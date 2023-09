Party Animals è divertimento allo stato puro

Disponibile per Pc Xbox One Xbox One X Xbox Series X

Non solo Starfield (di cui vi abbiamo parlato nella prova prima della recensione di Starfield): la GamesCom 2023 di Xbox ci ha dato modo di toccare con mano diversi titoli interessanti, pensiamo a Stalker 2: Heart of Chornobyl (qui la prova di Stalker 2 Heart of Chornobyl), così come a esperienze diametralmente opposte per atmosfere e intenti: un esempio su tutti? Il Party Animals di Recreate Games.



Nei panni dei suoi pucciosi animali sempre pronti a far baldoria, ci siamo sfidati coi colleghi e gli stessi membri del team di sviluppo, in tre location con regole e obiettivi distinti. Ne è venuta fuori una sessione di gioco a dir poco chiassosa, all'insegna di grasse risate e divertimento genuino.

La personalizzazione e le botte tra le rovine

Appena entrati in gioco, siamo stati accolti da un motivetto che ben trasmetteva l'aria di sfida che si respirava nella stanza, sin dalla schermata di selezione dei partecipanti. Noi siamo scesi in campo con una papera dal look "appariscente", con indosso un catenone da rapper completo di diamante e un paio di occhiali di quelli che non passano esattamente inosservati.



Tra coniglietti e cani in armatura medievale, suini punk e dinosauri in abiti tribali, sembra proprio che dal 20 settembre - giorno del debutto di Party Animals su PC, Xbox e Game Pass - passeremo molto tempo a personalizzare i nostri protagonisti preferiti. Ad ogni modo ci siamo trovati tra le rovine di un antico tempio a lottare per la sopravvivenza, con la possibilità di scaraventare gli avversari fuori dall'arena e l'obbligo di dover badare a un altro fattore: l'inarrestabile avanzata di una nube di gas, in stile Battle Royale.



Quello della vittoria a tutti i costi non è un obiettivo realmente significativo in Party Animals e lo abbiamo realizzato già in questa modalità, mentre ridevamo a crepapelle nell'assistere alle incerte doti battagliere della nostra papera e degli altri concorrenti. Complice una gestione della fisica indovinata, i personaggi si muovono, lottano e cadono con la giusta pesantezza, riuscendo spesso e volentieri a strappare sorrisi genuini.

I pugni e le testate che tiravamo (perfetti i tonfi sordi dei colpi e i lamenti dei poveretti doloranti) per cercare di infastidire gli avversari non erano che le tecniche offensive iniziali: abbiamo infatti scoperto di poter trasportare di forza i nemici a terra, come pure di poter raccogliere alcune diavolerie per diventare ancor più temibili in battaglia. Racchette, pistole congelanti, nunchaku, balestre e così via rendono intensi gli scontri, che peraltro non lasciano indietro quelli che sono stati eliminati. Col passare del tempo infatti uno spettatore guadagna fino a cinque monete, che può spendere in oggetti da lanciare sui personaggi rimasti in gioco. Dalle banane, alle bombe pronte a esplodere, mettere a segno una eliminazione "dalla panchina" è fonte di puro godimento.

Il calcio e la sfida dei dolciumi

In seguito, il team ci ha fatto provare anche Beast Soccer, ossia una partita di calcio alla maniera di Party Animals. Per l'occasione, le due squadre si sono uniformate, per poi dare il via al match tra papere e dinosauri. Scattando come un fulmine per il campo, chi vi scrive ha segnato un buon numero di goal, non mancando però di partecipare alle risse per conquistare la palla, tra testate e botte da orbi.

Questa componente del pacchetto è certamente più semplice rispetto alla precedente, ma non meno divertente e ha preceduto la terza e ultima modalità di Party Animals da noi provata. Ultimata la zuffa per essere immortalati in primo piano con le corone della vittoria a Beast Soccer, infatti, è arrivato il momento di affrontare Lollipop Factory. Lo scopo dell'incontro? Molto semplice. Raccogliere dei dolci sparsi per la fabbrica e portarli alla base... con un "ma" da considerare. Per ottenere effettivamente dei punti dovevamo riuscire a tirare una leva per aprire la botola del contenitore di dolciumi - così da farli finire al suo interno - una caratteristica questa che apre a bel po' di incidenti lungo il percorso. Le due squadre infatti si dividono inevitabilmente tra chi deve impedire a un avversario di utilizzare il meccanismo e quelli che invece devono intercettare gli sfidanti per strappar loro i dolci (soprattutto se sono di grandi dimensioni, e quindi legati a un maggior quantitativo di punti ottenibili). Anche in questo caso insomma non ci sono voluti che pochi istanti per generare una bagarre memorabile, tra coccodrilli in accappatoio, gorilla in tenuta da buttafuori e altre buffe bestiole impazzite.



Nella nostra partita ci è capitato più volte di distrarci mentre vedevamo altri concorrenti avanzare - affaticati - con una caramella per mano, a riprova di quanto gli sviluppatori si siano impegnati nel realizzare le animazioni degli animali. Complice un level design intelligente, i dolciumi scaraventati in aria nella speranza che arrivassero a un compagno, i gradoni da saltare e le mobilitazioni di massa per la conquista delle caramelle più grandi, si sono trasformati in frangenti di puro caos, che ci auguriamo di ritrovare anche nelle altre attività che verranno proposte dall'esperienza completa.



In definitiva, Party Animals ci ha fatto divertire, e tanto anche, e siamo ben felici di essere a un paio di settimane dal suo debutto sul mercato. Se siete alla ricerca di sfide di gruppo all'insegna della leggerezza con amici e familiari, dovete tenerlo assolutamente d'occhio.