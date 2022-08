Park Beyond: il parco giochi più pazzo del mondo

Negli ultimi anni i gestionali a tema parco divertimenti hanno saputo ritagliarsi una discreta nicchia, riuscendo ad attrarre il pubblico con proposte differenti tra loro. Ad esempio Frontier Developments non ha deluso i fan di vecchia data, che hanno trovato in Planet Coaster un ottimo successore spirituale di Roller Coaster Tycoon (per saperne di più ecco la recensione di Planet Coaster). Con Park Beyond, i ragazzi di Limbic vogliono continuare sulla stessa linea stravagante di Tropico 6, per provare a portare un pizzico di innovazione in ambito theme park building, trasformando le classiche attrazioni in bizzarre creazioni che sfidano qualsiasi legge fisica e del buon senso.



Grazie a Bandai Namco abbiamo avuto accesso ad una porzione di gioco (che si trova ancora in pieno sviluppo) per provare la prima missione e la modalità sandbox, così da utilizzare molte delle costruzioni e degli asset che troveranno posto nella versione completa dell'esperienza.

Il gestionale che non ti aspetti

Sebbene la prima missione sia servita sostanzialmente come tutorial per la costruzione dell'ottovolante, è bastata per farci comprendere il nostro ruolo all'interno del gioco. Dopo un incontro fortuito con uno dei personaggi principali, saremo chiamati ad assumere le vesti di architetto visionario per risollevare le sorti di un parco che non se la passa troppo bene. Il nostro obiettivo è chiaramente quello di massimizzare i profitti generati dalla struttura, attraendo sempre più visitatori.

Ecco quindi che le nostra creatività è chiamata in causa per realizzare le attrazioni più audaci possibili, ma allo stesso tempo finanziariamente sostenibili. Anche se all'inizio della storia è possibile scegliere il target da raggiungere (adolescenti, famiglie, adulti ecc.), questa si svilupperà nello stesso modo in ogni caso. La libertà d'approccio tuttavia è legata al modo in cui si completano le missioni, caratterizzate da una forte componente decisionale. I PNG infatti suggeriranno diverse soluzioni ma spetterà a noi scegliere di volta in volta la direzione da prendere, le proposte da accogliere e i compromessi da raggiungere.



Park Beyond è infatti caratterizzato da una continua tensione tra creatività e capitalismo, che il giocatore potrà sperimentare nel corso della modalità storia. Due dei personaggi che avremo modo di conoscere, rappresentano al meglio questa caratteristica.

Parliamo di Phil, l'eccentrico creatore che supporterà ogni nostra proposta fuori dagli schemi, e Izzy, il lato pragmatico del team di lavoro, consapevole che le nostre idee devono soddisfare anche i finanziatori del consiglio d'amministrazione. La trama si svilupperà principalmente sotto forma di riunioni, durante le quali il giocatore dovrà risolvere problemi specifici che di volta in volta si presenteranno nella gestione del parco. Questo non deve però spaventare chi cerca un'esperienza più casual e orientata alla creazione: potremo scegliere se concentrarci principalmente sul layout del parco, preoccupandoci di posizionare le attrazioni, i negozi e i bar nel modo visivamente più appagante, assumendo personale in base alle abilità di ogni candidato, oppure, per i nerd delle statistiche, ottimizzare ogni singolo aspetto dell'offerta ai visitatori. Tramite grafici e heatmap infatti potremo scovare punti forti e deboli del parco che abbiamo costruito, le zone più sporche, oppure rivedere i percorsi e i costi di pressoché ogni souvenir o bibita venduti al suo interno. Questi sono alcuni dei fattori con un impatto diretto sulla soddisfazione dei clienti, un valore a cui dovremo sempre fare attenzione per il successo dell'attività.

Parola d'ordine: impossification

Realizzare il nostro primo ottovolante nella modalità sandbox ci ha permesso di toccare con mano l'ottimo lavoro che il team sembra stia facendo per permetterci di ottenere il parco dei nostri sogni. Con l'editor a nostra disposizione, abbiamo potuto dare libero sfogo alla nostra fantasia. Il gioco ci dà la possibilità di sfidare ogni regola di sicurezza e costruire strutture dai percorsi ambiziosi, con binari che scorreranno all'interno di edifici, in mezzo ad altre attrazioni preesistenti o strutture create ad-hoc.



L'editor ci ha consentito di modificare anche il terreno su cui sorge il parco. Assurde formazioni rocciose dalle forme infinite, tunnel sotterranei, o laghi artificiali sorvolati dai carrelli, sono solo alcune delle possibilità per rendere unica la struttura e, cosa più importante, per stupire e divertire sempre più i clienti. Il denaro tra l'altro è solo una delle due valute del gioco, perché viene affiancato dallo stupore generato dalle nostre attrazioni.

