopo aver scoperto miniLAW: Ministry of Law, un action game in pixel art (disponibile in early access) che ci cala violentemente all'interno di un contesto che attinge a piene mani dall'immaginario cyberpunk più grezzo e brutale, creando così un senso di euforia tale da farci dimenticare la presenza dello spettro del Game Over, legato alla morte "definitiva" del nostro personaggio o al fallimento della missione principale.

24 ore per salvare quel che resta della civiltà umana

Sviluppato da LassoGames, un piccolissimo studio del West Virginia composto da appena 6 persone, miniLAW è ambientato in una Terra devastata dall'Ultimo Conflitto Terrestre (o LTC, Last Terrestial Conflict, nella lingua d'Albione), che ha reso inabitabile il 95% della superficie. La restante parte è occupata da New Babel, l'ultimo bastione della civiltà umana, cento milioni di abitanti divisi in 100 enormi distretti: una vera e propria Babilonia. Nell'arduo compito di amministrare un simile coacervo etnico non poteva non esserci il solito regime totalitario che, con i suoi "Ministeri", mantiene la "diversità genetica", determina la storia e, ovviamente, protegge se stesso e la popolazione dalle minacce sia esterne che interne.

Prevedibilmente, i consorzi criminali "possiedono" ampi margini di manovra all'interno di New Babel e l'ordine sociale viene mantenuto a malapena grazie all'intervento diretto e sbrigativo dei Connestabili del Ministry of Law, poliziotti potenziati ciberneticamente che piombano sulla scena del crimine e neutralizzano i facinorosi, spesso in modo "definitivo".

Il nostro protagonista è, di fatto, uno di questi Connestabili, un individuo anonimo, senza passato e nessuna emozione "superficiale", a cui viene assegnata una direttiva straordinaria, ovvero quello di trovare e disattivare, da solo, un ordigno nucleare entro le successive 24 ore.

Come potranno facilmente intuire gli appassionati di fantascienza e, in particolare, di cyberpunk, la storia di miniLAW mostra chiare influenze da immaginari come Giudice Dredd (la megacittà, la polizia autorizzata a giustiziare i malviventi sul posto) e RoboCop (un poliziotto cyborg come protagonista e il vestiario decisamente "punk" di alcune gang criminali), alle quali si aggiungono altre citazioni eccellenti, come i maghi tecnomanti di Shadowrun e le pubblicità per il Soylent Green; il tutto è rappresentato con una grafica in pixel art molto interessante e in continuo aggiornamento, che non esita a mostrare dettagli assai espliciti anche nelle scene più cruente, in cui i nemici uccisi si accasciano scompostamente in laghi di sangue. Dal punto di vista prettamente tecnico il titolo LassoGames offre più di quanto lascia intuire, basti pensare alla presenza della fisica, una rarità per i videogiochi bidimensionali, che viene applicata a una moltitudine di situazioni, a partire proprio dal nostro protagonista e dalla sua armatura potenziata, che dimostra tutta la sua ineluttabile pesantezza quando sbalza via i nemici che si trovano sul percorso dello scatto, oppure quando li danneggia semplicemente cadendogli addosso da una piattaforma superiore. Gli stessi criminali, una volta tramortiti, si lasciano andare in un ragdoll selvaggio, il quale può portare a risultati esilaranti, come corpi appesi al bordo di un cornicione che, lentamente, scivolano nell'oblio.

Giudice, Giuria, Boia

Al di là dell'ambientazione interessante e dell'atmosfera hard boiled, quello che ci ha colpito veramente di miniLAW è stata la grande libertà di movimento e azione permessa al nostro Connestabile. Oltre allo striminzito tutorial iniziale, in cui vengono spiegati i rudimenti del gameplay, infatti, il gioco di LassoGames nasconde al suo interno tante meccaniche complementari, la cui scoperta viene lasciata interamente nelle mani del giocatore.

