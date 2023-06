Pikmin 4: un nuovo micromondo su Nintendo Switch

Con Pikmin 3: Deluxe già disponibile sulla console ibrida e la recente pubblicazione a sorpresa di Pikmin 1 e Pikmin 2 su Nintendo Switch, si preannuncia un'estate ricchissima per gli appassionati della serie, che presto potranno festeggiare il tanto atteso lancio di Pikmin 4. A partire dal prossimo 21 luglio 2023, le creaturine ideate da Shigeru Miyamoto torneranno ad assistere i giocatori nell'esplorazione di un micro-mondo brulicante di avventure e forme di vita.



Abbiamo avuto l'opportunità di cimentarci in anteprima con le novità proposte dal quarto capitolo della serie, grazie a una breve prova di Pikmin 4. Collocato nelle fasi iniziali del gioco, questo assaggio della creazione Nintendo ci ha lasciato ottime sensazioni, tra dinamiche inedite e tanti compagni di viaggio da scoprire. In attesa di poter esprimere un parere più strutturato nella recensione di Pikmin 4, ecco dunque una raccolta di prime impressioni sulla prossima esclusiva Nintendo Switch.

Missione di soccorso

All'avvio del salvataggio, la nostra astronave si trova arenata su di un misterioso - eppure familiare - pianeta da due giorni: non abbiamo ancora troppi dettagli sul contesto narrativo che darà il via a Pikmin 4 dunque, ma al nostro fianco possiamo già trovare una importante selezione di alleati. A supportare le operazioni di esplorazione del nostro alter-ego, vi è un intero e strutturato equipaggio, pronto a dispiegare le proprie competenze per agevolare la nostra missione di soccorso. Una serie di naufraghi interstellari hanno infatti bisogno del nostro aiuto, dopo essersi smarriti su questa peculiare versione del pianeta Terra.

Al suo secondo giorno di perlustrazioni, il protagonista di Pikmin 4 può in particolare contare sulla guida di Collin e Shepherd, due colleghi pronti a offrire supporto a distanza al nostro eroe. Tutorial, spiegazioni e consigli non sono mancati nel corso di questo primo assaggio dell'avventura, in un approccio che ci è parso voler risultare il più accogliente possibile per tutti quei giocatori che non hanno mai avuto contatti con la serie. Ogni concetto viene introdotto gradualmente, con spiegazioni semplici e un invito a mettere immediatamente in pratica quanto appreso dagli NPC.



Il nostro primo incarico consiste nella ricerca e nel salvataggio degli altri membri dell'equipaggio, al momento dispersi. Un'operazione che ovviamente non dobbiamo portare a termine da soli: al nostro fianco abbiamo una valorosa squadra di Pikmin rossi, esserini combattivi e resistenti al fuoco. Nel giro di poco tempo è però già il momento di dare il benvenuto agli agili Pikmin gialli, resistenti all'elettricità, e alle new entry della fauna del mondo di Pikmin. In pochi minuti, il nostro team dà infatti il benvenuto ai nuovi Pikmin di ghiaccio, che al loro debutto sono già pronti a scombinare alcune dinamiche della serie.

Come già illustrato dai precedenti trailer di Pikmin 4, questi esserini ghiacciati sono infatti in grado di di congelare gli avversari, ma non solo. Oltre a offrire un valido supporto nelle fasi di combattimento, i Pikmin di ghiaccio si rivelano essenziali anche nel corso dell'esplorazione, durante la quale possono in particolare congelare dei piccoli corsi d'acqua. Un'aggiunta apparentemente minore, ma che in verità rimescola le carte in tavola della serie, consentendo a tutti i Pikmin di superare fiumi e rii senza rischiare l'annegamento. Nella nostra prova abbiamo potuto avere solamente un piccolo assaggio dell'impatto della nuova specie di creaturine sul level design e sul combat system, ma la sensazione è che il Pikmin di ghiaccio potrebbe rivelarsi un alleato portatore di molte sorprese.

Impossibile poi non citare l'ingresso in scena di Occin, il nostro fedele cane da salvataggio. Oltre a offrire un incalcolabile apporto al gioco in termini di tenerezza, il quattro zampe ha tutto il potenziale per rinnovare la formula tradizionale della serie. Il nostro compagno canino può infatti abbattere ostacoli voluminosi tramite una carica ben assestata, aiutare i Pikmin a trasportare oggetti e tesori, caricarsi sul dorso protagonista ed esserini, per poi condurli attraverso la mappa e persino in acqua. Con nostra sorpresa, abbiamo inoltre scoperto che in Pikmin 4 potremo anche assumere il controllo diretto di Occin, in un costante passaggio di consegne tra il cane e il nostro alter-ego esploratore. Una dinamica che abbiamo testato soltanto in maniera superficiale e che ci aspettiamo possa rivelare il suo pieno potenziale con il progressivo complicarsi dei puzzle ambientali. Ciliegina sulla torta, il nostro nuovo amico può fiutare naufraghi, tesori e generiche "tracce", per guidarci attraverso i segreti del micro-mondo di Pikmin 4.

