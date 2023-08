Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: la via del ninja continua

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

In occasione del suo reveal durante l'ultimo PlayStation Showcase, Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections sembrava una semplice riedizione che avrebbe racchiuso il meglio dei precedenti capitoli della serie di CyberConnect2. E invece, trailer dopo trailer, la nuova iterazione della saga tratta dal franchise di Masashi Kishimoto ha mostrato la sua vera natura: un gioco a sé stante, con un consistente numero di nuovi lottatori e una modalità storia inedita.



Ulteriore conferma ci è arrivata dalla Gamescom 2023 in seguito ad una prova presso lo stand di Bandai Namco, durante la quale abbiamo potuto cimentarci in qualche scontro libero e saggiare le novità incluse nel rinnovato roster del gioco. Vi anticipiamo che, rispetto alla precedente incarnazione del brand (leggete la nostra recensione di Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4), le innovazioni riguardano soprattutto i contenuti, che alzano ulteriormente l'asticella per tutti gli appassionati del brand.

Un roster quasi definitivo

La storia del gioco si focalizzerà su un arco narrativo mai raccontato, al pari di una saga Miller delle versioni animate, ma porterà in dote una premessa interessante: una nuova guerra ninja alle porte, con un nemico misterioso che riuscirà ad irretire la mente di Naruto Uzumaki mettendolo contro il Villaggio della Foglia.

Spetterà ovviamente a suo figlio Boruto, e niente meno che all'ex criminale Sasuke Uchiha, proteggere Konoha dal suo più grande eroe. Non possiamo però sbilanciarci sulla trama del gioco perché la demo presente a Colonia ci ha dato accesso soltanto alla modalità Duello. Con una selezione di circa 130 lottatori, Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections vanta il roster più grande che un videogioco ispirato all'opus magna di Kishimoto abbia mai avuto. In continuità con il quarto capitolo della serie - e anche con la relativa espansione Road to Boruto - le novità riguardano soprattutto l'introduzione di Ninja provenienti dall'anime di Boruto: Naruto Next Generations. Parliamo, in particolare, dei personaggi appartenenti all'arco successivo all'avvento di Momoshiki e Kinshiki, che hanno visto gli eroi del Villaggio della Foglia contrapporsi ai perfidi membri dell'Organizzazione Kara (rinominata, secondo la traduzione italiana del fumetto a cura dell'editore Planet Manga, "Il Guscio"). Si aggiungono quindi alla partita il potentissimo Jigen, leader di Kara, e i suoi tenaci scagnozzi: il nerboruto Goro, l'esplosiva Delta e l'enigmatico Koji Kashin. Insieme a loro i fan potranno avvalersi anche di Kawaki, il tormentato rivale di Boruto Uzumaki, e diverse nuove versioni dei paladini di Konoha: a partire dal figlio di Naruto, ora in possesso del segno Karma, da una Sarada Uchiha in possesso del Mille Falchi, fino a Mitsuki in modalità eremitica e ai due eterni amici Naruto e Sasuke, forti di nuove mosse e trasformazioni.



In particolare il Settimo Hokage potrà sfoggiare la sua fiammante Modalità Barionica, con la quale ha dato parecchio filo da torcere allo stesso Jigen nelle pagine del manga e negli episodi della serie animata. Il team ha avuto un occhio di riguardo anche per il passato della serie: faranno il loro debutto anche Ashura e Indra, i leggendari figli dell'Eremita delle Sei Vie della Trasmigrazione nonché nipoti di Kaguya Otsutsuki, capostipiti della civiltà ninja.

Come da titolo, la parola d'ordine del nuovo gioco di CyberConnect2 è proprio "connessioni". Ed ecco che la lista dei combattenti non si accontenta di aggiornarsi con nuovi innesti, ma punta ad espandere il più possibile la componente fanservice della produzione: diversi personaggi avranno un maggior numero di costumi alternativi, e al tempo stesso il numero di Tecniche Supreme Legame è stato ampliato per dar vita a team-up sempre più elaborati e spettacolari.



Abbiamo ad esempio le mosse combinate che coinvolgono Kawaki con Boruto e Naruto, ma anche l'Organizzazione Kara e l'adorabile famiglia Uzumaki. Persino altri lottatori riceveranno delle skin dedicate alla loro versione appartenente all'era di Boruto: è il caso di Darui nelle vesti del Quinto Raikage e di Kakashi dopo la Quarta Guerra dei Ninja, ormai privo del suo iconico Sharingan.



Insomma, quello di Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections è un roster che possiamo definire quasi definitivo, a cui manca davvero poco per potersi definire completo per un vero fan di Naruto: sarebbe opportuno, ad esempio, che il team ci dia l'opportunità di giocare nei panni di personaggi che in passato esistevano solo come supporti, tra i quali annoveriamo Chojuro (ora Sesto Mizukage) e Kurotsuchi, l'attuale Quarta Tsuchikage.

Ma anche Anko Mitarashi, l'ex allieva di Orochimaru divenuta in seguito un'insegnante dell'Accademia Ninja, e ovviamente la versione adulta di Konohamaru. Senza contare tutti i nuovi apprendisti genin dell'attuale generazione: il nuovo trio Ino-Shika-Cho, Metal Lee e gli altri compagni di scuola di Boruto e compagni. Comprimari che potrebbero comunque trovare spazio all'interno del Season Pass senza dimenticare che manca ancora qualche mese al lancio e che dunque Bandai potrebbe riservarci qualche ulteriore sorpresa.

Una buona conferma

Sul piano del gameplay sono davvero poche le novità introdotte da CyberConnect2 per Connections. D'altronde, la formula che da sempre caratterizza la serie Storm aveva già raggiunto nel quarto episodio una certa maturità, anche se pur sempre votata ad un gameplay tanto accessibile quanto spettacolare.

In effetti, per quanto concerne gli scontri, non abbiamo registrato particolari cambiamenti: sulla scia del suo predecessore le battaglie si svolgono all'insegna della velocità e della concatenazione di attacchi fulminei, grazie a feature ormai rodate come lo scatto ninja potenziato e i danni elementali. Squadra che vince non si cambia, certo, ma a distanza di tanti anni ci aspettavamo che i tempi fossero maturi per introdurre la distruzione ambientale. Per fortuna, in termini di messinscena, il combat system di Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections si rivela come sempre un piacevolissimo parco giochi: le abilità, le movenze e i colpi più iconici dei personaggi vengono riprodotti con una fedeltà tanto maniacale da lasciare un senso di meraviglia che a tratti supera persino le emozioni trasmesse dalla serie televisiva. E i 60 fps raggiunti, quanto meno, sulle console di attuale generazione aggiungono persino un tocco di adrenalina in più rispetto al passato.

In ogni caso, per rendere il titolo ancora più accessibile ai giocatori meno esperti di fighter arena, Storm Connections introduce anche un sistema di combo totalmente automatizzato, che permetterà di giocare ed eseguire le tecniche più potenti con una pressione di tasti pressoché minima. Oltre a ciò, CyberConnect2 ha lavorato al meglio per regalare ai fan una serie di "chicche" niente male: oltre alle tantissime varianti di costumi presenti nel roster, ora sarà possibile anche selezionare in autonomia il colore della skin di ciascun lottatore.