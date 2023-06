Mortal Kombat 1: un picchiaduro next-gen... a metà? Ci abbiamo giocato!

Siamo tornati a toccare con mano Mortal Kombat 1, che ha l'importante compito di riportare in auge i violentissimi combattimenti dello storico franchise in un contesto estremamente più competitivo del passato. Quello che stiamo vivendo infatti sembra essere l'anno dei picchiaduro, con una concorrenza che ha già mostrato gli artigli con nuove ed entusiasmanti esperienze ludiche (qui la nostra recensione di Street Fighter 6). Anche per questo motivo, volevamo provare con la dovuta attenzione l'ultima opera di Ed Boon e compagni e adesso siamo finalmente pronti a parlarvi di questo secondo contatto col gioco (la nostra precedente prova di Mortal Kombat 1 è a portata di click).

Una next-gen a metà?

Mortal Kombat 1 uscirà non solo sulle console dell'attuale generazione ma anche su Nintendo Switch e, in generale, il fatto che sia basato su Unreal Engine 4 ci ha lasciato un po' perplessi.

Per carità, parliamo di un motore che ha mosso picchiaduro come Tekken 7 e Dragon Ball FighterZ ma che al contempo risulta essere estremamente problematico per i fighting game: causa infatti evidenti differenze in termini di input lag tra le versioni PC e console e, solitamente, penalizza la responsività dei controlli sulle incarnazioni PlayStation e Xbox. La scelta di non utilizzare la quinta iterazione del noto engine è stata giustificata dagli sviluppatori, durante un'intervista, con l'esigenza di terminare il titolo in tempi utili.



Il passaggio al nuovo motore avrebbe, infatti, causato uno slittamento dei lavori fino al 2026. Nonostante UE4 non sia certamente nuovo di zecca, la presentazione visiva del titolo risulta più che soddisfacente. Ciò che risalta immediatamente è l'eccellente realizzazione degli stage, che costituiscono un notevole picco qualitativo all'interno della saga di Netherrealm Studios.

Le fattezze dei lottatori sembrano non distaccarsi molto da quanto ottenuto in MK11, mentre le animazioni dei colpi ci sono parse leggermente migliorate (si percepisce comunque una certa rigidità che non giova al gameplay di un'esperienza basata su scontri frenetici e manovre spettacolari). Un tratto che non ci ha convinto riguarda l'atmosfera di fondo: la componente dark e opprimente dei precedenti capitoli, con chiese dissacrate, oscure foreste e alberi demoniaci, sembra aver ceduto il passo a dei toni differenti, propri del nuovo universo plasmato da Lord Liu Kang. Attendiamo ad ogni modo di visitare gli altri stage e di affrontare la modalità storia per tornare sull'argomento con cognizione di causa. Il sistema dei kombattenti Kameo, almeno all'apparenza, sembra non completamente giustificato in termini di lore e worldbuilding, e contribuisce a creare nel giocatore un senso di straniamento.

Fuori le varianti, dentro i Kameo

Che il sistema di varianti fosse obsoleto e scarsamente utilizzabile si era percepito fin dall'undicesimo capitolo. Nell'idea originale, le Character Variations dovevano servire a fornire tre diverse interpretazioni dello stile di lotta di ogni personaggio, ciascuna con punti di forza e debolezza. In pratica, sin da Mortal Kombat X i giocatori competitivi si limitano a selezionare la variante più performante dei kombattenti, ignorando completamente le altre due.

Il colpo di grazia definitivo a tale soluzione ludica è arrivato, appunto, con MK 11: nel momento in cui gli sviluppatori hanno ammesso in competitivo la "variante libera", permettendo agli utenti di selezionare le proprie abilità, hanno di fatto sancito la morte delle varianti. Dopo pochissimo tempo, infatti, i top player hanno scoperto la migliore combinazione di mosse per ogni membro del roster, annullando di fatto la libertà d'approccio offensivo che il team voleva incentivare. La rimozione delle Character Variations in favore di una nuova meccanica è quindi più che benvenuta, ma porta con sé una serie di sfide e problematiche. Il sistema Kameo permette di scegliere, assieme al guerriero principale, un compagno che interverrà toccando il pulsante R1 (su PS5).



L'alleato avrà la possibilità di eseguire diverse tecniche attraverso la pressione simultanea del tasto dorsale e di una direzione, per poi lasciare l'arena prima di poter essere utilizzato nuovamente alla fine del tempo di cooldown. Nonostante ricordi gli assist di alcuni anime fighter e di Marvel vs Capcom, il sistema Kameo è in realtà molto più simile, per realizzazione e intenti, alla meccanica "Striker" di alcuni vecchi titoli di The King of Fighters.

