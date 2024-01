Nakwon Last Paradise: riesci a sopravvivere in una Seul invasa dagli zombi?

Come abbiamo ribadito più volte, quello degli extraction shooter è un genere destinato a popolare il mercato nel prossimo futuro e, in maniera simile a quanto accaduto con i battle royale, vi sono produzioni che provano a distinguersi dalla massa.



Dopo aver visto il nuovo Exoborne durante i Game Awards 2023 (l'anteprima di Exoborne è a portata di click), è giunto il momento di parlare di Nakwon Last Paradise, nuovo progetto degli autori del grande successo Dave The Diver. In occasione di una breve fase di test a porte aperte che si è tenuta qualche giorno fa su Steam, abbiamo colto l'occasione per provare l'ultima fatica di Mintrocket.

Una Seul invasa dai non morti

Prima di iniziare, è doverosa una breve premessa. Al centro della nostra prova non c'è stata una Beta o una versione avanzata di Nakwon Last Paradise, ma un build Pre-Alpha, quindi assai lontana da quella che sarà la qualità finale del prodotto.

Nonostante tutto, però, questa versione ci ha permesso di scoprire le meccaniche alla base del gioco, che già in questo momento sembra avere molto più da dire rispetto al fallimentare The Day Before (a tal proposito, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra prova di The Day Before).



Il nuovo titolo firmato Mintrocket ci porta in Corea e, più nello specifico, in una distopica Seoul che è stata travolta da un'epidemia zombie. In questa terrificante cornice, il nostro ruolo è quello del classico sopravvissuto che, per fornire supporto alla sua gente, si addentra nella città alla ricerca di provviste ed equipaggiamento, con la possibilità di essere divorato dagli infetti o di subire una brutale eliminazione per mano di individui alla disperata ricerca di bottino facile.

Come vi dicevamo, questa versione del gioco non è affatto quella definitiva e, pertanto, mancano molte delle feature che troveremo poi nel prodotto completo. Oltre all'assenza di una sequenza introduttiva atta a mostrarci le premesse narrative, manca all'appello anche l'editor del protagonista, menu nel quale potremo creare il nostro sopravvissuto nei minimi particolari. Dopo aver completato un breve tutorial, quindi, veniamo immediatamente gettati nella mischia: terminato il matchmaking, ci ritroviamo da soli in un vicolo buio. Il gioco in terza persona propone un setting avvolto dall'oscurità in cui la fonte principale di luce è la piccola torcia che il protagonista ha agganciato allo zaino: questo significa che bisogna muoversi in ambienti scarsamente illuminati e direzionare la visuale per comprendere cosa si trovi di fronte a noi. Questa caratteristica rende l'esperienza a tratti spaventosa e conferisce vere e proprie tinte horror all'extracion shooter. Nel gioco Mintrocket, infatti, non vi è il semplice timore di perdere il loot che contraddistingue gli esponenti del genere, ma anche quella sensazione di paura dovuta al buio e alla presenza di gruppi di non morti che potrebbero iniziare a darvi la caccia.

Extraction shooter horror

Non è un caso se, a differenza dell'atteggiamento che abbiamo in titoli simili, in Nakwon Last Paradise ci siamo subito acquattati per poi spostarci con circospezione. Effettivamente non è stata una tattica errata, poiché è stato sufficiente percorrere qualche metro per imbatterci in uno dei tanti zombie che popolano le strade e i vicoletti di Seoul. Non si tratta dei classici mangiacervelli che vagano senza meta, poiché in questo caso gli sviluppatori hanno riempito la mappa con creature che stanno ferme e ricurve, quasi come se stessero riposando per conservare le forze: basta però passare loro davanti o emettere un qualsiasi rumore per attirarne l'attenzione e far sì che scatenino la loro furia.

Fortunatamente, però, i nostri amici non morti non reagiscono alle luci e possiamo tranquillamente spostarci per la mappa senza doverci preoccupare troppo del direzionamento della nostra torcia. Tale caratteristica ci permette di sgattaiolare alle loro spalle ed eliminarli furtivamente: si tratta di un'azione molto comoda, ma speriamo che in futuro gli sviluppatori decidano di velocizzarla e di aggiungere più animazioni per diversificare le esecuzioni silenziose a nostra disposizione.



