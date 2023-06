Payday 3: riuniamo la banda per un rapina in banca stile Casa di Carta

Al cinema le rapine sono sempre state "di casa", lo sfondo di vicende molto lontane tra loro per toni e atmosfere. Da Heat a Le Iene, fino a Ocean's Eleven, sono spesso riuscite ad affascinare e incuriosire, proprio come è accaduto sul piccolo schermo con La Casa di Carta.



Nel mondo videoludico il colpo in banca ci ha invece dato modo di sperimentare situazioni al cardiopalma in prima persona, si pensi a Payday, il franchise nato nel 2011 ed esploso col secondo capitolo (qui la recensione di Payday 2). Siamo volati a Stoccolma ospiti di Starbreeze Entertainment per toccare con mano la terza iterazione della serie e non ce ne siamo affatto pentiti: indossate le maschere e preparatevi al peggio, stanno per volare proiettili!

Squadra che vince non si cambia

Prendete quattro soggetti poco raccomandabili e mascherati, una banca con caveau impenetrabile, un paio di ville lussuose o una galleria d'arte. Farcite le location con lingotti d'oro, opere inestimabili o dei semplici bigliettoni sonanti con cui riempire svariati borsoni e aggiungete sparatorie a tutto spiano: avrete ottenuto il gustoso piatto che ha reso celebre Payday. Sugli elementi di cui sopra la saga ha costruito la propria fortuna, soprattutto su PC, riuscendo a coltivare una delle community più appassionate e longeve della storia di Steam, anche grazie al corposo supporto post-lancio fornito dagli sviluppatori. Forte di un franchise che ha superato le 9 milioni di copie complessive, la seconda incarnazione è ancora oggi tra i titoli più giocati sul client di Valve.

Payday 3 riparte dalla formula originale: parliamo di uno sparatutto co-op con una spiccata dimensione tattica, un PvE da uno a quattro giocatori con un buon livello di progressione, un forte accento sulla personalizzazione delle armi e del personaggio e una storia che ci mette nei panni di un gruppo di criminali pronti a mettere a segno i colpi del secolo. Dopo aver svaligiato i luoghi più inaccessibili di Washington e scombinate le trame politiche dei peggiori rappresentanti delle istituzioni americane, i protagonisti Dallas, Hoxton, Wolf e Chains decidono di ritirarsi dal "giro", forti della fama conquistata e soprattutto delle somme accumulate.



Per riuscire nell'impresa però la Payday Gang ha pestato i piedi alle persone sbagliate e la nuova vita fatta di pace e spiagge tropicali non dura molto. Dopo essere sopravvissuti a un attentato alle loro vite, i malviventi si ritrovano con i conti svuotati e con una sola domanda in testa: chi è stato a farci questo? Non resta allora che rimettersi in gioco, ma questa volta a New York.

Chi ha fatto scattare l'allarme?

Come abbiamo accennato, il carattere di Payday 3 non si allontana da quello dei suoi predecessori e anzi enfatizza tutti gli elementi che hanno fatto la fortuna della serie. Il nuovo capitolo cerca però di limare i difetti del passato, andando a colmare alcune lacune storiche e introducendo importanti novità sul fronte ludico. Pensiamo a un deciso miglioramento delle fasi preparatorie e delle meccaniche stealth, giudicate troppo blande e spesso inefficaci in Payday 2, che ora diventano invece centrali e aprono le porte a un ventaglio di possibilità inedite per condurre i colpi.

Durante il nostro hands on abbiamo potuto provare due differenti rapine, ambientate in altrettanti scenari ben distinti tra loro, esclusivamente nella modalità cooperativa in quattro giocatori e su una build non ancora definitiva, priva del tutorial e di diversi elementi dell'interfaccia legati alla progressione degli obiettivi. Il primo crimine ha preso vita in una classica banca cittadina su più livelli, immersa tra i grattacieli della Grande Mela, frequentata da molti civili e con un caveau blindatissimo, sorvegliato da un buon numero di guardie e sistemi di sicurezza. Dopo aver messo insieme la squadra e sistemato l'equipaggiamento (su cui torneremo più avanti), siamo stati proiettati all'esterno della struttura, pronti a entrare in azione. Ancora privi dell'iconica maschera, in questa fase siamo dei semplici civili a passeggio per le strade con un particolare interesse per la planimetria di uno specifico edificio.



Payday 3 ci mette subito dinanzi a una scelta: si può indossare il travestimento ed entrare alla cieca, con le armi spianate e tentare il colpo utilizzando la forza bruta a discapito di molte vite umane (la nostra inclusa), oppure si possono fare le cose per bene, da "veri professionisti". Adottando questo secondo approccio la situazione diventa interessante ed emergono le principali novità del titolo. Per cominciare è fondamentale studiare bene la mappa, dagli ambienti esterni alle possibili entrate, sino alle vie di fuga e alla disposizione delle guardie e delle telecamere di sicurezza. Questo livello peraltro permette di abbassare le tende delle finestre così da ostacolare la visuale della polizia e soprattutto dei temibili cecchini.

