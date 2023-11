Persona 5 Tactica è molto carismatico: l'arte della strategia per Atlus

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Mentre attendiamo con impazienza il momento in cui potremo finalmente cimentarci con Persona 3 Reload, che ricordiamo piomberà su PC e console il 2 febbraio 2024 (per maggiori dettagli leggete la nostra prova di Persona 3 Reload), negli ultimi giorni abbiamo cominciato a familiarizzare con Persona 5 Tactica, nuovo spin-off dedicato ai mirabolanti Phantom Thieves of Hearts. La porzione di storia da noi provata in questa prima fase non è particolarmente ampia, eppure ha saputo fugare diversi nostri dubbi sulla direzione imboccata dall'intreccio. Siete pronti a tornare nel Metaverso?

Non c'è pace per i Ladri di Cuori

Cronologicamente collocabile dopo il finale Persona 5 e Persona 5 Royal, ma prima dei fatti raccontati nel sequel in chiave musou realizzato da Omega Force (non occorre visitare il Metaverso per trovare la nostra recensione di Persona 5 Strikers), Persona 5 Tactica è ambientato prima del diploma di Makoto Niijima e Haru Okumura, ossia le studentesse del gruppo giunte al terzo e ultimo anno di liceo.

Radunatisi in una giornata nevosa all'interno dell'accogliente Café Leblanc, Joker e gli altri membri della combriccola si stanno infatti preparando a prendere strade diverse: mentre le già menzionate Makoto e Haru sono ormai prossime a frequentare l'università, lo stesso protagonista dovrà ben presto lasciare Tokyo per tornare nel suo paese natale, in quanto l'anno di libertà vigilata cui era stato condannato per aver "aggredito" l'influente politico Masayoshi Shido sta volgendo al termine. I nostri beniamini sono però determinati a non perdersi di vista, nonostante la distanza che a un certo punto li separerà, e nel frattempo cercano di godersi il tempo rimasto loro per stare assieme. Avendo perduto la capacità di entrare nel mondo cognitivo, Ann e gli altri amici, che per diversi mesi hanno lottato per riformare la società corrotta, si stanno insomma godendo il meritato riposo, ignorando che una nuova disavventura li attende al varco. Come raccontato al telegiornale, un importante esponente della Dieta - nonché candidato favorito per ricoprire la carica di primo ministro del Giappone - è misteriosamente scomparso a pochi giorni dalle elezioni, sconvolgendo i suoi sostenitori e l'intero mondo politico.



Durante il servizio dedicato alla sparizione di Toshiro Kusakabe, però, una violenta scossa sismica coglie alla sprovvista i Phantom Thieves, trascinando l'intero locale del buon Sojiro Sakura in una dimensione mai vista prima. Varcando la strana porta comparsa all'interno del Café Leblanc, infatti, Joker e gli altri componenti della banda si ritrovano catapultati in una realtà palesemente ispirata alla Rivoluzione Francese e per giunta i loro abiti vengono rimpiazzati dai rispettivi costumi da Ladri Fantasma, suggerendo la presenza di pericoli di qualche tempo.

A dimostrazione di ciò, pochi istanti più tardi i nostri vengono attacchi da un plotone di soldati non molto diversi dalle Ombre del Metaverso e che rispondono unicamente alla sovrana locale: un'altezzosa e tirannica donna di nome Marie che, al fine di organizzare il più grande matrimonio di sempre, non esita a soggiogare il prossimo per ottenere nuovi schiavi da far lavorare contro la loro volontà. Sopraffatti e accerchiati dai Legionari al suo servizio, persino gli stessi Phantom Thieves cadono vittima del suo "Bacio d'Amore" e, dopo aver subito il lavaggio del cervello, si rivoltano contro Mona e Joker.



