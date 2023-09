Forza Motorsport stupisce: modello di guida, progressione e grafica super

A sei anni di distanza dall'uscita della settima iterazione della serie, i ragazzi di Turn 10 stanno per tornare con un altro capitolo di Forza Motorsport, stavolta però privo di un numero nel titolo. Il motivo dietro questa scelta è semplice: visti i notevoli passi avanti in termini di IA dei piloti, gestione della fisica e ricetta ludica tutta, il gioco doveva segnare l'alba di una nuova era per i corsistici di casa Microsoft. Abbiamo finalmente avuto modo di provare Forza Motorsport, in una preview che ci ha aperto le porte dei primi 90 minuti dell'esperienza, tra la "guida introduttiva" e la porzione iniziale della Builder's Cup (qui la nostra precedente anteprima di Forza Motorsport).



Offertoci tramite una build non definitiva, questo appuntamento prima della recensione non ci permette di parlare con toni di certezza dell'efficacia complessiva della produzione. In compenso però ci ha fatto saggiare i comportamenti in pista degli avversari, la bontà del modello di guida (seppur in relazione a vetture dalle prestazioni equiparabili), le ambizioni della componente riservata all'avanzamento delle auto, come pure le vette grafiche raggiungibili su Xbox Series X.

La guida introduttiva è uno spettacolo

La nuova iterazione della serie Motorsport si è aperta sul circuito di Maple Valley, perfetto per dar sfogo ai cavalli della rabbiosa Chevrolet Corvette E-Ray. Oltre ad apprezzare l'ottima risposta sonora del motore e gli interni finemente modellati del veicolo, siamo passati alle visuali esterne per ammirare l'alto livello di dettaglio del tracciato, complice un'illuminazione di grande impatto e in grado di valorizzare gli alberi, le formazioni rocciose, la vegetazione e le strutture a bordo pista.

In altre parole, basta mettere a confronto questa versione rinnovata di Maple Valley con quella di Forza Motorsport 7 per avere un'idea chiara sul notevole avanzamento grafico in seno all'ottavo capitolo della serie. Completato un giro, siamo stati catapultati in un istante ad Hakone, in Giappone, per ultimare una gara di endurance con la Cadillac Racing V-Series.R, filando tra i ciliegi in una serata dai colori stupendi.



Coi riflessi del circuito su ogni parte della carrozzeria, abbiamo sprigionato tutta la potenza della Cadillac, che ci ha permesso di percepire la grande sensazione di velocità garantita dalle vetture di questa categoria. Breve ma intensa, questa guida di benvenuto è un perfetto biglietto da visita per Forza Motorsport, sia per quanto concerne la presentazione visiva, sia perché suggerisce la varietà di quella che sarà una selezione di oltre 500 auto.

Dopo aver scelto la tuta e il casco del nostro pilota da un elenco con una buona quantità di preset siamo giunti al cuore pulsante della preview - il prologo della Builder's Cup - che ci ha dato modo di metterci alla prova in tre circuiti differenti con altrettante auto. Mentre era impossibile ripetere la guida introduttiva, ci siamo cimentati più volte in queste corse, così da avere un assaggio del sistema di avanzamento messo a punto da Turn 10.

La progressione delle auto e il modello di guida

Forza Motorsport è sì un paradiso per i collezionisti ma il suo reale obiettivo è un altro: spingere i giocatori a migliorarsi e a crescere assieme alle proprie macchine preferite, imparando a ottimizzarne le prestazioni tramite diversi pezzi sbloccabili. Questo percorso evolutivo non coinvolge soltanto le prodezze durante le gare ma anche le prove prima delle competizioni. Gestire al meglio una curva, ultimare un segmento senza sbavature e completare obiettivi bonus - come il chiudere un giro entro un tempo limite - sono tutti modi per guadagnare esperienza e far salire il livello della vettura in uso.

