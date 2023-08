Pneumata: horror e Unreal Engine 5 non è sempre un'accoppiata vincente

Negli ultimi tempi c'è stata una vera invasione di trailer incentrati su progetti in Unreal Engine 5, i quali sfoggiano un comparto tecnico all'ultimo grido e fanno promesse che, ahinoi, spesso non vengono mantenute. Fra i tanti giochi che fanno uso del motore di Epic Games c'è anche Pneumata, che si è mostrato di recente in occasione del Guerrilla Collective (uno dei tanti eventi della Summer of Games 2022). Questo mix tra horror psicologico e sparatutto in prima persona con elementi survival sembrava promettere molto bene e, proprio per questo motivo, abbiamo colto al volo l'opportunità di provarne una demo in anteprima. Si tratta dell'ennesima delusione o di un prodotto da tenere d'occhio?

A spasso per le fogne

La build di Pneumata che gli sviluppatori ci hanno fornito per la fase di preview non prevedeva alcun tipo di cutscene al fine di evitare spoiler: la demo era ambientata in una fase avanzata dell'avventura ed è pertanto stata decontestualizzata in modo da non fornire alcun dettaglio sugli eventi precedenti. All'avvio del gioco siamo stati catapultati nelle fogne della cittadina in cui si svolge l'avventura con l'obiettivo di trovare una via di fuga. Di fronte a noi, riversa sul pavimento, c'è una pistola con soli tre proiettili che dovremo in parte sprecare per distruggere un'asse di legno che impedisce di attraversare una porta.

Ad essere poco piacevole non è solo il modo in cui si prende la mira e si fa fuoco, davvero scomodo, ma anche il movimento del protagonista, goffo ed impacciato persino durante lo scatto, possibile solo per brevi periodi a causa della presenza di un indicatore della stamina. Alternando quindi brevi sprint e una lenta camminata abbiamo attraversato alcuni ambienti claustrofobici, al cui interno c'era un paio di lettere con sopra scritti i dettagli su come scappare da quell'inferno sotterraneo. Nemmeno il tempo di terminare la lettura e raccogliere un tubo metallico utilizzabile come arma melee che si palesa di fronte a noi una mostruosa creatura antropomorfa.



A differenza di quanto si possa pensare, in Pneumata aggirare le minacce è solo un'opzione, mai un obbligo. Proprio per via dei movimenti lenti del protagonista, lasciarsi uno o più inseguitori alle spalle equivale a morte certa, a meno che non si riesca a trovare un nascondiglio inaccessibile per questi mostri. Sfruttando la

presenza dell'essere ripugnante di fronte a noi, abbiamo deciso di sperimentare un po' il combat system e provare a colpirlo sia con l'arma da fuoco che con l'asta di ferro. Anche in questo caso, il risultato è stato parecchio deludente e gli scontri con le orrende creature risultano poco soddisfacenti dall'inizio alla fine. Il combattimento corpo a corpo è assai flemmatico e, considerando l'assenza di una schivata o di qualche abilità di movimento che permetta di colpire e allontanarsi, si traduce tutto in un'alternanza tra attacchi e fughe che non elettrizzano, anche a causa del cospicuo numero di colpi a segno richiesti per rispedire il mostro all'altro mondo. Come se non bastasse, i bersagli che vengono decapitati con un proiettile alla testa non si limitano a cadere senza vita al suolo, ma esplodono in un tripudio di sangue dal quale fuoriescono due creature simili a granchi, che ovviamente inseguono il giocatore. In questo caso dovremo ricorrere a una pedata in stile Dead Space, che richiede la pressione continua della barra spaziatrice per potersi liberare in via definitiva dei fastidiosi esserini (la recensione del nuovo Dead Space è a portata di click).

Tanto horror, poco survival

Pur con i loro problemi, le fasi di combattimento contro questo e le altre creature rappresentano i picchi d'azione della demo di Pneumata, che ha poco altro da offrire. La sequenza al centro della versione di prova ci ha chiesto semplicemente di muoverci tra i claustrofobici cunicoli delle fogne alla ricerca di due manovelle con cui far sollevare il livello dell'acqua e mettere in funzione una piattaforma.

Spostarsi per i labirintici corridoi non è semplice anche per l'assenza di punti di riferimento o elementi dello scenario distintivi, con l'unica eccezione costituita da un grosso cartello di legno con sopra una scritta fatta di sangue e una gamba mozzata.



Non vi nascondiamo che abbiamo avuto una certa difficoltà a districarci tra i vari obiettivi, sebbene la ricerca delle due manovelle ci abbia portato a scoprire ogni segreto nascosto dagli sviluppatori in giro per le fogne. Oltre ad alcune postazioni per registrare i progressi (non esiste altro modo per salvare), abbiamo anche individuato un paio di cassette di sicurezza da aprire senza alcun mini-gioco con l'ausilio di un grimaldello: al loro interno c'erano sempre e solo munizioni per la pistola, che ci hanno fatto parecchio comodo quando alle nostre spalle si sono accumulati un po' di mostri.

Ad esclusione di questi contenitori, le possibilità di interazione con lo scenario sono quasi del tutto assenti, fattore che contribuisce inevitabilmente a dare un'idea di staticità del setting. Non pervenuta è invece la componente survival, che invece sarà presente nella versione finale del gioco. Nel corso della demo abbiamo solo potuto testare la gestione dell'inventario, che in maniera vagamente simile a quanto visto nei Resident Evil è costituito da una griglia con un numero limitato di slot, nei quali si possono ruotare e spostare gli oggetti con l'obiettivo di far entrare quante più risorse possibile.

L'UE5 che non ti aspetti

Se il gameplay di Pneumata ci ha lasciati perplessi per via delle sue ruvidità, non possiamo certo ritenerci soddisfatti del comparto tecnico. Il gioco in questione ci ricorda infatti che l'utilizzo dell'Unreal Engine 5 non è sinonimo di grafica spaccamascella e che occorre un importante lavoro sia sul fronte dell'ottimizzazione che sul lato artistico per ottenere risultati rilevanti (qui lo speciale sui migliori horror in Unreal Engine 5). Il progetto Deadbolt Interactive delude in tutti e due gli ambiti, poiché non solo propone una veste grafica che è tutto fuorché sorprendente, ma non viene supportato nemmeno da una direzione artistica tale da rendere le ambientazioni e i nemici gradevoli da vedere.

Oltre ad un'estetica poco curata, le creature mostrano il fianco anche ad alcune problematiche relative ad animazioni ed IA, probabilmente solo in parte dovute al fatto che il gioco sia ancora in sviluppo. In fase di marketing, gli sviluppatori hanno promesso un'intelligenza artificiale dei nemici avanzata, in grado di sorprendere il giocatore: quello che abbiamo visto noi è l'esatto opposto, con in aggiunta una serie di imperfezioni legate all'area di aggro e alle compenetrazioni con gli elementi della mappa.



Insomma, questo primo contatto con Pneumata ci ha fatto riconsiderare in negativo il progetto, che speriamo riesca nella sua versione finale, prevista sia su PC che su PlayStation 5, a proporre meccaniche ludiche più rifinite e situazioni più avvincenti.