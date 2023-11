Overwatch 2: Mauga il guerriero, praticamente The Rock armato fino ai denti

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Alla cerimonia di apertura della BlizzCon 2023 è stato dato il giusto spazio a Overwatch 2 e a una sfilza di combattenti che in futuro andranno a rimpolpare il roster dello sparatutto. Space Ranger sarà un'eroina di supporto dall'alta mobilità e Venture farà uso di veri e propri attrezzi da minatore per mettere in difficoltà i nemici o spostarsi nel sottosuolo.



Vedremo questa coppia di guerrieri soltanto nel 2024 ma in compenso l'imponente Mauga approderà in-game dal prossimo 5 dicembre, assieme alla Stagione 8. Nella demo area abbiamo potuto provare in prima persona i talenti mortiferi del torreggiante Eroe di Overwatch 2, di cui è stato diffuso anche l'immancabile filmato delle origini. Inoltre, grazie a una conferenza dedicata nell'Arena della BlizzCon, abbiamo appreso numerosi dettagli sulla creazione di questo personaggio (qui il nostro speciale resoconto sulla BlizzCon 2023).

La backstory e la creazione di Mauga

In samoano la parola "mauga" significa montagna e crediamo sia un nome perfetto per il nuovo Eroe del titolo di Blizzard Entertainment. Letale in arena ma dalla risata sempre pronta, un po' come il buon Dwayne Johnson (al secolo The Rock), il guerriero dai lunghi capelli non è sempre stato un simpaticone, ed è la sua Origin Story a confermarlo.

Tuffatosi in mille battaglie, Mauga prendeva le cose molto seriamente, come è lui stesso a raccontarci, finché in uno scontro non ha perso i compagni e, per uno soffio, anche la vita. Condotta da un gruppo ignoto e mosso da scopi non chiari e forse loschi, un'operazione ha riportato Mauga in piena salute, anzi ha fatto di più: ne ha aumentato forza, dimensioni e tendenza a sorridere... tra un'esecuzione e l'altra.



Apparso per la prima volta nella short story "What You Left Behind" incentrata su Baptiste, Mauga era un suo amico e ha continuato a combattere per Talon anche quando il compagno ha lasciato l'organizzazione. Dovendo portare nel roster un personaggio samoano Blizzard ha voluto farlo nel rispetto della cultura a cui appartiene, come ha spiegato la Narrative Designer Kyungseo Min sul palco della BlizzCon 2023 (qui il nostro speciale su Diablo 4 Vessel of Hatred).

Per non sbagliare, il team si è interfacciato con ben tre consulenti culturali e non solo: per approntarne il design (tatuaggi inclusi) ha collaborato a stretto contatto con Si'i Liufau, un tatoo artist samoano di grande talento. Del resto, nella cultura del luogo i tatuaggi rappresentano il retaggio di un individuo, il loro passato, presente e futuro, e non erano un particolare da prendere alla leggera. Passando alle sue armi, due chain gun di dimensioni notevoli, inizialmente gli sviluppatori volevano chiamarle Lefty e Righty, ma poi hanno deciso di avvicinarle maggiormente alla personalità di Mauga, dando loro dei nomi basati sulla parola chain gun e più adatti a un animale domestico. Lo strumento di morte incendiario è diventato Gunny, mentre l'altro - capace di infliggere danni critici ai nemici in fiamme - è stato battezzato Cha-cha (da chain). Le armi sono andate incontro ad alcuni redesign per avere un aspetto convincente anche in battaglia, un obiettivo questo che è stato raggiunto anche per merito del tech team. Mauga infatti è il primo eroe di Overwatch 2 ad avere un vero e proprio muscle system: in partita ad esempio potremo vedere i suoi bicipiti contrarsi.



Durante il panel dedicato al personaggio, la Narrative Designer si è soffermata su alcune curiosità non da poco. Innanzitutto ha lodato i sound designer per gli effetti sonori legati all'attivazione di Sovraccarico Cardiaco, di cui a questo punto è giusto fare un'introduzione. Questa skill permette ai compagni nelle vicinanze di avere danni ridotti, nonché di curarsi a seconda di quelli inflitti agli avversari. È insomma portentosa se attivata al fianco di Eroi dall'alto output di attacco. Tornando all'aspetto sonoro, nell'utilizzarla è possibile udire il battito accelerato dei cuori del combattente.

Il plurale non è affatto un errore, perché sì: Mauga ne ha anche uno cibernetico. A tal proposito, nella mappa Samoa è possibile accedere alla stanza del torreggiante individuo e ammirare i contenitori del cuore cibernetico.

La nostra prova alla BlizzCon

Dopo la cerimonia di apertura ci siamo subito fiondati a provare il nuovo Eroe in sala demo. Grazie a Gunny e a Cha-cha, Mauga è una vera e propria forza della natura, un tank capace di eliminare facilmente un avversario con una pioggia di fuoco. Al contempo però avventurarsi da soli in una mappa senza compagni al proprio fianco - e quindi senza potersi servire di Sovraccarico Cardiaco - può essere un rischio.

Difatti, considerando le movenze dai ritmi compassati di Mauga, quando più sfidanti concentrano i loro attacchi su di lui si può finire a terra piuttosto facilmente. In compenso, per tenere a bada più nemici si può ricorrere a Overrun (Sovrastazione), che vede il combattente dirigersi ad alta velocità verso gli opponenti, effettuando una carica non bloccabile. Nel terminare la mossa, Mauga compie un balzo per poi atterrare violentemente sul terreno, lanciando per aria gli sfidanti nelle vicinanze. Inoltre, concludere Overrun finendo proprio su un avversario vuol dire causargli un breve stato di stordimento. Di lui ci è molto piaciuto il funzionamento sinergico dei suoi talenti mortiferi.



Per fare un esempio concreto, sporgendoci da un angolo abbiamo prima incendiato un nemico con Gunny (bisogna danneggiarlo con 10 colpi per mandarlo in fiamme), per poi uscire allo scoperto e causargli ferite critiche con Cha-cha. Nel farlo, grazie alla skill passiva Berserker abbiamo guadagnato della salute temporanea, per continuare a battagliare con una marcia in più. Inoltre, siamo proprio curiosi di vedere come la fanbase si servirà della Ultra di Mauga, che prende il nome di Cage Fight.

Nell'attivarla il torreggiante Eroe imprigiona i nemici nelle vicinanze all'interno di una gabbia e, ciliegina sulla torta, ottiene munizioni infinite per il tempo di effetto dell'abilità. In altre parole, Cage Fight offre una concreta chance di abbattere facilmente più avversari (magari evitando di catturarne troppi) e in realtà è molto utile anche solo per intrappolarli e mettere i bastoni tra le ruote alle strategie del gruppo.



Per pronunciarci sull'effettiva efficacia in battaglia del personaggio dovremo attenderne il debutto nel roster, ma stando alla nostra prova è probabile che dovrà andare incontro a degli opportuni bilanciamenti per non risultare troppo potente. E voi che cosa ne pensate di Mauga? Lo avete provato nel weekend della BlizzCon? Ditecelo nei commenti.