Park Beyond: divertimento e follia in un simulatore di parco divertimenti

Il profumo di pino nelle narici, il rumore assordante delle assi di legno, la luce delicata della luna e il vento sulla faccia. La nostra prova di Park Beyond si è svolta nel luogo perfetto: Europa Park, uno dei maggiori parchi divertimenti del nostro continente, secondo per visitatori solo a Disneyland Paris. Tra un giro sul tumultuoso Wodan e una discesa dai 73 metri del Silver Star, abbiamo sperimentato in prima persona i brividi che solo accelerazioni folli e grandi altezze possono regalare.



In corso di sviluppo presso gli studi della tedesca Limbic Entertainment - ormai forte di vent'anni d'esperienza nel mondo dei videogiochi - e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, Park Beyond porta nell'ambito dei theme park sim quello spirito irriverente e fuori di testa che avevamo apprezzato in Tropico 6 (la nostra recensione di Tropico 6 è a portata di click). Centrale nel gioco è la feature dell'impossibiliazione, neologismo che indica la possibilità di compiere modifiche fuori di testa a montagne russe, attrazioni, negozi e personale del nostro parco divertimenti. Vi raccontiamo tutto ciò che abbiamo scoperto su Park Beyond nella nostra anteprima.

Brivido e magia

Dopo lo stop in molti Paesi a causa delle normative restrittive per la libertà personale nel periodo di maggiore intensità della pandemia, i parchi divertimenti di tutto il mondo - circa 5.500, un numero davvero ragguardevole - stanno tornando ad accogliere visitatori e vivono un periodo di forte crescita. Le sfide sono numerose: le possibilità di intrattenimento sono ormai a portata di mano (basta uno smartphone), i costi di costruzione sono sempre più elevati, oltre alla competizione per l'assunzione di personale qualificato.



Insomma, il mondo reale si trova a competere con un mondo virtuale che offre sempre più opportunità di svago a basso costo e nella totale comodità della propria abitazione. Eppure, camminando per Europa Park, abbiamo visto migliaia di persone di tutte le età godersi delle splendide giornate di inizio ottobre con famiglia e amici. La sfida raccolta dall'immenso parco tedesco, esteso per ben 710.000 chilometri quadrati, è quella di proporre design e attrazioni adatti a tutti, capaci di parlare a ciascuno dei milioni di visitatori che ogni anno scelgono di staccare dalla vita quotidiana ed entrare in quello che è un vero e proprio cerchio magico, dotato di regole proprie, in cui si può scoprire di essere più coraggiosi di quello che si pensava, osando mettersi in prima fila sul Blue Fire Megacoaster, riponendo piena fiducia nella professionalità del personale del parco. E nella loro passione. Mathis Gullon, Project Manager di MackNeXt, azienda che si occupa della costruzione e della progettazione di parchi divertimenti - Europa Park è stato fondato proprio dalla famiglia Mack nel 1975 - ci ha mostrato interessanti dietro le quinte del parco, non mancando di raccontarci la sua passione nel creare emozioni e ricordi durevoli tramite le esperienze vissute sulle attrazioni.

Un parco per tutti

La volontà di parlare a tutti è presente anche in Park Beyond, come ci ha raccontato il Creative Director Johannes Reithmann: "Dopo aver concluso lo sviluppo di Tropico 6 abbiamo iniziato a pensare al prossimo progetto da intraprendere", racconta, "è stata un'esperienza che ci ha insegnato a gestire molti elementi simulativi differenti. E allora ci siamo chiesti: cosa potremmo fare con queste conoscenze? Noi del team amiamo molto i videogiochi theme park sim e i parchi divertimenti: alcuni di noi visitano più parchi divertimenti di fila in vacanza! Abbiamo pensato che le nostre competenze e la nostra passione fossero un'accoppiata ideale, e così è nata l'idea di Park Beyond. Vogliamo costruire un videogioco che risponda alle aspettative di un pubblico molto variegato".



Che poi è anche ciò che accade nei veri parchi divertimenti: sembra che chiunque - dai più piccini agli adulti, dai più timorosi ai più spavaldi - possa trovare qualcosa in Europa Park, come testimonia l'ampia varietà dei turisti presenti. "Nei primi play test lasciavamo giocare i tester per un paio d'ore e poi tornavamo da loro per chiedergli com'era andata", spiega Reithmann, "e guardando la schermata di uno di loro abbiamo visto che questa persona aveva speso tutte e due le ore soltanto per decorare l'entrata del parco. Era stato molto attento ai dettagli e non aveva provato nessuna delle feature manageriali del gioco. Un altro, invece, ha puntato tutto su una gestione efficiente del parco per poter massimizzare i profitti.

