Never Grave: il nuovo gioco degli autori di Palworld sembra Hollow Knight

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Abbiamo passato un paio d'ore in compagnia della demo giocabile di Never Grave The Witch and The Curse. Previsto inizialmente in uscita per la fine del 2023 e recentemente rimandato al Q1 2024, il nuovo progetto di Pocket Pair, creatori del chiacchieratissimo Palworld, si è distinto per le sue marcate ispirazioni stilistiche al capolavoro del genere di riferimento a cui si rifà (qui la recensione di Hollow Knight) ed eravamo davvero curiosi di poterne testare le qualità sul fronte ludico. Come è andata la nostra prova? Restate con noi per scoprirlo.

Il tutorial, un villaggio da ricostruire e i dungeon

A livello narrativo la demo del metroidvania a tinte dark fantasy di Pocket Pair non ci offre molti spunti su cui riflettere e ci butta fin da subito nel mezzo dell'azione facendoci affrontare un piccolo dungeon tutorial, per farci prendere dimestichezza con il sistema di controllo.

In Never Grave vestiamo i panni di un singolare cappello da strega che ha la particolare capacità di poter possedere altre creature e sfruttarne così sia le abilità uniche che le caratteristiche fisiche. Ben presto passiamo al comando di una giovane strega armata di spada, con l'obiettivo di uscire indenni dall'oscuro dungeon in cui ci siamo risvegliati. Il successivo scontro con un boss termina con una sconfitta, che per fortuna però non è la fine. La protagonista si risveglia in una specie di chiesa, che è una sorta di hub centrale da cui potremo raggiungere sia le rovine e i mostri che le abitano, sia un piccolo villaggio quasi completamente distrutto.



Il paesello diverrà il nostro campo base in cui prepararci a dovere prima di lanciarci nelle spedizioni. Neanche a dirlo, dovremo cercare di mettere in sesto questo villaggio malridotto costruendo strutture che - una volta completate - ci garantiranno risorse e potenziamenti di vario genere. Come faremo a realizzarle? Grazie a dei progetti da acquisire e impiegando i materiali raccolti all'interno dei dungeon potremo erigere le nostre "opere architettoniche", produrre cibo e pozioni, potenziare il nostro personaggio e ampliare il ventaglio di abilità e manovre offensive.

Strutture specifiche garantiscono l'accesso ad alberi delle abilità che servono a migliorare le nostre capacità in battaglia o di sopravvienza, altre ancora sono legate allo sblocco di nuovi blueprint e all'ottenimento di equipaggiamenti o magie. Insomma, conferire un nuovo volto al villaggio ha delle conseguenze tangibili sul gameplay, e ci permette anche una certa personalizzazione sul fronte estetico. Saremo noi infatti a posizionare gli edifici dove più ci aggrada. Come già accennato in precedenza, a livello stilistico la nuova avventura di Pocket Pair si rifà ad Hollow Knight, il metroidvania del 2017 il cui sequel resta un titolo molto atteso (qui lo speciale sui giochi che vorremmo rivedere nel 2024). Differenze sostanziali tra le due produzioni però ci sono: Never Grave è un roguelite e fa uso di dungeon procedurali che cambiano a ogni esplorazione, rendendo ad esempio impossibile memorizzare il percorso già compiuto in precedenza o la posizione di nemici, portali, risorse o ricompense.



Il discorso però è che i vari aspetti di un livello non si differenziano mai tra loro in modo marcato, quindi la sensazione di deja-vu nel riattraversarne uno più volte viene mitigata solo in parte. Il titolo di Pocket Pair vanta anche un multiplayer cooperativo, disponibile nella versione completa e pensato per affrontare l'intera esperienza in compagnia di massimo tre giocatori.

Il gameplay e la possessione

Never Grave propone le dinamiche ludiche classiche di un metroidvania 2D, rinfrescate però dall'introduzione di qualche interessante variazione sul tema, potenzialmente in grado di donare al titolo un'identità propria. La particolare abilità di possessione della nostra protagonista ad esempio potrebbe ampliare in modo sensibile le possibilità d'approccio a battaglie e progressione.