Ad un passo dalla disfatta totale dei Ladri Fantasma, che essendo rimasti a lungo inattivi non riescono a usare al meglio i loro poteri, Morgana e il leader del gruppo vengono tratti in salvo dal provvidenziale intervento di Erina, una ricercata al comando del Corpo Ribelle e che ha appunto giurato di spodestare Lady Marie. Costretti a ripiegare temporaneamente, i nostri raggiungono quindi il nascondiglio della resistenza, che si rivela essere una copia perfetta del Café Leblanc e, dopo essersi ufficialmente uniti al Corpo Ribelle, cominciano a elaborare un piano finalizzato a salvare gli amici soggiogati dalla folle despota che ha sottomesso l'intero Regno.

Per il momento preferiamo non raccontarvi altro sull'intreccio, che almeno fin qui si è dimostrato in linea con gli standard della "serie" Persona 5: sia le atmosfere che le tematiche affrontate sono riprese direttamente dall'avventura principale dei Phantom Thieves of Hearts, tant'è che durante la nostra prova abbiamo quasi dimenticato di essere alle prese con uno spin-off (a questo proposito non abbiamo potuto fare a meno di apprezzare una battuta della giovane e arguta Futaba, che scherzando sulla possibilità di trovarsi all'interno di un DLC ha quasi sfondato la quarta parete).

La lotta contro la corruzione e gli altri problemi che affliggono la società è quindi tutt'altro che conclusa, anche perché i Regni di questo nuovo Metaverso potrebbero in realtà esistere nel cuore dell'intraprendente politico Toshiro Kusakabe, che dopo essere svanito nel nulla si è appunto ritrovato intrappolato in questa minacciosa realtà alternativa. Laddove temevamo in principio che questo ulteriore spin-off di Persona 5 potesse risultare ridondante o non adeguatamente profondo, la prova cui lo stiamo sottoponendo in questi giorni sta dunque suggerendo l'esatto contrario e non vediamo l'ora di scoprire come si evolverà la rocambolesca vicenda.

L'arte della strategia, tra coperture e posizionamento

Dopo averci ammaliati con un action RPG travestito da musou e uno spassoso rhythm game (qui trovate la nostra recensione di Persona Dancing: Endless Night Collection), la serie di ATLUS, che non è certo nuova alle sperimentazioni più bizzarre, ci proporrà questa volta uno strategico a turni sulla falsariga di XCOM. Va comunque precisato che, come nel caso di Persona 5 Strikers, gli sviluppatori non hanno accantonato nel tutto le meccaniche del titolo originale, ma al contrario sono riusciti a innestarle al nuovo impianto ludico, ottenendo un sistema di combattimento funzionale e a prima vista articolato.

Partiamo dalle basi, specificando che le battaglie si consumano su consumano all'interno della consueta griglia e che a queste possono partecipare solo membri del party: un limite che all'annuncio di Persona 5 Tactica ci aveva fatto storcere non poco il naso e che potremo valutare a dovere solo nelle fasi avanzate della campagna, dove sospettiamo che il numero di nemici ingaggiati in un singolo scontro salirà esponenzialmente. Quantomeno nei primi capitoli dell'avventura la possibilità di schierare un massimo di tre unità non si sta rivelando affatto limitante, in quanto gli avversari e i loro rinforzi invadono il terreno in piccoli gruppi e risultano assolutamente gestibili. Tra l'altro, si direbbe che lo sviluppatore abbia prestato molta attenzione al bilanciamento della difficoltà, non a caso i ragazzi di ATLUS hanno implementato ben cinque livelli di sfida: la modalità Normale, adatta a coloro che desiderano un'esperienza equilibrata, la modalità Facile e quella Rilassata, che vanno incontro alle esigenze di chi ha poca familiarità coi tattici e vorrebbe poter rianimare anche più volte i compagni messi fuori combattimento, e non per ultime le modalità Difficile e Spietata, che al contrario sono indicate agli esperti del genere e a chi cerca esperienze a dir poco punitive.



