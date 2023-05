Park Beyond è un coloratissimo gestionale di parchi divertimento

Park Beyond, come potrebbe suggerire il nome, vuole andare oltre la simulazione: sfidare ogni logica di creatività e realismo, ma soprattutto farsi carico del difficile compito di trovare la quadra tra la scrupolosa gestione economica e la spensierata progettazione di un parco divertimenti a tutto tondo (qui la nostra precedente prova di Park Beyond). Con la build messa a disposizione da Bandai Namco abbiamo portato a termine le prime missioni della storia principale e testato le potenzialità di quella che è una produzione con carattere da vendere.

Completa libertà...

La prima missione di Park Beyond introduce alcuni personaggi chiave e ci insegna a costruire le montagne russe. Pur trovandoci in un contesto urbano, il gioco ci ha permesso di sviluppare dei percorsi senza alcuna evidente limitazione: la realizzazione degli ottovolanti è agevole, e una volta appresi gli shortcut da tastiera abbiamo potuto posizionare rapidamente le rotaie in qualsiasi direzione (sopra, sotto, intorno o all'interno di molte delle strutture presenti sulla mappa).

Il livello si può modificare in tempo reale al passaggio del nostro cursore, senza ricorrere a strumenti separati per agire sulla conformazione del terreno, che in ogni caso non mancano. Questo alto grado di intuitività però è perfetto per sperimentare velocemente con inclinazioni e curvature sempre differenti, così da sconvolgere i futuri clienti del parco.



La libertà garantita dalla progettazione supera i confini di ogni norma di sicurezza, con tanto di "carrelli fantasma" che servono a indicare chiaramente il percorso che si sta venendo a formare. In tal modo sarà possibile intervenire sulle tratte dove le persone potrebbero incontrare una fine spiacevole, così da sistemarle prima dell'effettiva apertura al pubblico.

A volte ci siamo trovati a litigare con l'editor a causa di binari che non volevano saperne di combaciare, a riprova delle infinite possibilità lasciate nella costruzione di discese ad elica o di giri della morte molto azzardati. In tal senso, non sono mancate le occasioni in cui siamo stati costretti a ricominciare da zero la progettazione di intere sezioni. Park Beyond è tanto permissivo nell'assemblaggio degli ottovolanti quanto nella disposizione della miriade di attrazioni che potremo sbloccare con il tempo. Nella terza missione affrontata siamo stati messi alla guida di un neonato parco giochi e incaricati di svilupparlo dalle fondamenta. Siamo stati incoraggiati anche a sfruttare il paesaggio naturale: aree impervie e rocce scoscese coincidono spesso con limitazioni progettuali, ma a differenza di un classico city builder questi ostacoli sono diventati il pretesto perfetto per volare alti con le ali della creatività e sviluppare in altezza il nostro regno del divertimento. Posizionare le strutture al di sopra o al di sotto del livello del terreno - come incastrarle all'interno di una montagna - è un'altra delle possibilità concesse.



Tra rampe e tunnel sotterranei, gli ingressi o le uscite dalle giostre possono variare non poco. L'esperienza maturata sulla serie Tropico sembra aver dato i suoi frutti, e i ragazzi di Limbic spingono l'asticella più in alto rendendo modulari negozi, servizi ed edifici di supporto.

A controbilanciare la personalizzazione estetica e funzionale, ci sono le attrazioni vere e proprie, presenti in gran numero e differenti in base al tema selezionato per il parco, ma non assemblabili a piacimento. Di certo avremmo voluto poterle modificare ma in compenso il team di sviluppo ha ideato una meccanica molto valida che riguarda proprio le giostre.

Gestione "oculata"

Lo stupore è in cima alla lista dei valori che dovremo tenere sotto controllo in Park Beyond. Più saremo in grado di sorprendere il pubblico, più potremo sprigionare la follia creativa del nostro avatar. Una volta raggiunta la soglia critica di stupore ci verrà concessa "l'impossibiliazione" di un elemento del parco: non solo le attrazioni, ma anche chioschi di cibo e bevande, fino agli stessi custodi e animatori, potranno essere soggetti a questo peculiare processo, che in buona sostanza porta all'estremo le caratteristiche dell'elemento coinvolto, in un modo che non sarebbe assolutamente possibile in realtà.

