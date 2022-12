One Piece Odyssey: prime impressioni sul gameplay dell'avventura di Luffy

Realizzato in occasione del 25° anniversario del franchise, ONE PIECE ODYSSEY approderà il prossimo 13 gennaio su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per ingannare l'attesa e familiarizzare col nuovo JRPG di ILCA (studio che in passato ha cooperato alla realizzazione di Dragon Quest 11 e che in tempi recenti ha apposto la propria firma sui remake di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente), il cui sviluppo ha richiesto la bellezza di cinque anni, il publisher nipponico Bandai Namco ci ha recentemente permesso di provare in remoto una lunga build del tie-in. Avendo passato diverse ore in compagnia di Zoro, Nami e gli altri pirati di Cappello di Paglia, siamo pronti a raccontarvi le nostre impressioni preliminari sulla nuova disavventura di Luffy e compagni!

Naufragati sull'isola leggendaria

Similmente a quanto proposto da World Seeker e altri tie-in della serie (per tutti i dettagli rileggete la recensione di ONE PIECE: World Seeker), quella raccontata da ONE PIECE ODYSSEY è una storia inedita e originale, il cui soggetto è stato però supervisionato dallo stesso Eiichiro Oda, che tra le altre cose ha personalmente curato il design dei personaggi ideati appositamente per prendere parte alla vicenda.

Come raccontato nel nostro recente speciale sulla trama di ONE PIECE ODYSSEY, nelle battute iniziali dell'avventura i nostri eroi scrutano all'orizzonte un'isola misteriosa e caratterizzata da una manciata di torri vertiginose. Attratti da una bizzarra luce che punta verso il cielo, Luffy e i suoi cercano immediatamente di raggiungerla, quando un'improvvisa Knock Up Stream spedisce la Thousand Sunny tra le nuvole, facendola precipitare giusto al largo dell'isola misteriosa. In seguito al violento atterraggio, però, non solo il brigantino riporta ingenti danni che lo fanno affondare per buona parte, ma l'equipaggio si ritrova per giunta separato. Determinato a ritrovare i compagni dispersi, Luffy raduna quindi gli amici nei paraggi e cominciare a setacciare l'intera isola, che a sua insaputa nasconde una marea di segreti.



Una volta ritrovati gli alleati inizialmente mancanti all'appello, i nostri eroi vengono però raggiunti da una fanciulla di nome Lim, che utilizzando un'abilità innata non meglio specificata li priva di tutti i loro poteri. Anzi, sarebbe più corretto dire che il potere della ragazza, che in seguito a un terribile episodio parrebbe aver sviluppato un profondo odio nei confronti dei pirati, fa sì che Luffy e compagni dimentichino le rispettive capacità, che di conseguenza divengono inutilizzabili. Aggrediti da un colossale golem di pietra, i bucanieri ormai inermi vengono tratti in salvo da Adio Suerte, un avventuriero naufragato alcuni anni prima che si offre di aiutarli a recuperare i poteri apparentemente perduti.

Come spiegato dal nuovo arrivato, l'unico modo rimasto a Luffy e compagni per tornare nel pieno delle forze è infatti quello di recuperare gli innumerevoli cubi in cui Lim ha nascosto i ricordi sottratti, ma che per loro sfortuna sono stati disseminati per tutta l'isola. Non potendo lasciare il luogo, che si scopre essere la leggendaria Waford, i Pirati di Cappello di Paglia cominciano dunque a perlustrare ogni singolo anfratto di terra sotto la guida di Adio e della stessa Lim, che pian piano realizzerà quanto Luffy e i suoi siano diversi dagli spietati pirati che tanto detesta.

A caccia di ricordi

Dal momento che l'isola è molto più vasta di quanto avessimo inizialmente pronosticato, buona parte dell'avventura è ambientata su Waford, che stando al racconto di Adio Suerte potrebbe nascondere un grande tesoro. Sconfiggendo uno dei golem sigillati nei dungeon, però, abbiamo scoperto che i pirati entreranno di volta in volta in possesso di blocchi giganteschi e particolari, il cui contenuto potrà essere rievocato soltanto nella "Memoria del Mondo": una dimensione onirica e separata dal mondo reale in cui Lim permetterà loro di rivivere alcune avventure passate, al fine di ricordare i traguardi conseguiti e riottenere le abilità possedute a quel tempo.

