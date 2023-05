MotoGP 23: torniamo in sella ai bolidi del Motomondiale!

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch PS5 Xbox Series X

Mentre ci apprestiamo a raggiungere il cuore dell'edizione 2023 del campionato di MotoGP, la software house milanese Milestone, da anni impegnata nello sviluppo dei videogiochi su licenza ufficiale del Motomondiale, ci ha recentemente portato a scoprire la più recente incarnazione del suo brand di punta: MotoGP 23. Partendo dalle solide basi gettate con la versione pubblicata lo scorso anno (qui la recensione di MotoGP 22), il gioco si presenta all'appuntamento con gli appassionati in un pacchetto che già da ora appare piuttosto corposo ma soprattutto impreziosito da un modello di guida ulteriormente raffinato.



Una modalità Carriera riprogettata dalle fondamenta per farci vivere la scalata di una giovane stella delle gare motociclistiche fino alla massima serie, un gameplay ancor più votato alla simulazione ma allo stesso tempo più accessibile grazie all'introduzione della rivoluzionaria Intelligenza Artificiale Neurale e un pacchetto di rifiniture chiudono il quadro di quella che potrebbe essere un'esperienza di livello per i fan delle due ruote.

Il più avanzato titolo MotoGP di sempre?

Una delle caratteristiche più discusse di MotoGP 22 è sicuramente stata la sua repentina virata verso un sistema di guida spiccatamente simulativo e orientato al più marcato realismo, fattore questo che rendeva il gioco abbastanza ostico per i neofiti. Per tentare di arginare tale inconveniente e raggiungere un pubblico più ampio (senza però rinunciare alle vette raggiunte in ambito di fedeltà alle competizioni reali), Milestone ha ben pensato di introdurre una rete neurale di Intelligenza Artificiale con il preciso compito di assistere i piloti in erba nella corretta gestione delle fasi di accelerazione e frenata, degli stacchi nelle curve più strette o, più semplicemente, nel seguire i tracciati senza finire irrimediabilmente fuori pista.

Per questo motivo MotoGP 23 accoglie ben quattro configurazioni differenti che influiscono in modo più o meno importante sui sostegni forniti dalla CPU. Il livello Esordiente, ad esempio, è quella più indicata per i nuovi giocatori poiché include tutti i cosiddetti Aiuti Neurali, che consentiranno a chiunque di rimanere sul circuito grazie anche al cambio semi-automatico e a una gestione assistita della velocità della moto.



La modalità Classica, quella Competitiva e quella Estrema, ovviamente, andranno via via a disabilitare le agevolazioni e a introdurre meccaniche più legate all'abilità degli utenti come il cambio manuale e la complessa elettronica direttamente mutuata dalla controparte reale delle moto da corsa.



In linea teorica, l'algoritmo dovrebbe riconoscere autonomamente i punti di forza e le criticità degli appassionati e operare nella calibrazione dei sistemi di assistenza per offrire un livello di sfida sempre proporzionato ma, durante la nostra prova della build dimostrativa, il gioco si limitava a prendere il controllo del freno e dell'acceleratore, assicurando una maggiore tenuta della strada nei punti più faticosi dei molteplici circuiti inclusi nel pacchetto.

Ci sarebbe piaciuto, almeno a difficoltà Esordiente, che il sistema ci venisse incontro magari regolando in tempo reale l'efficacia dell'impianto frenante o la maneggiabilità dello sterzo, per permettere ai meno avvezzi alla formula di entrare in confidenza con i concetti fondamentali della struttura ludica prima di cimentarsi con gli assetti di guida più avanzati. Allo stato attuale, invece, si rischia di non concedere ai piloti una curva di apprendimento sufficientemente morbida per compiere un percorso di crescita graduale. Già con l'opzione Classica, infatti, molti degli Aiuti Neurali vengono meno e, considerata la notevole intransigenza delle corse, basta veramente poco per finire fuori strada: una sgasata di troppo o una frenata in leggero ritardo si traducono molto spesso in una sgradevole visita ai guard rail. Servirà una cura maggiore sotto questo aspetto nella versione finale del prodotto per aprire le porte di MotoGP al più nutrito pubblico che meriterebbe, ed evitargli la necessità di riavvolgere spesso il tempo per seguire l'itinerario corretto e portare a termine la gara.



