Pacific Drive: finalmente un survival originale e fuori dagli schemi

Cosa succede quando gli Stati Uniti decidono di condurre esperimenti in una zona montuosa del Pacifico nord-occidentale? A giudicare dalla nostra prova - durata circa tre ore - nulla di buono. Benvenuti nella Olympic Exclusion Zone, dove tutto ciò che si muove vorrà uccidervi. Sin dal suo annuncio nel 2022, Pacific Drive ha destato l'interesse di stampa e utenti, curiosi di mettere le mani sull'opera d'esordio di Ironwood Studios, compagnia fondata da Alexander Dracott nel 2019. Seppur non priva di qualche spigolo, la versione di prova concessaci dallo studio ci ha convinto sotto molti aspetti (qui lo speciale sui giochi in arrivo su PlayStation nel 2024).

La macchina infernale

Cos'è, innanzitutto, Pacific Drive? Si tratta di un survival ambientato in piccole aree liberamente esplorabili a piedi o a bordo della nostra auto, che insieme formano la Olympic Exclusion Zone. Oltre a completare quest di vario tipo, potremo perlustrare il territorio alla ricerca di risorse, progetti e pezzi di ricambio per la nostra station wagon, vera e propria co-protagonista dell'avventura.

A questo proposito, non molto sappiamo sul nostro alter ego che però, come ci hanno suggerito degli NPC, potrebbe essere un cosiddetto "Remnant". In attesa di saperne di più su cosa ciò possa significare, nei primi minuti di Pacific Drive ci siamo ritrovati con l'auto ridotta a un cumulo di ferraglia, ma una volta avuto accesso all'officina - una sorta di hub in cui pianificare le nostre "spedizioni" - siamo riusciti a tornare in carreggiata.



All'interno dell'officina abbiamo trovato tutto ciò di cui avevamo bisogno: carburante, ricambi per la macchina, tavolo da fabbro e un simpatico cassonetto che sputa materiali in maniera casuale, qualora fossimo a corto di risorse. Per prima cosa abbiamo provveduto a cambiare gli pneumatici gravemente danneggiati: per farlo siamo andati alla ricerca di risorse come le materie plastiche, indispensabili per creare l'oggetto in laboratorio.

Dopo un rapido check-up, ci siamo accorti che la carrozzeria era ridotta maluccio e, non potendo fabbricare pezzi nuovi di zecca, abbiamo utilizzato una vernice speciale che consente di effettuare lievi riparazioni. Altro strumento indispensabile è un computer che ci permette di individuare malfunzionamenti all'interno dell'auto: supponendo che il volante non risponda correttamente ai nostri comandi, possiamo dire al computer quale è il nostro problema, comunicandogli quando si verifica, quali potrebbero essere le componenti coinvolte e le possibili soluzioni (le attività legate all'utilizzo dello strumento sono limitate alla permanenza nel garage). Date queste premesse, risulta chiaro come la componente gestionale sia uno degli elementi cardine di Pacific Drive, che sulle prime potrebbe un po' spaesare chi è alla ricerca di avventure dal ritmo più sostenuto. La mole di informazioni da immagazzinare all'inizio è considerevole, soprattutto alle prime aperture del menu: quest'ultimo, suddiviso per categorie, contiene informazioni sulle quest attive, un glossario sul mondo di Pacific Drive, inventario e così via. La navigazione però non ci è sembrata molto intuitiva, troppi i dati e le icone su schermo che rischiano di confondere il giocatore. Questa sensazione ad ogni modo si è affievolita col passare del tempo, e ci auguriamo che (anche post-lancio) il team possa ottimizzare ulteriormente l'interfaccia.

Le anomalie

Riparata l'auto, ci siamo diretti verso la prima area esplorabile, visitando stazioni di servizio e casolari abbandonati alla ricerca di carburante e materiali utili. Tra strade dissestate e ostacoli da evitare, Pacific Drive ha messo a dura prova le nostre abilità di guida, costringendoci a mantenere una velocità medio-bassa onde evitare buche e il terreno accidentato: viaggiare con troppa rapidità - soprattutto di notte - significa quasi sempre danneggiare la nostra povera auto. In caso di emergenza potrete sempre fabbricare pezzi di ricambio sul tavolo da lavoro posto nel bagagliaio, o cercarne di nuovi nei dintorni. Nel caso dovessero mancare materie prime, potrete utilizzare una motosega che vi permetterà di distruggere, ad esempio, le portiere delle auto abbandonate per accaparrarvi risorse preziose.

