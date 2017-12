Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno: provata una nuova demo

Trai le frecce ludiche più acuminate all'arco di Bandai Namco c'è senza dubbio Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno, secondo capitolo di una delle saghe ruolistiche può artisticamente ispirate della scorsa generazione. Il titolo di Level-5, inizialmente previsto per la stagione invernale, è stato da poco posticipato alla primavera del 2018, un rinvio che ha causato una certa dose di preoccupazione tra i fan del lavoro di Akihiro Hino, il director della saga. Se anche voi rientrate in questa categoria, permetteteci di tranquillizzarvi: lo sviluppo del titolo pare procedere su solidi binari. O almeno questa è l'impressione che abbiamo avuto durante il nostro ultimo incontro con il gioco, nel corso dell'evento Level Up Winter Edition organizzato a Parigi da Bandai Namco.

C'era una volta...

Il primo Ni No Kuni era una favola incantevole, popolata da personaggi meravigliosi e benedetta da una direzione artistica a dir poco clamorosa. Sangue e anima di un'opera che però spesso cedeva proprio sul fronte della caratura ludica, afflitta da una ritmica fin troppo incostante e da meccaniche ripetitive e a tratti inconsistenti. Debolezze che il team di Level-5 sembra aver studiato a fondo, alla ricerca delle basi sulle quali fondare la formula di un secondo capitolo radicalmente differente, almeno dal punto di vista del gameplay. Un proposito che Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno pare aver sublimato in un motto concettuale tanto semplice quanto potente: la varietà è la madre del divertimento. Non a caso, per l'evento Level Up Winter Edition, Bandai Namco aveva predisposto per noi quattro diverse sezioni di gioco con le quali mettere alla prova tanto la ricetta ludica di Level-5, quanto le aspirazioni regali del principe di Gatmandù Evan Pettiwhisker Tildrum, l'esule protagonista della produzione.

Le prime due sezioni riproponevano le situazioni già testate la scorsa estate durante l'E3, con il gruppo composto da Evan, Roland e Tani alle prese con due potenti boss. Due battaglie che, per quanto legate alle medesime meccaniche action di base, sottolineavano la diversità situazionale che i giocatori si troveranno ad affrontare nell'avventura scritta da Akihiro Hino. Lo scontro con il massiccio Thogg, uno scimmione cornuto con la delicatezza battagliera di un treno merci, era anche quella che meglio sottolineava il nuovo dinamismo cui aspira il sistema di combattimento di Ni No Kuni II.

All'interno di un'arena assolata, placidamente sospesa tra le nubi di questo mondo fiabesco, il giocatore era quindi chiamato a schivare i pesantissimi assalti della mostruosità zannuta, cercando al contempo di piazzare qualche buon colpo sfruttando sia gli attacchi fisici che le abilità speciali in dotazione al protagonista.

Cardini offensivi di una battaglia dalle ritmiche incalzanti, divertente e con una buona dose di profondità tattica, garantita non solo dalla necessità di adattare i propri assalti alle caratteristiche dell'imponente Thogg, ma anche dalle dinamiche legate all'aiuto contestuale offerto dagli Higgledies, le piccole creature elementali che di fatto, vanno a sostituire i famigli del primo Ni No Kuni.

Questi erratici esserini si muovono in gruppo sul campo di battaglia e offrono al protagonista potenziamenti offensivi e difensivi di vario genere, nonché l'accesso ad attacchi speciali. Se durante la rissa con Thogg il contributo più significativo degli Higgledies è stato sul fronte offensivo, gli spiritelli sono diventati uno strumento difensivo indispensabile contro il drago fiammeggiante Longfang.

Durante questa battaglia, completamente diversa da quella con il precedente demone panciuto, l'uso strategico degli Higgledies di fuoco ci ha infatti salvato dal fiume ardente scaturito dalle colossali fauci del rettile volante, fornendoci una barriera in grado di resistere al suo soffio. A differenza del combattimento precedente, la sfida contro Longfang si muoveva con un andamento multifase ben definito, che richiedeva al giocatore di alternare attacchi in punta di lama e colpi magici a distanza, sempre con una particolare attenzione alle debolezze elementali dell'avversario.