Agli utenti più navigati invece il titolo di Milestone garantisce un'esperienza assimilabile alla precedente, al netto di alcune piccole ma gradevoli migliorie al motore fisico che gestisce il comportamento delle moto, specialmente durante le manovre di frenata (erano uno dei maggiori punti deboli della scorsa iterazione). In sostanza, il modello di guida di MotoGP 23 è una versione riveduta e corretta di quella (invero già piuttosto convincente) del 2022.

Richiede ancora una volta un'assoluta precisione negli input ma, una volta padroneggiato, riesce ad appagare come pochi altri. Nel caso in cui gli Aiuti Neurali dovessero essere potenziati e bilanciati, comunque, il gioco potrebbe anche diventare un eccellente punto di ingresso per una nuova generazione di fan ma questo potrà dircelo solo una prova rigorosa della versione definitiva.

Meteo dinamico, modalità e comparto tecnico

Un'altra delle richieste più pressanti da parte della nutrita community di MotoGP è sempre stata l'introduzione del meteo variabile, ora finalmente implementato. Nel corso delle gare è insomma possibile che le condizioni cambino repentinamente, con il sole che lascia spazio a violenti temporali. In tal caso, applicando la regola del Flag to Flag è possibile rientrare in pit-lane e, dopo un breve filmato, sostituire la moto con un modello dotato di pneumatici adatti alle corse su asfalto bagnato (o viceversa).

Quella che può sembrare un'aggiunta di poco conto, in realtà nasconde profonde implicazioni strategiche. Tornare ai box e salire su un nuovo veicolo comporterà la spesa di qualche prezioso secondo sul giro, quindi sarà necessario scegliere con attenzione il momento opportuno per farlo. Si tratta di una novità che farà sicuramente la gioia dei fan di lungo corso nonché un ulteriore tassello nel mosaico dell'assoluto realismo che Milestone tenta di raggiungere a ogni nuova incarnazione del brand.



Per quanto riguarda le modalità che saranno incluse al lancio, sappiamo che Milestone ha intenzione di presentare una nuova Carriera per giocatore singolo, che consentirà di creare il proprio pilota personalizzato tramite un apposito editor, per poi seguirlo nella sua ascesa dalla Moto3 alla massima serie in MotoGP.

Durante la campagna sarà possibile interagire direttamente con i componenti del team, prendere parte allo sviluppo del bolide fornendo consigli utili al reparto ingegneria, coordinare i weekend di gara modificando l'assetto della moto e imbastendo strategie vincenti o, addirittura, gestire il profilo social del nostro alter-ego creando rivalità con altri piloti, firmando contratti prestigiosi con gli sponsor e tanto altro. Purtroppo non abbiamo provato nulla di tutto questo ma torneremo a parlarvene in sede di recensione. Torna, naturalmente, anche la possibilità di affrontare un Gran Premio impersonando uno dei piloti reali attualmente impegnati nel Motomondiale, pensiamo a Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Enea Bastianini, Marc Marquez e tutti gli altri. I tracciati, dal canto loro, spaziano dal Mugello a Misano passando per il Red Bull Ring, Le Mans, Valencia, il Sachsenring e Silverstone ma ci sono anche circuiti classici come Laguna Seca e Indianapolis. Insomma, c'è davvero tanto da vedere e da giocare. Grande importanza, ovviamente, è stata data anche al multigiocatore, con al seguito il tanto atteso cross-play che consente di gareggiare contro piloti provenienti da ogni piattaforma (esclusa Nintendo Switch, ndR), e una modalità classificata utile a confrontarsi con utenti del proprio livello.

Non manca nemmeno una dimensione split-screen, che permetterà a due giocatori di sfidarsi sedendosi comodamente sul divano di casa. Sotto il profilo tecnico, infine, MotoGP 23 ricalca abbastanza fedelmente quanto visto nella scorsa edizione: i modelli delle moto sono curati e riprodotti con dovizia di particolari, così come le animazioni dei piloti, sempre fluide e convincenti. Ci sarebbe da lavorare ancora sulla somiglianza di alcune delle Superstar della MotoGP con le controparti reali ma tutto sommato la presentazione visiva si attesta su buoni livelli.