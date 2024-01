Palworld: i Pokemon armati fino ai denti sono un successo. Meritato?

Disponibile per Pc Xbox One Xbox One X Xbox Series X

Quando Palworld fu annunciato con un folle trailer, qualsiasi giocatore con un minimo di esperienza iniziò immediatamente a nutrire dubbi nei confronti del progetto. Non tanto per via delle somiglianze delle creature con i Pokémon, ma perché le sue ambizioni sembravano troppo alte e nel curriculum di PocketPair c'era solo Craftopia, un altro survival ispirato a The Legend of Zelda (a proposito, l'avete letta la recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom') che non poteva certo essere definito un capolavoro, soprattutto nella versione Xbox.



Con l'avvicinarsi della data di lancio dell'Early Access, però, Palworld ha iniziato a diventare sempre più interessante agli occhi degli utenti, e si è trasformato una vera e propria hit nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione su PC, Xbox e Game Pass. Ma quali sono i motivi di tanta popolarità? Dopo aver trascorso un bel po' di ore all'interno di un mondo regolato da leggi davvero folli, crediamo di aver trovato la risposta.

Non è il solito Pokémon-like

Prima di scendere nel dettaglio su Palworld, bisogna precisare che il progetto firmato PocketPair può essere definito Pokémon-like solo fino ad un certo punto. Non ci troviamo di fronte a un titolo fortemente ispirato alla serie Game Freak come TemTem o Coromon, ma ad una produzione che rappresenta a tutti gli effetti una commistione di meccaniche provenienti da giochi blasonati: c'è un po' di Leggende Pokémon: Arceus, un pizzico di The Legend of Zelda Breath of the Wild e persino qualcosina di Slime Rancher.

Di base Palworld è un survival game in terza persona che sul piano ludico non si discosta molto da tanti altri esponenti del genere: non gli manca però uno strato di complessità in più dovuto alla gestione dei Pal, mostriciattoli che non solo possono essere catturati ed impiegati in battaglia come i Pokémon, ma possono anche essere posizionati nella base per svolgere alcune attività al posto del giocatore. Il concept di fondo dell'esperienza è piuttosto folle, poiché a nostro modo di vedere ci mostra come potrebbe essere realmente un mondo popolato da creaturine tascabili, senza quelle atmosfere fiabesche alle quali ci ha abituato la serie Nintendo.



Senza troppi preamboli, il gioco ci mette immediatamente nelle condizioni di creare una mazza di legno con cui prendere a bastonate uno di questi esserini per poi catturarlo. Sì, perché il combattimento tra Pal è del tutto opzionale e non è detto che per indebolire e poi catturare ulteriori mostri si debba far scendere in campo uno di quelli presenti nel party.

Al giocatore spetta decidere se lanciare o meno la sfera in maniera simile a quanto visto in Leggende Pokémon: Arceus, così che la creatura possa restare al nostro fianco e attaccare eventuali bersagli. A prescindere dalla presenza del Pal, è il nostro personaggio - realizzabile con un editor superficiale e privo di particolari opzioni - a doversela vedere con le minacce che si aggirano per la mappa e, per farlo, può impiegare un arsenale di tutto rispetto. Inizialmente si usano strumenti rudimentali come lance e archi, ma livello dopo livello si sbloccano nuovi progetti per il crafting che garantiscono l'accesso a granate, fucili d'assalto e altri strumenti di morte con cui seminare il caos tra i poveri Pal. In fin dei conti, la progressione viene scandita dalle boss fight contro altri allenatori particolarmente agguerriti e senza una dotazione all'altezza è difficile uscirne vivi.



Per quel che concerne invece le meccaniche tipiche dei survival, qui non vi è nulla di particolarmente tedioso e gli unici parametri di cui preoccuparsi sono la fame e il peso. Si tratta quindi di un'esperienza che non annoia il giocatore con continue richieste e quelle poche che ci sono si possono gestire agilmente.

