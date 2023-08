Mortal Kombat 1 tra storia e invasioni: tante novità da non sottovalutare

In Mortal Kombat 1 il dio del fuoco Liu Kang ha riscritto la timeline, e con essa i kombattenti che per molto tempo aveva considerato alleati o acerrimi avversari. Questo ha dato ai ragazzi di Netherrealm Studios la scusa perfetta per giocare coi ruoli dei personaggi, così da presentarli agli appassionati in una veste inedita. Sub Zero e Scorpion sono diventati fratelli, Raiden è umano ed è il campione del Regno della Terra e Shang Tsung non è un mago - come nei precedenti capitoli - ma solo un imbroglione che per sopravvivere vende intrugli privi d'ogni proprietà curativa alla povera gente.



Come abbiamo scoperto questo dettaglio? Semplice, alla GamesCom 2023 abbiamo giocato al primo capitolo della modalità storia... e non solo. Abbiamo provato anche Invasion, una componente single player alternativa che in parte ci è stata raccontata da sua maestà Ed Boon, il papà di Mortal Kombat.

Villain caduti, nuovi amici

La campagna si è aperta proprio con Shang Tsung, impegnato a raccontare le sue fandonie a un gruppo di potenziali acquirenti. Le sue promesse di cure miracolose in grado di contrastare anche la temuta malattia Tarkat sono state infrante da un suo vecchio cliente, dilaniato dal dolore per la morte della figlia, causata dagli inefficaci rimedi del sedicente stregone.

Dopo aver subito un pestaggio, l'imbroglione ha atteso l'arrivo della notte e si è tolto la maschera: il nuovo Shang Tsung in realtà è un giovane disposto a tutto per sopravvivere in un mondo che non gli ha dato nulla. Insomma, si spacciava per un anziano signore per instillare maggior fiducia nei poveri malcapitati che lo incontravano. A un certo punto l'uomo è stato raggiunto da qualcuno, una figura divina che i fan della serie ben conoscono: stiamo parlando di Kronika, che ha fatto il proprio debutto in MK11.



Come abbia fatto l'ex Custode del Tempo a sopravvivere alla riscrittura della timeline operata da Liu Kang è un mistero: a questo punto potrebbe essere lei il villain principale dell'avventura o quantomeno giocare un ruolo di primo piano nel suo sviluppo. È proprio Kronika infatti che ha raccontato a Shang Tsung di una cospirazione ordita ai suoi danni. Con ogni probabilità si stava riferendo al ruolo nella nuova timeline riservato da Liu Kang al fu stregone, di certo non all'altezza della sua brama di potere.

Conclusa questa sezione, siamo passati alla vita di due amici, divisa tra la taverna di Madam Bo e il lavoro nei campi di Fenjgian. Non parliamo di personaggi qualsiasi, ma di Raiden e Kung Lao, destinati a diventare i nuovi protettori del Regno della Terra. Il primo è più mite e giudizioso, il secondo invece è ambizioso e sogna di darsi a un'esistenza di combattimenti. È proprio al locale che i due hanno deciso di sfidarsi per gioco. Senza ricorrere al loro intero repertorio di mosse, perché ancora inesperti, Raiden e Kung Lao hanno dato spettacolo, finché non sono stati interrotti dal clan Lin Kuei, giunto alla taverna per estorcere del denaro alla sua attempata proprietaria. La vecchina ha provato a difendersi, ma nulla ha potuto contro il potere di Smoke, uno dei più abili membri del Lin Kuei. È toccato quindi ai giovani lottatori scendere in campo per affrontare lui, Scorpion e Sub Zero (in questi frangenti concitati Kung Lao ha avuto un'intuizione per finalizzare il suo iconico cappello tagliente). In attesa di scoprire quale direzione imboccherà il racconto - che già da ora ci è parso promettente - vogliamo spendere due parole su Raiden e il suo amico.



In questa timeline Liu Kang e il guerriero coi poteri del tuono ricopriranno ruoli opposti rispetto a quelli che avevano in passato, col mentore diventato allievo e viceversa. "I personaggi avranno nuove storie delle origini. Avete visto la scena del cappello di Kung Lao ma saprete anche come Kenshi perderà la vista, e cose così", ci ha detto Ed Boon.

