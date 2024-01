Persona 3 Reload: un remake con uno stile sensazionale

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Mancano solo pochi giorni al lancio di un remake atteso da tutti gli appassionati di RPG di stampo nipponico, perché Persona 3 è stato senza ombra di dubbio uno degli esponenti più importanti della saga, ed è ormai pronto a tornare con una versione Reload sulla carta molto promettente (qui intanto la recensione di Persona 3 e 4). Invitati a un evento stampa londinese, abbiamo potuto apprezzare il lavoro svolto da Atlus per modernizzare un titolo di 18 anni fa, restando abbagliati da una direzione artistica che trasuda stile e convinzione da tutti i pori.

Non è semplice essere giovani

Trasferitosi sull'isola dove viveva quando era un bambino, il protagonista del gioco si appresta a frequentare il secondo anno del liceo come tutti i suoi coetanei, ma il destino non gli permetterà un'adolescenza come le altre. Una notte, durante l'ora più buia, un gruppo di creature oscure attaccano il suo dormitorio lasciando gli sfortunati studenti in uno stato catatonico.

Ad un passo dal perdere la propria vita, nel taciturno ragazzo dai capelli blu si risveglia un potere che era rimasto sopito fino a quel momento: Orfeo, la manifestazione materiale del suo vero Io, si palesa davanti a lui e sconfigge tutte le Ombre presenti senza fatica. Nonostante l'apparente eccezionalità dell'evento, il protagonista scopre di non essere l'unico in grado di evocare le Personae, e viene dunque reclutato in una squadra sui cui ricade lo spiacevole compito di salvare l'intero mondo da una devastazione imminente causata da un'entità sovrannaturale.



Dimenticate la sfacciata esuberanza rivoluzionaria dei Ladri di Cuori, perché la storia del team SEES è decisamente più cupa rispetto a quella dei colleghi mascherati, composta da riflessioni non sempre piacevoli sulla natura di quell'insidioso viaggio che è l'adolescenza, ma forse è proprio questa propensione adulta e disillusa alla trama che ha reso Persona 3 uno dei capitoli più apprezzati dal grande pubblico della serie Atlus.

Le tendenze malinconiche dell'opera riverberano in una cornice artistica che sceglie l'azzurro come colore dominante, mentre l'acqua è l'elemento ciclico che rimanda senza soluzione di continuità alle tematiche dell'isolamento e della solitudine. L'innegabile maestria degli sviluppatori risiede però nel tenere tutte queste riflessioni in sottofondo, mentre in superficie esplode un colpo d'occhio quasi abbagliante per dinamismo e particolari, per certi versi anche più sorprendente rispetto a quello che abbiamo amato nell'ultima iterazione della saga (qui la nostra recensione di Persona 5 Royal). Ogni singola azione dell'utente infatti, dagli spettacolari attacchi combinati alla semplice apertura dei menù, si manifesta a schermo con movimenti così fluidi e ipercoreografati da lasciare esterrefatti, estasiati di fronte alla raffinata unicità che pervade tutte le situazioni di gioco. Il rinnovamento grafico operato da Atlus è dunque molto approfondito e testimonia tutta la cura riservata ad un titolo capace di incantare con ogni nuova ambientazione, magia o entità demoniaca sfidata durante il viaggio.

Uno stile senza paragoni

La modernizzazione di un titolo pubblicato 18 anni fa non passa solo per la veste grafica perché, cercando di ripercorrere la strada che ha portato il quinto capitolo a diventare un successo planetario, anche la colonna sonora adesso gode di nuovi riarrangiamenti che si uniscono ai brani storici di Persona 3: sonorità ribelli e testi rap forse non si sposano alla perfezione con le tematiche mature della trama, ma contribuiscono a quella sensazione di "eccesso" che pure fa parte dello spirito della saga, rientrando in quella stilosa convinzione artistica che poche altre etichette riescono ad eguagliare.

Sul lato del gameplay i ritocchi all'originale sono meno marcati rispetto allo strepitoso lavoro visivo e musicale, ma gli sviluppatori hanno comunque scelto di rimaneggiare un battle system adesso più dinamico e spettacolare rispetto al passato. Per chi non lo sapesse, il titolo gode di un'anima ruolistica fatta di combattimenti a turni ed esplorazione del dungeon, ma anche di un lato "simulativo" che vede il protagonista relazionarsi agli altri personaggi con attività quotidiane come una cena insieme o una corsetta dopo scuola.