Esattamente come accadeva nelle altre iterazioni di Persona 5, Joker e compagni possono contare su tre diverse tipologie di attacco: quelli a distanza, che sfruttano le bocche di fuoco, quelli ravvicinati, che grazie alle armi da mischia possono lasciare indifesi i bersagli presi di mira, e non per ultime le abilità dei Personae, i cui effetti variano a seconda dell'elemento utilizzato. Se in passato le battaglie si vincevano affidandosi prevalentemente alle armi da bianche, questa volta ATLUS ha voluto valorizzare le armi da bocche di fuoco, che negli altri giochi erano appunto delle risorse secondarie e potevano contare su un limitato numero di munizioni.

Questo importante cambiamento va ricercato nella volontà di puntare maggiormente sulle coperture per ridurre o addirittura annullare i danni subiti: difatti, quando un'unità si nasconde dietro un oggetto di grandi dimensioni, tutti gli attacchi a distanza vengono bloccati in automatico, mentre le coperture più piccole, come i muri o gli innumerevoli ostacoli presenti nei vari stage si limitano a incrementare la resistenza di ambedue le fazioni in campo.



Giacché gli attacchi in mischia scaraventano via l'obiettivo, azzerandone la resistenza e lasciandolo senza difese per il resto del turno, il modo migliore per sopraffare i nemici consiste nel vanificare le loro coperture con assalti ravvicinati, per poi finirli con le armi da fuoco o gli incantesimi dei Personae, la cui efficacia è ancora una volta soggetta a debolezze e resistenze elementali.



All'inizio del proprio turno è pertanto imperativo studiare il terreno di gioco attraverso la modalità analisi, che come suggerito dal nome consente di visualizzare i raggi di movimento e di attacco di ciascuna unità in campo, elaborare strategie volte a sfruttare a proprio vantaggio la conformazione dello scenario e quindi prestare la massima attenzione al posizionamento degli adepti.

Mai come in questo caso ci siamo affidati alle alterazioni di stato, che in Persona 5 Tactica non vanno affatto sottovalutate: se il Sonno impedisce al bersaglio di compiere una qualsiasi azione per due turni, ripristinando però una parte dei suoi HP e SP, le Vertigini lo costringono a muoversi casualmente, mentre l'Ipnosi attira chi la subisce verso l'unità che ha lanciato l'incantesimo, e a seconda delle circostanze può semplificare non poco l'eliminazione di oppositori particolarmente coriacei o propensi a restare al riparo. Ancora, laddove l'Amnesia impedisce di attaccare per un turno, il Vortice attira tutte le unità nemiche circostanti verso l'obiettivo designato e arreca loro ingenti danni, mentre la Disperazione sottrae il movimento del bersaglio e lo aggiunge al proprio, estendendo il raggio d'azione dell'unità utilizzata.

Indipendentemente dall'espediente impiegato, colpire dei Legionari che non possono resistere ai nostri attacchi dona ai Ladri di Cuori un cosiddetto "Ancora 1", ossia un'opportunità per agire nuovamente ed estendere la durata del proprio turno, magari atterrando più avversari consecutivamente e guadagnando il maggior numero possibile di attacchi aggiuntivi. Non manca all'appello nemmeno l'ormai tradizionale "All-Out Attack", potentissimo assalto di gruppo qui chiamato Tripla Minaccia che, dopo aver atterrato tutti i nemici all'interno di un'area triangolare e delimitata dagli stessi membri del party (che fungono da vertici della figura geometrica), infligge parecchi danni e ha buone probabilità di porre fine alla lotta.



Se a questo aggiungiamo che ogni Ladro di Cuori dispone di tre personalissimi alberi delle abilità, dove il giocatore può spendere i punti accumulati con l'aumento di livello per apprendere nuovi incantesimi, migliorare quelli già conosciuti o magari sbloccare degli utilissimi talenti passivi, le opzioni per personalizzare a puntino i propri beniamini e realizzare strategie articolate sempre nuove non mancano praticamente mai. Sebbene la carne posta al fuoco sia già tanta, siamo convinti che Persona 5 Tactica - che finora ha comunque dimostrato di avere una sua identità - abbia ancora degli altri assi nella manica da sfoderare. Per averne la certezza dovremo attendere un paio di settimane ancora, quando il prodotto finale approderà su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PS5 e console della famiglia Xbox.