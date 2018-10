Overkill's The Walking Dead: a caccia di zombie in compagnia, provata la Beta

La serie Tv The Walking Dead è morta, o quantomeno morente, a voler essere clementi. L'iniezione letale che l'ha ridotta in questo stato è composta da un mix di ingredienti, uno fra tutti, il più pericoloso, l'aver perso completamente il focus: sui personaggi, sulla storia, e, più nello specifico sul titolo stesso della serie. Eh, già, perché di morti viventi quasi non se ne parla più, e l'intera impalcatura delle prime stagioni, costruita intorno alla sempiterna sensazione di tensione ed asfissia emotiva...è andata a farsi benedire. Fatto sta, però, che quell'atmosfera che ha premiato le prime stagioni della serie con un successo planetario fa ancora gola e, a costo di cercare di cavare il sangue dalla proverbiale rapa, lo studio Overkill (autore del celebre Payday) è pronto a mostrare il suo nuovo titolo, in uscita il 6 Novembre per PC, ed a febbraio del prossimo anno su Xbox One e PlayStation 4.

Curiosi di scoprire se il team è riuscito a riprodurre in formato videoludico lo stesso appeal dell'opera di Kirkman, seguendo una strada ben diversa da quella imboccata dalla defunta Telltale Games, abbiamo provato la Beta di Overkill's The Walking Dead, disponibile per chi ha effettuato il preordine del gioco. L'idea di poter giocare ad un FPS cooperativo ispirato alle meccaniche di Payday, ed incentrato interamente sul mondo di The Walking Dead, è particolarmente allettante. Spoiler alert: non ci siamo divertiti più di tanto. Quello che ci siamo trovati di fronte è, in un certo senso, perfettamente fedele alla serie televisiva: un titolo che sembra aver smarrito il suo focus principale. E vi spieghiamo il perché.

Quattro personaggi in cerca d'autori

Overkill's The Walking Dead è basato sulla cooperazione online con altri tre giocatori, che dovranno aiutarvi ad affrontare le missioni di gioco. La prima cosa da fare è selezionare uno dei quattro personaggi disponibili: possiamo scegliere tra Heather, l'esploratrice, un'ex maestra d'asilo che ricorda, con la sua balestra, il Daryl della serie Tv; Aidan, il tank, la cui abilità speciale è l'utilizzo di una granata flashbang; Grant, un cacciatore esperto e scrittore di guide di sopravvivenza, munito di bombe molotov; ed infine Maya, il medico del gruppo, armata di machete ed in grado di droppare kit di soccorso per gli altri utenti. Idealmente, i diversi protagonisti dovrebbero distinguersi tra di loro per le abilità speciali in dotazione. Peccato soltanto che i talenti specifici non ci siano parsi tanto utili da poter essere un fattore decisivo nella selezione del proprio eroe. Sarebbe stato molto più interessante, a nostro avviso, se gli sviluppatori avessero "forzato" le scelte del giocatore in base alle armi: quelle sì che fanno la differenza! Una balestra o un fucile di precisione silenziato possono essere molto efficaci nelle fasi stealth (di cui discuteremo in seguito), mentre una doppietta tamarra e rumorosa si rivela più utile nelle fasi di combattimento contro le orde di zombie.



Tuttavia, gli strumenti di morte (sia primari che secondari) sono interscambiabili tra i protagonisti, e questo, almeno nelle sole due missioni che abbiamo provato, riduce la scelta del personaggio ad una mera questione estetica. Passiamo ora, più nello specifico, alla nostra esperienza con la Beta. L'obiettivo del gioco, naturalmente, è la sopravvivenza. Per farlo, occorrerà proteggere il proprio campo base, ed esplorarne i dintorni per rapide incursioni nei covi delle bande rivali. Così, anche la Beta ci offre la possibilità di giocare a due missioni: difendere la nostra casa da orde di zombie famelici, ed organizzare un blitz in un accampamento nemico.

