Path of Exile 2 provato in esclusiva: uno dei migliori RPG di sempre?

Annunciato nel 2019 come una sorta di "total conversion" del primo capitolo, lo scorso anno Path of Exile 2 è divenuto ufficialmente un prodotto separato dal suo predecessore, ovvero un sequel a tutti gli effetti. Poco dopo l'annuncio di questa revisione progettuale, avevamo avuto modo di provare il gioco nella cornice della Gamescom, grazie ad una demo che ci aveva rassicurati circa l'andamento della produzione (qui la nostra precedente prova di Path of Exile 2). Sensazioni che si sono ripalesate qualche giorno fa, quando abbiamo avuto modo di testare una nuova build dell'arpg di Grinding Gear Games, nel corso di un evento esclusivo nella soleggiata Los Angeles.

Classi, specializzazioni e Gemme abilità

Path of Exile 2 si apre ad un ventennio dalla sconfitta di Kitava, l'empia ed insaziabile fonte della corruzione di Wraeclast, nonché l'antagonista in agguato al termine della campagna del primo capitolo. Malgrado la disfatta subita dal flagello di Oriath, l'ombra del male continua a gravare sulle terre dei dannati come una fumana fuligginosa, che saremo chiamati a diradare vestendo i panni di un nuovo esule, sfuggito alla forca solo per cadere nel nefasto abbraccio di una landa oscura e densa di minacce.

Sebbene al momento Grinding Gear Games non abbia ancora diffuso maggiori dettagli sulla cornice narrativa del suo sequel, sappiamo che l'avventura sarà suddivisa in sei atti e porterà i giocatori a visitare un centinaio di ambientazioni, popolate da oltre 600 abomini differenti. Nell'ordine del centinaio anche i boss attualmente schierati in attesa dell'approdo dei giocatori, che potranno fronteggiare le mostruosità di Wraeclast contando sulle capacità in dote alle 12 classi presenti, ciascuna con tre Ascendancy (specializzazioni) che dovrebbero alterare in maniera più o meno significativa l'assetto battagliero dei personaggi.



Durante l'evento di Los Angeles abbiamo avuto modo di testare con mano anche il più recente tra gli archetipi mostrati al pubblico, ovvero l'agile Ranger già presente nel ruolino degli esuli del primo Path of Exile. Come da tradizione, si tratta di un'esperta nel combattimento a distanza, e pertanto da il meglio di sé mantenendo il giusto spazio tra i nemici e la punta della sua freccia, che può essere potenziata con vari effetti elementali in modo da elevare ad esponente il tasso di devastazione, ovviamente a patto di disporre delle giuste Gemme abilità.

Questo sistema è stato pesantemente rivisto rispetto al capitolo d'esordio: l'uso delle Gemme non è più subordinato alla loro disposizione negli slot dei diversi pezzi d'equipaggiamento, visto che ora le abilità vanno inserite all'interno di una schermata dedicata e indipendente dall'inventario. Al di là dei cambiamenti, le Skill Gem rappresentano ancora una delle colonne portanti tanto della progressione, quanto della personalizzazione delle build: ad ogni Gemma corrisponde un'abilità attiva che può essere associata ad uno qualsiasi dei tasti rapidi (cinque sulla tastiera e tre sul mouse), e integrata così nelle rotazioni degli utenti. L'utilizzo delle tecniche legate a ciascuna pietra contribuisce al suo progressivo miglioramento, che salendo di livello permetterà di eseguire mosse sempre più potenti. L'efficacia di queste ultime dipende anche dalle Gemme di supporto equipaggiate, in grado di modificare in maniera consistente il comportamento delle varie abilità.



Incastonando un modificatore per il tiro multiplo nella Gemma "Lightning Arrow", è ad esempio possibile scagliare una salva di strali intrisi di elettricità invece di un singolo dardo, così da aumentare sia i danni inflitti che l'ampiezza delle bordate. Va da sé che, nel rispetto delle loro logiche di base, questi effetti secondari possono cambiare notevolmente a seconda della Skill Gem sulla quale vengono innestati, e magari avere un impatto diverso sulle combinazioni eseguibili dall'esule.

Parlando di queste ultime, la facilità con la quale un Guerriero può riempire a suon di mazzate la barra dello stordimento dei nemici, ad esempio, si sposa alla perfezione con le peculiarità dell'abilità "Boneshatter", che se attivata contro un nemico frastornato permette di non solo di massimizzare i danni inflitti al malcapitato, ma anche di nuocere agli avversari nelle immediate vicinanze.



