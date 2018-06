NBA Live 19: Electronic Arts cerca di nuovo il canestro da tre punti

Non dev'essere facile inseguire un fuoriclasse, restare sempre alla sua ombra e mancare i canestri più importanti, quelli decisivi, che valgono un'intera stagione. NBA Live ha fallito più volte nel corso degli anni, commettendo una serie di errori abbastanza ingenui, che hanno incrementato sempre di più le distanze - in termini di punteggio - con il diretto contendente a marchio 2K. I ragazzi in forze presso Electronic Arts hanno provato di tutto pur di rimettersi in carreggiata e proporre una valida alternativa al più grande simulatore di basket che sia mai stato realizzato: hanno alleggerito il gameplay, imboccato qualche virata arcade e persino deciso di ritagliarsi un anno sabbatico nel 2016, così da riordinare le idee e tornare in campo con un titolo degno della licenza che indossa. Peccato soltanto che la scorsa edizione del cestistico EA fosse ancora un prodotto molto acerbo, in bilico precario tra la simulazione e l'accessibilità. È da questa base un po' traballante che il tram statunitense - quest'anno - ci riprova con maggiore convinzione: NBA Live 19, presentato nel corso della conferenza Electronic Arts ad apertura dell'E3 2018, resta - almeno in apparenza - uno sportivo superficiale, pieno di buone intenzioni ma incapace di sfondare il canestro ed il tabellone con una schiacciata in stile LeBron James.

Alla ricerca del canestro perduto

Come da anni a questa parte, anche per l'edizione 2019 il marchio di fabbrica di NBA Live è la totale "accessibilità": una formula di gioco semplice, scorrevole, diretta, che sappia attrarre a sé anche quei giocatori che non hanno né tempo né voglia per trascorrere ore ed ore ad imparare trucchi e tecniche d'alta scuola per sbaragliare gli avversari. Siamo lontani, insomma, dalla complessità di un NBA 2K: al pari del precedente episodio, quindi, anche questa nuova incarnazione del brand sceglie di non affrontare a viso aperto lo storico rivale, ma di giocare in un campionato diverso, quello dell'intuitività e del divertimento senza troppo impegno.

Ciò non implica, tuttavia, almeno nelle aspirazioni del team, che NBA Live 19 ripudi totalmente le velleità simulative: anche senza raggiungere enormi vette di realismo, lo scopo di EA consiste nel fornire agli utenti una riproposizione virtuale del basket che sia del tutto appagante e soddisfacente, allontanandosi dalla dimensione più smaccatamente arcade. Una sorta di ibrido, insomma, dove però a primeggiare, almeno sulla carta, è la visione più rigorosa e verosimile. Pad alla mano, in tutta sincerità, ci siamo trovati dinanzi ad un prodotto che fa non poche concessioni all'approccio maggiormente disimpegnato, con azioni di gioco dove la realtà di una vera partita, più che "simulata", viene "reinterpretata" in favore di una semplificazione a tratti eccessiva e poco equilibrata. Si avverte ancora un leggero squilibrio tra le fasi d'attacco e quelle in difesa: se le prime ci sono parse fin troppo elementari nella costruzione, durante le quali sbagliare un canestro sembra un'impresa assai ardua, le seconde mettono in scena contrasti piuttosto caotici, con impatti approssimativi e quasi intangibili. Per fortuna sono state migliorate le movenze degli atleti più celebri, grazie all'implementazione della tecnologia RPM (Real Player Movement), che riproduce nel dettaglio i singoli spostamenti delle superstar del canestro: il tutto si traduce in un sistema di controllo più responsivo in rapporto al passato recente della serie, benché non manchino alcuni cedimenti nelle mischie più confuse e nei replay, in cui si notano sbavature che, nel flusso della partita, possono passare inosservati.

Ci troviamo chiaramente dinanzi ad una build piuttosto arretrata, ed i margini di perfezionamento, almeno dal punto di vista visivo, sono ancora parecchio ampi. Su questo fronte, tuttavia, EA sembra sulla strada giusta, scegliendo di approcciarsi alla "simulazione" anche sul fronte tecnico: in tal modo, alcune lacune di gameplay possono essere sommariamente mascherate da una resa estetica piuttosto gradevole che, pur senza far gridare al miracolo o al fotorealismo, si focalizza soprattutto sulla consapevolezza dello spazio da parte degli atleti e sulla gestione dell'1vs1.

Ora i giocatori in campo si muovono infatti con più precisione, mentre i "testa a testa" ci sono parsi più rifiniti: il lavoro dello studio sul versante ludico si manifesta, d'altronde, anche nella differenza che intercorre tra il feeling con le partite dell'NBA e con quelle della WNBA, ossia l'associazione femminile della pallacanestro. Stando alle parole de team, non mancheranno notevoli differenziazioni tra il gameplay delle due modalità, che si noteranno principalmente nel ritmo di gioco e nelle ovvie diversità fisiche tra i giocatori maschili e quelli femminili.

Pallone alla mano, nei panni delle atlete della WNBA, le variazioni non ci sono parse - di primo acchito - così significative, ma rimandiamo ogni possibile giudizio in merito dopo aver testato una build più avanzata. Nella nostra breve prova, intervallata da una altrettanto rapida chiacchierata con i ragazzi dello studio di sviluppo, siamo venuti a conoscenza anche delle caratteristiche della modalità The One, una sorta di controparte in salsa cestistica de Il Viaggio di FIFA: anche in questo caso, saremo chiamati a condurre il nostro avatar - modellabile da zero con un novero - denso quanto basta - di personalizzazioni estetiche e prestazionali - dai campetti di quartiere fino ai vertici della categoria.

Ma - mentre nella passata edizione i riflettori erano puntati interamente sul percorso di crescita di un singola, aspirante stella, ora l'attenzione si focalizza sul "gioco di squadra".

Nel corso del nostro viaggio in giro per il mondo, del resto, incontreremo nuovi giocatori con i quali dar forma ad un nostro personalissimo team e scalare le classifiche. Nella "carriera" potremo anche aumentare le nostre abilità in dotazione, legate ovviamente al tiro, al passaggio o al dribbling con cui aumentare la potenza del nostro campione. Percependo la nostra paura riguardo un eccessivo sbilanciamento nelle fasi in multiplayer, il team ci ha rassicurato, sostenendo che gli abbinamenti tra giocatori dello stesso talento saranno effettuati da un matchmaking preciso ed efficiente. Dal momento che non abbiamo avuto modo di testare la componente di rete, non ci resta che fidarci delle parole dello studio, concedendogli il beneficio del dubbio e sperando che, nonostante qualche atavica imprecisione, almeno questo capitolo possa buttare la palla giù nel canestro.