I level up sbloccano nuove parti per il nostro bolide nel menu Prestazioni, in cui ad esempio possiamo potenziare volano, sospensioni, differenziale, scarico o persino cambiare il motore. Per apprezzare i mutamenti effettivi nel comportamento in pista dell'auto, abbiamo rimosso le modifiche a opera della messa a punto automatica - inserita per la gioia dei neofiti - e ci siamo concentrati su interventi mirati. Riducendo il peso della nostra Subaru, ad esempio, ci siamo ritrovati con accelerazione, maneggevolezza e frenata migliorate, mentre aggiungendo delle componenti aerodinamiche alla nostra Ford Mustang (sia anteriori che posteriori) abbiamo avuto modo di scegliere tra un assetto più scarico - a favore della velocità massima - e uno più carico, per una maggior aderenza. C'è però da considerare una cosa: le gare avevano un limite di 600 IP, un valore che indica le performance complessive della macchina. In altre parole, non abbiamo potuto realizzare dei bolidi pieni di pezzi modificati (le tre vetture partivano da un quantitativo di IP già vicino a quello massimo). Detto questo, ci troviamo di fronte a una soluzione potenzialmente indovinata, coi numeri per invogliare i piloti a investire ore del proprio tempo su singole auto, in sessioni all'insegna della sperimentazione atte a finalizzare la messa a punto perfetta.



Ciò detto, i tre modelli disponibili ci hanno dato modo di apprezzare i diversi assetti di guida, a cominciare dalla Mustang GT e la sua trazione posteriore. La progressione rabbiosa della Ford la fa risultare particolarmente insidiosa in fase di accelerazione, visto il rischio di sovrasterzo in uscita dalle curve. Nonostante l'ottima velocità massima, il suo peso considerevole ne penalizza la maneggevolezza, rendendo più difficile effettuare degli ingressi in curva precisi.

Al versante opposto troviamo l'Honda Civic Type R, dotata di trazione anteriore. Come tutte le colleghe della categoria, la vettura nipponica vanta una buona agilità al prezzo di fastidiosi fenomeni di sottosterzo. Per finire, la Subaru STI S209 del 2019 è a trazione integrale e nel guidarla abbiamo beneficiato di un'eccezionale stabilità e precisione in pista. Dobbiamo segnalare quella che ci è parsa essere un'eccessiva rigidità negli assetti di queste vetture, che ci aspettavamo fossero soggette a fenomeni di rollio e beccheggio più marcati. Tramite il menu della Messa a Punto, però, è possibile regolare le componenti istallate per mutare il comportamento del bolide in base al circuito da affrontare. Nel corso della nostra prova, tali modifiche hanno prodotto dei risultati percepibili in pista, che affiancano le già marcate differenze in prestazioni e maneggevolezza che separano le macchine. Passando agli pneumatici, non abbiamo potuto testare in modo approfondito gli effetti dovuti all'usura, vista la brevità degli eventi disponibili. Quando però li abbiamo fatti surriscaldare in gara abbiamo notato una credibile perdita di aderenza per qualche tempo.



Nel toccare i cordoli, i tre bolidi hanno avuto delle reazioni convincenti, al netto di alcune improvvise perdite di controllo un po' esagerate. Un altro aspetto che abbiamo potuto analizzare solo limitatamente è la gestione del consumo del carburante, ma sappiate che avviando una gara con un serbatoio più scarico rispetto a quello degli avversari siamo riusciti a guadagnare qualche decimo a giro. Per quanto concerne i danni estetici, gli sviluppatori si sono impegnati per far sì che gli impatti tra auto risultassero convincenti, con ammaccature localizzate, graffi e vetri rotti.

Nei casi più gravi, le vetture coinvolte in un incidente si sono ribaltate, con conseguenze ben visibili sulla carrozzeria. Attivare la simulazione completa dei danni significa provocare delle perdite di prestazioni evidenti a seguito degli urti più forti. Il danneggiamento dell'asse delle ruote e delle sospensioni inficia la manovrabilità dell'auto, mentre un'integrità compromessa di motore e frizione comportano perdite di potenza e un'estrema lentezza nel cambio della marcia. Questo primo contatto col modello di guida di Forza Motorsport, in altre parole, ci ha lasciato sensazioni nel complesso più che positive, ma è evidente che per parlarne più a fondo dovremo testare le altre categorie di auto, la guida in condizioni metereologiche avverse e competere in tutti i tracciati messi a disposizione.



Mugello, Grand Oak e Kyalami ci hanno divertito, spingendoci a rimuovere progressivamente gli aiuti. Il titolo di Turn 10 mostra su tracciato la traiettoria ideale da seguire e le zone di frenata, e offre accelerazione assistita, i classici controlli di trazione e stabilità e la possibilità di ricorrere all'ABS. Non mancano poi numerose opzioni di accessibilità, dagli aiuti alla guida per i non vedenti, fino alle descrizioni audio e alle dimensioni e contrasto aumentati per le interfacce e i testi.