Armati fino ai denti

Pur essendo sopra le righe con la sua massiccia presenza di armi da fuoco e violenza, il gioco è immediato e funziona, tant'è che è facile lasciarsi catturare dall'universo creato da PocketPair e iniziare ad esplorare ogni angolo dell'arcipelago alla ricerca di nuovi mostri da massacrare o aggiungere alla collezione. Se poi si considera che Palworld gode del pieno supporto al multiplayer cooperativo, non c'è nemmeno bisogno di spiegare il perché tutto sia più piacevole in compagnia di uno o più amici.

L'esplorazione ricopre un ruolo centrale nel gioco, visto che il team di sviluppo ha inserito numerosi modi per districarsi tra le isole che vanno a comporre la mappa. Come vi dicevamo, fra i titoli di riferimento vi è anche The Legend of Zelda Breath of the Wild, da cui PocketPair non ha solo tratto ispirazione per le meccaniche, ma anche per qualche elemento dell'interfaccia come il termometro. Proprio come quando si vestono i panni di Link, anche qui possiamo scalare qualsiasi superficie verticale, tenendo d'occhio la stamina, oppure spiccare il volo con un deltaplano e addolcire le cadute dai punti più alti.



Inoltre, buona parte dei Pal può fungere da mezzo di trasporto. Questo significa che possiamo volare sul dorso degli enormi volatili oppure sfrecciare in sella ai possenti quadrupedi come Eikthyrdeer. A differenza di quanto avviene quando si combatte coi piedi a terra, in queste circostanze possiamo persino usare le mosse dei Pal a nostro piacimento, magari caricando un gruppo di Lamball.

Se l'impiego di queste creature non è tanto inusuale per chi è appassionato dei cosiddetti monster collector, non possiamo dire lo stesso per gli oggetti che sbloccano abilità speciali per alcuni dei nostri compagni. Non possiamo non citare quella di Tanzee, la tenera scimmietta verde che, quando la skill è carica, tira fuori un AK-47 e inizia a far piovere piombo a destra e a manca. A raggiungere alti picchi di follia è l'abilità speciale di Pengullet, il pinguino dagli occhioni dolci che si trasforma in un proiettile per il nostro lanciarazzi e si sacrifica per la causa.

Una componente gestionale sorprendente

Vi abbiamo parlato delle fasi in cui Palworld si trasforma in un godibile sparatutto e di quelle in cui si esplora in maniera piacevole il mondo di gioco. Sappiate però che il prodotto di PocketPair ha un'altra componente assai ingombrante e insospettabilmente riuscita: quella gestionale.

Dobbiamo essere onesti e ammettere che ci aspettavamo che questo aspetto fosse ben meno efficace e invece si è rivelato molto interessante. Gli sviluppatori sono riusciti nell'intento di rendere immediata e accessibile la complessa gestione dell'accampamento e sin dal principio tutto scorre in maniera quasi impeccabile.



Ci è bastato costruire le prime strutture della base e scegliere quali Pal utilizzare come compagni per assistere ad una scena che non ci aspettavamo: le tenere creaturine hanno iniziato autonomamente a svolgere lavori come la raccolta della legna, che veniva poi trasportata in maniera diversa da ciascuna di esse. Quelli con le zampe più corte tenevano il loot sulla testa, i quadrupedi portavano il carico sulle zampe e quelli antropomorfi si muovevano con le risorse fra le mani.

Potrebbe sembrare banale, ma è invece un dettaglio che evidenzia come vi sia una certa cura nella realizzazione di ogni singolo Pal. Non solo, i mostri sono specializzati nel compiere mansioni specifiche che si addicono alla loro forma e all'elemento di appartenenza. I tipo fuoco sono gli unici che possono fondere i metalli con il loro soffio rovente, invece quelli d'acqua possono irrigare i campi e contribuire alla creazione di cibo. È chiaro che per far funzionare tutto occorre posizionare con criterio le strutture e sfruttare il rudimentale sistema di costruzione, che permette di realizzare edifici, collocare postazioni per la lavorazione dei materiali e piazzare trappole per eventuali assalti di Pal e banditi. Ad essere peculiare è anche il sistema di crafting degli oggetti, che tiene conto di tutte le risorse nello zaino del giocatore e di quelle nei vari forzieri, a differenza di quanto visto in molte produzioni recenti. La fabbricazione è manuale ed è stata resa volutamente lenta per giustificare la presenza dei Pal.



