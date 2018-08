Monster Hunter Generations Ultimate: ricomincia la caccia su Nintendo Switch

Monster Hunter World ha cambiato per sempre il destino della serie Capcom nei territori d'Occidente. Il successo di questo capitolo ha infatti aperto la stagione della caccia ad un pubblico molto più vasto, non più solo agli instancabili estimatori del brand, ma anche a tutti i neofiti dell'arte venatoria virtuale: in tal senso, la neonata creatura del team nipponico, che di recente ha costruito la sua tana anche tra i lidi di Steam, ha innescato la svolta mainstream per una saga che, prima di questo inaspettato exploit, era per lo più rivolta ad una combriccola di cacciatori hardcore. Ed è proprio grazie all'acclamazione a furor di popolo di Monster Hunter World che Capcom si è decisa finalmente a portare sulle lande nostrane Monster Hunter Generations Ultimate, versione potenziata ed espansa di Generations, uscita in patria lo scorso anno su 3DS e Nintendo Switch. Si tratta, per chi non lo sapesse, dell'ultimo episodio ancorato alla formula "tradizionale" del franchise, prima che World scombussolasse buona parte delle meccaniche ludiche: pur con colpevole ritardo, l'edizione Ultimate ha iniziato a lasciare le proprie impronte sul Nintendo eShop europeo, tramite una demo che ci permette di affilare le nostre armi e di prepararci alle battaglie che ci attendono il prossimo 28 agosto. Radunate gli amici, fate il pieno di provviste e passate la cote a fil di spada: è il momento di abbattere di nuovo qualche bestia colossale.

Cacciare con "stile"

Generations Ultimate è un Monster Hunter di quelli "nudi e crudi", in cui gli affezionati della serie si sentiranno immediatamente a proprio agio. Avendo esordito cronologicamente un anno prima di World, tutte le novità del capitolo per console Microsoft e Sony non fanno parte del pacchetto. Ciò non significa, tuttavia, che Ultimate sia meno ricco del suo successore: in realtà, sul versante contenutistico, l'episodio per Switch è un'opera monumentale, con un bestiario che supera le centinaia di voci, portandosi in dote i mostri della versione Generations per 3DS ed aggiungendo anche inedite belve e Devianti. La demo ci dà l'opportunità di fronteggiare tre bestiole, ognuna caratterizzata da altrettanti differenti gradi di difficoltà. Si parte dal "piccolo" Gran Maccao, si passa da uno scontro faccia a faccia col grosso Barioth e si giunge infine ad una battuta di caccia al pericolosissimo Valstrax. Per sconfiggerli senza sudare le proverbiali sette camicie nell'arco di 25 minuti, occorrerà pazienza, costanza e - soprattutto - sperimentazione. Sarà opportuno infatti familiarizzare accuratamente con l'arsenale in dotazione, come in ogni buon Monster Hunter che si rispetti: in Ultimate troveremo ad attenderci 14 strumenti di morte (oppure un Cacciamiao, se preferite), ciascuno dei quali - ovviamente - modifica in modo radicale l'approccio alla battaglia. È dovere di ogni buon cacciatore addestrarsi a padroneggiare la lama che gli è più congeniale, fino a trovare l'arma maggiormente adatta alle proprie esigenze. A tal proposito, accanto ai quattro stili che abbiamo imparato a conoscere nel primo Generations (Gilda, Offensivo, Aereo e Ombra) sono state inserite altre due opzioni, ossia Valoroso ed Alchemico. La prima è indirizzata principalmente a quei "coraggiosi" che non temono lo scontro diretto: attaccando con frequenza, d'altronde, finiremo per riempire un'apposita barra del valore, con cui potenziare i colpi e schivare con più rapidità. La seconda, invece, è decisamente più peculiare, pensata allo scopo di offrire supporto durante gli scontri: al costo di una tacca nella barra SP, infatti, potremo scuotere una grossa botte per rifornirci di oggetti come il "cibo alchemico". Anche questi due nuove aggiunte si portano in dote le ben note "Arti Caccia", mosse speciali da azionare sul campo, il cui numero varia in base al tipo di stile selezionato. Simili talenti, uniti al sestetto di tecniche, dona al combat system di Ultimate un'incredibile profondità ed una considerevole dose di appagamento, merito di una sorprendente stratificazione capace di variare il moveset degli avatar in base alle varie combinazioni.

Ecco perché, prima di involarci verso l'obiettivo, sarà necessario allenarsi a dovere, e prendere confidenza con l'arma prediletta: benché gli ostacoli non siano certo insormontabili, al livello di complessità più elevato i mostri sapranno davvero darci del filo da torcere. Se sceglieremo di affrontare l'avventura in solitaria, verremo spalleggiati da due compagni felini guidati dall'intelligenza artificiale, che ci affiancheranno nelle nostre peregrinazioni e ci aiuteranno con potenziamenti alla salute ed alla resistenza. Ma il vero potenziale di Monster Hunter si esprime, prevedibilmente, quando si gioca insieme ad altri tre giocatori: con la modalità multiplayer (sia online, sia in locale), fino a quattro utenti potranno armarsi di tutto punto ed incamminarsi per conquistare la pellaccia dei mostri. Nella versione di prova, la stabilità della componente online ci è parsa assolutamente perfetta, senza alcun tipo di singhiozzo né incertezze di sorta: la fluidità ed il divertimento dell'esperienza sono stati minati soltanto dall'inevitabile caos che si genera a schermo quando 4 guerrieri si accaniscono contemporaneamente sulla medesima preda, complice anche una gestione della telecamera non sempre precisa ed alcune imprecisioni di natura tecnica. Sono mancanze che, in ogni caso, passano in secondo piano dinanzi all'adrenalina ed allo spirito di cameratismo che si respira nelle battute di caccia più lunghe ed estenuanti, quando un manipolo di combattenti si supporta a vicenda per battere due temibili nemici: le belve ed il tempo.

Poket Monsters

Monster Hunter Generations Ultimate è figlio di una "generazione" portatile, parto dell'hardware del 3DS, e questa conversione per l'ibrida di Nintendo non riesce in alcun modo a mascherare le sue origini. Il lavoro di adattamento si situa in un'accettabile via di mezzo tra la svogliatezza e l'accuratezza, imbastendo un colpo d'occhio gradevole ma inevitabilmente vetusto. Per quanto il balzo qualitativo rispetto all'edizione handheld sia comunque rimarchevole, merito di una maggiore nitidezza visiva, dell'ovvio aumento di risoluzione e della limatura dell'aliasing, nel complesso - specialmente in modalità TV - Ultimate soffre il peso della sua genesi.

Sebbene i modelli poligonali siano ben dettagliati, con animazioni sempre implementate con perizia (tale da rendere piuttosto "realistiche" le creature che popolano il mondo di gioco), la resa delle texture, le compenetrazioni e l'effettistica non fanno certo gridare al prodigio. Bisognerà inoltre fare i conti con una struttura delle fasi esplorative un po' obsoleta, in particolare per chiunque abbia già trascorso centinaia di ore nell'universo di World: le mappe, del resto, sono divise in micro ambienti interconnessi, nonché separati da un breve schermata di caricamento ogni qual volta passeremo da una zona all'altra. Quando dovremo inseguire le fuggiasche creature nei vari punti del loro habitat, è indubbio che simili interruzioni azzoppino un po' il ritmo dello scontro. Scendendo a patti con questi compromessi tecnici, potremo goderci un'avventura sostanziosa e soddisfacente, che in formato portatile esprime il meglio di sé, nascondendo gli inciampi grafici e conservando una piacevole pulizia scenica.