Questa modalità storia avrà una durata simile a quelle di Mortal Kombat X e 11 e, stando alla nostra prova, sarà divisa in cutscene e incontri (esattamente come le altre). Ancora una volta, pare proprio che Netherrealm abbia curato in ogni dettaglio non solo la presentazione visiva generale, ma anche l'espressività facciale dei protagonisti e le loro rispettive personalità.



Ecco perché anche i frangenti di relativa quiete ci sono parsi utili tasselli di questi filmati impreziositi da scelte registiche efficaci. Per valutare l'effettiva tenuta dell'intreccio dobbiamo darvi appuntamento alla recensione, ma per adesso possiamo ritenerci più che soddisfatti di ciò che abbiamo visto.

La modalità Invasion

Concepita dal Lead Designer Derek Kirtzic, la modalità Invasion di Mortal Kombat 1 non è da considerarsi secondaria nell'economia dell'offerta ludica, anzi. Si tratta della summa di altre componenti single player introdotte negli anni passati, si pensi alla Krypta e alle Torri, a cui peraltro è stato implementato un vero e proprio sistema di progressione.

"I giocatori potranno assegnare dei punti ai vari personaggi per creare build e loadout differenti, così da superare le tante sfide che si presenteranno sul loro cammino": questo ci ha svelato Derek sulla dimensione ruolistica dell'esperienza, che non si svilupperà sempre nel medesimo luogo. Ed Boon ci ha raccontato che ogni tot settimane la location di Invasion cambierà, così da chiamarci a esplorare un'ambientazione differente, con nuovi incontri, battaglie speciali e ricompense (tra valuta di gioco, costumi, equipaggiamento, concept art e così via).



Ma quindi come funziona Invasion? Dopo aver scelto Liu Kang come personaggio principale e Cyrax nelle vesti di Kameo abbiamo visitato l'umile dimora di Johnny Cage, sì sfarzosa e piena di oggetti rari ma - a suo dire - anche posseduta. La star del cinema ci ha accolto parlandoci del problema, che è anche il motivo per cui non è riuscito a vendere l'abitazione. Poi ci ha incaricato di raccogliere le chiavi per entrare nella villa.

In realtà abbiamo dovuto recuperarle da un guerriero Tarkatan, che abbiamo sfidato e sconfitto senza troppi problemi, in un normale incontro singolo privo di modificatori attivi. Abbiamo quindi varcato la soglia della cosiddetta Casa del Cage, un livello in stile gioco da tavolo in cui abbiamo potuto muovere il dio del Fuoco nelle quattro direzioni, così da raggiungere e sbloccare punti di interesse e sfide avanzate.



Dopo alcuni match semplici ci siamo imbattuti in The Kollector (sempre da MK11), un venditore di oggetti consumabili utili per ottenere bonus durante gli scontri, dalle resistenze elementali fino ai ritorni in vita. Siamo poi giunti ad affrontare delle lotte meno banali, tra la presenza di demoni che emettevano sfere infuocate nel corso della sfida e kombattenti invulnerabili durante i loro attacchi, perché dotati di una super armatura e altri deboli a certi elementi.

Nell'esplorare la Casa del Cage e sopravvivere alle sue minacce abbiamo sbloccato premi come lottatori Kameo, si pensi a Scorpion. "Scorpion sarà il mio personaggio preferito finché avrò vita", ci ha detto Ed, mentre le Fatality che apprezzo di più sono quelle del roster Kameo, perché sono versioni nuove di quelle classiche ed è sempre molto divertente vederle in azione", ha concluso. Ci siamo guadagnati un potente Talismano in grado di lanciare teschi di fuoco, che in seguito abbiamo potenziato presso la Forgia con l'Essenza del Jinsei (che gli ha conferito una carica aggiuntiva). Intanto il nostro Liu Kang è salito di livello e le sue statistiche sono aumentate, tra attacco, difesa e agilità. L'ultimo dei match che abbiamo disputato e infine vinto si è rivelato più arduo rispetto ai precedenti ma alla nostra vittoria ci ha permesso di ottenere una Reliquia, ossia uno strumento incantato che però non abbiamo potuto testare. Nella nostra prova abbiamo soltanto scalfito la superficie di ciò che Invasion potrà offrirci e non vediamo l'ora di confrontarci ancora coi Test Your Might, le challenge tipiche di Mortal Kombat in cui cercare di spezzare materiali sempre più duri a mani nude, le Torri e le altre attività in seno al pacchetto, che sembra avere i numeri giusti per far felici gli amanti della dimensione single player della saga.