Dopo aver scelto cosa creare e in che quantità, sarà necessario che qualcuno resti nei pressi della postazione per produrre il tutto e, a meno che il giocatore non abbia intenzione di restare minuti e minuti di fronte ad un tavolo tenendo premuto un tasto, dovrà affidarsi all'aiuto dei suoi amici.

Questo aspetto ci fornisce il gancio per parlare dei trailer, che spesso e volentieri mostravano squadroni di creature sottoposte a schiavitù e a maltrattamenti. Tralasciando le fasi di cattura, Palworld non obbliga il giocatore a maltrattare i mostriciattoli, che di base si aggirano gioiosi per la base e alternano momenti di spensieratezza ad altri in cui forniscono un contributo. Solo più avanti, con l'aumentare della complessità delle meccaniche di gioco e dell'accampamento, è possibile decidere di fregarsene altamente della salute fisica e mentale dei Pal e farli lavorare senza sosta per produrre armi, sfere, risorse e tutto il resto. Potreste persino compiere nefandezze e, ad esempio, dar da mangiare ai Pal la carne dei loro simili fatti fuori durante una scampagnata oppure catturare umani da trasformare in schiavi. Insomma, in determinate circostanze la brutalità è una scelta.

Bug e opzioni mancanti

C'è parecchio da dire sul comparto tecnico di Palworld, che è l'ultimo di una lunga serie di prodotti in Unreal Engine 5. Il gioco, che vi ricordiamo è arrivato sul mercato in Early Access, non fa del dettaglio grafico il suo punto di forza. Se escludiamo lo scenario, sia i Pal che i personaggi sono stilizzati e i modelli sono molto semplici. Ciò detto, nel complesso il titolo è molto piacevole da vedere anche grazie ai colori vividi e al consistente numero di creature a schermo.

È chiaro che molti dei Pal manchino di originalità e siano stati furbamente creati ispirandosi ai Pokémon, ma alla fine della fiera le creature sono belle da vedere e alcune sono così bizzarre da rendere divertenti quei momenti in cui si esplora la mappa per scoprire cosa si sono inventati gli sviluppatori. Delle accuse di plagio e delle polemiche generate dal titolo di Pocket Pair parleremo in altra occasione, perché è un argomento su cui vale la pela di soffermarsi. Passando invece alle prestazioni, queste sono buone su PC ma non mancano i problemi. Abbiamo notato infatti che nelle fasi più avanzate, quando si resta in base, capita che il gioco rallenti per svariati secondi per poi tornare alla normalità.

Dobbiamo inoltre sottolineare che mancano alcune opzioni video e, per esempio, al momento non c'è modo di giocare a schermo intero con una risoluzione diversa da quella del pannello in uso. In parole povere, se avete un monitor 4K non potete giocare a 1440p o 1080p se non in finestra. Sebbene la nostra prova abbia coinvolto prevalentemente la versione PC, abbiamo giocato un po' anche su Xbox Series X, dove il titolo si difende bene graficamente ma si limita a girare a 30 fotogrammi al secondo non granitici. Sul fronte dei bug, Palworld mostra il fianco ad una serie di problemi che riguardano prevalentemente l'intelligenza artificiale dei mostri, che talvolta tendono ad incastrarsi ai confini della base o nelle strutture e non riescono a divincolarsi, morendo lentamente di fame a meno che l'utente non li sposti manualmente. Nel caso della versione PC, abbiamo anche riscontrato un fastidioso errore dell'interfaccia, che ci ha impedito di visualizzare le icone dei tasti a schermo quando giocavamo col controller, perfettamente supportato. Dobbiamo infine segnalare una grossa differenza fra la versione Steam e quella disponibile su Xbox e Microsoft Store. Quella sul client Valve non solo riceve gli aggiornamenti più in fretta, ma è l'unica a supportare server da 32 giocatori, molti più dei 4 delle restanti edizioni di Palworld.