È chiaro che quella descritta è la migliore delle ipotesi, che prevede l'eliminazione in serie degli infetti senza mai attirare l'attenzione. Capita però che uno dei feroci mostri incroci lo sguardo del nostro sopravvissuto, mettendolo di fronte a due scelte: scappare via o affrontarlo. Nella seconda opzione, dobbiamo affidarci principalmente ad armi contundenti quali mazze da baseball e assi di legno reperite in giro.

Il combat system prevede solo due tipi di attacco e, almeno per il momento, non funziona benissimo. Se l'uso delle mazze è contraddistinto da un miglior feedback dei colpi, le lame sono invece scomode e tendono a non raggiungere con precisione il bersaglio. Nel corso della nostra prova di Nakwon Last Paradise abbiamo anche potuto testare il revolver, ma è chiaro che il gioco prediliga l'utilizzo degli strumenti di morte corpo a corpo: il sistema di mira delle bocche da fuoco è lento e permette di sparare soltanto mentre si tiene premuto il tasto per mirare, azione che attiva la telecamera in prima persona. Insomma, è tutto un po' macchinoso ed è probabile che sia voluto per spingere a ricorrere in prevalenza agli strumenti contundenti.



Ad esserci piaciuto molto è il looting, poiché gli oggetti non vanno raccolti solo dai vari contenitori, ma possono essere anche reperiti direttamente in giro e il loro posizionamento è piuttosto coerente con il luogo in cui si trovano.

Questo significa che in un bar troveremo bibite e cibo, invece in un negozio di elettronica potremo mettere le mani su dispositivi tecnologici e simili. Accumulare oggetti è fondamentale per il crafting, che ci permette di costruire protezioni per il corpo, armi e altri pezzi d'equipaggiamento vitali per la sopravvivenza.

Obiettivi e progressione

La struttura delle partite di Nakwon Last Paradise ricorda quella di un battle royale. Ogni volta che si avvia un match, ci viene dato un obiettivo da completare per ottenere una ricompensa, ma tutto deve essere svolto entro un tempo limite: dopo un po', infatti, una nube di gas inizia a restringere la porzione della mappa in cui ci si può spostare liberamente e ciò movimenta le partite, dal momento che tutti i giocatori che non sono morti o che non hanno richiesto l'estrazione confluiranno verso l'unica area disponibile. Completare le missioni non è affatto facile, poiché in alcuni casi è richiesto di raggiungere basi militari abbandonate o altri luoghi che pullulano di non morti e in cui basta un minimo errore per scatenare il caos.

In caso di successo, però, si può fare ritorno alla base con un bel po' di denaro, che è fondamentale per la progressione. Sebbene non vi sia un hub centrale e tutto si svolga interagendo con un menu, la base operativa può essere espansa tramite l'acquisto di aumenti di livello: ad ogni level up, si accede a nuove strutture che forniscono servizi. Potremo quindi sbloccare l'armaiolo, il venditore delle armature e così via. Vi è quindi un senso di progressione che va al di là del semplice accumulo di loot ed è probabile che l'avanzamento permetterà di accedere anche a modalità aggiuntive, tra le quali dovrebbe essercene anche una cooperativa per quattro giocatori. I menu suggeriscono anche la presenza dell'housing che, come buona parte delle componenti del gioco, non è disponibile in questa versione.

Grafica e ottimizzazione

Non ci dilungheremo troppo sul fronte tecnico, dove c'è ancora tanto lavoro da fare. Ciononostante, il comparto grafico di Nakwon Last Paradise si difende molto bene e offre un livello di dettaglio piuttosto alto ed una cura nella riproduzione degli ambienti che non ci è dispiaciuta. L'unico appunto dobbiamo farlo sulla direzione artistica poco ispirata, soprattutto per quel che riguarda gli infetti. In ogni caso non possiamo escludere che i modelli subiranno modifiche più o meno importanti da qui all'uscita. Lodiamo invece l'ottimizzazione, poiché il gioco non ci ha mai dato alcun tipo di problema e girava perfettamente con un dettaglio grafico alto.

Al netto di alcuni spigoli dovuti allo stato dei lavori, Nakwon Last Paradise ci è parso un prodotto poco originale dal punto di vista estetico ma interessante sul fronte ludico. Tra le strade di questa Seoul post-apocalittica si respira davvero un'aria di paura e chi ama le atmosfere horror non potrà che divertirsi nel tentativo di recuperare bottino prezioso facendosi largo tra creature affamate di carne.