La prima vera e propria battaglia, però, è contro i menù di gioco, fin troppo lenti e macchinosi. Ogni volta che si porta a termine una missione, infatti, sarà necessario ritornare alla base per ricevere le ricompense e sbloccarne un'altra: quello che dovrebbe essere l'HUB principale di gioco, però, è accessibile soltanto dopo averlo selezionato, aver atteso l'ingresso di un eventuale amico, ed aver assistito ad un caricamento: insomma, un'eccessiva quantità di tempo che smorza ed appiattisce i ritmi della progressione. Oltre ai problemi di matchmaking e al gameplay, che a tratti soffre di lag, si sente la mancanza di un tutorial iniziale per permettere ai giocatori di orientarsi tra tutte le meccaniche della produzione, specie quelle relative alla compravendita degli oggetti ed al crafting: ma questi sono tutti elementi che, con ogni probabilità, dipendono esclusivamente dalla fase Beta del gioco.

Una vita semplice

Come abbiamo già accennato, la nostra prima missione consiste nel difendere il campo base dalle ondate di zombie. La mappa è piccola e consente di tenere sott'occhio facilmente i tre cancelli principali. Probabilmente, con l'avanzare dell'avventura e l'ampliarsi dell'accampamento, avremo a che fare con molte più entrate da gestire, ma per adesso è tutto molto semplice: ci sono bastati un paio di tentativi per superare senza problemi la prima sfida.

Il trucco sta nel chiudere i cancelli il più velocemente possibile grazie alle assi di legno che troveremo sparse nel campo, ma che potremo raccogliere soltanto una alla volta: così, mentre due nostri amici sforacchiano i crani putrescenti dei walkers, noi corriamo a destra e manca, riparando il tutto in un battibaleno e limitando l'entrata delle creature. Il gunplay è tutto sommato piuttosto divertente ed abbiamo gradito la costante scarsità di munizioni, che costringe spesso all'utilizzo del melee: magari sgusciando alle spalle di un nemico e freddandolo con una finisher. Quello che ci è piaciuto molto meno, invece, è la sensazione che le armi secondarie siano molto più efficaci e pratiche delle primarie. Abbiamo avuto a che fare con tre tipi di walkers: quelli "standard" sono lenti ed impacciati, la loro forza sta tutta nel numero; i "bloaters" sono colossi in grado di sputare melma da lontano, difficili da abbattere; ed infine troviamo un tipo di zombie "corazzato", con tanto di tuta tattica della polizia. A prescindere dalla tipologia, in ogni caso, l'unico modo efficace per abbattere i non morti è mirare alla testa.

Vista la struttura abbastanza ripetitiva e tipificata della prima missione, abbiamo atteso con ansia di scoprire la seconda. Un pizzico di retroscena riguardante la trama: una banda nemica si è infiltrata nel nostro rifugio, mentre eravamo impegnati ad affrontare i walkers, ed ha rubato i depuratori d'acqua. In un impeto d'orgoglio, adesso spetta a noi andare a riprenderceli! L'obiettivo è quello di fare meno rumore possibile. In alto sullo schermo è infatti presente un indicatore: più si riempirà, più zombie arriveranno e, a quel punto, "saremo fregati"...per parafrasare uno dei protagonisti. In realtà il pericolo è solo apparente. Nonostante la cautela sia d'obbligo (quando si entra nelle case bisogna stare molto attenti alle trappole), tutto quello che dobbiamo fare è passare da un punto A ad un punto B, uccidere qualche cattivone, ed attendere la temuta orda finale di zombie.



L'intelligenza artificiale dei nemici umani si limita a tenersi il più possibile lontano da noi e a sparare dalla distanza. Certo, completare la missione in modo stealth è molto più pratico e divertente, il problema è che non se ne avverte la necessità, non si percepisce quel bisogno di "strategia" che tanto sembrava promettere Overkill's The Walking Dead. Quello che è capitato a noi, per fare un esempio pratico, è stato osservare come gli altri giocatori, in attesa dei walkers, salissero su un camioncino semi-distrutto.

Una volta in cima, eliminare gli zombie, che si arrampicano goffamente nel tentativo di assaggiarci, è stato troppo semplice. Vero è che ci sono dei "toolkit" personalizzabili che permettono di scassinare porte o tagliare recinzioni in ferro per aprire percorsi alternativi, ed è inoltre possibile far suonare gli antifurti delle auto per attrarre i nemici. Ma questa non è la portata principale offerta da Overkill's The Walking Dead, quanto più un semplice contorno opzionale. Ultima menzione dedicata alla morte: una volta a terra i nostri compagni avranno un tempo limitato per toglierci gli zombie da dosso e per rianimarci, in caso contrario la nostra partita non finirà, e dovremo semplicemente attendere il respawn.