Proprio come succederebbe nella realtà, non tutte le zone sono liberamente esplorabili e al di fuori degli spazi adibiti al pubblico bisogna muoversi con estrema cautela: una notifica ci avvertirà che siamo entrati in un'area riservata e ben sorvegliata. Nel caso venissimo beccati a ficcare il naso dove non dovremmo, niente panico! La security ci inviterà ad andarcene prima di dare l'allarme: rispetto al passato infatti la curva di escalation della situazione è stata ammorbidita così da consentire alla squadra di riorganizzarsi senza gettare alle ortiche l'approccio stealth. Prima di aver indossato la maschera, ad ogni modo, non è possibile utilizzare armi e abilità e i movimenti effettuabili sono limitati.



Una volta coperto il volto, però, il gioco inizia a farsi duro: sebbene avremo accesso a tutto il nostro arsenale, le guardie non saranno più tanto clementi e bisognerà fare attenzione anche ai civili intimoriti dalla nostra presenza. Padroneggiare le meccaniche stealth richiede del sano impegno, sangue freddo e soprattutto la partecipazione sincronizzata di tutta la squadra: per far precipitare la situazione basta veramente poco e infatti, durante la nostra prova, non siamo mai riusciti a evitare gli spargimenti di sangue durante una rapina.

Quando volano i proiettili

Scattato l'allarme, l'azione diventa frenetica ed è impossibile non ricorrere alle armi. Tuttavia, anche in questo caso, Payday 3 mette a disposizione una serie di meccaniche che ammorbidiscono la progressione dell'escalation e che vedono come protagonisti gli ostaggi: i civili possono essere ammanettati e utilizzati in diversi modi. L'assalto della polizia è suddiviso in ondate, sempre più letali e consistenti nel numero.

Prima che inizi lo scontro a fuoco, le cui tempistiche sono scandite da un conto alla rovescia, si può passare per una fase di negoziazione: in questo frangente gli ostaggi possono essere liberati in cambio di più tempo, occasione che ci verrà offerta al termine di ogni ondata ma con costi, in termini di rilascio dei prigionieri, via via più gravosi. Il tempo guadagnato permette alla squadra di riorganizzarsi, curarsi e ricaricare le munizioni ma soprattutto consente ai giocatori incaricati di procedere con il colpo: in questo scenario infatti occorre perforare le spesse mura corazzate del caveau per mettere le mani sulla refurtiva, un'operazione non certo rapida. Durante lo scontro gli stessi ostaggi restano fondamentali: da una parte è possibile continuare a scambiarli, magari con munizioni e medikit, dall'altra possono fungere da scudi umani. In questo secondo caso i poliziotti useranno una particolare cautela e non utilizzeranno le armi se non direttamente minacciati, almeno non per vie frontali: bisognerà infatti prestare particolare attenzione ai lati e alle spalle dei nostri malviventi, perché su questi fronti nessuno ci terrà alla larga dai proiettili.



Le munizioni sono limitate e non vanno sprecate, perché al termine delle riserve bisogna necessariamente recuperare dei rifornimenti (colpire alla testa i nemici, in altre parole, è fondamentale). Entrati nel caveau e riempiti di dollari i borsoni, inizia la fase di fuga attraverso le vie cittadine.

L'operazione è più complicata di quanto si possa pensare: arrivati a questo punto il dispiegamento di forze in campo è massiccio e il nostro furgone è circondato da uomini dei reparti speciali. Una volta disattivati i blocchi stradali che si pongono tra noi e la gloria, la missione può essere conclusa.

Il secondo scenario

In seguito, le nostre avventure criminali ci hanno portato in una galleria d'arte piena di quadri di valore. Le meccaniche di base restano invariate rispetto alla prima "missione", ma l'approccio al colpo e il suo svolgimento sono differenti. È notte, il museo è chiuso, quindi non ci sono civili da prendere in ostaggio. Ciliegina sulla torta, le stanze della struttura sono disseminate di sistemi di sicurezza laser, proprio come in Mission Impossible.

Di conseguenza, lo studio dell'edificio non basta più. Per completare l'impresa bisogna seguire alla lettera determinati passaggi sapientemente indicati dall'interfaccia. Nel nostro caso le cose sono state rese ancora più difficili dalla mancanza di alcuni indicatori fondamentali nella build di prova, con gli sviluppatori che ci hanno rassicurato circa la loro presenza nell'esperienza definitiva. Dopo aver individuato l'ufficio del direttore e disattivato i sistemi di sicurezza, abbiamo recuperato i codici di accesso alle sale principali, così da scovare le opere di nostro interesse. Ma non solo: c'era da ottenere pure una torcia al luminol per determinare l'autenticità dei quadri.



Ciascuno di questi passaggi può essere completato seguendo approcci differenti, ma tutti, ancora una volta, richiedono la collaborazione di ogni elemento della squadra. Abbiamo tentato la via furtiva, fallendo miseramente, tuttavia siamo dinanzi a una delle componenti su cui gli sviluppatori hanno lavorato maggiormente in Payday 3.