L'impostazione data da Level-5 al combat system, piuttosto lontana dai canoni classici dei giochi di ruolo alla giapponese, vuole offrire al pubblico un dinamismo che coinvolge tanto la gamma strategica delle opzioni combattive a disposizione del giocatore, quanto l'effettiva ritmica degli scontri. Sebbene l'intento del team sia chiaro, l'obiettivo non sembra ancora centrato in pieno, a causa di un po' di incertezza nel modo in cui ogni attacco si lega al successivo, e alle sporadiche bizze di una gestione della telecamera ancora imperfetta.

Botte campali

Il terzo scenario giocabile in quel di Parigi offriva ai presenti un nuovo assaggio della modalità Schermaglia, che vede il buon Evan guidare diversi drappelli di guerrieri- rigorosamente in stile "chibi" - in gloriose battaglie campali. Si tratta di una componente ludica strettamente legata alla narrazione portante di Ni No Kuni II, che vede il protagonista impegnato in un viaggio di formazione con un obiettivo ambizioso, quello di gettare le basi per un nuovo regno.

Come la storia ci insegna, la ricerca del potere è la sorella avvenente della guerra, e così il cammino di Evan sarà costellato di scontri in campo aperto caratterizzati da meccaniche di combattimento completamente diverse da quelle "standard". Vestiti i panni del comandante, Evan condurrà sul campo un massimo di quattro truppe, disposte attorno a lui nelle direzioni cardinali.

Durante il movimento sul terreno, i soldati attaccheranno automaticamente ogni nemico a portata di colpo, mentre al giocatore toccherà il compito di ruotare a destra o sinistra la formazione circolare, per conquistare un vantaggio strategico. Come nella classica morra cinese, ogni tipologia di unità sarà particolarmente efficace contro una specifica controparte (spada vince su martello, lancia vince su spada, arco vince su lancia, e via discorrendo). Sul campo i nostri uomini dovranno abbattere le costruzioni edificate dai nemici, fino a raggiungere le unità speciali che rappresentano, di fatto, i boss di queste battaglie.

Combattimenti che spingeranno il giocatore a fare buon uso delle abilità speciali in dotazione a ciascuna unità, che variano da incantesimi curativi a improbabili bombardamenti a tappeto. Ancora non sappiamo quale quota dell'avventura occuperanno queste parentesi campali, ma si tratta di divertenti variazioni sul tema che spezzano piacevolmente la routine del gameplay e contribuiscono a quella varietà che, come detto, rappresenta il vero valore aggiunto di questo secondo capitolo della saga di Level-5.

Portata a casa la vittoria, abbiamo affrontato il quarto e ultimo scenario incluso nella demo parigina, che permetteva di seguire il corso di una delle quest principali del titolo. Sulla strada per il nascondiglio di una malvagia tribù di uomini viverna, abbiamo quindi potuto saggiare la componente di esplorazione libera, nei panni - di nuovo - di una versione "chibi" del protagonista. In questi momenti, Ni No Kuni II assume un assetto piuttosto canonico per gli standard di genere, tra scrigni da aprire, sentieri da imboccare e nemici da evitare o malmenare duramente.

Per quanto tradizionale, questa sezione è ci ha permesso di saggiare i meriti di un world design meraviglioso, che pone davanti agli occhi dei giocatori scenari ricchi di dettagli e strapieni di segreti tutti da scoprire. D'altronde la qualità artistica che permea ogni anfratto del mondo di Ni No Kuni II è, innegabilmente, uno dei punti forti di una produzione che incanta i sensi con la delicatezza di un lungometraggio animato.

Studio Ghibli non è più direttamente coinvolto nel progetto, è vero, ma la squadra capitanata da Yoshiyuki Momose è ancora a bordo, e si vede. Peccato che la magnificenza del comparto estetico ceda un po' sul fronte tecnico, ancora afflitto da un frame rate a tratti decisamente claudicante, in particolar modo durante le fasi di esplorazione. Manca comunque ancora qualche mese all'arrivo del gioco sugli scaffali, e siamo piuttosto fiduciosi che il team riuscirà a smussare queste asperità in tempo per l'uscita.