Nel pomeriggio che abbiamo potuto spendere prima di gettarci nelle battaglie, abbiamo ad esempio deciso di trascorrere del tempo con Akihiko, il freddo pugile del team, imparando qualcosa in più riguardo alla sua gestione della popolarità giovanile con una breve sequenza ambientata tra le strade della città.

Aumentare il grado di confidenza con gli amici permette di creare Personae più potenti da utilizzare nel Tartaro, l'imponente realtà alternativa che si nasconde tra le pieghe dell'ora più buia, creando un binomio che impedisce di concentrarsi soltanto sul lato più tattico dell'esperienza e invogliando a vivere appieno tutte le sfumature dell'opera. Le lotte contro le Ombre incontrate nel dungeon, che rimane singolo e generato proceduralmente come nella versione originale, poggiano anche su un sistema di debolezze elementari che impone lo studio attento dell'avversario per massimizzare i danni. Colpire uno dei punti deboli del nemico garantisce al giocatore un turno extra che è possibile "regalare" ad un altro personaggio, il quale potrà quindi attaccare nonostante non sia il suo turno (un po' come per la Staffetta vista in Persona 5). Mettendo al tappeto tutti gli avversari contemporaneamente, anche in Reload si potranno scatenare dei potenti attacchi combinati capaci di risolvere un gran numero di sfide, in modo da garantirsi la possibilità di scegliere tra diversi tarocchi al termine della battaglia, i quali apportano benefici come ripristino degli HP, esperienza maggiorata o denaro extra.



Interessante aggiunta rispetto al titolo di base potrebbe rivelarsi la Teurgia, un'abilità unica che si carica in maniera diversa a seconda delle singole propensioni dei personaggi: Yukari è la guaritrice del gruppo, e accumula potenza ripristinando la salute degli alleati, mentre Mitsuru vede salire il proprio potere infliggendo alterazioni di stato ai nemici. La carica accumulata permette di prodursi in un attacco poderoso e variabile a seconda del membro del party utilizzato, ed è possibile conservarlo per venire fuori dalle situazioni più spinose.

Tante certezze, ma con qualche dubbio

La grande varietà di nemici presenti nel titolo si frappone alle numerose Personae utilizzabili in combattimento, come al solito mutuate dai capitoli precedenti e anche dalla saga "madre" di Shin Megami Tensei, che è possibile ottenere sia durante l'esplorazione del Tartaro che attraverso le fusioni nella Velvet Room, l'iconica stanza dalla quale l'immancabile Igor seguirà i nostri progressi.



Oltre a rispecchiare figure iconiche provenienti da mitologie e religioni davvero esistenti, ciascuno di questi avatar è caratterizzato da forze e debolezze singolari da padroneggiare per farsi trovare sempre pronti al prossimo scontro. Purtroppo, durante il nostro incontro con un prodotto che sembrava già ben rifinito in tutti i suoi aspetti, lo scarso livello di sfida proposto non ci ha permesso di compiere un'analisi più approfondita sui nemici, ma questa mancanza si potrebbe ricollegare soltanto alla specifica sezione giocata, che ci vedeva impegnati in una fase non troppo avanzata nelle prime ore.



Per completezza, è bene sottolineare come il livello scelto fosse quello Normale, ed è possibile modificarlo in qualsiasi momento scegliendo tra Semplice (utile per chi vuole soltanto godersi la storia) e Difficile (forse quello più adatto agli esperti di JRPG), mentre Spietato è selezionabile soltanto all'inizio dell'avventura.

Più preoccupanti rispetto alla questione difficoltà sono i dubbi che aleggiano intorno al Tartaro: l'unico dungeon presente nel gioco, anche se magnificamente costruito con il solito stile inconfondibile della serie, è basato su una progressione procedurale che, oltre a proporre nuovi nemici sempre più potenti durante il cammino, non stupisce con ulteriori novità o elementi inaspettati. L'esplorazione di questa realtà parallela rischia dunque di cadere nella monotonia, come del resto accadeva con il titolo originale, sebbene alcune piccole aggiunte - pensiamo ad esempio allo scatto - addolciscano le asperità legate alla mancanza di evoluzioni.



Staremo a vedere se l'opera nella sua completezza riuscirà a regalare qualche inaspettata meraviglia, ma anche attraverso questo piccolo spiraglio abbiamo potuto ammirare un'operazione di remake in apparenza convincente sul piano visivo, mentre i ritocchi ad un gameplay già rodato rendono ancora più appetibile la riscoperta di un videogioco seminale per la grandiosa saga di Persona.