Un'esperienza tutto sommato tranquilla, se non fosse per la presenza di anomalie che cercheranno in tutti i modi di rallentarvi o peggio: in alcune aree della mappa, per esempio, abbiamo avuto a che fare con minacce in grado di scaraventarci in aria con forza, provocando ingenti danni al nostro veicolo. Tra le più pericolose in assoluto, abbiamo delle sfere dotate di spuntoni che corrono all'impazzata e che possono attaccarsi al parabrezza, impedendoci di guidare correttamente; abbiamo poi dei macchinari in grado di "legarsi" al bolide per tentare di farci finire fuori strada.



È in questi momenti che Pacific Drive mostra il suo lato più survival, col giocatore costretto a mantenere un livello di guardia sempre alto nei confronti delle temibili "creature". Basta veramente poco per rovinare gravemente la station wagon ed essere costretti a ripianificare l'azione o a dover tornare al garage perché incapaci di proseguire. In aggiunta, avendo visitato più volte i medesimi luoghi, ci siamo ritrovati di fronte ad anomalie sempre differenti e abbiamo provato della sana tensione quando, dopo aver riscontrato un problema alla macchina, non siamo riusciti a venirne a capo rapidamente, per paura di imbatterci in questi nemici senza poter fuggire agilmente.

In caso di bisogno, tornare al garage è più facile a dirsi che a farsi: per farlo dovremo raccogliere dei dispositivi che, una volta collegati al computer di bordo, ci daranno la possibilità di aprire un portale e tornare a casa sani e salvi. Recuperare tali congegni, però, avrà come conseguenze quella di provocare un certo grado di instabilità nella zona, scatenando l'ira delle anomalie che tenteranno in tutti i modi di impedirci di entrare nel portale. L'apertura dei varchi, in buona sostanza, trasforma la mappa in una zona di guerra e non nascondiamo di aver avuto difficoltà ad orientarci in mezzo al caos, in frangenti non proprio agevoli da superare ma piacevoli alla vista.



Che si tratti di una straducola avvolta nella nebbia o di un panorama colonizzato da anomalie, le atmosfere della demo ci sono sembrate ben costruite e mai fuori posto, capaci di trasmetterci un variegato spettro di emozioni a seconda delle situazioni.

Fury Road

Pad alla mano, la guida della station wagon si è distinta per un buon bilanciamento tra arcade e realismo, con risposte credibili del veicolo che però non sfociano nella simulazione (e quindi nel rischio di generare della frustrazione indesiderata). All'interno dell'abitacolo troviamo un computer di bordo - indispensabile per orientarci tra le strade della Olympic Exclusion Zone - e una radio, che ci permette di ravvivare i nostri viaggi ascoltando della buona musica. La radio sarà utile anche per comunicare con i vari personaggi che abitano il mondo di gioco e per ottenere informazioni durante le missioni. Sul cruscotto non potevano mancare le spie, che ci offriranno un resoconto sullo stato dell'auto e su eventuali parti danneggiate.

L'assenza di una localizzazione in italiano si fa sentire, soprattutto mentre siamo alla guida: tenere d'occhio la strada mentre si leggono i sottotitoli in inglese - tra l'altro posti in alto allo schermo - può provocare qualche spiacevole inconveniente. Purtroppo su Steam la lingua italiana non risulta tra le opzioni disponinibili e non crediamo che verrà aggiunta entro il 22 febbraio, data d'uscita del gioco. Graficamente il titolo sembra difendersi bene, nonostante qualche sbavatura e un frame rate non sempre solido, soprattutto in presenza di pioggia e tempeste energetiche. Gli obiettivi vengono mostrati su schermo e ci è capitato di vedere scritte che si sovrappongono, ma nulla che non possa essere aggiustato in breve tempo.