Si tratta di due approcci molto estremi, ma ci hanno indirizzato verso una grande personalizzazione dell'esperienza di gioco: se vuoi evitare di dedicarti agli aspetti manageriali e semplicemente avere a disposizione gli strumenti per creare il parco di divertimenti dei tuoi sogni, puoi farlo disattivando la parte finanziaria del gioco, ed evitando anche di dover effettuare gli step di ricerca che normalmente sarebbero necessari per ottenere tutti gli elementi del parco; se invece si desidera una sfida, si possono gestire anche gli aspetti più minuti - come il prezzo delle attrazioni e delle bevande vendute nei bar - e in questo caso si avrà una simulazione maggiormente complessa. In ogni caso, non vogliamo spaventare chi vuole mettere in gioco la propria creatività".



Anche per questo in Park Beyond sarà presente una modalità storia, con personaggi che esprimeranno le due anime di un parco divertimenti: da un lato l'esplosivo Phil, desideroso di progettare attrazioni divertenti e coinvolgenti, dall'alto la calcolatrice Izzy, dedita agli aspetti manageriali di quello che sarà il nostro parco.

Già in questa fase abbiamo apprezzato la loro caratterizzazione e il doppiaggio italiano, che risulta adeguato ai toni scanzonati e vivaci di Park Beyond. "La campagna è focalizzata sull'accoglienza di videogiocatori che siano alla prima esperienza con i theme park sim, specie nelle parti iniziali", dice Reithmann, "in modo tale che le meccaniche non intimidiscano troppo i nuovi arrivati. L'utente è seguito passo per passo con obiettivi individuali. Tuttavia, man mano che si prosegue - specialmente nei livelli di difficoltà più elevati - si vive una sfida più intensa, e completare le ultime missioni può rivelarsi arduo. Insomma, la campagna non è pensata soltanto come tutorial, ma come un'avventura vera e propria della durata di diverse decine di ore".

Primi passi verso il parco dei sogni

Le parole di Johannes Reithmann sulla personalizzazione dell'esperienza di gioco e sull'approccio guidato alle prime fasi della campagna hanno trovato puntuale riscontro nella nostra prova delle due missioni iniziali di Park Beyond. Se in altri theme park sim - Planet Coaster su tutti - spesso si è spaventati dalla mole di possibilità offerte, nel titolo di Limbic Entertainment l'approccio è contraddistinto da una piacevole gradualità.



Nella prima missione ci si muove tra le strade e gli edifici di una città, costruendo delle montagne russe che siano capaci di raggiungere in vari step un aeroplanino segnalato sulla mappa che continuerà ad allontanarsi man mano. Inseguendolo, scopriremo di avere tutti gli strumenti per giungere in un punto molto lontano con un roller coaster correttamente funzionante: il segreto sta nel regolare nel modo giusto il percorso scegliendo saggiamente imbardatura, altezza e orientamento dei nostri binari. La funzionalità di prova è essenziale per capire se i carrelli riusciranno a raggiungere la destinazione finale, senza che vi siano punti morti o inversioni che conducano i visitatori al contrario rispetto alla direzione voluta.



In questa fase, abbiamo notato alcune piccole magagne tecniche e delle sgradevoli compenetrazioni tra le rotaie e gli elementi dello scenario: il team aveva mostrato il fianco a problematiche simili anche in Tropico 6, e la nostra speranza è che il lavoro di rifinitura che verrà effettuato da qui alla release riesca a limare questi difetti, particolarmente visibili se si adotta la visuale in prima persona dei turisti presenti sul rollercoaster. Ad animare il percorso ci pensano delle feature davvero surreali - ma ben implementate - come un cannone capace di sparare la vettura da una parte all'altra della rotaia. Nulla di troppo complesso: basta seguire le istruzioni e via, siamo pronti per fare sul serio e prendere in mano un vero e proprio parco divertimenti! Facciamo così la conoscenza di Izzy e Phil, desiderosi di dare una svolta al loro parco: potremo scegliere tra diversi target possibili - adolescenti, famiglie o adulti - e tra vari temi. Tra quelli proposti erano presenti western, fantascienza e terra dei dolciumi, ma soltanto l'ultimo era selezionabile nella demo da noi provata. Ci siamo quindi buttati nel vivo degli aspetti simulativi di Park Beyond, apprendendo poco alla volta i vari elementi che compongono il variopinto puzzle creato da Limbic Entertainment.



Come spiegato da Izzy, è fondamentale che le attrazioni siano sostenibili economicamente e che i visitatori siano sempre felici e soddisfatti: e allora bisogna non soltanto costruire montagne russe appassionanti, ma anche assumere personale per la loro manutenzione, piazzare punti di ristoro in luoghi strategici, verificare che le aree dedicate alla fila non siano né troppo lunghe né troppo corte, il tutto con l'ausilio di una comoda heatmap che mostra il livello di soddisfazione della clientela in relazione a vari parametri.



Si potranno richiedere anche dei finanziamenti, magari per costruire l'ultima attrazione sbloccata tramite le attività di ricerca del team del nostro parco virtuale. D'altro canto, un luogo di questo tipo non è fondato soltanto sul freddo denaro. Il vulcanico Phil sa bene che generare emozioni nei visitatori è una parte essenziale nella gestione dell'attività. Ecco così che veniamo introdotti alla seconda valuta del gioco, ossia lo stupore.



