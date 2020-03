Predator Hunting Grounds: analisi della demo del nuovo gioco multiplayer

Vi ricordate di Evolve? Probabilmente sì, anche se non ci avete mai giocato. Il titolo sviluppato da Turtle Rock, infatti, ha rappresentato un caso molto particolare nella storia del medium videoludico: uno tsunami di hype spropositato all'E3 del 2014 (che lasciava presagire una vera e propria svolta nel modo di concepire il multiplayer) che si è schiantato, rovinosamente, contro una dura realtà. Vuoi per la ripetitività del gameplay, vuoi per un contenuto povero colmato da DLC costosi e poco curati, il tonfo delle aspettative ingigantite dai fan fu tanto rumoroso, quasi quanto quello del numero di videogiocatori presenti sui server di Evolve, che rese difficile persino il matchmaking.



La dura lezione, forse, ce la ricorderemo a lungo, ma abbiamo tirato in ballo Evolve per un altro motivo: ciò che è stato dimenticato troppo in fretta è il vero punto d'interesse del gioco, il concept. Il titolo, infatti, è quel che si definisce "multiplayer asimmetrico", in cui v'è una disparità numerica tra le squadre di giocatori, uno svantaggio colmato solo dai "poteri" aggiuntivi di chi è in minoranza. In pochi, dopo l'uscita di Evolve, hanno provato a riesumare questa struttura di gameplay, e tra questi c'è IllFonic, la quale aveva già avanzato una discreta proposta col suo Friday the 13th: The Game, ed ora, con un rapido "cambio di pellicola", ci ritenta con Predator: Hunting Grounds, titolo multiplayer only in cui potremo vestire i panni dell'alieno più brutto dell'universo oppure di semplici soldati sperduti nella giungla. Ecco a voi le nostre prime impressioni sul titolo dopo un weekend di prova passato a cacciare e...a essere cacciati!

Soldati contro Predator

Ok, togliamoci subito il dente e diciamolo a tutti i fan sfegatati del film cult del 1987: non c'è Schwarzy! L'assenza dell'ex governatore della California, come del resto di tutto il cast originale di Predator, si fa sentire sin da subito stampando un bel broncio sul viso di chi si poteva aspettare qualcosa di improbabile, ma non impossibile (Arnold è recentemente apparso nei panni del T800 in Mortal Kombat 11). Hunting Grounds, in effetti, trascende l'intera saga di film, "rubando" elementi qua e là e strizzando l'occhio sia alla pellicola originale che ai più recenti (e decisamente meno riusciti) sequel. Non mancano dunque le chicche dedicate ai fan, ma ne parleremo meglio in seguito. Partiamo dal gameplay: come accennato, Predator: Hunting Grounds è un multiplayer asimmetrico in cui potremo interpretare sia un gruppo di soldati, il fireteam Voodoo, per un massimo di quattro giocatori, sia mister Predator in persona. L'obiettivo della squadra Voodoo è di portare a termine una missione di intelligence nel cuore della giungla; quello del Predator è di ampliare la collezione di teschi e spine dorsali sanguinanti, estratti da tutti coloro che osano calpestare il suo territorio.



La personalizzazione degli arsenali dei soldati è piuttosto ampia: una ventina di bocche da fuoco disponibili tra mitra, fucili a pompa e di precisione (dei quali non cogliamo tanto il senso, vista la difficoltà nel colpire il Predator che salta qua e là tra la fitta vegetazione della giungla). Spicca, tra le armi da scegliere, la minigun, che rimanda all'epica scena con Bill Duke che disbosca un'intera area di foresta pluviale a suon di pallottole!

Diverse sono anche le perks, che vanno dal classico aumento della resistenza o della velocità di corsa fino alla riduzione dei danni subiti dal Predator, passando per un prolungamento del tempo in modalità "infangato": sì, è possibile ricoprirsi di fango (o del sangue delle proprie vittime) per abbassare la temperatura corporea e sfuggire alla celebre visione termica del Predator. Come si vince? Uccidendo il mostro oppure completando la missione che ci verrà assegnata, sfuggendo al contempo alla furia dei nemici (gestiti dalla IA del computer) per giungere finalmente all'elicottero di salvataggio. E qui immaginiamo che molti di voi urleranno: "Get to the choppaaa!". Vi avvisiamo: dopo un po' non fa più ridere.

