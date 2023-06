Need for Speed Unbound: c'è un po' di Ritorno al Futuro con la DeLorean

Need for Speed Unbound accelera il passo con un nuovo aggiornamento. Anche stavolta come per il Volume 2 (qui la nostra prova di Need For Speed Unbound Volume 2) abbiamo partecipato a un evento a porte chiuse, in chiamata con Danny Isaac, senior producer del racing arcade di Criterion, per testare in anteprima il Volume 3.



Ci siamo cimentati nelle nuove playlist Drift con regole diverse dal solito, abbiamo guidato la mitica DeLorean del 1981 e toccato con mano, anzi, con gli pneumatici, quanto impegno il team di sviluppo stia infondendo in ogni update, ampliando l'offerta ludica e contenutistica. Guardando al futuro e ai prossimi volumi (col prossimo già in lavorazione) il momento migliore per giocare ad Unbound, se non lo avevate già spolpato prima, potrebbe essere arrivato (qui la recensione di Need For Speed Unbound al lancio).

Quality of life

Rispetto a VOL.2, il Volume 3 potrebbe sembrare più "di transizione". I cambiamenti e le aggiunte sono più sottili, meno appariscenti di "la polizia da ora vi insegue quando gareggiate online con i vostri amici, in un server con 16 utenti da tutto il mondo connessi in contemporanea": la "catchphrase" del precedente capitoletto. Eppure l'update trova posto nel puzzle di Unbound con grande naturalezza.



Magari non è il pezzo finale, ma è comunque dotato di molti strumenti utili ad aumentare la qualità della permanenza sul sedile di guida. Un esempio è l'implementazione di una ruota delle emote, pensata per comunicare rapidamente con i giocatori che stiamo sfidando anche solo per un classico "sfottò". In apparenza se ne poteva anche fare a meno, ma in un contesto di competizione arcade è molto soddisfacente poter quasi "fare la linguaccia" fuori dal finestrino dell'auto mentre driftiamo verso il traguardo.

La "Chat wheel" ovviamente si può personalizzare con una grande varietà di opzioni diverse, alcune sbloccabili correndo, altre in un negozio dove spendere sia valuta in-game che denaro reale. A tal proposito il director ci ha subito fatto sapere che nello shop saranno disponibili solo oggetti cosmetici, quali abiti e animazioni di vittoria per il personaggio, livree alternative per le macchine, fumi colorati per i motori e così via, che non influiranno sulle prestazioni dei veicoli su cui saranno montati. Un'altra novità più che benvenuta è la possibilità di teletrasportarsi presso location prestabilite nella mappa (solo in online), per snellire il processo di raccolta delle sfide giornaliere disseminate lungo chilometri di strada.

"Grande Giove!"

In Volume 3 saremo messi alla prova da 13 nuove challenge settimanali e 29 giornaliere, oltre che da 15 "one shot" da rintracciare in giro per il mondo di gioco. Non le abbiamo provate tutte, ma si tratta per lo più di rivisitazioni delle sfide già precedentemente disponibili. Fa piacere vedere che il titolo viene tenuto vivo con missioni in costante rotazione: il vero divertimento però è arrivato affrontando le tre playlist Drift. Per vincere queste sequenze di gare non dovevamo essere i più veloci, invece abbiamo dovuto driftare più a lungo, per più volte o "meglio" dei nostri avversari, indipendentemente dal piazzamento finale.



Per agevolare le manovre e impedire situazioni frustranti, nel corso di questi eventi le collisioni tra giocatori in derapata sono annullate. Se stiamo per cozzare contro un altro bolide all'opera, questo diventa impalpabile e possiamo passargli attraverso, curandoci solo della nostra traiettoria di sgommata. Fidatevi, come noi anche voi ringrazierete gli sviluppatori per aver pensato a questo espediente. Però, la nuova modalità più appetitosa è senza dubbio Linkup. Il senior producer del progetto l'ha definita una "distraction mode", pensata per invogliare a deviare dall'esplorazione nei territori online, in favore di sfide fino a 16 giocatori in una sorta di folle rodeo.



Le sette tipologie di arene dedicate alla challenge appaiono ogni 8-9 minuti circa presso location casuali. Una volta iniziata, la competizione consiste nel completare più in fretta degli altri una serie di compiti, come abbattere barili colorati, restare in volo per un dato tempo o spintonare abbastanza avversari. La difficoltà degli incarichi non è fissa, si abbassa o si alza a seconda di quanti partecipanti si sono uniti. Nella nostra esperienza possiamo dirvi che più si è meglio è, ma a prescindere ci penseranno le auto della polizia controllate dall'IA a vivacizzare questi autoscontri.

Le forze dell'ordine non si fermeranno nemmeno una volta concluso l'evento. Pertanto, gli sviluppatori si sono raccomandati con noi di non abbassare la guardia, anzi di fuggire subito dopo il fischio finale, se non vogliamo essere presi e perdere le ricompense accumulate. Dulcis in fundo, il gioiello ottenibile dopo aver concluso abbastanza Linkup (12) è proprio un'auto: l'iconica DeLorean del 1981, coprotagonista ad honorem della trilogia cinematografica Ritorno al Futuro. Sebbene sia la più ambita, non è l'unica nuova vettura dell'aggiornamento. Le fanno compagnia ai box la Mazda RX-7 Spirit R del 2022 e la Ford Mustang GT del 2015, o le più modeste Volvo 242 DL del 1975, Volkswagen Golf GTI Clubsport del 2016 e Mitsubishi Lancer Evolution X del 2008; nonché la spaventosa Dodge SRT Viper (2014). Quest'ultima, in versione Legendary Custom, è importante perché riscattabile come premio più prezioso nel primo pass stagionale di Need for Speed Unbound: lo Speed Pass. Scalare i 75 livelli che lo compongono è gratificante, forse anche perché non sono previste per ora versioni premium. Chiunque ha il gioco può ambire alle ricompense migliori giocando un congruo numero di ore.

Un aggiornamento per piloti in erba?

Ora che vi abbiamo fornito un quadro generale, viene naturale chiedersi: a chi è dedicato questo aggiornamento? I fedelissimi delle corse arcade di Unbound sono un discorso a parte: hanno acquistato il gioco al day one e probabilmente non lo hanno ancora lasciato, limando gli spigoli delle loro derapate al millimetro; conoscono a memoria ogni angolo della mappa, e va bene così. Invece, chi non era rimasto soddisfatto al 100% dell'esperienza base, o chi l'ha provata per poi abbandonarla una volta esaurita la campagna, sarà spronato a rimettere le mani sul volante con il Volume 3? Rispondere non è facile e non dipende solo dalla qualità o dalla dimensione dell'ultima infornata di contenuti.



Riteniamo che il verdetto finale sarà per forza influenzato dai trascorsi con Unbound dei giocatori. Acquistando oggi il titolo, completo di un paio di volumi e bilanciamenti, il pilota novizio si trova di fronte a un prodotto più variegato e completo rispetto a quello pubblicato nel 2022. Non gli sarà possibile tracciare una linea netta tra quel che c'era prima e quel che è stato introdotto dopo, il che è indubbiamente uno dei tanti meriti dei due DLC gratuiti.



Proprio i neofiti quindi apprezzeranno di più i contenuti inediti: li hanno avuti a disposizione da subito, come parte di un'esperienza che per loro è nata più organica e coesa sia in single player, che soprattutto in multigiocatore online.