Una classica fionda inizierà a lanciare le persone in aria, mentre la giostra della nave pirata smetterà di ondeggiare noiosamente: a un certo punto della "corsa" si spezzerà in due, e i suoi frantumi voleranno a destra e a manca prima di ricomporsi assieme al resto del vascello. Abbiamo sentito la genuina curiosità di scoprire tutte le impossibiliazioni presenti nel gioco, ed è probabilmente questo desiderio ad averci fatto addentrare nel lato più tecnico del titolo: per generare stupore siamo chiamati a ottimizzare ogni aspetto del parco, per renderlo il luogo ideale per il target di visitatori a cui vogliamo proporlo.



Se decidiamo di realizzare una struttura per i teenager, ad esempio, è necessario dare priorità alla varietà delle attrazioni e alla vendita di cibo più adatto ai giovani. Bisogna chiaramente fare attenzione alle mode, così da proporre gli articoli più in voga e applicare sconti sui meno richiesti. A questo proposito, la seconda missione era incentrata sulla gestione economica dell'attività, e sull'importanza di impressionare positivamente la clientela.

La pulizia dei percorsi pedonali, la lunghezza dell'ingresso che conduce alla giostra di turno (che non deve avere un costo spropositato) e perfino la presenza di panchine: Park Beyond ci chiama a curare ogni elemento dell'esperienza che vogliamo offrire ai visitatori. Più il pubblico è appagato e felice, più è disposto a spendere. Un aspetto ovviamente fondamentale per la sostenibilità del parco e la nostra capacità di espanderlo e provvedere alla manutenzione (bisogna considerare anche i salari del personale!). Il secondo incarico ci ha fatto prendere confidenza con la mappa di calore, per misurare in tempo reale il grado di soddisfazione dei singoli avventori e dello staff.

Uno stile azzeccato

Park Beyond è un titolo che non vuole prendersi troppo sul serio, lo sottolinea lo stile cartoon alla base del coloratissimo mondo di gioco, che in tal senso appare in linea con quelli realizzati in precedenza dai ragazzi di Limbic. E poi c'è la stravaganza delle attrazioni, che sacrifica ogni velleità di realismo sull'altare di un divertimento genuino. Manca un mesetto al debutto della produzione, eppure troviamo che alcuni aspetti debbano ancora essere rifiniti a dovere.

I movimenti della folla sono migliorati, ma a volte le persone tendono a scontrarsi tra loro. Oltre ad alcune compenetrazioni delle strutture - che a volte si sono rivelate sin troppo evidenti - ad averci fatto storcere il naso sono le espressioni facciali dei personaggi principali, che durante le cutscene abbiamo trovato statiche, slegate dal parlato e a tratti inquietanti. È un peccato, perché il resto delle animazioni funziona piuttosto bene e il doppiaggio italiano, che testimonia anche quanto Bandai Namco creda in questo progetto, ci è parso gradevole. Vogliamo infine spendere due parole sul buon lavoro svolto in fase di ottimizzazione. Park Beyond è decisamente solido in materia di prestazioni, specie considerando la sua discreta complessità grafica. Abbiamo giocato con una configurazione hardware di tutto rispetto, oltre i requisiti consigliati dallo sviluppatore, eppure abbiamo cercato di metterla alla prova in ogni modo possibile.



Anche in modalità sandbox - dove costruendo un parco divertimenti coi fiocchi si possono accogliere migliaia di visitatori - le performance si sono mantenute costanti. Nel frattempo, attendiamo di testare le versioni per le console dell'attuale generazione, soprattutto per vedere in azione il sistema di controllo pad alla mano. Normalmente infatti il mouse e la tastiera risultano più comodi quando ci si approccia a esperienze come questa.