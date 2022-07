MultiVersus: il picchiaduro gratis di Warner Bros con Batman e Superman

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Il genere picchiaduro nasconde al suo interno tantissimi sotto-generi estremamente diversi tra loro, con una fanbase che negli anni si è stratificata progressivamente ed è al momento molto eterogenea.

Tra le principali varianti di picchiaduro tradizionali, la serie Super Smash Bros si è ritagliata una nicchia che è cresciuta sempre di più negli anni, a tal punto da diventare capostipite di una sotto-categoria di beat 'em up: il "platform fighter" o, per l'appunto, "smash-like" (recuperate qui la nostra recensione di Super Smash Bros Ultimate). Diversi sono stati i tentativi di spodestare il titanico crossover Nintendo dal trono, alcuni abbastanza riusciti (citiamo, ad esempio, Brawlhalla, che vanta al momento una community incredibilmente numerosa e collaborazioni importanti come ad esempio quella con la serie Street Fighter), altri decisamente poco ispirati e dimenticabili. D'altra parte, è davvero difficile competere con un roster e con proprietà intellettuali come quelle di casa Nintendo, arricchite da un combat system solido e tecnico che negli anni è stato sempre più perfezionato.



Tuttavia, con Multiversus entra in campo uno sfidante di gran peso: Warner Bros ha dalla sua un numero impressionante di IP importanti e personaggi iconici, in grado di eguagliare, se non superare in riconoscibilità persino il brawler crossover dello sviluppatore nipponico. Un'operazione del genere ha insomma senza dubbio un potenziale incredibile, ma andiamo a vedere come si comporta il titolo di Player First Games pad alla mano.

Semplice, ma non banale

Alcune produzioni assimilabili al genere "platform fighter" hanno preso una direzione completamente diversa rispetto alla serie Smash Bros, non entrando in diretta concorrenza col gigante Nintendo, ma offrendo meccaniche e sistemi di battaglia alternativi.

Il crossover Warner Bros decide invece di sfidare Sakurai sul suo stesso terreno: Multiversus ha un combat system pressoché identico a quello del rivale nipponico. Chiunque abbia giocato alla serie della Grande N sarà perfettamente a proprio agio con il nuovo platform fighter, poiché vi troverà la stessa enfasi sul gioco aereo e le medesime regole fondamentali. Per vincere una partita basterà lanciare l'avversario fuori dall'arena di gioco colpendolo ripetutamente, e ogni colpo aumenterà l'indicatore di percentuale in basso, così da rendere il proprio rivale sempre più "leggero" e avvicinarlo al ring out.

I punti di contatto tra le due produzioni non finiscono qui: la suddivisione degli attacchi e lo schema di controllo sono in tutto e per tutto similari. Abbiamo a disposizione un tasto per il salto, uno per l'attacco, una schivata e un pulsante speciale che ci permetterà di utilizzare diverse "skill" quando associato a una direzione. Ci troviamo quindi dinanzi a un mero clone di Super Smash Bros? Non esattamente.

Le differenze tra i due titoli vanno ricercate nella filosofia alla base del loro gameplay. Nonostante venga spesso bollato come "casual friendly", il brawler Nintendo nasconde delle meccaniche estremamente complesse, risultando uno dei picchiaduro più difficili da padroneggiare, se approcciato competitivamente. Tali difficoltà risiedono soprattutto nel sistema di movimento e nella gestione dei salti, che richiedono ore di pratica per essere interiorizzati appieno.

Multiversus, d'altro canto, vuole essere un picchiaduro alla portata di tutti, anche di utenti poco avvezzi al genere. Player First Games ha smussato tutti gli angoli più ruvidi e le tecniche più difficili del rivale giapponese. Scompaiono quindi i "back air", che imponevano al giocatore di modificare la propria direzione a mezz'aria per dare le spalle all'avversario ed effettuare un potente attacco "di schiena". Spariscono inoltre la parata e le prese, in modo da semplificare notevolmente la fase difensiva. Infine, l'azione risulta decisamente più lenta e le schivate sono più tolleranti, permettendo a chiunque di muoversi per lo schermo con efficacia ed effettuare combo devastanti.

Tali semplificazioni, tuttavia, hanno inevitabilmente un costo in termini di profondità del combat system: la rimozione dei back air riduce il numero di attacchi possibili nel moveset di ogni personaggio e assottiglia notevolmente lo "skill gap" tra novizi ed esperti. La vera profondità di Multiversus, al contrario di Smash, non sta tanto nell'esecuzione manuale, ma nell'approccio tattico agli scontri.

L'unione fa la forza

La più grande novità del picchiaduro Warner Bros risiede nell'enfasi sul gioco di squadra. Il team di sviluppo non ha mai nascosto di voler puntare molto sulla modalità 2vs2: ogni esibizione tra pro player è stata organizzata in modalità team battle e il gioco stesso, attraverso un bonus all'esperienza accumulata, incentiva a giocare le proprie partite in modalità cooperativa.

Questo è un elemento di rottura non solo con la serie Nintendo, ma con l'intero genere picchiaduro, da sempre considerato una disciplina solitaria.