Come avevamo già avuto modo di constatare la scorsa estate, nella cornice di un hands-on alla Gamescom, Path of Exile 2 pone un grande accento sulle sinergie attivabili in combattimento, al centro di un gameplay stratificato e impietoso che ambisce a ridefinire in positivo gli standard del genere, segnando al contempo un significativo passo avanti rispetto all'opera prima di Grinding Gear Games. Sebbene alcuni dei sistemi cardinali dell'originale Path of Exile siano stati in parte ripresi e rielaborati da altri congeneri, compreso Diablo IV (qui la recensione di Diablo IV), continuiamo ad avere l'impressione che la formula messa a punto dal team neozelandese sia su un altro livello in termini di flessibilità e profondità, complici le dimensioni gargantuesche della mappa delle abilità passive.

Su queste note urge però fare una precisazione: non solo molti degli elementi ludici da noi testati sono ancora "work in progress", ma anche il fatto che la prova si concentrasse sulle prime ore dell'avventura rende quantomeno difficile esprimere valutazioni ben circostanziate. D'altronde la proposta dello studio è ancora tutta in divenire, come dimostra il recente inserimento di un sistema di controllo nuovo di pacca, che ha costretto gli sviluppatori ad rivedere buona parte delle animazioni del gioco.



Allo stesso modo, il bilanciamento dell'esperienza è ancora ampiamente perfettibile, e quindi non ci ha stupito più di tanto la conferma del rinvio della beta a data da destinarsi, idealmente entro la fine dell'anno. C'è di buono che le più recenti meccaniche mostrate dal team, "movimento WASD" incluso, manifestano un potenziale da non sottovalutare.

Le novità del gameplay

Come anticipato, Path of Exile 2 permette di controllare i movimenti del personaggio sia con il classico metodo "punta e clicca", sia sfruttando il tetramino composto dai tasti WASD. Per quanto riguarda quest'ultima modalità, possiamo già confermarvi che si tratta di un'aggiunta di assoluto valore, in perfetto accordo con il taglio "hardcore" del gameplay.

Utilizzando il puntatore del mouse per indirizzare i colpi e la tastiera per gestire la mobilità dell'esule, abbiamo notato un netto aumento nella precisione delle nostre gesta battagliere, soprattutto per quel che concerne la gestione tattica del posizionamento e l'efficacia contestuale della schivata con capriola, che fornisce preziosissimi frame di invincibilità nel furore delle battaglie.



A parer nostro si tratta di un vero e proprio "game changer" per Path of Exile 2, tanto che non abbiamo potuto fare a meno di chiedere al director Jonathan Rogers se l'adozione del secondo sistema di controllo non possa condurre a disequilibri nell'esperienza di gioco, specialmente in relazione alle future istanze PVP. Rogers ci ha risposto che, stando alle rilevazioni del team, il divario fra le due alternative è in realtà alquanto contenuto, e quindi per il momento non è stato necessario operare interventi ad hoc. Questo probabilmente anche perché il ritmo piuttosto compassato di Path of Exile 2 ben si adatta ad entrambi gli schemi di controllo, nel quadro di una produzione caratterizzata da un comparto ludico orgogliosamente inclemente, che richiede un livello di attenzione più elevato rispetto alla media dei congeneri.

Durante alcuni gli scontri con i boss presenti della build di prova, ci è infatti capitato di finire più di una volta con la faccia nel fango in seguito ad assalti particolarmente funesti, posti a scandire pattern di attacco che spingono i giocatori ad amministrare oculatamente tanto le proprie capacità offensive, quanto gli spostamenti sul campo di battaglia. A questo proposito, il sistema WASD indirizza la produzione verso un migliore supporto ai controller in vista dell'approdo del titolo su PS5 e Xbox Series X|S, già confermato ma ancora privo di un orizzonte temporale ben preciso.



D'altronde durante l'evento il team di sviluppo ha confermato di essere ancora al lavoro su diversi tasselli chiave della propria proposta, anche per quel che riguarda l'assetto della progressione, i rapporti di forza fra le classi e le meccaniche distintive di ciascun archetipo. Su queste note, a Los Angeles abbiamo potuto provare anche una nuova dinamica legata alla caratterizzazione battagliera del Guerriero, che ora è permette di sollevare attivamente lo scudo per bloccare i colpi degli avversari.

