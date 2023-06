Mortal Kombat 1 giocato a Los Angeles: il trionfo della violenza pura!

Mortal Kombat 1 è una ripartenza. Fiera, trionfante, aggressiva. Un picchiaduro che, a detta del team di sviluppo, intende fornire la massima libertà possibile ai propri utenti sul versante del gameplay. Ciò che abbiamo provato durante i Play Days alla Summer Game Fest non ci ha ovviamente dato piena conferma delle grandi ambizioni di NetherRealm, perché i personaggi utilizzabili nella demo erano solo quattro, con tre lottatori Kameo pronti a supportarli in battaglia.



Ci vorranno ben altri incontri, ben altre ossa frantumate e ben altri litri di sangue versato per comprendere fino in fondo di che pasta è fatto questo nuovo episodio. Eppure il test di circa mezz'ora ha messo in chiaro un altro aspetto, sufficiente già di suo per tranquillizzare chi di Fatality non ne ha mai abbastanza: sia sul piano tecnico che su quello ludico, Mortal Kombat 1 promette spettacolo.

Un gameplay più veloce

L'opera di NetherRealm è un ibrido tra familiarità e innovazione, non solo sul versante del sistema di combattimento. Anche i personaggi che i fan hanno imparato a conoscere negli anni sono sì gli stessi, eppure appaiono differenti, sotto certi aspetti persino "nuovi". L'inedita versione dei volti noti del franchise è figlia di quella riscrittura del canone operata da Liu Kang in Aftermath, il DLC di MK11.

Il team ha potuto insomma sbizzarrirsi sia per quanto concerne la narrazione, sia la rielaborazione di alcuni dei più iconici lottatori della serie. Sub Zero, tra le altre cose, può ora usare una barriera di ghiaccio che lo protegge interamente, e al contempo sfruttare il suo lottatore Kameo per passare all'offensiva. Kitana e Liu Kang possiedono un maggior numero di mosse aeree, mentre Kenshi ha la facoltà di evocare sullo stage lo spirito di un suo antenato, e combattere insieme a lui, mentre il giocatore li controlla entrambi.



Questi che vi abbiamo citato erano anche gli unici guerrieri presenti nella demo, accompagnati da 3 lottatori di supporto, ossia Sonya, Kano e Jax, ciascuno dotato di caratteristiche combattive uniche.



Esistono molteplici tipi di Kameo Fighters: quelli più offensivi, quelli maggiormente orientati alla difesa, e quelli utilissimi per estendere le combo. Spetterà al giocatore scegliere quali Kameo abbinare ai personaggi principali, unendo le doti di entrambi i kombattenti per dar vita a combinazioni sempre più efficaci.

Il loro supporto in battaglia non è per ovvie ragioni illimitato, ma anzi regolato da un indicatore che si ricarica nel tempo, ma con una velocità tale da non lasciarci mai a lungo senza "aiuti". Ancora non sappiamo quali saranno i protagonisti che faranno parte delle due categorie del roster, tuttavia è certo che volti come Sub Zero, Scorpion e Kung Lao saranno selezionabili sia come "main fighters" sia come Kameo. Quello di Mortal Kombat 1 è insomma un combat system concepito con in mente la totale sperimentazione, per focalizzarsi del tutto sul divertimento, la creatività e la libertà. Anche con un numero ristretto di membri del roster a disposizione, il primo impatto è stato galvanizzante. Sonya, Jax e Kano modificano effettivamente l'approccio alla battaglia in base allo stile che si portano in dote: non si tratta di un tag team "temporaneo", bensì di una sorta di estensione dell'approccio ludico che l'utente vuole adottare con il suo lottatore primario. Mortal Kombat 1 è un picchiaduro che valorizza il gioco aereo, con una serie di mosse introdotte appositamente per incrementare l'efficacia delle combo. Il sistema Kameo è stato inserito anche allo scopo di aiutare il guerriero principale a proseguire la sua concatenazione di attacchi in aria, senza troppe interruzioni. Tutto si fa più dinamico, martellante, frutto di un gameplay decisamente più veloce di quello saggiato, ad esempio, in Mortal Kombat 11.



L'obiettivo del lead designer Derek Kirtzic, come ci ha rivelato ai nostri microfoni, era proprio quello di "fare tabula rasa per il combat system, proprio come abbiamo fatto per la timeline della serie. Volevamo ricominciare da capo, realizzare qualcosa di completamente nuovo". Il combattimento puro ha predominanza assoluta. Ed è questo uno dei motivi che ha spinto NetherRealm a rimuovere gli elementi interattivi dello scenario. Non ci saranno più quindi oggetti sparsi nell'ambiente da usare come arma, e tutto si concentrerà sulla battaglia all'ultimo sangue dove a trionfare sarà l'abilità dell'utente.

Kirtzic ci ha poi confermato l'assenza del Breakway di MK11: resta quindi il combo breaker, il cui utilizzo è regolato da due indicatori del Meter Bar. In questo sanguinolento concerto di novità, non bisogna comunque dimenticare la tradizione: ecco perché le Fatality torneranno più granguignolesche che mai. I personaggi principali avranno in repertorio due mosse finali, mentre i lottatori Kameo ne sfrutteranno una soltanto; rimanendo in tema di smembramenti, le Fatality non potranno essere messe a segno dalla forza congiunta dei guerrieri di supporto e di quelli primari, ma solo uno dei due avrà la facoltà di infliggere il violentissimo colpo di grazia in uno show di morte che raggiunge nuove vette di brutalità.

Un quadro di sangue

Mortal Kombat 1 non può che essere osservato con piena ammirazione. Non è solo una questione di quanto realistiche siano le animazioni di morte, che pure ne rappresentano il marchio di fabbrica. Vedere i combattenti passare dal menu di selezione all'arena del match senza soluzione di continuità è uno spettacolo, ed è solo la punta dell'iceberg. Movimenti, corpi che si insozzano, particellari, sfondi particolareggiati, ossa che si spezzettano, espressioni che si contorcono, fluidità dello scontro: questo nuovo capitolo è visivamente totalizzante sotto ogni punto di vista.

Cinematografico e coreografato con perizia rara, Mortal Kombat 1 segue un flusso continuo tra scene di intermezzo e scontri in tempo reale, che siamo certi troverà la sua manifestazione più convincente nella modalità Storia. Kirtzic promette che sarà ricchissima, così come tutto il comparto singleplayer, del quale attualmente possiamo confermare solo il ritorno delle Torri. Ci sarà tempo per approfondirne ogni aspetto da qui al momento della release, prevista per il 19 settembre. Quel che certo è che già da ora la "ripartenza" di Mortal Kombat mantiene il DNA di base ma lo evolve in un concentrato di tecnicismo, libertà e brutalità che non vediamo l'ora di sviscerare più nel dettaglio, all'insegna di quella violenza estrema tipica della serie. D'altronde, buon sangue non mente.