L'intera struttura di gioco e il bilanciamento dei personaggi ruotano attorno alla cooperazione tra player: i lottatori si dividono in "classi" (Combattente, Tank, Assistenza, Assassino e Mago) ed esistono membri del roster che hanno senso quasi esclusivamente come combattenti "di supporto", con abilità che potenziano danno o resistenza dei propri alleati. Batman può ad esempio occultare il proprio partner in una cortina di fumo, Arya Stark è in grado di migliorare l'efficacia del compagno in battaglia facendolo entrare in una sorta di stato "enrage", Reindog (personaggio inedito creato appositamente per il gioco) è capace invece di "allacciarlo" ed impedirgli di essere sbalzato fuori dall'arena. Le combinazioni sono numerosissime, e sarà importante pianificare le squadre in modo che i due membri si compensino a vicenda. Insomma, si tratta di un'abilità tattica più che manuale.

Il sistema di gioco è impreziosito da un interessante sistema di "perk" sbloccabili, che permetteranno di personalizzare ulteriormente il combattente o di renderlo più adatto a un determinato duo. Ancora una volta bisogna puntualizzare che la maggior parte delle abilità esplica il suo potenziale principalmente in modalità a squadre.

Nonostante un meccanismo simile all'interno di un gioco free 2 play possa immediatamente destare perplessità, ci teniamo a tranquillizzarvi: esiste un tetto massimo al numero di abilità sbloccabili, ed è raggiungibile in maniera abbastanza veloce senza spendere un centesimo. Al momento della prova il sistema di monetizzazione risulta estremamente "onesto" dal punto di vista competitivo, poiché (a parte ovviamente l'acquisto di personaggi) si tratta quasi esclusivamente di costumi, skin, provocazioni, balletti e altri elementi prevalentemente estetici, che non spostano gli equilibri degli scontri online.



Potrete sbloccare alcuni tra i vostri eroi preferiti e potenziarli al massimo tramite la sola valuta di gioco, ed il titolo sembra abbastanza generoso nel regalarvene alcuni, come nel caso di Wonder Woman, che si ottiene semplicemente completando il tutorial (scoprite i segreti del bilanciamento nella nostra intervista su Multiversus).

Una enfasi così marcata sul gioco a squadre rischia però di far passare in secondo piano la modalità 1vs1: non tutti i giocatori, specie in ambito beat 'em up, gradiscono l'azione cooperativa e la modalità singola al momento risulta "figlia di un dio minore", con un bilanciamento e una profondità decisamente inferiori al corrispettivo Nintendo.

Uno "Smash killer"?

Esiste indubbiamente una componente di soggettività nel preferire la complessità del combat system di Smash Bros o l'intuitività tattica di Multiversus. Tuttavia, ci sono diversi aspetti in cui il titolo made in Warner è, a mio avviso, superiore al corrispettivo nipponico e potrebbe costituire una minaccia alla supremazia pluriennale del gioiello di Sakurai.

Dal punto di vista tecnico, per quanto concerne la qualità dei modelli e delle animazioni, i due titoli sono pressoché equivalenti. Da apprezzare l'impiego degli attori originali in lingua inglese per registrare alcune voci dei personaggi più iconici e la realizzazione di interazioni personalizzate tra i vari membri del roster. Se vi siete sempre chiesti cosa direbbe Superman a Shaggy o Harley Quinn al Gigante di Ferro, in questo crossover sarete accontentati, in un tripudio di fanservice davvero impressionante. I valori produttivi di questo titolo sono davvero alle stelle e tutto è realizzato con estrema cura.



Ma il più grande punto a favore della produzione americana riguarda la componente online e l'accessibilità. Purtroppo, il punto debole di Super Smash Bros è sempre stato il suo antiquato netcode delay e gli sviluppatori occidentali colpiscono dove fa più male: l'esperienza online di Multiversus è perfetta e praticamente priva di lag. Il gioco dispone di un netcode rollback di ultima generazione ed è stato pensato appositamente per una fruizione online.



Inoltre, il brawler Warner Bros può vantare un crossplay e cross-progress totale tra PC, Xbox e Playstation: avrete la possibilità, usando un PC, di giocare con i vostri amici su Playstation contro giocatori provenienti da altre piattaforme e potrete trasferire i vostri progressi liberamente da un sistema di gioco all'altro (leggete qui la nostra guida su come attivare il cross save di Multiversus). Questo è un indubbio punto di vantaggio rispetto a una serie di titoli ancorati esclusivamente alle console Nintendo.

Si tratta comunque di un confronto ingeneroso che va per forza di cose contestualizzato, dato che Super Smash Bros Ultimate ha diversi anni alle spalle ed è nato in un periodo storico in cui il rollback non era diffuso in maniera così capillare.

Il fatto che si tratti di un prodotto assolutamente gratuito con un ottimo (quantomeno al momento) sistema di monetizzazione, permetterà poi al picchiaduro made in Warner di aprirsi a un pubblico completamente nuovo e, forse, di portare il genere platform fighter ad avere ancor più risonanza nel panorama videoludico mondiale.