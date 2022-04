Nine Sols, alla scoperta del Taopunk: un Action 2D sulle orme di Sekiro

Direttamente da Tawain, il team di Red Candle Games ha saputo conquistarsi l'attenzione degli appassionati di survival horror. Nel 2017, gli autori di Taipei hanno infatti proposto l'ottimo Detention (per rinfrescarvi la memoria, vi rimandiamo alla nostra recensione di Detention), mentre due anni più tardi la software house si è ritrovata suo malgrado al fulcro del travagliato caso Devotion.



Ora, il talentuoso team ha deciso di mettersi alla prova con un nuovo intrigante progetto, destinato a portare Red Candle Games entro i confini del genere Action Platform. Con l'annuncio di Nine Sols, la software house taiwanese ha infatti posto sul piatto un'avventura 2D che con le sue atmosfere "Taopunk" ha catturato immediatamente il nostro interesse. Declinando in una nuova forma il proprio amore per le suggestioni inquietanti, gli autori di Devotion e Detention creano una promettente commistione tra elementi che rimandano a opere del calibro di Sekiro: Shadows Die Twice, Hollow Knight e Katana Zero. Nonostante le molte influenze, il gioco mette in scena un'identità ben definita, che abbiamo avuto modo di testare in una Demo gratuita di Nine Sols, accessibile liberamente su Steam. Tornati dal nostro viaggio verso Oriente, vi raccontiamo le nostre prime prime impressioni.



Divinità crudeli, Taoismo e cyberpunk

Yi è un protagonista sfuggente. Il suo rapporto con il giocatore inizia - almeno nella Demo - in una situazione a dir poco scomoda: aggrappato ad una roccia sporgente, cerca di tendere ogni fibra muscolare per restarvi ancorato. L'anziana figura femminile che sovrasta il nostro eroe non pare però approvare le intenzioni del guerriero.

E così, a neanche un minuto dai titoli di testa, il povero Yi è già precipitato nel vuoto sino a terra, dove giace immobile e decisamente privo di vita. Anche in questo caso, però, il protagonista di Nine Sols finisce per essere vittima del volere altrui: oscuri tentacoli di lovecraftiana memoria avanzano lenti nell'ombra, avvolgendo Yi e trascinandolo con sé in una morsa di eterno silenzio.



Trascorsi due anni, il sonno dell'eroe dimenticato è turbato da un bambino intento a esercitarsi con il flauto: una fugace visione annebbia la mente di Yi, che all'improvviso si ritrova ancora una volta nel regno dei vivi. Da queste premesse, narrate con una cut-scene suggestiva, realizzata in stile anime e con tecniche di animazione tradizionali, prende il via la Demo di Nine Sols.

Ancora non ci è ben chiaro che cosa sia esattamente Yi - se un gatto, un altro animale o una creatura aliena -, ma quel che è certo è che non si tratta di un essere umano. Lo è invece il giovane che lo ha accidentalmente risvegliato e che in seguito ha deciso di tenerlo accanto a sé per fargli recuperare le forze. Privo di genitori, il bambino si è affezionato al nostro silenzioso alter-ego, al punto da considerarlo un fratello maggiore e una guida. Ben presto, tuttavia, i due dovranno separarsi.



Nella comunità del piccolo umano, un villaggio dal sapore di un Oriente del passato, è costume che le divinità scelgano periodicamente dei nuovi protetti, che saranno benedetti dalla possibilità di raggiungerli in un ambito paradiso. Il salvatore di Yi, neanche a dirlo, è uno dei prescelti, ormai in procinto di prendere parte alla speciale cerimonia che sancirà la sua ascesa ad un livello d'esistenza superiore.

Sino a qui, Nine Sols ci ha trasportato in un'antica realtà dal sapore fantasy, ma alla vigilia della cerimonia l'Action Platform ci mostra un nuovo lato: un inatteso segnale radio ci mette in contatto con un'entità misteriosa, che pare però collaborare con Yi da moltissimo tempo. La voce lo avverte di tenersi pronto a sfruttare l'apertura di un portale, così da poter proseguire in una missione della quale non ci viene spiegato nulla.



Non vogliamo però rovinarvi il piacere di provare con mano la Demo di Nine Sols - ancora disponibile gratuitamente su Steam nel momento in cui scriviamo - ed evitiamo perciò di illustrarvi ogni aspetto narrativo che la contraddistingue. Vi basti sapere che da queste premesse iniziali, il titolo di Red Candle Games prende in pochi minuti una piega decisamente inquietante, che rimette in discussione le fondamenta di questo strano universo nel quale ci siamo ritrovati a muoverci nei panni di Yi.

Per descriverne le atmosfere, il team di sviluppo ha coniato l'espressione "Taopunk", che dopo la nostra prova riteniamo essere a dir poco calzante. Così come calzante sembra essere anche il riferimento a Katana Zero come una delle principali fonti d'ispirazione del team sul fronte dell'impianto estetico generale e della profondità delle tematiche affrontate (per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla recensione di Katana Zero presente sulle nostre pagine).



Ogni singolo aspetto di Nine Sols è infatti permeato da una raffinata commistione tra mitologia orientale, Taoismo e derive cyberpunk. Storia, personaggi, stile artistico e una suggestiva colonna sonora contribuiscono a plasmare una cifra stilistica che ci ha rapidamente conquistati, facendoci immergere con partecipazione nei brutali segreti che si celano a New Kunlun, ambientazione di questo macabro Action Platform in 2D dai colori sgargianti.



