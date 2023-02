Octopath Traveler 2: le ultime battaglie prima della recensione

Annunciato durante il Nintendo Direct di settembre 2022, l'attesissimo Octopath Traveler II è recentemente atterrato sul nostro banco di prova, motivo per cui negli ultimi giorni abbiamo cominciato a familiarizzare col nuovo JRPG squisitamente old school confezionato da Square Enix e Acquire. Come saprà chiunque abbia letto la precedente anteprima di Octopath Traveler 2, sin dall'annuncio sono stati l'impianto narrativo e la struttura del gioco a destare qualche perplessità, poiché sospettavamo appunto che il secondo episodio della saga potesse aver ereditato le medesime problematiche che affliggevano il capostipite. Avendo potuto provare soltanto le battute iniziali del sequel, ancora non siamo stati in grado di fugare del tutto i nostri sospetti, ma in compenso questo primo contatto con Octopath Traveler II ha portato alla nostra attenzione una serie di gradevoli novità.





Un barlume di speranza

Lanciato in origine su Nintendo Switch nel 2018 e successivamente approdato su altre piattaforme, il primo Octopath Traveler era caratterizzato dalla presenza di otto diverse campagne: una particolarità molto singolare che, a seconda dei punti di vista, rappresentava il principale pregio del prodotto e, al tempo stesso, il suo più grande difetto. Benché fossero ben scritte e coinvolgenti, le suddette si sviluppavano parallelamente e non si sfioravano nemmeno per errore, motivo per cui il giocatore poteva sentirsi invogliato a seguire tutto d'un fiato un solo filone narrativo.

La struttura del prodotto, tuttavia, impediva l'utilizzo di un simile approccio, in quanto i capitoli di storia dei singoli personaggi erano puntualmente separati da divari di una certa entità, rappresentati in genere da venti o più livelli di esperienza. A meno che l'utente non scegliesse di sottoporsi a ore e ore di grinding serrato, l'unica soluzione accettabile per proseguire con la trama era insomma quella di affrontare i suoi vari capitoli nell'ordine suggerito, saltando continuamente da un protagonista all'altro. A giudicare dalle prime ore passate in compagnia di Octopath Traveler II, si direbbe che il connubio nipponico abbia fatto davvero tesoro dei tanti feedback ricevuti dagli utenti, non a caso il livello suggerito per poter iniziare il secondo capitolo di ciascuna storyline è compreso fra 15 e 17: un requisito più che ragionevole e che durante la nostra prova ci ha consentito di completare di fila più capitoli dello stesso eroe. Anzi, giacché i primi due atti di una certa campagna vanno necessariamente affrontati uno dopo l'altro, la nostra sensazione è che, dopo aver portato a termine il primo capitolo di ciascuna storia, Octopath Traveler II possa essere esplorato senza dover per forza seguire un percorso a tratti obbligatorio. Un sospetto, questo, che potremo confermare solo dopo aver sottoposto il titolo ad una prova più approfondita.



A non averci ancora convinti è invece la caratterizzazione degli otto protagonisti inediti, che a nostro avviso risultano alquanto stereotipati. Preferiamo non entrare troppo nel dettaglio, per non sottrarre il piacere della scoperta a chi vorrà provare la demo gratuita di Octopath Traveler II già disponibile sui vari online store: vi basti sapere che gli eroi della vicenda saranno il secondo principe di un Paese sempre in guerra, che in realtà vorrebbe soltanto donare la pace ai propri sudditi, una speziale particolarmente dotata, che nelle prime battute dell'avventura realizza con sgomento di aver perduto la memoria, una furfante che si guadagna da vivere eliminando individui scomodi, che tuttavia desidera lasciarsi alle spalle una vita che non considera più sua, e così via.

Tra premesse narrative non sempre originali e qualche colpo di scena un po' telefonato, allo stato attuale nessuna delle otto storyline ha saputo incuriosirci particolarmente, ma poiché in queste prime ore di gioco abbiamo soltanto scrutato la punta dell'iceberg, non escludiamo che il canovaccio possa riservarci sviluppi ben più coinvolgenti di quelli proposti finora. In questa fase, peraltro, non ci siamo ancora imbattuti nelle chiacchierate storie aggiuntive che secondo quanto dichiarato da Square Enix dovrebbero di volta in volta ruotare attorno a due protagonisti, intrecciando i rispettivi percorsi e rafforzando i loro legami.



Se da una parte non vediamo l'ora di verificare quanto promesso dal publisher, dall'altra abbiamo comunque appreso che le storie individuali di Octopath Traveler II dovrebbero convergere verso un finale comune (similmente a quanto accade in Live A Live), rappresentato dal capitolo giocabile solo dopo aver completato tutte le singole storyline.