Se il ruolo della vil pecunia è abbastanza ovvio (acquistare oggetti e pagare gli stipendi), accumulando stupore potremo sbloccare delle ispirazioni tramite un sistema di progressione non lineare. Questa valuta in sostanza è ciò che governa la meccanica peculiare di Park Beyond, ovvero l'impossification, un termine inventato che sembra uscire direttamente da un racconto di Lewis Carroll, e traducibile in "impossificare".



L'obiettivo di questa meccanica è rendere le attrazioni effettivamente come le immaginerebbe un bambino, e quindi nulla ci impedisce di mettere un polpo gigante a lanciare e riprendere al volo mini sottomarini in una vasca, o impilare ruote panoramiche come ingranaggi di un orologio che si scambiano le cabine. Non costruiremo immediatamente delle giostre di questo genere, chiaramente. Inizieremo con attrazioni di base, e solo accumulando denaro e stupore potremo prendere in considerazione l'idea di realizzare progetti più ambiziosi.



A differenza delle altre giostre, legate a potenziamenti dell'impossificazione precostituiti, avremo invece il pieno controllo delle montagne russe, giacché potremo modificare e adattare in completa libertà i binari, con cannoni e rampe che, combinati all'editor del terreno, ci hanno permesso di costruire un'ampia varietà di strutture, dalle mostruosità ingegneristiche fino all'ottovolante perfetto, che abbiamo potuto sperimentare in prima persona grazie alla visuale cinematografica.

Lo scopo del gioco è trovare un equilibrio tra attrazioni che non sono molto redditizie ma che producono grande stupore e quelle che, al contrario, sono più economiche e garantiscono le entrate necessarie per la sostenibilità complessiva del parco.

Attrazioni per tutti i gusti

La campagna principale non sarà solo un grande tutorial, e vista l'enfasi con cui gli sviluppatori hanno tenuto a sottolineare la volontà di voler raccontare una storia a tutti gli effetti, speriamo che alcune delle decisioni possano portare a delle conseguenze inaspettate da fronteggiare. Se non altro, tramite gli obiettivi e le missioni di trama potremo familiarizzare con le meccaniche di gioco, che potremo sfruttare senza freno nella modalità sandbox.

Anche in questo caso, gli sviluppatori hanno voluto che l'esperienza fosse a prova di veterano e neofita. Per chi vuole concentrarsi sulla creazione di attrazioni, è possibile iniziare una partita con entrate illimitate e tutti i potenziamenti sbloccati e addirittura utilizzare le giostre già create dal team per risparmiarsi la fatica di idearne di nuove e concentrarsi sulla parte gestionale. La versione preliminare che abbiamo avuto il piacere di testare ci ha dato un assaggio delle potenzialità del titolo in termini di personalizzazione. Non solo è possibile collocare ogni sorta di oggetto di scena o creare i propri edifici, ma ci saranno asset specifici per il tema con cui vorremo caratterizzare il nostro parco, per cambiarne drasticamente l'aspetto. Questi temi contengono strade, negozi, giostre, texture, animatronics, personaggi e altro ancora. Con le risorse e gli asset dell'editor, non fatichiamo a immaginare le miriadi di bizzarre combinazioni tra i più disparati stili e temi per creare qualcosa di più particolare.

Un comparto tecnico di livello

La build da noi provata, come già accennato, è una versione preliminare e per questo ci risulta difficile entrare nel merito del comparto tecnico. Lo stile cartoonesco e dai colori molto accesi ben si sposa con l'atmosfera scanzonata e stravagante che permea l'intera produzione, risultando piuttosto appagante nelle visuali panoramiche d'insieme che, per forza di cose, ci ritroveremo spesso ad osservare.

Se il colpo d'occhio non delude, e quasi sorprende, lo stesso non si può dire per le animazioni dei visitatori, ancora un pò troppo legnose e acerbe, che speriamo vengano migliorate nei prossimi mesi. Tuttavia, anche cercando di spingere al limite il motore di gioco sotto il profilo della densità di costruzioni, edifici e visitatori, questo si è mostrato tutto sommato piuttosto solido, al netto di qualche glitch grafico, prevedibile in questa fase di sviluppo.



L'esperienza è accompagnata da musiche piacevoli e mai invadenti e sarà completamente in italiano, doppiaggio compreso (che al momento non ci è nemmeno dispiaciuto). Sul fronte grafico, visti in numerosi placeholder presentim c'è ancora tanto da fare ma in compenso ci è parsa chiara la volontà di Limbic di rendere il gioco il più accessibile possibile, con attività di tutorial che introducono gradualmente tutte le funzionalità complesse. Il design dell'interfaccia sembra votato ad adattarsi a diversi stili di controllo, non solo mouse e tastiera, una buona notizia per coloro che decideranno di dare una chance a questo interessante titolo su console.