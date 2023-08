Persona 3 Reload: un remake all'altezza del gioco originale?

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Pubblicato nel lontano 2006, Persona 3 è senza dubbio uno dei capitoli più amati della saga di Atlus, soprattutto per la sua aderenza a temi particolarmente difficili come il suicidio e la depressione. Tratti che sembrano essere stati preservati senza incertezze nel remake di Persona 3 Reload (qui la nostra precedente anteprima sul remake di Persona 3 Reload), che a Colonia ci ha fatto venire una gran voglia di rituffarci tra la maglie di un'avventura intensa ed emozionante.

Ritorno nel Tartarus

La prima delle due sezioni della demo presente a Colonia proiettava i giocatori in una cornice ben nota agli estimatori di Persona 3, che rappresenta a tutti gli effetti il tessuto connettivo dell'esperienza, nonché il teatro di gran parte delle battaglie combattute nei panni del giovane Makoto Yuki.

Stiamo ovviamente parlando del Tartarus, una sequela apparentemente senza fine di livelli generati proceduralmente a partire da una manciata di elementi architettonici, esattamente come i Memento di Persona 5 (qui la recensione di Persona 5). Se nell'avventura dei Phantom Thieves questo dedalo ha però un ruolo di secondo piano nel bilancio della campagna - almeno in termini relativi - e funge più che altro da intercalare tra le incursioni nei vari palazzi, in Persona 3 il Tartarus ha un peso ben più significativo e rappresenta di fatto lo spazio ludico nel quale i giocatori passano gran parte del loro tempo.



Al netto dell'indiscutibile ripetitività delle escursioni nel torrione, rivoluzionare questo nodo cardinale del tessuto ludonarrativo avrebbe quindi creato non pochi problemi, sia in relazione alla conformazione del gameplay che ai tratti salienti di un immaginario da preservare assolutamente.

Detto questo, avremmo comunque accolto di buon grado l'introduzione di qualche elemento inedito utile a spezzare in maniera consistente la routine dell'esplorazione, che nella porzione di Tartarus visitata non mostrava variazioni di particolare valore.

Presentazione visiva e nuove meccaniche

Lo stesso discorso riguarda anche la parte successiva della demo, che ci ha visto affrontare la seconda "Full Moon Operation" del gioco, culminante nella prima vera boss fight. Anche in questo caso non abbiamo notato particolari revisioni, il che lascia intendere la volontà di mantenere il più possibile intatto l'assetto originale dell'esperienza, se non altro sul versante strutturale.

Si tratta di una scelta tutto sommato comprensibile, ma considerando come Reload si rivolga ad un pubblico molto più ampio rispetto al passato, rinfoltito grazie allo straordinario successo di Persona 5, qualche concessione in più alla modernità sicuramente renderebbe il remake più digeribile per le nuove leve. Data la brevità della prova, va da sé che al momento non abbiamo una reale contezza di quanto effettivamente Reload si discosti dall'originale, specialmente per quel che riguarda le porzioni del gioco ambientate durante il giorno, palcoscenico delle interazioni sociali tra i vari membri del party e delle attività più mondane. Al di là dei ragionamenti di cui sopra, però, non abbiamo avuto l'impressione di trovarci di fronte ad un remake "pigro", e non solo per la scelta - più che assennata - di avvicinare il titolo all'estetica dell'ultimo capitolo. Se questo particolare aspetto ci ha convinto appieno, complice un'efficace armonizzazione dello stile grafico di Persona 5 con il mood e i cromatismi di Persona 3, lo stesso può dirsi per gli interventi che riguardano il sistema di combattimento, l'interfaccia e, più in generale, l'attualizzazione di diversi tasselli del gameplay, riadattati per allinearsi il più possibile con l'ultimo tratto del percorso evolutivo del franchise.



Tra le novità ci sono ad esempio l'introduzione della meccanica "Staffetta" ad accompagnare il tradizionale "One More", l'aggiunta di un'ampia gamma di abilità aggiuntive per i Personae (comprese alterazioni di stato tratte dai successivi capitoli della serie) e una funzionale semplificazione dello "Shuffle Time", che ora concede un maggiore controllo sulle ricompense bonus ottenute dal party. Nel complesso, la commistione di vecchio e nuovo pare equilibrata e trasmette un piacevolissimo senso di familiarità, prezioso per quelli che sembrano essere gli intenti del team di sviluppo.

Su queste note, abbiamo gradito la persistenza di alcune meccaniche ormai archiviate (come la suddivisione dei danni fisici in tre diverse tipologie) perché inserite nel quadro di un sistema di combattimento che comunque ci è parso ben tornito, reso più stimolante e dinamico anche dalla presenza di animazioni inedite e scenette dense di stile, come quelle che chiudono ogni scontro per celebrare il colpo di grazia. Restando in tema di novità, il doppiaggio sembra promettere piuttosto bene, mentre il riarrangiamento della colonna sonora ha suscitato in noi sensazioni un po' contrastanti, che aspettiamo di definire meglio una volta messe le mani sulla versione definitiva.



Contestualmente dovremo anche misurare l'impatto delle altre modifiche anticipate dagli sviluppatori, come ad esempio quelle che riguardano la gestione dei rapporti tra i diversi personaggi.

Per farci un'idea più precisa della portata degli interventi operati da Studio-P dovremo ovviamente attendere il prossimo 2 febbraio, termine di un'attesa resa significativamente più ardua dalla prova di Colonia.