Le novità del sequel

Mettendo da parte la componente narrativa, è tempo di esaminare le novità più interessanti di Octopath Traveler II, che spaziano dal combattimento all'esplorazione, senza disdegnare l'interazione con gli NPC.

Partiamo dalle basi, specificando che il combat system a turni è rimasto intatto: alle battaglie casuali possono partecipare un massimo di quattro eroi, che a seconda delle classi principali e secondarie impostate dal giocatore sono in grado di equipaggiare una o più armi. Il Guerriero, per esempio, è abilissimo nell'uso della spada e della lancia, ragion per cui ad ogni turno è il giocatore a stabilire se attaccare con l'uno o l'altro strumento di morte, a seconda delle debolezze dell'avversario. Purché l'utente le abbia già scoperte in precedenza, queste sono sempre indicate sotto l'icona di ciascun nemico, al fine di suggerire la strategia più efficace da impiegare per superarne le difese. Octopath Traveler II ha del resto ereditato le meccaniche di "Dominio e Potenza" già apprezzate nell'originale, che ancora una volta faciliteranno l'elaborazione di tattiche finalizzate a massimizzare i danni inflitti ai bersagli.



Attaccando infatti un nemico con l'arma o l'elemento a cui questo è vulnerabile, la sua difesa scende velocemente a zero, innescando un pericoloso stato di break in cui l'avversario rimane stordito per un paio di turni e non può in alcun modo reagire. Spendendo i Punti Potenza accumulati nel corso dei turni, poi, il giocatore può portare a segno un massimo di quattro attacchi consecutivi o potenziare di tre livelli una tecnica o un incantesimo, arrecando danni potenzialmente fatali al malcapitato sfidante.

È un sistema abbastanza ostico da padroneggiare, e benché il suo potenziale non eguagli pienamente l'alternanza tra le due meccaniche da cui la saga di Bravely Default prende il nome (per tutti i dettagli fiondatevi sulla recensione di Bravely Default II), il combat system di Octopath Traveler II si sta confermando articolato e dotato di una spiccata componente strategica. Sempre a proposito del sistema di combattimento, la novità più curiosa del sequel va ricercata nei cosiddetti Poteri Latenti del cast, abilità uniche e spettacolari che gli otto protagonisti possono scatenare dopo aver riempito l'apposito indicatore. L'effetto varia a seconda del personaggio, e se adoperate con astuzia queste brutali proprie mosse finali risultano talmente potenti da ribaltare persino le sorti di uno scontro a prima vista disperato.



Per quel che concerne invece l'esplorazione occorre anzitutto sottolineare che lo sviluppatore Acquire ha implementato un ciclo giorno/notte curiosamente non in tempo reale, bensì innescabile attraverso la semplice pressione di un tasto. A dispetto dei pronostici, la suddetta feature non si limita a determinare i nemici ingaggiabili negli scontri casuali (che di notte tendono a risultare ben più agguerriti), ma impatta persino sulle città, modificando la posizione degli NPC e la disponibilità di alcune missioni secondarie.

Dal momento che alcuni contenuti sono accessibili soltanto di giorno o di notte, diventa quindi imperativo perlustrare da cima a fondo ogni singola area in ambedue i momenti della giornata, così da non perdere nessuna attività opzionale. Tra l'altro, il ciclo giorno/notte altera pure le "azioni viaggio" dei nostri eroi, che in Octopath Traveler II possono appunto interagire con gli NPC in due modi diversi: se di giorno il Guerriero può ad esempio sfidare a duello gli abitanti delle città per apprendere le loro tecniche di lotta, al calar del sole questo avrà la possibilità di corrompere la gente e ottenere informazioni in cambio di denaro. La Speziale, invece, nel corso delle ore diurne può apprendere informazioni gratuitamente, mentre di notte si serve dei suoi medicinali per far addormentare gli NPC e curare i malati. Tenendo presente che i viandanti sono otto e che ciascuno di essi dispone di due azioni viaggio, per un totale di sedici, sono davvero parecchie le configurazioni che il giocatore può studiare a tavolino per incrementare e differenziare le opzioni legate all'interazione. Come nell'originale, poi, alcune di queste azioni influenzano la reputazione di cui i protagonisti godono nei singoli villaggi, che a seconda dell'esito può migliorare o colare a picco. Peccato però che lo sviluppatore abbia nuovamente abilitato la possibilità di pagare una certa somma nella taverna più vicina per ripristinare la reputazione e, a conti fatti, far sì che le interazioni fallite non abbiano alcuna conseguenza negativa. Una scelta che francamente fatichiamo a comprendere e che ridimensiona l'utilità del reputation system.