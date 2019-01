Monster Energy Supercross 2: Milestone torna in pista

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Il passaggio all'Unreal Engine, che ormai muove tutte le simulazioni del team milanese, non è l'unico riassestamento che di recente ha interessato le strategie produttive di Milestone. Una visita agli studi della software house nostrana ha svelato una lungimirante riorganizzazione aziendale, che ha visto la creazione di un team dedicato per ognuno dei brand principali (da MXGP a RIDE, senza dimenticare ovviamente il pilastro MotoGP). Questo fa sì che il lavoro su ciascun franchise sia più focalizzato e continuativo, in modo da sostenere con più efficacia la crescita e l'evoluzione di ogni saga.

Il primo titolo a beneficiare in maniera evidente di questo approccio sarà Monster Energy Supercross 2, produzione che il prossimo 8 febbraio si affaccerà sul mercato intenzionata a ribadire e cementare i punti di forza del suo predecessore. Qualche interessante novità a livello di gameplay, una campagna più strutturata ed una mole impressionante di personalizzazioni sono gli aspetti che più colpiscono, per un titolo che rappresenta - come spesso nel caso dei giochi Milestone - un profondo atto d'amore per la disciplina che rappresenta.

Supercross che passione

Partiamo ovviamente dalle "formalità": Monster Energy Supercross 2 è il videogioco ufficiale del campionato organizzato dalla American Motorcyclist Association, e come tale si farà forza di tutte le licenze del caso. Dentro questo nuovo capitolo trovano spazio anche quei piloti che non erano stati inseriti nel predecessore, e le tre classi principali della competizione (le 450 e le due 250 East e West). A far da cornice c'è un ampio corollario di moto, marche, loghi, piste riprodotte con la solita attenzione e fedeltà, entrate spettacolari.

Milestone vuole insomma digitalizzare ogni dettaglio di questa disciplina rombante e spettacolarizzata, quotatissima in America ma con la voglia di "colonizzare" anche l'Europa. L'aspetto quantitativo, in ogni caso, sarà approfondito in fase review. Durante questo "primo contatto" con il titolo abbiamo invece potuto apprezzare qualche interessante novità di gameplay, a partire dalla rinnovata gestione dello scrub, il gesto tecnico/atletico con cui i piloti inclinano la moto dopo un salto per modulare la traiettoria e accorciare il tempo di permanenza in aria. Per attivare l'azione è ancora sufficiente far convergere o allontanare gli stick analogici al momento giusto, ma una volta in volo sarà necessario gestire l'inclinazione del mezzo con attenzione. Per riallineare la moto con il terreno non basterà far tornare gli stick in posizione neutra, e dovremo invece occuparci in prima persona delle rotazioni e delle torsioni. Oltre a permetterci di estremizzare il gesto esibendoci in uno whip da applausi, questo rende l'azione molto più delicata e complessa. In generale ad esser stata migliorata è tutta la gestione dei pesi, che adesso richiede un maggior livello di attenzione non solo durante le fasi di salto e gli atterraggi, ma anche quando si affrontano sezioni del tracciato particolarmente delicate (come una serie serrata di "whoops").



A livello ludico, insomma Monster Energy Supercross 2 uno dei prodotti più tecnici di Milestone, capace di regalare ottime soddisfazioni ai piloti (virtuali) che apprezzano profondità e simulazione. La chiave del successo è sempre rappresentata dallo studio meticoloso del tracciato e del suo "ritmo", legato ovviamente alla sequenza di salti ed alla capacità di modulare la velocità per sfruttare al meglio le pendenze. Una novità di questa seconda edizione, a tal proposito, è la possibilità di attivare la classica scia blu che nei racing game suggerisce come comportarsi in pista.

Se nei titolo tradizionali i suggerimenti visivi servono a gestire accelerazioni e frenate, qui la traiettoria suggerisce il modo migliore per affrontare dossi e salti. Una buona idea per insegnare ai giocatori le strategie migliori. In termini di gameplay un'altra novità è rappresentata dall'introduzione di sezioni del circuito con superfici sabbiose, che ovviamente determinano un comportamento del mezzo molto diverso rispetto alle classiche piste fangose. I segmenti sulla sabbia potranno essere utilizzati anche nell'editor di tracciati, a beneficio della varietà di situazioni e di approcci.



Veniamo alle modifiche che interessano la campagna ed il compound, apprezzatissima feature della scorsa edizione. Per quanto riguarda la struttura della carriera, Monster Energy Supercross 2 permetterà di gestire in maniera più libera ogni settimana del nostro pilota, scegliendo liberamente la sua schedule. Potremo infatti "compilare" l'agenda di eventi e attività, dividendoci come sempre fra allenamenti e incontri con fan, stampa e sponsor.

Ovviamente l'obiettivo sarà quello di arrivare in forma al weekend di gare, per primeggiare sulla pista. Una novità molto gradita è che durante le competizioni ufficiali, a seconda delle nostre prestazioni (e magari di qualche collisione imprevista), potremo sviluppare una rivalità con altri piloti, che poi potremo "sfogare" nelle settimane successive: il gioco ci darà infatti l'opportunità di invitare i rivali nel nostro compound, per sfidarli su uno dei tre circuiti costruiti in questa zona. In questa edizione l'area "free roaming" a disposizione del giocatore conterrà infatti un tris di piste (una MX e due SX), oltre mettere in mostra una maggiore varietà di elementi e sfoggiare un ciclo giorno-notte dinamico.

Importante segnalare che il team ha rivisto completamente il funzionamento degli sponsor: nella passata edizione la scelta del nostro sostenitore economico era del tutto "meccanica", e bastava di fatto scegliere l'azienda che proponeva un'offerta migliore. Stavolta, invece, ogni sponsor avrà delle richieste specifiche legate ai diversi stili di gioco, e i giocatori dovranno scegliere con più cognizione di causa: meglio puntare su chi chiede di brillare in pista, oppure su chi preferisce una buona continuità nel rapporto con stampa e fan?



Chiudiamo la nostra disamina preliminare citando brevemente il menù di personalizzazione del pilota e della moto, davvero straripante di elementi, livree, caschi, tute. Ci saranno anche degli oggetti speciali da sbloccare superando sfide letteralmente proibitive, pensate per i piloti più abili e capaci di rappresentare una sorta di "endgame" per chi vuole "esaurire" completamente la produzione.