Durante la nostra prova ci siamo ad esempio ritrovati in una versione del Regno di Alabasta creata sulla base delle memorie di Nami e compagni, dove abbiamo scoperto che la storia delle singole isole non ripercorre passo passo le vicende del manga. Del resto, come precisato subito dopo dalla gracile Lim, il fatto che Alabasta o Water Seven (l'altro ricordo finora confermato, ma che però non abbiamo potuto visitare) siano basate sui ricordi dei nostri beniamini non significa necessariamente che tutto sia identico a come lo ricordiamo.



Nel caso di Alabasta, che nella build era esplorabile soltanto in parte, abbiamo per esempio notato la presenza di personaggi e attività secondarie assenti nel racconto originale, e che il team di ILCA ha escogitato per far sì che la campagna di ONE PIECE ODYSSEY possa risultare fresca e coinvolgente anche nei capitoli ispirati alle peripezie del manga. Se gli eventi principali dei singoli archi narrativi sono fondamentalmente gli stessi, strada facendo Luffy e i suoi potranno interagire con buffi individui finora sconosciuti, dedicarsi a missioni secondarie, esplorare fratture spazio-dimensionali o magari dare la caccia ai ricercati locali per intascarne le taglie.

Avendo avuto modo di provare soltanto il prologo su Waford e le prime due ore del capitolo dedicato ad Alabasta non sappiamo concretamente quanto i suoi sviluppi si differenzieranno dal canone, né disponiamo di elementi sufficienti per stabilire se la trovata dello sviluppatore di attingere (ancora una volta) alle saghe chiave del fumetto originale si rivelerà vincente o meno. Se non altro, l'indebolimento dei pirati ad opera di Lim e la volontà di non ripercorrere fedelmente le trame degli archi narrativi di ONE PIECE potrebbero quantomeno giustificare le difficoltà cui i nostri eroi andranno incontro al momento di misurarsi coi loro storici avversari.

C'è un bastimento di corsari!

Mettendo da parte la componente narrativa, è tempo di analizzare l'impasto ludico di ONE PIECE ODYSSEY, ossia l'aspetto del prodotto che ci ha soddisfatti maggiormente. Partiamo dalle basi, specificando innanzitutto che il tie-in ha adottato un sistema di combattimento a turni caratterizzato da numerose meccaniche inedite e capace di aggirare la monotonia che spesso affligge il genere.

Chiamata "Scramble Battle Area", la meccanica più interessante del pacchetto è senza dubbio quella che, al momento di affrontare le bestie di Waford (o di Alabasta, nel nostro caso), separa i quattro combattenti titolati del party e li posiziona in maniera del tutto casuale in altrettante diverse zone del campo di battaglia. Assegnando poi un certo numero di nemici a ciascun alleato, il sistema consente ai personaggi di spostarsi da una determinata area all'area - magari per aiutare un compagno in inferiorità numerica - solo dopo aver sgominato eventuali ostacoli incontrati nella zona di partenza. Non potendo prevedere il posizionamento dei pirati di Capello di Paglia e dei loro avversari, ogni scontro risulta quindi squisitamente unico e divertente, incoraggiando il giocare a testare di volta in volta delle strategie sempre differenti.



Per aggiungere ulteriore pepe alla già speziata ricetta, i ragazzi di ILCA hanno ben pensato di suddividere i protagonisti e tutti i nemici di ONE PIECE ODYSSEY in tre diverse categorie, le cui resistenze e debolezze sono regolamentate dal classico sistema della morra cinese: se i combattenti della tipologia Forza (Luffy, Chopper e Sanji) battono gli esponenti di Velocità (come Nami e Usopp), questi ultimi sono in netto vantaggio contro i lottatori della classe Tecnica (Zoro e Nico Robin), che per chiudere il cerchio hanno facilmente la meglio contro quelli che prediligono la Forza bruta.

