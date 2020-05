Ninjala per Nintendo Switch: è davvero l'erede di Splatoon?

Il settore dei giochi free to play non merita certo di essere sottovalutato. Per quanto si tenda erroneamente ad associare simile formula a un discutibile livello qualitativo delle produzioni, negli ultimi anni gli introiti generati da tali opere e il loro successo sul grande pubblico hanno conosciuto una vasta espansione: i battle royale, ad esempio, producono così tanto clamore mediatico da permettersi grandi eventi in grado di catalizzare l'attenzione mondiale (come il concerto di Travis Scott in Fortnite), mentre studi importanti come Bungie e Infinity Ward hanno riadatto produzioni di alto livello al mercato gratuito.



In mezzo al recente Valorant e a Call of Duty: Warzone, nell'ecosistema della Grande N ecco spuntare dal Nintendo Direct Mini di fine marzo Ninjala, gioco free to play di GungHo Online Entertainment che punta a fornire agli utenti Switch numerose ore di divertimento senza alcun esborso economico (non è richiesto neanche l'abbonamento al servizio online della console). A poche settimane dal suo annuncio, abbiamo provato questo "brawler" pieno di ninja adolescenti e gomme da masticare in una beta pubblica. Ninjala ha le carte in regola per imporsi nel mercato?

Non chiamatelo Splatoon

Il trailer trasmesso durante il mini direct, oltre a comunicare la data di lancio di Ninjala fissata al 27 maggio, ha mostrato un titolo colorato, esplosivo e caotico quanto basta per scatenare un sincero interesse. La community Nintendo ha subito avanzato un paragone con un altro titolo multiplayer immerso in sgargianti cromatismi, quello Splatoon che ha scosso la line-up di Wii U con un'interpretazione geniale del TPS competitivo.

A vederlo, Ninjala sembra ricordare parecchio le battaglie a colpi d'inchiostro degli Inkling, sia per una caratterizzazione dei personaggi molto simile, sia per l'impronta ludica votata agli scontri online. È nostro dovere, però, chiarire che i paragoni tra il lavoro di GungHo e la serie Nintendo si fermano alla pura estetica, alle esplosioni di colore su schermo e al numero ristretto di partecipanti per ogni partita, il cui quantitativo ammonta ad un massimo di 8 partecipanti. Una volta scesi nell'arena, le differenze tra le due produzioni sono insomma palpabili, e la distanza qualitativa è decisamente evidente.

Ninja ruminanti

Ovviamente Ninjala si è mostrato a noi solo tramite una beta, e la bontà della sua offerta è ancora tutta da stabilire. Nella prova, oltre a un dojo in cui allenarsi per prendere confidenza con i comandi, era disponibile solo "la battaglia reale" (che nulla ha a che vedere con il sottogenere dei battle royale) in cui otto partecipanti si lanciano in uno scontro senza esclusione di colpi.

Una volta creato il proprio alter ego, partendo da modelli preimpostati e personalizzabili, si può quindi scendere nell'arena per spiaccicare contro il muro ogni avversario. Lo scopo della battaglia reale è ottenere più punti per comandare la classifica alla fine di match da quattro minuti, e i modi per accrescere il proprio tesoretto sono principalmente due: distruggere i droni che compaiono in zone predefinite e sconfiggere gli altri giocatori a suon di manganellate. Nel primo caso, i grandi robot elargiscono anche punti energia, accumulati nella cosiddetta "barra s", utili a migliorare le proprie abilità e l'efficacia dell'arma in dotazione.

Ogni Ninja possiede anche una gomma da masticare magica, capace di garantire le tecniche più disparate: dalla possibilità di immobilizzare un nemico fino alla facoltà di creare un tornado devastante. Il tutto prende corpo in un gameplay basato su due abilità sottoposte ad un periodo di cooldown e una potente Ultimate. Da menzionare anche la possibilità di nascondersi agli altri giocatori grazie a un sistema di camuffamento, per trasformarsi in un oggetto apparentemente innocuo e cogliere chiunque di sorpresa.



Nella beta su Switch abbiamo potuto testare quattro diverse tipologie di equipaggiamento e abilità: non mancano né una spada di gommapiuma (ben equilibrata tra attacco e velocità), né armi maggiormente incentrate sulla potenza bruta (come un enorme martello) e la gestione dei gruppi (una trivella). Dopo vari test la nostra preferenza è ricaduta su una palla da basket capace di trasformare gli avversari in inermi "esserini gialli a forma di spirale".

C'è da dire che il ritmo delle partite è sempre piuttosto vispo, e gli equilibri possono ribaltarsi facilmente in una manciata di secondi. A tutto ciò si aggiungono due bonus in punti, elargiti dal sistema solo a match concluso, che premiano il giocatore che ha distrutto più droni e colui che ha realizzato in serie il maggior numero di "Ippon", ossia di K.O.

Quel sapore dolciastro

Descrivendo l'offerta "base" di Ninjala l'impressione è quella di trovarsi davanti a un multiplayer leggero e spigliato, ma le impressioni positive sono state smussate alla prova effettiva del gameplay. Partiamo dal cattivo posizionamento della telecamera: spesso e volentieri molti dei nostri attacchi sono andati a vuoto per colpa di una visuale poco pulita, che non permette di valutare a dovere l'ampiezza del range dell'assalto.



Durante le partite il caos sullo schermo regna sovrano e affatica non poco la corretta lettura dell'azione. Capita quindi che tra esplosioni, effetti visivi e sballottamenti vari si subisca troppo facilmente un colpo scagliato a tradimento alle nostre spalle.

A ciò si aggiunge una meccanica causale per risolvere le dispute fisiche: in pratica, se due giocatori lanciano un attacco melee in contemporanea, i ninja incrociano le armi e a schermo fa la sua comparsa un pannello con quattro frecce. Il meccanismo segue le regole della morra cinese, e gli utenti saranno chiamati a selezionare la direzione della prossima offensiva: in base alla scelta, sarà possibile infliggere un danno, subirlo oppure pareggiare i conti.



Nel complesso, in contrapposizione al suo aspetto scanzonato e immediato, Ninjala non è un titolo le cui dinamiche ludiche risultano sempre sufficientemente chiare, e la lettura dei duelli viene minata da un notevole senso di caos sulla scena. Ne deriva un prodotto che, allo stato attuale, non riesce ad esprimere a dovere tutto il suo potenziale.

Se l'offerta di GungHo non verrà perfezionata in tempo, i ninja adolescenti rischiano di partire col piede sbagliato. Un gran peccato, soprattutto se consideriamo che gli sviluppatori si sono impegnati a dovere per realizzare, grazie all'Unreal Engine, un comparto grafico senza dubbio piacevole e accattivante, che invoglia con uno sguardo a tuffarsi a capofitto in battaglia.