Nei panni del mostro

Si può, ovviamente, giocare anche nelle vesti corazzate del Predator: non è semplice come impresa, specie all'inizio, poiché bisogna abituarsi alla moltitudine di possibilità d'azione e relativi comandi. La mobilità del Predator è spropositata: può spostarsi rapidamente su tutti gli alberi (anche se su binari ben precisi, rendendo il tutto un po' legnoso) ed effettuare ampi balzi, oltre che scattare con velocità sovraumana. Con un tasto si potrà attivare l'occultamento, che rende il mostro quasi del tutto invisibile grazie ad una mimetica stealth.

Non poteva mancare la canonica visione termica a infrarossi, che richiede energia per essere utilizzata, e che trasforma il fitto verde della giungla in un pallido grigio, facendo brillare di rosso i corpi di nemici. Inoltre, il Predator può avvistarne anche le impronte, e vedere le onde sonore emesse dai passi e dagli spari. Insomma: scovare le vostre prede sarà un gioco da ragazzi... molto meno riuscire ad avvicinarvi a loro e a coglierli alle spalle senza essere trucidati, soprattutto nelle prime ore di gioco. Una volta accumulato qualche punto esperienza e sbloccato l'arsenale a disposizione del Predator, le cose cambieranno, spostando l'ago della bilancia forse un po' troppo a favore del cacciatore spaziale.



Lance, mazze ed archi, ma soprattutto dischi d'acciaio telecomandati e la possibilità di sparare una rete per intrappolare il nemico: queste sono le armi a disposizione del Predator che diventerà presto una macchina da guerra che soltanto un team molto ben coordinato potrà fermare. Vincerete il match "squartandoli tutti"! Una volta a terra, un avversario sarà vulnerabile all'esecuzione: il Predator potrà "raccogliere il trofeo" o meglio estrarre dal corpo esanime il cranio e la spina dorsale in un tripudio di sangue. C'è, però, un'altra possibilità di vittoria: nel caso il gruppo di soldati dovesse prendere il sopravvento potrete attivare il countdown per l'autodistruzione, proprio come nel film, generando unarea di detonazione molto ampia, dalla quale il team Voodoo dovrà sfuggire il più velocemente possibile.

Un gioco obsoleto

La demo di Predator: Hunting Grounds non lascia, purtroppo, ben sperare per il risultato finale, su cui potremo mettere le mani il prossimo 24 Aprile. Il primo difetto che salta all'occhio riguarda il comparto grafico. Tutto sembra essere fuori posto: dalla scarsa conta poligonale, alla giungla "pixellosa", sino ad arrivare ad una strana grana stile pellicola che, più che dare atmosfera al gioco, non fa altro che confondere ulteriormente una palette di colori troppo simili tra loro.

Il risultato è una "macchia" di tonalità indistinte e una sensazione di artificiosità, anche per quel che riguarda le legnose animazioni. La fisica delle armi non è da meno: sembrano tutte uguali tra loro e, in generale, troppo leggere. Lo shooting risulta poco piacevole, anche a causa delle hitbox sovradimensionate e della poca fluidità dei movimenti.



Quello che però ci ha lasciato davvero con l'amaro in bocca è il comparto sonoro: nonostante sia presente una serie di elementi che riportano alla memoria il film cult del 1987 (la soundtrack originale, gli orribili versi e grida del Predator, la distorsione delle voci in modalità "visore termico"), il sound design non trova spazio alcuno all'interno del gameplay, non lo serve e non lo supporta.



Titoli come Hunt: Showdown ci hanno fatto comprendere che, specialmente in giochi come questo, il sonoro è una parte vitale per ottenere un buon risultato: crea atmosfera e aiuta a scovare i movimenti nemici nei dintorni. Un buon giocatore, insomma, è un buon ascoltatore. In Predator: Hunting Grounds, invece, si riesce a malapena a percepire che l'arma che stiamo sparando si trova diritto davanti a noi.

Il comparto tecnico e una intelligenza artificiale a dir poco demenziale creano dunque la netta sensazione di trovarsi di fronte a un gioco obsoleto. Ancora una volta, malauguratamente, il sentore è quello di un'idea interessante eclissata da problemi tecnici. La speranza ad un mese dall'uscita, per il team di IllFonic, consiste in un supporto costante e in un'offerta contenutistica ben più ricca di quella che abbiamo potuto saggiare in questa prova.