Oculus Quest: provato il nuovo visore per la Realtà Virtuale

La parola "quest" deriva dal termine francese quete che, nel gergo dei poemi cavallereschi (e successivamente anche dei videogiochi), significa "ricerca", "obiettivo": indica cioè il percorso del protagonista, il suo viaggio verso il raggiungimento di uno scopo e di un ideale. Nello specifico, la missione di Oculus è quella di portare la realtà virtuale verso altri livelli, oltre che sul piano della pura potenza, anche su quello dell'accessibilità. Ed è da queste ambizioni che nasce Quest, il nuovo visore stand alone che - a differenza del suo predecessore Oculus Go - si propone al pubblico in una fascia di prezzo medio-alta, settata sui 449 euro: mentre il primo headset "all in one" non era nient'altro che un ottimo entry level, Quest ha il compito di alzare l'asticella, ed avvicinarsi alle vette qualitative di Rift in termini di resa visiva e profondità ludica, il tutto però senza l'uso di un hardware esterno o di cavi da collegare. Ecco che la missione dell'azienda californiana inizia a compiersi poco alla volta, passo dopo passo: la sua "ricerca" - come ci racconta Jason Rubin - è quello di rendere la realtà virtuale sempre più alla portata della massa.



Quest è lo strumento con cui Oculus vuole provare a condurre le potenzialità di questa tecnologia nelle case di un gran numero di acquirenti, senza che i giocatori si sentano spaventati dalla necessità di avere un PC piuttosto performante o un fastidioso ingombro di cavi e sensori da montare nell'appartamento. Se Oculus Go ha acceso la miccia, spetta a Quest far deflagrare la bomba. Per farlo, c'è bisogno di un sistema che sia quanto più efficiente possibile, che offra un'esperienza degna del fratello maggiore Rift, e della sua variante S. Sotto questo aspetto, il nuovo caschetto stand alone - durante la nostra prova - ha saputo rivelarsi un vero gioiello.

Specifiche, certezze e dubbi

Quest nasce dalla volontà di rendere più immediato l'approccio alla VR da parte del pubblico: solo così la realtà virtuale potrà attecchire su una base più ampia, toccando i vertici del gaming mainstream. Allo scopo di compiere questa missione, l'ottimizzazione del tempo di preparazione dev'essere ridotto al minimo. Come sostiene Jason Rubin, d'altronde, molti utenti - avendo magari solo un'ora di tempo per giocare - potrebbero sentirsi scoraggiati dall'obbligo di dover trascorrere preziosi minuti ad attivare il PC, collegare i cavi e piazzare i sensori.

L'avvento di Quest vorrebbe porre fine, in parte, a questi vincoli, dando in pasto ai giocatori un visore che funziona in totale autonomia, compiendo soltanto pochi sacrifici sul fronte grafico. Prima di passare alle certezze legate al caschetto in arrivo in primavera, però, è bene mettere in chiaro alcuni importantissimi dubbi che andranno sviscerati adeguatamente in sede di recensione. Anzitutto, sebbene incalzato dalle nostre domande, il team non ha saputo fornici dati precisi riguardo la durata della batteria né la temperatura raggiunta sotto stress. Com'è ovvio che sia, la longevità del visore dipenderà dall'utilizzo a cui sarà sottoposto, ed alle esigenze del software in azione: dalle nostre precedenti prove, sappiamo che Oculus Go ha un'autonomia di circa due ore, e la speranza è che la sua "evoluzione" possa durare un po' di più prima di spegnersi. In questo modo, anche la fruizione di opere multimediali come film, serie tv o spettacoli teatrali (alcuni dei quali saranno estrapolati dalle librerie di Go - stando a quanto dettoci da Rubin) si rivelerà meno limitata. Passando ora alle specifiche tecniche, sappiamo che Oculus Quest presenterà 4 sensori ultragrandangolari, con cui traccerà la posizione esatta dell'utente, ed offrirà 6 gradi di libertà (degrees of freedom, contratti solitamente nella sigla 6DOF) i quali garantiranno la facoltà di muoversi senza vincoli all'interno dello spazio tridimensionale, opportunamente delineato dal sistema Guardian.



La risoluzione invece sarà di 1600x1440p per occhio, in modo tale da massimizzare la nitidezza dell'immagine: dal canto nostro possiamo confermarvi che la pulizia visiva è davvero sorprendente, considerando anche il fatto che tutto l'hardware è contenuto in un headset all-in-one, dalle dimensioni ridotte, piuttosto leggero ed alquanto comodo una volta indossato.

Venduto in combo con i due controller Touch compresi nel prezzo, al lancio Oculus Quest ci concederà l'opportunità di sfogliare una vasta libreria composta da più di 50 produzioni: lo store risulterà separato da quello di Rift e sarà soggetto ad un maggior controllo qualità, ma la maggior parte delle opere sarà ovviamente usufruibile su ambedue i caschetti.



Dopo aver acquistato un gioco sullo store di Quest, insomma, il titolo sarà presente anche in quello di Rift, senza contare le funzionalità di crossplay che accomunano i due sistemi. Benché il team prometta che non ci saranno differenze invalidanti nelle sessioni multigiocatore a causa della differente potenza tra i due hardware, si tratta comunque di un aspetto che andrà valutato approfonditamente quando avremo tra le mani - o per meglio dire, sulla testa - entrambi i visori.

Suoni ed immagini

Nel poco tempo concessoci per testare Oculus Quest abbiamo avuto modo di provare tre titoli molto diversi tra di loro.

Due di queste, Beat Saber e Robo Recall, sono ben note al pubblico avvezzo ai prodigi della VR, mentre il terzo, Shadow Point, è completamente inedito, e ve ne parleremo nel dettaglio all'interno di un articolo dedicato.

Dal canto loro, il rhythm game con le spade laser e lo shooter di Epic hanno saputo tranquillizzarci riguardo due elementi fondamentali per il successo di Quest, rispettivamente la "comodità" e la "qualità grafica". Come saprà chi ha letto la nostra recensione di Beat Saber, quest'opera unica nel suo genere richiede un grande sforzo di concentrazione, una notevole precisione, dei riflessi infallibili ed anche un buon quantitativo di resistenza fisica.

Del resto, maneggiare due spade laser virtuali, mentre si agitano i Controller Touch per tagliuzzare dei cubi bicromatici che si avvicendano sullo schermo a ritmo di musica, è un'esperienza tanto esaltante quanto impegnativa: l'obbligo di muoversi con meticolosità, di abbassarsi repentinamente e di sudare le proverbiali sette camicie viene alleggerito dal comfort offerto da Quest che - in assenza di fili e grazie ad una buona leggerezza - non fa avvertire quasi mai la propria presenza né il suo peso sulla testa. Così facendo, privo di ingerenze esterne, l'utente potrà affrontare Beat Saber al meglio delle sue possibilità. Dopo aver intorpidito i muscoli brandendo le nostre lame virtuali, è poi giunto il momento di terminare qualche robot psicopatico in Robo Recall: al di là dei meriti ludici dello shooter di Epic, ciò che ci interessa sapere è che sul versante visivo la versione per Quest non sfigura affatto dinanzi a quella del fratellone Rift, dando quindi prova di una solidità tecnica di assoluto rispetto.