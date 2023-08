Path of Exile 2 giocato alla Gamescom: ritorno a Wraeclast con il Druido

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Nato come espansione del primo capitolo, Path of Exile 2 è nel tempo diventato un progetto troppo grande e ambizioso per sottostare ai limiti di un semplice contenuto aggiuntivo. Un cambio di direzione accolto con entusiasmo dai numerosi estimatori del titolo, ora in fervente attesa di poter mettere le mani su un arpg carico di potenziale. Facendo parte della succitata schiera, siamo stati più che contenti di poter testare con mano il gioco durante l'edizione annuale della Gamescom, e vi confermiamo che il sentimento non si mai affievolito nel corso della prova. Tutt'altro, in effetti.

Ritorno a Wraeclast

Sebbene sia quantomeno inopportuno - e limitante - definire l'originale Path of Exile una "risposta" all'evoluzione della saga di Diablo, è indubbio come la produzione di Grinding Gear Games abbia tratto beneficio dal malumore scatenato dal terzo capitolo del franchise di Blizzard, che nel 2012 si era presentato al lancio con un assetto molto lontano da quello del predecessore, largamente ritenuto il punto più alto mai raggiunto dalla serie.

D'altronde PoE può essere considerato come l'erede spirituale di Diablo 2, e gli stessi sviluppatori hanno più volte lasciato intendere come l'arpg di David Brevik sia stata la loro più grande fonte d'ispirazione. Sin dagli albori del progetto, dunque, la rotta creativa del team neozelandese è stata disegnata col preciso obiettivo di recuperare i tratti migliori dai campioni del genere, per trasformarli nelle fondamenta concettuali di una proposta densa di spunti originali e modellata per assecondare le esigenze degli appassionati, soprattutto quelli alla ricerca di un'esperienza più stratificata e complessa. Il primo Path of Exile (ecco la recensione di Path of Exile), insomma, non è mai stato una risposta, ma più che altro un'accorata lettera d'amore ad un intero filone videoludico, scritta con tutto il coraggio e la dedizione di un collettivo che non teme di mettersi in discussione e sperimentare nuove soluzioni, anche elaborando gli input provenienti dal resto dell'industria e da una community che nel frattempo ha assunto proporzioni davvero massicce.



In questo senso, lo sviluppo di Path of Exile 2 si è mosso lungo un tracciato del tutto coerente con le coordinate appena enunciate, e il risultato - almeno in apparenza - è un titolo sostenuto da una formula al contempo fresca e familiare, fedele al proprio spirito "hardcore" ma colma di intuizioni innovative. Durante la sessione a porte chiuse in quel di Colonia, ad esempio, uno dei membri di Grinding Gear Games ci ha raccontato come PoE 2 punti a non includere alcun tipo di cooldown per le capacità dei personaggi, in modo da permettere ai giocatori di non porsi alcun limite nell'esecuzione delle routine d'attacco e alimentare l'intensità degli scontri.

Una scelta che per forza di cose sta richiedendo un notevole impegno sul fronte del bilanciamento, a maggior ragione considerando il grande focus sulla costruzione di sinergie tra le abilità in dote alle diverse classi, alla base di rotazioni tanto articolate quanto stimolanti. I caratteri di ciascuna skill possono infatti essere alterati in maniera consistente per innescare effetti multipli, che durante i combattimenti diventano i tasselli di un mosaico battagliero quantomai variegato, idealmente composto per creare un crescendo di letalità.

La furia del druido

Nei panni di un prode druido, classe mostrata per la prima volta in azione proprio durante la Gamescom, abbiamo dunque armeggiato con le Skill Gems per associare alla sua trasformazione ferina un'urlo in grado di raddoppiare gli attacchi effettuati con la successiva abilità. Per rendere le cose ancor più interessanti, abbiamo poi aggiunto all'assalto furioso eseguibile in forma d'orso un ulteriore bonus ai danni inflitti ai nemici storditi.

Una volta incontrato un manipolo di avversari, li abbiamo quindi frastornati con uno schianto, lanciato l'urlo "moltiplicatore" e provveduto ad annientarli con una mitragliata di violente rampate in carica, raddoppiate in numero ed efficacia. Per aggiungere un ulteriore strato d'infamia alla nostra condotta bellica, abbiamo ripetuto la combo dopo aver evocato col druido in forma umana un piccolo vulcano lancia-lapilli, i cui strali fiammeggianti possono essere moltiplicati attivando la succitata carica nelle sue immediate vicinanze. Un'ecatombe, insomma. Tra l'altro, abbiamo avuto la netta impressione che la gamma delle possibili combinazioni sia davvero ampia, e bisogna precisare come le medesime dinamiche di associazione possano essere sfruttate con ogni classe, e consolidate spendendo punti tra le maglie di un sistema di perk potenzialmente sterminato, del quale abbiamo intravisto appena uno spiraglio nel corso della prova.



Path of Exile 2 sembra quindi voler amplificare in maniera clamorosa la gamma delle variabili in seno al combat system, con l'obiettivo di offrire ai giocatori un costante invito alla sperimentazione, sulla strada verso la definizione della build più adatta alle proprie esigenze. Tutto questo bendidio va inquadrato nella cornice di un'esperienza molto più dinamica rispetto a quella che l'ha preceduta, capace di dispensare abbondanti dosi di brutale appagamento. Più in generale, la ricetta ludica ordita da Grinding Gear Games è un concentrato di trovate intelligenti, tornite per nutrire i lineamenti di un gameplay ben ritmato ma non eccessivamente veloce.

Tanto per fare un esempio, l'ennesimo, la trasformazione in orso del druido (in seguito saranno svelate altre forme bestiali) non richiede l'attivazione di una specifica skill, ma viene innescata automaticamente quando si utilizza una delle abilità animalesche del personaggio, così da non interrompere mai il flusso dell'azione. Ci è parsa ben ponderata anche la meccanica di schivata, che non offre frame d'invincibilità ma permette di interrompere istantaneamente le manovre d'attacco, magari per chiudere celermente le finestre d'opportunità concesse ai nemici tra i vari passaggi delle rotazioni, guadagnando al contempo un po' di respiro.



In definitiva, quindi, il primo incontro con Path of Exile 2 ci ha rassicurato - e non poco - circa la direzione scelta da Grinding Gear Games per il percorso evolutivo della serie, una considerazione che riguarda anche un comparto grafico di tutto rispetto, cesellato per accordarsi efficacemente con i toni cupi del capitolo d'esordio ed amplificarli in un tripudio di dettagli cruenti.

Sebbene sia presto per esprimere un giudizio sulla qualità complessiva della direzione artistica, possiamo confermarvi che le prime impressioni sono più che positive, al pari di quelle suscitate da un engine potenziato a dovere e capace non solo di regalare un buon colpo d'occhio, ma anche di sostenere l'aumentato dinamismo del combat system con animazioni ben più fluide rispetto a quelle del predecessore. Sì, non vediamo l'ora di spolparlo per bene.