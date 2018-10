Nintendo Labo: Kit Veicoli, impressioni e potenzialità del terzo set

Impossibile non essere fan del progetto Labo. Nintendo è riuscita nuovamente a stupire il mondo con un prodotto tanto atipico quanto intelligente e che, sebbene non abbia registrato incassi record, ha saputo nel suo piccolo caratterizzare ulteriormente Switch, fornendo a un pubblico che solitamente non ha molte altre scelte oltre il solito sparatutto corale un'importante via d'uscita dai soliti schemi. Questo non toglie che i due kit iniziali presentavano diversi e importanti problemi, tra cui dei giochi non all'altezza delle periferiche costruite e una controversa suddivisione dei contenuti: il robot da solo non vale il prezzo pieno, mentre il Variety Kit prova a strizzare l'occhio ad un pubblico troppo variegato per colpire davvero nel segno. Forse perché ha avuto semplicemente più tempo a disposizione, forse perché per una volta si è seduta ad ascoltare, ma con questo terzo kit dedicato al mondo dei motori Nintendo è riuscita a raddrizzare sorprendentemente il tiro.



Questa volta nella scatola troverete cartone pretagliato a sufficienza per montare un volante con tanto di leva del cambio e pedale dell'acceleratore, un elaborato cruscotto per guidare sottomarini e una cloche di tutto rispetto per esplorare i cieli. La dinamica di montaggio è pressoché identica ai due kit precedenti: sui diversi fogli di cartone sono già stampati e tratteggiati i singoli pezzi che andranno poi piegati ed assemblati seguendo l'ordine del tutorial interattivo mostrato attraverso lo schermo di Switch. La sfida rappresentata dalla fase preparativa è leggermente più alta di quella offerta dai due kit precedenti, ma una volta montate le diverse periferiche si rivelano ben pensate e soprattutto sorprendentemente resistenti. Il manuale digitale presente nella cartuccia è identico in tutto e per tutto a quello dei primi due Labo, e permette come sempre di ripetere, ruotare e ingrandire tramite touch screen e i joycon ogni singolo passaggio, azzerando o quasi l'insorgere di possibili errori. Il pezzo forte del gruppo, quello anche più lungo e complesso da costruire, è il volante : ci vorranno dalle due alle tre ore per poterlo finalmente utilizzare, ma la soddisfazione è assicurata.

Labo World

Il più grande passo in avanti di questo nuovo kit Nintendo Labo è rappresentato dal software incluso che, oltre a valorizzare per bene ciò che si è appena costruito, funziona anche da collante per dare alle diverse periferiche un unico grande scopo: esplorare una gigantesca isola per mare, terra e aria. Una volta caricata la modalità avventura, il gioco vi metterà davanti a un'anonima scocca metallica che si trasformerà nei diversi mezzi a seconda di dove l'utente inserirà la chiave di cartone costruita in precedenza: se per esempio siete stanchi di esplorare il mare, vi basterà raggiungere la riva e inserire la chiave nel volante per veder trasformare in pochi attimi il sottomarino in una jeep, o se opterete per la cloche in un retrofantascientifico velivolo con il quale fendere le nuvole.

I singoli mini giochi, questa volta dedicati soprattutto al multiplayer in locale e quindi anche di difficile attuazione, non possono rivaleggiare con l'inaspettato divertimento offerto dalla modalità avventura. Avere un'intera isola nella quale utilizzare tutto ciò che si è assemblato con amorevole pazienza, è molto meglio di un kit spezzettato in tante piccole esperienze zen, oltretutto prive di quella meta profondità che sarebbe poi tipica della stessa Nintendo. Che poi non si tratta di un'isoletta di poco conto da girare in lungo e in largo per cinque svogliati minuti: la mappa a disposizione del giocatore è al contrario piuttosto estesa, oltre ad essere composta da una dozzina di macro regioni estremamente diverse tra loro; al suo interno è possibile trovare un bel po' di segreti, oltre a un buon numero di missioni legate a diverse attività, tutte piuttosto divertenti, pensate proprio per sfruttare a fondo le diverse caratteristiche uniche a disposizione dei tre veicoli.



Nonostante il nome, la modalità avventura non ha trama, e le diverse missioni non cercano credibilità, né continuità: si tratta essenzialmente di diverse sfide che spaziano dal far esplodere palloncini in aria, raccogliere tesori negli abissi, tagliare legna con la sega circolare nascosta nella jeep e attivabile attraverso una delle manopole poste sul cruscotto in cartone, portare in tempo a destinazione strambi personaggi, paracadutarsi togliendo la chiave dalla cloche al volo per centrare un bersaglio posto su un edificio, e in generale godersela girovagando con questi strani oggetti di cartone che ci si è costruiti da sé.

Non si tratta di roba complessa né particolarmente impegnativa, e forse è proprio per questo che il pacchetto generale si rivela essere così gustoso, specialmente per un bambino non abituato a tempi morti e pericoli costanti. Questo nuovo Labo, in fin dei conti, funziona in modo molto simile all'ultimo Pilotwings, a cui sembra ispirarsi anche nell'offrire un'esperienza di guida estremamente accessibile ma non per questo di poco conto.