Sfidare gli avversari, deliziare gli occhi

Non solo in merito agli aiuti alla guida: il nuovo racing game di Turn 10 sembra voler offrire un'esperienza modulare, pensata per permettere a tutti gli utenti di sfidare sé stessi e gli altri competitor nella maniera che ritengono più adeguata. Nel corso della nostra prova abbiamo potuto decidere la posizione di partenza in griglia, la difficoltà dell'IA degli avversari - selezionabile tra 8 livelli di efficacia - e uno dei preset di regole alla base della corsa, si pensi all'impossibilità di riavvolgere il tempo per correggere gli errori, all'attivazione dei danni meccanici e di penalità più o meno severe.

Tali fattori chiaramente hanno un impatto sulle ricompense ottenibili e sulla complessità dell'evento, legata soprattutto all'intelligenza artificiale degli sfidanti. Su questo fronte, non possiamo che lodare l'operato del team, che ha dato vita a piloti aggressivi, intenzionati a sfruttare ogni distrazione per ultimare un sorpasso, talvolta a costo di cadere in errore e uscire fuori pista. Posizionati nelle retrovie, abbiamo assistito più volte ai confronti tra gli avversari mossi dall'IA e lo spettacolo - privo di trenini - non ci ha deluso. Inoltre, già al livello di sfida medio non è scontato raggiungere e superare gli sfidanti nelle prime posizioni e bisogna guidare con impegno per sperare di riuscirci.



Per completezza, vogliamo segnalare dei comportamenti anomali della CPU, coi piloti che in alcune occasioni, e per nessun motivo valido, sono usciti fuori pista all'improvviso. Gli sviluppatori ne sono al corrente e sono al lavoro per far fronte a questi inconvenienti in tempo per il debutto di Forza Motorsport. Al momento, non molto altro possiamo dire sulla componente single player della produzione, che ad ogni modo dovrebbe rientrare nel concetto di "piattaforma in continua evoluzione" così importante per il team di Forza Motorsport.

A giudicare dalle copertine degli eventi, la carriera dovrebbe offrire un'ampia gamma di competizioni, per dare modo ai giocatori di sfruttare a fondo la propria collezione di vetture. Anche la dimensione multiplayer resta tutta da scoprire, ma in compenso abbiamo altro da dirvi sul comparto visivo. In merito al sistema di illuminazione, che come da noi anticipato promette meraviglie, siamo rimasti colpiti dalle corse serali, quando le luci accese delle macchine rischiaravano in modo convincente le zone circostanti, e dai raggi di un Sole arancio che filtravano con naturalezza tra i rami degli alberi al Mugello. Dalla bellezza di cielo e nubi, fino ai centri urbani ben visibili in lontananza, le gare di Forza Motorsport sembrano non voler lasciare nessun dettaglio al caso. Un'auto in fuoripista può rompere cartelli, sollevare polvere e detriti in modo realistico, e il tutto mentre le superfici del tracciato e le vetture degli altri si riflettono sul nostro bolide in tempo reale. A questo proposito, la preview build da noi testata conteneva tre preset grafici differenti, a cominciare da quello a 30 fps, con Ray Tracing attivo, risoluzione 4K e l'immagine più ricca possibile, anche per quanto concerne gli elementi a bordo del circuito.



Si tratta di una scelta perfetta per gli amanti del dettaglio a tutti i costi ma forse non della più indicata, considerata la natura dell'esperienza. Ben più consigliabile è la modalità Performance, che spegne l'illuminazione avanzata per raddoppiare la conta dei fotogrammi al secondo e mantenere alta la definizione. Chiudiamo quindi con la soluzione che unisce la fluidità dei 60 fps alla presenza del Ray Tracing, che almeno in questa fase si è dimostrata un'opzione assolutamente valida, al netto della risoluzione dinamica e di alcuni compromessi visivi di secondaria importanza.

Forti di sonorizzazioni credibili e ben diversificate, le cinque vetture sono state realizzate con dovizia di particolari, al netto di alcune semplificazioni riscontrate in alcuni modelli. Nella nostra prova la visuale cockpit ha svolto un buon lavoro nel restituirci le sollecitazioni derivanti dalle frenate più intense, dal contatto sulla ghiaia o dal superamento delle curve, senza però toccare particolari vette di eccellenza.