La stessa conformazione delle mappe nelle fasi "sul campo" invita il giocatore a scoprire metodi "alternativi" per navigare nello scenario: potrebbe capitare, infatti, che l'uscita di un ascensore verso un livello superiore sia pesantemente presidiata dai "perp" (contrazione di "perpetrator", descrizione utilizzata ingame per classificare i malviventi) e che, di conseguenza, il modo migliore per sopravvivere a quest'imboscata consista nello scalare il piano partendo dal balcone sottostante, accucciarsi e lanciare una granata stordente in mezzo al capannello di delinquenti, per poi correre verso di loro e iniziare a menare le mani.

Durante le missioni principali, gli unici "punti fissi" del gioco consistono nel trovare la bomba, il codice per disattivarla e i responsabili della cospirazione, mentre il metodo per giungere a questo scopo può oscillare da un approccio freddo e pragmatico, in cui far prevalere la dottrina dello "sparare prima e poi fare domande", a uno più "compassionevole", dove il nostro Connestabile sarà impegnato a sottomettere i "perp" usando principalmente l'intimazione "verbale" e qualche sporadico sganascione potenziato ciberneticamente. Gli "attributi" dei nemici, visibili sull'HUD in corrispondenza dei parametri principali (salute, stamina e resistenza), costituiscono un valido aiuto nella scoperta delle "tecniche coercitive" più efficaci per provocarne la resa incodizionata.

Una volta presa confidenza con la gestione della presa (che, al momento, non funziona sempre e comunque) e le azioni eseguibili in questo contesto (colpo con il calcio della pistola, testata potenziata, lancio a terra, "urlo" in faccia e, per finire in bellezza, sparo al corpo), miniLAW diventa una delle esperienze più interessanti e "catartiche" degli ultimi tempi.

Un'altra componente importante nell'economia ludica è quella investigativa legata al sistema di comunicazione simil-Codec. Oltre all'azione sul campo, infatti, il nostro Connestabile dovrà svolgere indagini e interrogatori attraverso il sistema di comunicazione interno, in cui si potrà tentare di estorcere le informazioni necessarie dai sospetti. Nel caso non si riesca a cavare un ragno dal buco, fortunatamente, vengono in soccorso i colleghi del "debriefing team" che, dopo qualche ora di appropriato "interrogatorio", forniranno sempre tutto quello che il sospettato "aveva" da dire.

Pur essendo in una fase ancora piuttosto prematura, la fattura di queste sequenze "testuali" è già più che buona: i membri delle quattro organizzazioni criminali, infatti, sono ben caratterizzati e i discorsi risultano molto interessanti da leggere, in un misto fra serietà e umorismo involontario che ricorda il Dredd del 1995 (memorabili il Biofreak strafatto che fugge dal proprio riflesso e il cospirazionista che denuncia la "congiura del Gronk").

Una gemma grezza

Nonostante tutti i pregi appena descritti, miniLAW: Ministry of Law dimostra il suo stato di incompletezza in diverse istanze. Il gioco, d'altronde, non si mantiene sempre stabile, alternando inspiegabili rallentamenti dell'engine grafico a sporadici crash, di cui non siamo riusciti a capire la ragione.

Lo stesso Codec non è ancora perfettamente funzionante, in quanto può capitare che si inceppi durante la conversazione con un particolare informatore, costringendo a una chiusura forzata dell'applicazione.

Un altro difetto che abbiamo riscontrato riguarda il combattimento a mani nude, dove spesso ci siamo trovati in situazioni in cui, stando a distanza ravvicinata, capitava che solo i colpi dei malviventi andassero a segno, mentre quelli del nostro Connestabile infierivano sul nulla.

Un ultimo appunto che, al momento, ci sentiamo di fare concerne il sistema di controllo che, per venire incontro alle necessità di integrazione del supporto ai controller, associa troppe funzioni a uno stesso tasto, senza possibilità di rimapparle quando si utilizza una tastiera.