Pokemon Spada e Scudo per Switch provati all'E3, novità e impressioni

Dopo l'infornata di informazioni arrivata con il Pokémon Direct, ci aspettavamo che la presenza di Spada e Scudo nel corso dell'E3 2019 fosse tutto sommato contenuta, magari limitata ad una demo presente sullo Showfloor. Durante il Treehouse trasmesso in streaming al termine dell'incredibile conferenza digitale di Nintendo, invece, Shigeru Ohmori e Junichi Masuda, rispettivamente Game e Project Director dei titoli di ottava generazione, hanno mostrato trenta minuti di gameplay svelando nuove informazioni, che ci hanno permesso di farci un'idea più concreta della produzione. La prova diretta del titolo firmato Game Freak, inoltre, è servita come ottimo corollario per avere una visione complessiva di quello che ci aspetta il prossimo 15 novembre.



Pokemon Spada e Scudo: le novità

La demo di Pokémon Spada e Scudo si apre direttamente all'entrata della Palestra di Azzurra, la nuova Capopalestra presentata proprio in occasione del Nintendo Direct.



Prima di poter affrontare la sfida per la medaglia i giocatori devono però superare dei piccoli "dungeon", denominati in inglese Gym Missions, che riprendono il concetto delle tradizionali Palestre Pokémon. Nel caso di Azzurra abbiamo un semplice ma convincente labirinto fatto di correnti d'acqua, che sgorgano da tubature sospese sul soffitto.

Al giocatore viene richiesto di premere una serie di bottoni colorati, che andranno ad attivare e disattivare contemporaneamente due tubi del medesimo colore: mentre si è quindi impegnati a comprendere quale sia il giusto ordine degli interruttori per arrivare al cancello finale ed accedere nel vero e proprio stadio, alcuni NPC bloccheranno il nostro cammino, costringendoci a combattere contro di loro. Un'idea semplice e concreta, un'alternanza di puzzle e battaglie che funziona egregiamente.

Nuovi arriviNella demo di Pokémon Spada e Scudo erano presenti, a sorpresa, due Pokémon inediti. Il primo è Yamper: ispirato ad un Corgi, è una creatura di Tipo Elettro, che conosce mosse fisiche, da Sprizzalampo a Carineria. Impidimp, invece, è il secondo inedito di questa build, ed è una sorta di piccolo demone rosa: si tratta di un Pokémon di tipo Buio/Folletto, un'accoppiata ad oggi ancora inutilizzata. Questo Pokémon è sicuramente, per nome e fisionomia, ispirato alla figura mitologica degli Imp, un demone di classe inferiore del folclore britannico solitamente dipinto come estremamente dispettoso, benché non malvagio.

Una nota più che positiva va anche dedicata alla resa grafica dell'ambientazione: rispetto a Let's Go Pikachu ed Eevee la telecamera si sposta più vicina all'avatar del giocatore, inquadrando in maniera più efficace gli spazi circostanti. Le texture convincono, e gli effetti di luce sono decisamente migliorati. Peccato che lo sfondo delle battaglie sia completamente assente: all'orizzonte c'è solo un blu indistinto, che non convince affatto a livello scenico. Al di là delle scelte scenografiche, gli scontri sono caratterizzati da una splendida dinamicità, grazie ad animazioni molto curate e di sicuro impatto. Riguardo all'HUD, invece, abbiamo finalmente la risposta ad una domanda che affligge da qualche mese i seguaci del mondo Pokémon: quanto si sentirà, nei giochi della serie principale, la mancanza di un secondo schermo? Non molto, a dire il vero.

Tutto il menù della squadra è stato infatti completamente rivisitato, e le informazioni sono meglio organizzate e più facilmente reperibili. L'interfaccia risulta migliorata, graficamente gradevole e snellita rispetto al passato.



In Lotta

Concluso il labirinto delle tubature, si entra nella nella fase finale della demo, ovvero la Lotta contro Azzurra, che si è aperta con la sua cutscene di ingresso. In questo nuovo capitolo di Pokémon le transizioni tra filmati e battaglie, almeno per le lotte chiave della trama, sembrano assenti: dopo un discorso introduttivo della Capopalestra ci troviamo subito a lottare, senza alcuna transizione nel mezzo.

Graficamente parlando, siamo su un altro livello rispetto alle Lotte nella struttura della Gym Mission: l'anonimo sfondo monocolore viene sostituito da uno stadio gremito di pubblico, che inonda il campo di battaglia con decine e decine di flash di macchine fotografiche intente a immortalare lo scontro. Game Freak sembra essersi impegnata molto sulla coreografia di queste battaglie: proprio come in Pokémon Bianco e Nero la lotta viene di tanto in tanto interrotta da brevi sequenze nelle quali Azzurra comunica con il giocatore, con tanto di piccole scene che rievocano nei fan storici della serie momenti molto simili a quelli della serie animata.

Azzurra, ovviamente, non si fa scrupolo ad utilizzate la forma Dynamax di uno dei suoi Pokémon, mettendoci di fronte ad una delle novità più importanti di questo nuovo capitolo.

Una volta sottoposti al Dynamax i Pokémon crescono in dimensioni, e per tre turni accrescono sia le proprie statistiche che la potenza di base delle loro Mosse. Purtroppo allo stato attuale dei fatti è davvero impossibile valutare il bilanciamento di questa opzione, e capire che ripercussione avrà sul titolo, ma siamo sicuri che la varietà di situazioni e strategie a disposizione del giocatore ne uscirà certamente potenziata.

Tutto oro?

Al di là della sferzata che la dinamica Dynamax può dare al gameplay, tutto il lavoro effettuato sugli scontri sembra eccezionalmente solido: persino la la gestione dei Raid è virtuosa, e questi ultimi sembrano davvero le Boss Fight delle quali Pokémon aveva da tempo bisogno.

In un clima di totale positività, tuttavia, proprio nel Nintendo Treehouse c'è stata una dichiarazione dolorosissima per quasi tutti i fan del brand. Sembra infatti che sarà possibile trasferire in Spada e Scudo solamente i Pokémon presenti nel loro Pokédex Regionale.

Insomma, un numero indefinito di creature potrebbe non trovare mai posto in questi nuovi episodi. Per la prima volta Game Freak compie una scrematura sostanziosa; per la prima volta non sarà possibile "catturarli tutti". Molti finiranno dentro l'applicazione di Pokémon Home in attesa di essere passati in chissà quale altra iterazione del franchise. Se in termini di avventura principale non cambierà quasi nulla, resta il fatto che i collezionisti convinti e i giocatori interessati alla scena competitiva subiscono un colpo durissimo, vedendo sparire Pokémon a cui erano potenzialmente molto legati così come mosse interessanti per vivacizzare il meta.



È ulteriormente spiacevole il fatto che la scelta sia stata presa, a quanto sembra, per ragioni di tempo: dovendo rispettare una specifica data di pubblicazione, Game Freak ha messo da parte la trasposizione dei modelli poligonali da 3DS a Switch.

La speranza è che il team di sviluppo possa in qualche modo valutare una sorta di supporto post-lancio, fatto di patch mensili che aggiungano di tanto in tanto i Pokémon mancanti. Se così non fosse, sarebbe davvero un peccato dover ascoltare una nota stonata in mezzo ad un'esecuzione che, ad ora, sembra orchestrata perfettamente.