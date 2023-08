Persona 5 Tactica: un gioco di strategia accessibile ma stuzzicante

Disponibile per Pc Xbox One Xbox One X Xbox Series X

Annunciato lo scorso giugno a braccetto col plurivociferato remake di Persona 3, Persona 5 Tactica è un gioco di ruolo strategico che recupera diversi elementi dal filone dei TBS "squad-based", per comporre una proposta che ambisce ad aggiungere un ulteriore scampolo di varietà ad una serie che non è certo nuova a questo genere di sperimentazioni. Durante l'annuale appuntamento con la Gamescom abbiamo avuto modo di testare con mano la bontà del nuovo progetto di Atlus, che ci ha trasmesso sensazioni tutto sommato positive, accompagnate da qualche legittimo dubbio.

Nuovo mondo, nuove sfide

Ambientata - almeno presumibilmente - tra gli eventi di Persona 5 Royal e Persona 5 Strikers, l'avventura dei Phantom Thieves si apre con l'approdo della cricca in una dimensione del tutto inedita, improvvisamente vincolata alla soglia del Leblanc da un non meglio specificato fenomeno sovrannaturale.

Considerando l'assetto di questo nuovo mondo, che ricorda da vicino le variegate manifestazioni cognitive esplorate in Persona 5, viene da pensare che l'esistenza di questa realtà abbia qualcosa a che fare con il tracollo del Metaverso, per quanto al momento non ci siano indicazioni chiare sulle volute narrative che spingeranno Joker e compagni a fronteggiare i diversi dominatori dei Reami, la multiforme ambientazione di Tactica. La prima di questi regnanti, la sprezzante Marie, mette sin da subito in chiaro come la presenza dei Phantom Thieves non sia ben accetta tra le maglie di questo coloratissimo aggregato di tirannie, e dà immediatamente alle sue truppe d'ombra l'ordine di ghermire i membri della banda. Le primissime fasi della campagna di Persona 5 Tactica, parte integrante della demo presente a Colonia, hanno ovviamente il compito di delineare i tratti fondamentali di un'offerta ludica che, come detto, mescola sapientemente i canoni dei gdr strategici con quelli dei TBS "squad-based", pur mantenendo solidi legami col gameplay della saga principale.



L'utilizzo delle classiche abilità d'attacco dei Thieves, che si tratti di fendenti, bordate dalla distanza o sferzate mistiche per intercessione degli immancabili Personae, è dunque subordinato al posizionamento dei personaggi (il team ne comprende tre) sul terreno di scontro, dove trova spazio un assortimento più o meno ampio di barricate e ostacoli.



Come intuibile, questi sbarramenti possono essere utilizzati da ambo le compagini per proteggersi e limitare le possibilità offensive degli avversari, e pertanto una strategia efficace non può prescindere da una corretta disposizione delle forze in campo, esattamente come avviene nel più citato tra i TBS con un taglio similare: il caro vecchio X-Com.

Un paragone concettuale utile ad inquadrare il discorso sulle meccaniche di gioco, ma che non sappiamo ancora quanto possa rivelarsi valido. Questo perché entrambe le sezioni della demo disponibile alla Koelnmesse non richiedevano particolare impegno sul versante tattico, complice la presenza di quella che presumibilmente è solo una porzione limitata delle meccaniche incluse nell'offerta. Una volta completata la parte iniziale, culminata nel combattimento contro un Ryuji reso ostile dalla malia della regina Marie, anche la successiva ci è parsa relativamente semplice e stringata, sebbene la gamma delle risorse guerresche in dote ai Thieves avesse accolto una nuova dinamica di gioco.



Parliamo della modalità "Charged", attivabile scegliendo di saltare il turno di attacco di uno dei combattenti: così facendo, il personaggio in questione è in grado di ottenere una capacità speciale nel turno successivo, che varia in base alle sue caratteristiche distintive.

Nel caso della leader rivoluzionaria Erina, una new entry che accompagnerà i Phantom Thieves sin dalle prime battute della campagna, questo potenziamento situazionale si traduce nella possibilità di colpire e buttare a terra i nemici in copertura, aprendo la strada ad un assalto corale. Archiviato il classico "All Out Attack" visto nella saga principale, Persona 5 Tactica permette agli utenti di lanciarsi in un concerto di percosse chiamato "Tripla Minaccia", che in accordo con i lineamenti ludici dell'esperienza è legato a doppio filo al posizionamento dei sodali sul campo. Dopo aver disposto gli alleati in formazione triangolare (non è ancora chiaro quali siano i limiti spaziali di questa tecnica) e ottenuto un "One More" incapacitando un avversario, potremo quindi avviare un potente attacco di gruppo in grado di infliggere gravi danni a tutti i soldati ombra collocati all'interno di un'area relativamente ampia. Si tratta di un'intrigante variazione sul tema della sinergie battagliere tipiche della serie, che potrebbe subire ulteriori evoluzioni nel corso della campagna.



D'altronde sappiamo che Persona 5 Tactica metterà a disposizione dei giocatori diversi skilltree per ciascuno dei protagonisti, e pertanto è lecito supporre che la varietà della proposta venga ampliata ulteriormente lungo il percorso verso i titoli di coda.

Abbiamo però avuto l'impressione che lo spin-off di Atlus ambisca ad offrire alla platea un punto di ingresso relativamente accessibile al genere di riferimento, e anche la direzione artistica sembra suggerire la medesima filosofia. Non fraintendeteci: si tratta di una rotta produttiva che, se ben gestita, potrebbe condurre ad un'esperienza equilibrata e più che godibile, e d'altronde il - poco - tempo trascorso col titolo ha sicuramente stimolato i nostri appetiti.



Al netto delle speculazioni, ci teniamo inoltre a precisare che lo stile "chibi" scelto per il gioco risulta tanto piacevole quanto funzionale a quelli che sono i caratteri dell'insieme, curato dal brillante P-Studio.

Al netto delle incertezze legate alla diversificazione dell'offerta e all'effettiva profondità del gameplay, il tempo trascorso in compagnia di Persona 5 Tactica ci ha comunque messo di fronte ad una stuzzicante deviazione sul cammino di una saga che, nel corso degli anni, ha saputo più volte sorprenderci con esperimenti tanto azzardati quanto riusciti. Visti i precedenti, quindi, non possiamo che attendere con curiosità e interesse l'approdo del titolo sugli scaffali, previsto per il prossimo 17 novembre.