Una formula promettente

Con il superamento dei primi step della campagna crowfunding dedicata Nine Sols, Red Candle Games si è guadagnata le risorse sufficienti per invitare il pubblico ad unirsi a Yi in un'epica vendetta che lo porterà ad affrontare i nove Sols, entità superiori che governano altrettanti regni dimenticati. Per portare a compimento la sua missione, il protagonista può contare su di un arsenale decisamente variegato, che poggia su dinamiche di gameplay che riprendono alcuni degli aspetti chiave del combat system di Sekiro: Shadows Die Twice.



In Nine Sols, i giocatori non impugnano però una katana, ma padroneggiano arti

offensive e difensive che hanno le proprie radici in una peculiare reinterpretazione battagliera del Taoismo. Di fronte ad avversari equipaggiati di armi affilate, Yi può deflettere i colpi con un semplice gesto delle mani, a patto - ovviamente - di avere il giusto tempismo. Parare i colpi dei nemici consente al protagonista di mettere a segno un potente contrattacco, che prevede uno scatto durante il quale si appone sul nemico un talismano taoista. Mantenendo la pressione sul tasto deputato a tale azione, si genera una potente esplosione di Chi, in grado di danneggiare l'avversario. Per poter esesguire questa mossa, è tuttavia necessario accumulare energia tramite l'utilizzo del già citato sistema di deflezione dei colpi.



Il livello di difficoltà che caratterizza la Demo di Nine Sols non raggiunge tuttavia i picchi di sadismo proposti da FromSoftware in Sekiro: Shadows Die Twice. Nell'avventura 2D, in particolare, è molto più semplice eseguire delle schivate, tramite uno scatto che permette di portarsi rapidamente alle spalle dell'avversario, per poi colpirlo indisturbati.

Lo studio del moveset dei nemici e riflessi affilati promettono ad ogni modo di giocare un ruolo di rilievo nella versione definitiva dell'Action Platform, in particolare in occasione delle Boss Fight. Una di queste ultime, in particolare, può essere sbloccata al termine della Demo, per un livello di sfida che compie un deciso balzo in avanti, svelando quelle che presumiamo possano essere le reali intenzioni di Red Candle Games per il prodotto finale.



Dalla tradizione Souls, Nine Sols recupera anche il sistema dei checkpoint, con gli originari falò sostituiti da delle specie di piccoli santuari. Riposando presso questi ultimi, potremo recuperare le energie, ripristinare la nostra riserva di cure e salvare i progressi, a fronte del ripopolamento della mappa di gioco di tutti i suoi nemici comuni.

Non è invece necessario raggiungere queste aree per potenziare Yi, la cui evoluzione è legata invece al progressivo accumulo di esperienza. Eliminando gli ostacoli sul nostro cammino, vediamo infatti riempirsi sempre più uno speciale indicatore, che una volta colmo ci assegnerà un punto abilità da spendere liberamente all'interno di uno Skill Tree. Attenti però a come vi muovete nel mondo di gioco: ogni morte vi costerà infatti una porzione di questa esperienza, che non potrete recuperare in nessun modo.

La porzione di Albero delle Abilità visibile nella Demo di Nine Sols presenta tre rami principali, che consentono di potenziare difesa, attacco e Chi. Con l'avanzare dell'avventura, inoltre, il protagonista potrà mettere mano a nuovi strumenti di offesa, tra i quali spicca anche un interessante arco, pronto ad ampliare la rete di strategie di approccio a disposizione del vendicativo e brutale eroe protagonista.



Sino a qui, vi abbiamo raccontato l'anima Action di Nine Sols, che però racchiude in sé anche una componente platform decisamente dinamica. La Demo, in particolare, consente di familiarizzare con corse che sfidano la gravità lungo pareti verticali e balzi non troppo impegnativi, ma il titolo di Red Candle Games sembra promettere molto di più su questo fronte. Nel trailer di annuncio condiviso dal team, possiamo infatti osservare Yi destreggiarsi con sequenze a piattaforme decisamente più complesse, che richiedono tempismo e dimestichezza con un sempre apprezzato rampino.

Grazie allo strumento, i giocatori potranno esplorare ogni angolo di New Kunlun, le cui regioni si struttureranno in un universo digitale interconnesso, su modello metroidvania. Non a caso, gli autori citano espressamente Hollow Knight tra le proprie fonti d'ispirazione principale per Nine Sols.



A completare il quadro, ci pensa un immaginario brutale, ma stuzzicante, popolato da NPC surreali e pronto a dipanarsi attraverso scenari permeati di narrazione ambientale. Conversando con gli abitanti di New Kunlun, potremo selezionare opzioni di dialogo differenti, con l'obiettivo di scoprire sempre più dettagli sulla lore che permea Nine Sols. Immancabili inoltre documenti da collezionare, descrizioni a corredo di oggetti ed equipaggiamenti e segreti da scovare. Insomma, le ambizioni non mancano, ma dovremo attendere ancora qualche tempo prima di poter scoprire se l'accostamento a produzioni del calibro di Sekiro: Shadows Die Twice, Katana Zero e Hollow Knight potrà dirsi effettivamente appropriato.