MotoGP 20: il test del multiplayer e Direttore di Gara

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro Stadia

Sono passati pochi giorni dalla recensione di MotoGP 20, in cui ci siamo soffermati sui maggiori cambiamenti della componente single player della nuova edizione del corsistico su due ruote targato Milestone. All'appello mancavano solo le modalità dedicate al multigiocatore, quelle che difficilmente si riescono a provare approfonditamente prima dell'uscita effettiva del gioco. Per questo abbiamo continuato a macinare chilometri su chilometri al fine di esplorare ogni aspetto della componente multigiocatore, osservando con attenzione le modalità di creazione e fruizione delle lobby pubbliche e private e, logicamente, testando a fondo l'opzione "direttore di gara".

Poche, ma buone

Il menu di scelta delle modalità multigiocatore è scarno, minimalista e non troppo dissimile da quello del capitolo precedente, anch'esso totalmente incentrato sulla competizione online e senza nessuna apertura verso chi, da tempo, chiedeva un ritorno allo split-screen. Le opzioni non sono molte: si può scegliere una lobby per entrare rapidamente in una partita già avviata oppure crearne una nostra, privata o pubblica.

Il processo di creazione è rapidissimo e semplice da completare: basta aggiungere un nome, possibilmente descrittivo (al contrario di buona parte di quelle che abbiamo incontrato noi, la quasi totalità delle quali utilizzavano il generico nome di default), e successivamente andare a modificare le varie impostazioni di gioco, come ad esempio la modalità di selezione della pista, che può essere lasciata interamente nelle mani del creatore della lobby oppure effettuata in maniera più democratica attraverso un sistema di votazione. Durante la nostra prova abbiamo sempre optato per la seconda ipotesi, a nostro avviso decisamente più ragionevole. Va detto, però, che anche questa soluzione talvolta si è rivelata poco efficace a causa dell'ampia dispersione di voti legata al numero elevato di piste disponibili in fase di votazione (ci sono tutte quelle del mondiale 2020, più le piste "storiche" di Donington e Laguna Seca).



Forse sarebbe stato ancora meglio aggiungere un'opzione intermedia, che riducesse le votazioni a una lotta fra tre o quattro piste scelte casualmente. Altra possibilità fondamentale è la possibilità di scegliere se appianare o meno il divario prestazionale tra le moto in griglia: come facilmente intuibile, questa opzione renderà completamente identici, sia in termini di prestazioni che di maneggevolezza, i mezzi a nostra disposizione.

Un'opzione che, onestamente, consigliamo di lasciare sempre attiva, in modo tale da rendere le gare più combattute, premiare maggiormente l'abilità del giocatore e favorire una più ampia varietà tra le moto in griglia. Trova spazio all'interno delle impostazioni anche l'unica vera novità di quest'anno, ovvero la possibilità di riempire le lobby con dei piloti controllati dall'IA, in modo tale da ridurre notevolmente i tempi di attesa o ritrovarsi a partire con una griglia mezza vuota.

Direttore di Gara

Un altro elemento fondante del comparto multigiocatore di MotoGP 20 è la modalità Direttore di Gara, simile alle lobby tradizionali, ma con una marcia in più. Uno dei partecipanti farà da "giudice supremo", andando a decidere ogni singolo aspetto della corsa fin nei minimi dettagli.

Potrà alterare a proprio piacimento la tolleranza con cui verranno applicate le penalità, modificare il consumo degli pneumatici e della benzina, oltre a forzare la tipologia di modello fisico che verrà utilizzato dai partecipanti e molto altro ancora. Non solo: sarà persino responsabile della regia della gara, decidendo chi inquadrare e come inquadrarlo. Una dinamica che si sposa benissimo con le competizioni online e con il mondo degli sport virtuali. Dopo il riuscitissimo esperimento dell'anno scorso, anche questo MotoGP ci mette a disposizione dei server dedicati, forniti come sempre da Amazon Web Services. Il risultato è un online incredibilmente fluido e godibile, privo di latenza eccessiva e di tutte le problematiche assimilabili all'utilizzo della vecchia tecnologia peer-to-peer, in cui la riuscita delle gare era sempre strettamente collegata alla connessione dell'host e, ovviamente, alla nostra distanza da esso. In questa nuova iterazione, il risultato sembra persino migliore rispetto a quanto visto nella versione 2019.



Pur essendo riusciti a giocare la quasi totalità delle nostre sfide online in condizioni ottimali, però, di tanto in tanto è capitato di vedere le moto di fronte a noi cambiare traiettoria all'improvviso in maniera anomala, oppure traslare sulla pista. Per quanto tali episodi abbiano il potenziale di rovinare la vostra gara all'improvviso, la loro comparsa resta però collegata unicamente alla qualità della connessione del singolo utente, e quindi non imputabile al gioco.

Un augurio per il futuro

Negli ultimi anni la componente online dei principali corsistici si è evoluta in maniera considerevole, anche e soprattutto con l'introduzione di sistemi di rating ben definiti, utilizzati dai più recenti simulatori per rendere le competizioni equilibrate e dividere i piloti meno esperti e, magari, un po' più avventati, da quelli maggiormente corretti e puliti, in cerca di un'esperienza di gioco più competitiva e di alto livello.

Speriamo che in futuro la serie MotoGP possa ampliare la propria offerta competitiva anche in tal senso, andando a limitare il numero di gran premi buttati al vento a causa di molteplici entrate scorrette da parte dello stesso avversario, oppure quelli trascorsi nelle retrovie con oltre un minuto di distacco dalla vetta, colpevoli solamente di aver scelto una lobby piena di giocatori molto più forti di noi.



Per iniziare basterebbe aggiungere, ad esempio, un rating di base, ben visibile a tutti come già accadeva nell'ultima iterazione della serie F1 di Codemasters, e fare una media tra i componenti della lobby, andando ad indicare chiaramente il livello di abilità dei suoi partecipanti. Un altro possibile passaggio potrebbe essere quello di far scegliere al creatore o al "direttore di gara" il rating minimo e massimo necessario al fine di entrare in partita, un ottimo modo per consentirgli di mettere in piedi gare sempre equilibrate e combattute fino all'ultima curva.