La tensione tra i due elementi è visibile già in queste fasi preliminari di Park Beyond: spesso le giostre più remunerative in termini di denaro sono anche quelle più "sicure", rodate, meno sorprendenti per i turisti; al contrario, un'attrazione innovativa e sconvolgente potrà risultare più di nicchia, ma fruttare una notevole qualità di stupore. Benissimo, ma a cosa serve questa seconda valuta?

Impossibiliazione a tutto spiano

La risposta l'abbiamo trovata provando la modalità sandbox di Park Beyond. Una volta concluse le due missioni della campagna, abbiamo messo alla prova le conoscenze così acquisite cimentandoci nella creazione da zero di un parco divertimenti. Abbiamo così potuto provare la feature che più caratterizza il videogioco di Limbic Entertainment rispetto agli altri esponenti del genere: l'impossibiliazione, che garantisce la chance di dare un twist davvero inaspettato alle nostre attrazioni.



Accumulando stupore si riempie una barra colorata, e selezionandola si può dare il via alla magia. Scegliendo uno degli elementi del parco, si spinge al limite la fantasia per creare un qualcosa di unico: ecco che una normalissima giostra si trasforma in una testa di Medusa che emerge dall'acqua e sbatacchia i visitatori in giro con i suoi capelli serpentini! Ci siamo trovati ad attendere con fibrillazione la prossima possibilità di utilizzare questa feature - che astrattamente potrebbe anche non essere sfruttata dai giocatori, i quali restano liberi di creare un parco divertimenti "ordinario" - dato che ci ha strappato ben più di un sorriso, e certamente risulta essere un forte elemento caratterizzante di Park Beyond.



Dicevamo che le missioni introduttive dell'esperienza non caricano eccessivamente gli utenti di informazioni, evitando che si sentano spiazzati dalla mole di personalizzazioni possibili, ad esempio, in Planet Coaster, forse uno dei theme park sim più dettagliati disponibili sul mercato; ciò non vuol dire che Park Beyond proponga una formula semplicistica, perché gli elementi personalizzabili sono numerosissimi e regalano grande soddisfazione all'occhio quando si stringe la visuale fino ad arrivare a livello strada.

Studio e simulazione accurata

Anche - e soprattutto - grazie al tour approfondito di Europa Park fatto nel corso dei tre giorni dedicati all'evento stampa, abbiamo potuto apprezzare il lavoro fatto da Limbic Entertainment nella progettazione delle attrazioni. Prima delle surreali impossibiliazioni, infatti, montagne russe, ruote panoramiche, pendolo e tagadà sono ben ricostruiti, e questo risulta essere un punto a favore rispetto a casi in cui i design risultavano meno coerenti (Rollercoaster Tycoon World è un esempio piuttosto famoso).



Visto il grado di dettaglio messo in campo da Limbic Entertainment, abbiamo provato su tutte le attrazioni che siamo riusciti a sbloccare la visuale in prima persona. Sì, perché si può vivere l'esperienza dei visitatori dal loro punto di vista, selezionando anche la fila da cui si desidera guardare il tutto: questo perché - come abbiamo sperimento a Europa Park - il posizionamento fa un'enorme differenza: la prima fila, i sedili mediani e la coda offrono visuali e sensazioni totalmente diverse, invogliando i visitatori a sperimentare e ad affrontare le code più e più volte. Le opzioni di terraformazione sono poi essenziali per la costruzione di montagne russe sempre diverse e variegate, con giri della morte da brivido, loop, Cobra Roll, sidewinder e cambi di direzione: si possono creare percorsi lunghi chilometri con numerosi elementi, aggiungendo ulteriore varietà tramite l'impossibiliazione. In sintesi, i design possono essere semplici e funzionali e avere comunque un loro pregio e bellezza, ma è nella sperimentazione più spinta e barocca che Park Beyond dà il suo meglio.



Ammirare il funzionamento delle giostre è affascinante, ma la magia scatta quando si mettono le mani in pasta e ci si scopre capaci di creare un parco divertimenti vero e proprio - anche curando i suoi elementi economici e manageriali - partendo da zero. Aiutano una colonna sonora piacevole e mai invadente, uno stile grafico cartoon davvero azzeccato e la grande personalizzabilità del livello di difficoltà.



Abbiamo notato una certa legnosità nelle animazioni dei turisti, in particolar modo quando si guardano da vicino le attrazioni e si adotta il punto di vista di uno dei presenti, ma siamo fiduciosi che questo sia uno dei punti all'attenzione del team da qui fino alla release, prevista per il 2023. Anche la traduzione italiana e la formattazione dei testi a schermo necessiteranno di una revisione, ma va detto che si tratta di elementi che vengono solitamente rifiniti nelle ultime fasi del processo di sviluppo di un videogioco.