La meccanica in questione, particolarmente funzionale optando per il sistema di controllo WASD, vincola l'utilizzo dell'egida alla pressione di un tasto (di default il pulsante destro del mouse) che consente di nullificare gli attacchi in arrivo frontalmente, almeno fino al riempimento di un'apposita barra della resistenza. Pur trattandosi di un complemento ludico interessante, che aggiunge un'ulteriore sfumatura action alla formula di Grinding Gear Games, nelle prime ore di gioco il nuovo meccanismo di parata ci è parso davvero efficace solo durante le contese con i boss.



Al di fuori di questo specifico contesto, la mossa difensiva non risulta altrettanto utile e potrebbe perfino appesantire il gameplay, almeno nelle fasi iniziali dell'avventura. Rogers ci ha infatti spiegato che, nelle porzioni più avanzate, il Guerriero potrà sbloccare delle abilità di supporto che amplieranno la gamma delle funzioni associate allo scudo, permettendo ad esempio ai giocatori di eseguire una sorta di parry con annesso contrattacco. Va da sé che si tratta di elementi con un valore ancora da verificare, soprattutto in relazione agli equilibri corali del comparto ludico.

Fra le novità c'è anche un nuovo meccanismo di ricarica delle pozioni, che ora possono essere essere rabboccate sul campo solo eliminando i nemici delle categorie superiori (magici, rari e unici). Alternativamente è sempre possibile aprire un portale e ripristinare le cariche presso l'ultimo insediamento visitato, ovviamente al di fuori del combattimento. In tutta onestà la soluzione scelta - almeno per il momento - da Grinding Gear Games ci è sembrata un po' troppo punitiva, ma sospendiamo il giudizio in attesa di valutare il bilanciamento "finale" del gioco. Parlando di elementi inediti, lo studio ha anche annunciato che in Path of Exile 2 saranno presenti delle cavalcature, utili sia per snellire l'esplorazione delle mappe procedurali, sia per aggiungere un'ulteriore nota di varietà al sistema di combattimento.



In groppa al proprio destriero, infatti, gli esuli non subiranno penalità legate al movimento e potranno ingaggiare in scioltezza una disputa senza abbandonare la sella. Non avendo potuto verificare con mano la saldezza di queste dinamiche, al momento ci limitiamo a riconoscerne il potenziale, nel bilancio di un'offerta che nel complesso ci è parsa davvero promettente. Con Path of Exile 2, Grinding Gear Games punta a consolidare il proprio posizionamento nella scena degli arpg con un'esperienza più fluida e variegata rispetto a quella del precedente capitolo, il tutto cercando di mantenere ben salde le colonne portanti di un'identità ludica modernizzata senza palesi dissonanze. Un discorso che riguarda anche un comparto artistico a dir poco accattivante, sostenuto dalla nuova iterazione del motore proprietario dello studio di Auckland.

Un mondo tetro e temibile

Considerando l'attuale stato del gioco, ancora in debito degli interventi di polishing che anticiperanno l'arrivo della beta, non possiamo che apprezzare il lavoro svolto da Grinding Gear Games sul comparto audiovisivo di Path of Exile 2. Sebbene sia ancora troppo presto per parlare di ottimizzazione e specifiche funzionalità, l'hands-on non ha suscitato preoccupazioni circa l'assetto del comparto tecnico, che pare fornire alla direzione artistica basi solide per la definizione di un mondo tetro e temibile, nonché perfettamente coerente con le tinte gotiche della Wraeclast esplorata nel primo Path of Exile.

Aspetti cardine come il design degli avversari e degli ambienti, il sistema d'illuminazione, le animazioni e l'effettistica già delineano una proposta di valore, scolpita per allinearsi con gli standard del mercato current gen. Abbiamo inoltre apprezzato l'attenzione dedicata dal team al comparto sonoro, soprattutto per ciò che concerne un sound design ben capace di aggiungere ad ogni impatto o manifestazione di potere mistico il giusto puntello uditivo.



Si tratta, lo ribadiamo, di valutazioni ancora preliminari, formulate però con una gran voglia di lanciarci nuovamente nel mondo di Wraeclst a seminare sangue, imprecazioni e batoste. Parlando del futuro, urge ribadire che il team di sviluppo ha tutta l'intenzione di associare al suo nuovo free-to-play dinamiche di monetizzazione del tutto simili a quelle - per la gran parte virtuose - del predecessore, e anche la gestione dei contenuti post lancio (league stagionali ed eventuali complementi ludonarrativi) dovrebbe muoversi in continuità con quanto fatto negli ultimi dieci anni.