Più in generale, durante le nostre gesta abbiamo avvertito la costante imprevedibilità dell'azione: non esistono binari predefiniti nel gioco, e l'andamento di una rapina sembra potersi sviluppare in modo diametralmente opposto rispetto a quanto da noi programmato nelle prime battute. La sensazione positiva che ci ha lasciati Payday 3 è che sbagliare non significa necessariamente fallire e anzi, venire a capo di una situazione che si è messa dannatamente male può portare a livelli di soddisfazione ancora più alti.



Tutto questo insomma lascia sperare in un alto tasso di rigiocabilità ma dovremo necessariamente confrontarci col prodotto finito per accertarcene.

Prevenire è meglio che curare

La nostra breve ma intensa prova di Payday 3 non ci ha permesso di approfondire nel dettaglio il loadout e soprattutto la reale efficacia delle abilità sbloccabili. Quello che però abbiamo notato sin da subito è l'alto grado di personalizzazione messo in campo dal titolo: l'equipaggiamento prevede l'utilizzo di un'arma primaria, una secondaria e una speciale. Quest'ultima, dagli effetti devastanti, può essere impiegata solo in certi frangenti e funge da vera e propria "super", con tanto di barra che si ricarica nel corso del tempo.

Acquistata una bocca da fuoco, sia questa una pistola, un fucile automatico, di precisione o a corto raggio, avremo modo di modificarla in tutti gli aspetti, dalla canna al caricatore, fino al calcio e al mirino. Possibile inoltre scegliere il livello di armatura (più pesante significa anche più ingombrante, con tutto quello che comporta in termini di manovrabilità del personaggio) e due ordini di oggetti speciali: medikit o munizioni di scorta e una serie di accessori tra cui spiccano telecamere portatili, dispositivi di disturbo e torrette difensive.



Anche sul fronte estetico ci viene garantita un'ampia libertà di personalizzazione, a partire dalla celebre e fondamentale maschera: non solo forme, grafiche e costumi ma anche una miriade di differenti colorazioni e texture. Insomma, ciò che non manca in Payday 3 è lo spazio per la creatività e siamo sicuri che i giocatori si daranno da fare per far vita a personaggi tanto appariscenti quanto letali. Il ventaglio di abilità disponibili sembra a dir poco variegato: ogni linea di skill può essere sviluppata indipendentemente dalle scelte effettuate in precedenza, il che dovrebbe aprire le porte alla costruzione di build adatte agli stili di gioco più disparati.

Resta chiaramente da valutare quanto questi talenti siano effettivamente efficaci e in che modo incidano concretamente sul gameplay. Tutti gli strumenti del mestiere da noi citati possono essere acquistati in-game e sappiate che un colpo di quelli offerti prevede una ricompensa milionaria. Per impedirci di ottenere l'intero arsenale coi proventi di una singola malefatta, gli addetti ai lavori hanno introdotto una valuta scambiabile col denaro, così da bilanciare la progressione.

L'aspetto tecnico: tanti miglioramenti e qualche problema

Sotto il profilo tecnico i miglioramenti rispetto al passato non hanno tardato a palesarsi, complice quello che ci è parso essere un uso competente di Unreal Engine 4. La qualità generale dell'illuminazione è buona così come i riflessi sulle differenti superfici. I modelli poligonali sono soddisfacenti e le loro animazioni, al netto di qualche sbavatura, ci sono sembrate al passo coi tempi.

Sebbene gli scenari ci siano sembrati ben più dettagliati rispetto a quelli di Payday 2 - con una maggior qualità di elementi a schermo - non sono mancate delle texture poco rifinite. Al momento la distruttibilità ambientale si riduce a elementi prettamente estetici ma gli sviluppatori promettono delle migliorie su questo fronte, visto che stanno lavorando al passaggio ad Unreal Engine 5. Nulla da segnalare invece sul gunplay: sparare in Payday 3 è divertente, le armi rispondono diversamente in base alle rispettive caratteristiche e le reazioni degli avversari ai proiettili che li raggiungono si sono dimostrate credibili.



Neanche a dirlo, le unità nemiche corazzate richiederanno colpi precisi o l'utilizzo di armi pesanti per essere abbattute, soprattutto in presenza di scudi. Il tasto più dolente è legato all'intelligenza artificiale e alle dinamiche comportamentali dei tutori della legge, che mostrano ancora qualche incertezza.



Come abbiamo già detto, gli assalti vedono l'ingresso in campo di una buona varietà di unità, dai semplici poliziotti, passando per i reparti della SWAT, fino ad arrivare alle forze speciali dell'esercito. Ogni tipo di avversario vanta attacchi specifici e tattiche distintive, eppure non sempre le strategie messe in campo dai nostri nemici sono ben contestualizzate rispetto alla situazione.

La comparsa di un agente con scudo comporta che i commilitoni lo seguano in fila indiana per proteggersi, eppure in alcuni spazi ristretti le cose non sono andate così: i rinforzi hanno cominciato a disporsi in modo disordinato e privo di senso, consentendoci di fare una vera e propria carneficina. Infine, non abbiamo avuto modo di provare la modalità single player, coi nostri compagni controllati dall'IA. Torneremo sull'argomento in sede di recensione.