Ogni nemico infatti sembra avere un proprio set di skill e caratteristiche uniche che potranno essere utilizzate dall'utente a proprio vantaggio fino a quando ne manterrà in controllo. Diciamo "sembra" in quanto la demo non ci ha permesso di provare con mano la bontà del sistema di possessione: abbiamo potuto vestire i panni di un unico mostro, di cui ci siamo serviti a mo' di "carne da macello" per poter continuare l'esplorazione dopo la sua dipartita (alla sua sconfitta siamo tornati nei panni della strega).



Questa meccanica è quindi ancora tutta da scoprire e, se ben utilizzata, potrebbe cambiare sensibilmente gli equilibri del titolo, soprattutto in ambito multiplayer con ogni giocatore che potrebbe assumere la forma di una diversa creatura per sfruttarne le abilità.

A ciò aggiungiamo la possibilità di lasciare il corpo che si sta controllando, col cappello che nel fuoriuscire compie un balzo verso l'alto per raggiungere altezze e sporgenze altrimenti inarrivabili. Ad acrobazia terminata potremo richiamare nuovamente il corpo della strega per riprendere il cammino nel pieno delle nostre capacità. La mobilità della protagonista ci è parsa più che sufficiente per destreggiarsi nei dungeon pieni di nemici. Oltre al salto, infatti ha anche una schivata, utile non solo a evitare gli attacchi ma anche per rotolare e superare così i passaggi più stretti, non attraversabili normalmente. Facciamo inoltre una menzione ad altri due elementi importanti in Never Grave: i portali e le statue della benedizione. I primi sono sostanzialmente dei siti sparsi per la mappa che permettono il teletrasporto immediato tra vari punti del piano di un dungeon. Le seconde invece sono statue di pietra presso cui pregare, per ricevere una benedizione a scelta tra tre, dall'aumento del danno base o magico inflitto ai nemici a quello dell'efficacia delle pozioni curative consumate.



Passando al combat system, oltre agli immancabili attacchi base corpo a corpo la nostra strega è in grado di sfruttare diverse magie dalla distanza, che prima bisognerà sbloccare attraverso i blueprint al villaggio, e che verranno poi rese disponibili come ricompense all'interno degli scrigni sparsi nei dungeon. Gli attacchi magici in Never Grave funzionano come se fossero proiettili e hanno quindi un numero limitato di utilizzi (possiamo equipaggiarne massimo due in contemporanea).

La difficoltà del gioco inoltre non ci è parsa proibitiva, ma basteranno un paio di colpi ben assestati per mandarci KO e costringerci a ricominciare il livello dal principio. Tra schivate usate al momento giusto e passaggi rapidi dal corpo a corpo ai colpi a distanza, gli scontri ci sono parsi piacevolmente tesi, anche perché le pozioni di cura sono abbastanza rare. Per fortuna la responsività dei controlli è buona: i boss si sono rivelati avversari formidabili, con molteplici pattern d'attacco da studiare con attenzione e una grande resistenza. Abbattere nemici - che possono anche colpirci dalla distanza con proiettili vari - non ci premierà con esperienza, ma ci permetterà di recuperare preziosi materiali con cui migliorare il nostro equipaggiamento una volta tornati al villaggio.



Anche le spedizioni finite con una dipartita non sono vane: le risorse raccolte nelle run infatti vengono conservate, ed è grazie a esse che potremo tuffarci nella prossima sfida con più assi nella manica rispetto alla precedente. Almeno per quanto concerne gli scenari da noi esplorati, la presentazione visiva di Never Grave è sufficientemente curata e pulita, anche se priva di particolari elementi di originalità: dagli elementi degli scenari, fino all'uso dei colori e alle atmosfere, i rimandi a Hollow Knight sono evidenti. Buona invece la varietà estetica degli assalitori, da mani con vita propria, fino ad armature vuote e mummie con arco. La colonna sonora non spicca poi molto, ma compie il proprio dovere nell'accompagnare l'esplorazione dei dungeon e le battaglie coi boss.