Lo scopo originale di questa soluzione di gameplay, sia nel titolo SNK che nell'ultimo arrivato in casa Netherrealm, è mostrare e rendere parzialmente utilizzabili dei vecchi volti che non riuscirebbero a rientrare nel roster. Attraverso i Kameo, infatti, avremo la possibilità di vedere a schermo lottatori come Jax di Mortal Kombat 2, Kano del primo capitolo o combattenti dimenticati come Striker. Ciascuno di questi personaggi avrà a disposizione circa 3-4 mosse, come pure speciali animazioni di presa e persino delle Fatality dedicate. Sarà quindi fondamentale stabilire una sinergia tra il kombattente primario e il suo alleato, costruire combo ad hoc e valutare strategie destinate a cambiare a seconda della coppia in campo.



Jax, ad esempio, possiede pochissime tecniche a distanza ma dispone di una presa aerea in grado di allungare le combo e un "ground pound" imbloccabile, il che lo rende un Kameo formidabile per i personaggi votati alla lotta ravvicinata; Kano, invece, sfodera i coltelli da lancio per impegnare lo sfidante e permettere al suo "protetto" di avvicinarsi facilmente al nemico. L'ultima dei tre Kameo disponibili durante lo Stress Test, Sonya Blade, è eccellente per le conversioni aeree e consente al vostro lottatore di tramutare in combo persino lo storico uppercut. Assieme alle combinazioni aeree, questa meccanica inedita ci è sembrata l'aspetto più riuscito della produzione, uno dei motivi che potrebbero rendere il combo system del gioco il migliore dell'intera saga.

Non vediamo l'ora di poter provare gli altri protagonisti per vedere come andranno a interagire con il roster "secondario" di Kameo. Nonostante le ottime premesse, la componente assist potrebbe risultare leggermente fuori posto in un'esperienza di Mortal Kombat (il discorso sarebbe stato diverso con la saga Injustice), almeno per i fan più ortodossi. Ci aspettiamo insomma delle opinioni del pubblico in contrapposizione su questo fronte.

Roster e ritmo di gioco

Un plauso particolare merita l'opera di restyling del roster. Tutti i combattenti presenti in questo Stress Test risultano essere nettamente più variegati delle proprie controparti del passato. Liu Kang, nella sua forma divina, è una vera gioia per gli occhi: presenta degli elementi in comune coi suoi alter-ego degli scorsi capitoli, eppure dispone di un moveset completamente nuovo, coi suoi poteri elementali e dragoni multicolore che affollano lo schermo di effetti particellari.

Ad ogni modo, il protagonista che più ha saputo impressionarci tra quelli disponibili è stato Kenshi. Questo osso duro privo della vista vanta due "stance": una a distanza, con cui controlla gli spazi e sfrutta un ampio arsenale di proiettili telecinetici, e una corpo a corpo, che lo vede utilizzare lo spirito di Sento (la sua spada). Il passaggio da una posizione all'altra, tuttavia, ci lascerà scoperti e sarà indispensabile farci da scudo con un Kameo difensivo come Kano. Attraverso il nuovo sistema di gioco, sarà persino possibile passare da una stance all'altra all'interno della stessa combo per creare sequenze di mosse spettacolari, sfruttando appunto l'assistenza del nostro partner. Gli altri due lottatori giocabili non sono da meno: Kitana e Sub Zero presentano animazioni completamente riviste, ma risultano simili, per strategie, alle loro precedenti versioni. Tuttavia, in entrambi i casi, le combo aeree rendono il tutto più spettacolare e appagante.



L'aspetto dell'esperienza che meno ci ha convinto sul fronte del gameplay, almeno allo stato attuale delle cose, è il ritmo del gioco. Le animazioni sono più realistiche che in passato, ma la loro lentezza non aiuta certamente l'impatto complessivo degli scontri. Molto spesso le partite risultano compassate, a tratti un po' prive di mordente, e questo aspetto è accentuato dalla mancanza di meccaniche di movimento, come la corsa di Mortal Kombat X o il wavedash dell'undicesimo capitolo.

Non di rado ci si ritrova a bloccare proiettili da una parte all'altra dello schermo in attesa del cooldown del proprio Kameo, e a farne le spese è il "flow" dei combattimenti.