Tenendo presente che i componenti schierati in prima linea possono essere rimpiazzati in qualsiasi momento dalle riserve senza perdere nemmeno un turno, il sistema a primo acchito limitante incentiva in realtà un continuo ricambio volto a sfruttare a proprio vantaggio le caratteristiche speciali dei vari bucanieri. A ragion veduta, laddove nei JRPG a turni si tende troppo spesso a non esplorare ogni singolo componente del party, bensì a focalizzarsi su una manciata di guerrieri particolarmente forti o comunque più vicini al proprio stile di gioco, ONE PIECE ODYSSEY valorizza con grande perizia l'intero cast, assicurandosi che nessuno venga lasciato in panchina troppo a lungo.



Altra meccanica riuscita e sfiziosa del tie-in è quella del Dramatic Scenes system, che nel mezzo delle battaglie incarica il giocatore di sconfiggere un avversario particolarmente resistente entro un prestabilito numeri di turni, evitando che il compagno nelle sue immediate vicinanze finisca al tappeto. Se l'utente soddisfa in tempo le condizioni, a fine scontro il sistema ne premia gli sforzi con un immenso quantitativo di punti esperienza, velocizzando notevolmente l'aumento di livello.

Non a caso, durante la prova non abbiamo mai dovuto ricorrere al grinding per potenziare i nostri beniamini, il che ci spinge a sospettare che sfruttare a dovere ogni singola opportunità offerta dal suddetto sistema possa effettivamente scongiurarne la necessità. Un'eventualità che potremo confermare solo quando il codice finale finirà sul banco di prova, consentendosi tra le altre cose di valutare sul lungo termine il bilanciamento complessivo della difficoltà.

Ombre su Waford

Se ci riteniamo piuttosto soddisfatti del sistema di combattimento di ONE PIECE ODYSSEY, almeno dopo questo secondo contatto col tie-in la componente esplorativa ci ha lasciati abbastanza interdetti. Procediamo con ordine, sottolineando che le azioni eseguibili sul terreno di gioco cambiano a seconda del personaggio controllato. Se il capitano Monkey D. Luffy si allunga per afferrare oggetti lontani o superare burroni, Zoro può ricorrere alle sue spade per tagliare casse del tesoro, inferriate e imponenti portoni, mentre Nami e Sanji sono rispettivamente in grado di fiutare sacchetti ricolmi di denaro e ingredienti rari da mescolare in cucina.



Proseguendo, se le piccole dimensioni di Chopper gli consentono di infilarsi nei cunicoli per attraversare piccole cavarne e sfruttare qualsiasi scorciatoia, il cecchino Usopp si serve della propria fionda per far cadere oggetti nascosti in luoghi sopraelevati e altrimenti irraggiungibili, mentre Franky (che nella build era impegnato a riparare la Thousand Sunny) dovrebbe poter costruire dei ponti per spianare la strada ai compagni.

Se sulla carta l'idea di diversificare i set di azioni dei vari pirati appare tutto sommato ingegnosa, all'atto pratico può diventare piuttosto seccante dover aprire il menu per cambiare il personaggio controllato ogni volta che l'avanzamento della campagna (o della missione secondaria in corso) richiede uno specifico talento. Se a questo aggiungiamo che il ritmo di gioco viene continuamente rallentato da cutscene e dialoghi di dubbia utilità tra i diversi componenti della ciurma, che appunto tendono a sottolineare anche i dettagli più ovvi, allo stato attuale abbiamo qualche riserva sulla bontà della componente esplorativa.



La speranza è che, superate le fasi iniziali della campagna (giustamente appesantite da innumerevoli tutorial), ONE PIECE ODYSSEY possa ingranare una marcia elevata, adeguatamente coinvolgente e dunque in linea con la natura chiassosa e scatenata tipica dei pirati nati dalle matite del sensei Oda.