Più progressione per tutti

A rendere il tutto ancora più interessante, ci pensa il fatto che il nostro Occin cresce nel corso del gioco. Man mano che il cucciolo si fa più robusto, possiamo scegliere di coinvolgerlo in sessioni di addestramento, volte a potenziarne specifiche abilità e caratteristiche.

Il quattro zampe può dunque vantare un vero e proprio sistema di progressione, coronato da golose ricompense sotto forma di colossali ossi da sgranocchiare.



Una novità che coinvolge anche il protagonista di Pikmin 4, che potrà man mano contare su diversi upgrade.

Nel corso della prova del gioco, in particolare, abbiamo potuto seguire le tracce di Russ, uno degli astronauti dispersi del nostro equipaggio. Il personaggio si è rivelato essere nientemeno che un rinomato scienziato, in grado di sfruttare i tesori e le risorse rinvenute sul pianeta alieno. Più oggetti riporteremo al campo base - tra binocoli, tubi di dentifricio o bussole -, più Russ potrà offrirci strumenti ingegnosi da sfoggiare nel corso delle missioni, tra tute resistenti al fuoco o al ghiaccio e altre diavolerie tecnologiche. Sia i nostri potenziamenti sia quelli legati a Occin potranno essere sbloccati ed equipaggiati presso un campo base raggiungibile al termine di ogni giornata. Come nei capitoli precedenti, al giungere delle tenebre i Pikmin devono infatti essere condotti al sicuro presso la loro tana - una "cipolla" volante - per non cadere vittima delle creature aggressive che popolano il pianeta. L'ultimo Nintendo Direct ha svelato che Pikmin 4 consentirà di condurre delle missioni notturne, ma per il momento non abbiamo potuto ancora testare questa feature.

Esplorazione in libertà

Il già citato Russ è un personaggio chiave anche nell'ambito dell'esplorazione del mondo di gioco. Trasformando alcuni dei materiali presenti in natura, lo scienziato può infatti creare risorse utili alla risoluzione dei puzzle ambientali. Prendiamo ad esempio il caso di un ponte danneggiato: in Pikmin 3, i nostri piccoli alleati avrebbero recuperato dei ciottoli nelle vicinanze dell'infrastruttura e l'avrebbero completata. In Pikmin 4, invece, lo scienziato ha sfruttato i minerali raccolti nelle precedenti esplorazioni per generare dei piccoli blocchi d'argilla. I Pikmin si sono dunque diretti presso la "cipolla", per recuperare la nuova risorsa e provvedere al completamento del ponte.

Una meccanica interessante, che agisce in sinergia con un'ulteriore libertà: la possibilità di spostare il nostro campo operativo. All'interno di ogni ambientazione, l'esplorazione prenderà il via da un punto specifico della mappa, ma avanzando nel livello potremo scovare altre aree adatte a ospitare la "cipolla" dei Pikmin e la navicella del protagonista. La breve durata della nostra prova non ci ha consentito di valutare tutte le implicazioni di tale possibilità, anche in virtù del semplice level design proposto dall'area introduttiva del gioco. La sensazione, ad ogni modo, è che l'interazione tra campo operativo mobile, lo switch tra protagonista e Occin e l'aggiunta dei Pikmin di ghiaccio possano aprire la strada a un gameplay stimolante e variegato.



Su questo fronte, segnaliamo peraltro il ritorno delle caverne esplorabili, che in Pikmin 4 si tramutano in veri e propri dungeon sotterranei. In queste aree si celano tesori e risorse preziose, alle quali potremo dare la caccia senza limiti di tempo.

A differenza di quanto accade in superficie, infatti, nel sottosuolo il tempo scorre molto lentamente, e non dovremo dunque preoccuparci della necessità di portare a termine le nostre missioni prima del sopraggiungere del tramonto. Una scelta di game design che speriamo possa tradursi in aree particolarmente complesse in termini di level design ed enigmi ambientali.

Pikmin impeccabili

La prova con mano di Pikmin 4 ci ha offerto importanti rassicurazioni in merito al sistema di gestione dei comandi.

Dopo aver adorato i controlli proposti da Pikmin 3 su Wii U, temevamo infatti che l'assenza del "paddone" potesse costringere Nintendo a una semplificazione del gameplay. Un timore che - almeno per il momento - sembra fortunatamente sfumare, di fronte alle novità sin qui citate e a un sistema di input che abbiamo trovato funzionale e intuitivo. Menzione di merito, come da tradizione della serie, per l'IA che guida le azioni dei Pikmin. I nostri piccoli alleati non hanno infatti mai vacillato nell'esecuzione dei nostri comandi, offrendo sempre risposte rapide e puntuali. Anche nel corso dell'esplorazione, gli esserini sono attenti a tutto ciò che accade attorno a loro, con l'obiettivo di percorrere il sentiero più breve che li separa dal loro obiettivo. Dopo aver sbloccato una scorciatoia, i Pikmin reagiranno modificando le proprie routine, in una prima prova che ci ha offerto ottime sensazioni su questo fronte.



Stabilità confermata anche sul fronte tecnico, con un'esperienza priva di cali di frame accompagnata a un colpo d'occhio complessivamente piacevole. Di questi aspetti, ad ogni modo, torneremo a discutere in maniera più approfondita in sede di recensione, una volta testata la versione completa di Pikmin 4.