Monster Energy Supercross 4: Milestone sgomma tra terra e fango

Archiviati i capitoli RIDE 4 e MXGP, entrambi approdati da pochissimi giorni anche sulle console di ultima generazione (qui il nostro speciale sulla versione PS5 di RIDE 4), Milestone può finalmente tornare a rivolgere le proprie attenzioni al nuovo continente. A meno di due mesi dalla data di uscita sugli scaffali, abbiamo infatti avuto modo di mettere le mani su una versione preliminare del prossimo gioco del team milanese dedicato al campionato Supercross statunitense, giunto ormai al quarto capitolo. Tra una sfida a tempo e un breve tour dell'editor di tracciati, abbiamo subito ritrovato il feeling con il fango e la terra battuta d'oltreoceano, anche e soprattutto grazie ad un modello fisico che, in tutta onestà, non ci è parso poi così diverso dalla sua implementazione precedente.



Monster Energy Supercross 4 sembra intenzionato a proseguire sul medesimo solco tracciato dal fratello maggiore MXGP, presentandosi ai nastri di partenza senza troppe pretese d'innovazione e con un piglio decisamente conservativo, forse in attesa di esplorare pienamente le potenzialità derivanti dal salto generazionale appena compiuto dal mondo console. Al netto di una doverosa rinfrescata all'interfaccia utente, adesso più pulita e sintetica che mai, ci siamo fondamentalmente trovati di fronte a un capitolo di transizione, che punta a capitalizzare ulteriormente i traguardi raggiunti dal team negli anni passati in attesa di poter colmare il piccolo gap che ancora lo separa dall'eccellenza.

Altro giro, altra corsa

Sembra passata una vita dalla rivoluzione abbattutasi sulle IP Milestone con il passaggio all'Unreal Engine 4, dagli anni spesi a rincorrere uno standard qualitativo sempre più elevato, con progressi annuali a dir poco spaventosi. Oggi il prodotto è solido e collaudato, i bug estremamente limitati e le collisioni - per quanto ancora lontane dalla perfezione - molto più credibili. Il raggiungimento di un tale livello di stabilità e pulizia del codice, però, porta sempre con sé un inevitabile calo del tasso medio d'innovazione, o quanto meno una scarsità di modifiche evidenti, di aggiustamenti sufficientemente facili da individuare per i giocatori meno tecnici o non particolarmente appassionati della disciplina in sé.

A conti fatti Monster Energy Supercross 4 non è affatto identico al terzo capitolo (qui la nostra recensione di Monster Energy Supercross 3), ma le differenze - almeno stando alla build provvisoria da noi provata - non sono facili da scovare, e potrebbero lasciare nell'animo del giocatore medio un discreto senso d'insoddisfazione. Lo stesso provato, immaginiamo, da coloro che hanno deciso di dare un'altra possibilità a MXGP dopo aver già spolpato il capitolo precedente. Il gioco, preso singolarmente, ha indubbiamente le carte in regola per confermarsi un ottimo prodotto, ma forse non abbastanza da mantenere vivo l'interesse degli appassionati di vecchia data.



Una delle richieste più insistenti da parte della community riguarda da sempre la possibilità di muovere il pilota con maggiore libertà quando la moto è staccata da terra, così da aumentarne la manovrabilità nei salti e nelle sezioni più tecniche, che nel Supercross, vista la diversa gestione degli spazi e la natura "artificiale" dei tracciati (a differenza di quanto accade nel motocross, questi sono contenuti in uno stadio), sono ancor più insidiose e frequenti.

L'esecuzione di scrub e whip, in effetti, è stata interessata da qualche piccola alterazione che sembra andare proprio in quella direzione: sebbene non si sia ancora arrivati alla totale libertà di movimento richiesta a gran voce da molti, il pilota è adesso leggermente più reattivo e controllabile. Anche le animazioni ci sono parse leggermente più credibili, al netto di qualche perplessità sulla fluidità di quelle viste in fase di chiusura dei due gesti tecnici sopracitati, quando ci accingiamo a riprendere posizione in vista dell'atterraggio, forse leggermente troppo rigide e veloci.



Sul piano grafico le differenze con il capitolo precedente sono a tratti quasi impercettibili. Alcune piste possono però vantare un maggior numero di solchi, i quali ci sono sembrati visivamente più realistici e meno "piatti" rispetto al passato. Considerazione che, per contro, non fa altro che evidenziare un altro problema cronico del cross in salsa Milestone: la totale mancanza di interazione tra le moto e i segni che queste andranno progressivamente a tracciare sul terreno dopo ogni passaggio. Ancora una volta si tratta di elementi solo ed esclusivamente estetici e non influenzeranno in alcun modo traiettorie, stabilità e percorrenza della nostra due ruote.

Sgommate in libertà

Torna anche in Supercross 4 l'immancabile compound, piccola appendice free roaming che da tempo accompagna le portate principali dei racing game su sterrato del team milanese. Visitare i bellissimi paesaggi rurali del Maine, però, non ha fatto che rafforzare il nostro scetticismo riguardo all'efficacia di un simile contenuto, sempre più fine a se stesso e mai realmente integrato con il resto del gioco. Al suo interno potremo scorrazzare liberamente, sia da soli che in compagnia di altri giocatori, oppure effettuare vere e proprie gare su una manciata di piccoli tracciati dedicati, ma nessuna di queste attività, per il momento, ha saputo regalarci le sensazioni sperate.

Vista la natura provvisoria della build da noi testata, per il momento preferiamo non sbilanciarci troppo, ma speriamo vivamente che qualcosa possa cambiare prima della release definitiva. Siamo rimasti particolarmente contrariati soprattutto dalla presenza invadente di "confini" ben visibili, costantemente illuminati di un verde acceso capace di deturpare l'altrimenti impeccabile opera di modellazione del paesaggio.



Pochi sono stati anche i cambiamenti riscontrati durante il nostro primo incontro con il nuovo editor di tracciati, il quale però, in tutta onestà, era già una delle componenti più riuscite del gioco, e di conseguenza anche quella che necessitava

di un minor numero di correttivi. Le principali modifiche che balzano all'occhio sono quasi tutte inerenti all'insieme di elementi a nostra disposizione durante la fase creativa. Sono state aggiunte nuove partenze e altri moduli di personalizzazione completamente inediti, tutti rigorosamente basati su quelli presenti all'interno delle varie piste del campionato. Il nostro approccio preliminare con Supercross 4 non ci ha permesso di toccare con mano alcune componenti fondamentali della sua offerta ludica, tra cui l'importantissima modalità carriera e il sistema di personalizzazione nella sua interezza (le opzioni disponibili in fase di creazione del pilota, ad esempio, in questa build erano molto ridotte).



Mentre sulla seconda non abbiamo alcun dubbio, e sappiamo di poterci aspettare la solita valanga di elementi estetici su licenza come da tradizione Milestone (si parla di 110 marchi ufficiali coinvolti), la modalità carriera incarna ad oggi uno dei più grandi elementi d'incertezza. I proclami della software house parlano di un sistema di progressione inedito, più profondo che mai e basato sull'utilizzo di un vero e proprio skill tree. Per maggiori informazioni a riguardo, però, dovremo attendere l'arrivo della versione finale del gioco, previsto in uscita su tutte le piattaforme (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Google Stadia) il prossimo 11 Marzo.