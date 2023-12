Prince of Persia The Lost Crown non va sottovalutato: impegna e diverte

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Con l'idea di omaggiare sia i Prince of Persia delle origini, sia i titoli del filone cominciato con Le Sabbie del Tempo (a questo proposito, qui l'intervista a Patrice Desilets), Ubisoft ha dato vita a Prince of Persia The Lost Crown, un action platform di stampo metroidvania che non narra le gesta del principe, bensì dell'uomo incaricato di salvarlo. Ebbene, dopo la prima prova di Prince of Persia The Lost Crown siamo tornati nei panni del coraggioso Sargon per più di tre ore, in una demo giocata in streaming che ci ha permesso di scoprire più nel dettaglio quella che se vogliamo è una delle produzioni più atipiche del recente catalogo di Ubisoft.

La Persia in ginocchio

Quella tratteggiata in The Lost Crown è una Persia in grave crisi, l'ombra sbiadita del fiorente regno di un tempo. L'avventura prende il via a pochi tiri di freccia da Persepoli, coi feroci Kushan che stanno decimando l'esercito reale, guidati dal potente generale Uvishka. I sette Immortali, i guerrieri più potenti al servizio della regina persiana, scendono in campo e sventano la minaccia, col giovane Sargon che duella con Uvishka e infine lo abbatte.

Quella sera stessa viene acclamato dai suoi compagni, dalla generale e maestra Anahita, come pure dall'erede al trono Ghassan. I festeggiamenti durano poco, perché il principe viene inspiegabilmente rapito dalla mentore del protagonista e condotto sino al monte Qaf, antica dimora del dio Simurgh. È questo il principio di un viaggio in cui Sargon non dovrà resistere solo agli assalti dei nemici ma anche a scossoni emotivi destabilizzanti.



Nella nostra prova, abbiamo proseguito abbastanza per vedere il protagonista salvare Anahita dal vero nemico, un'altra figura molto importante per il guerriero: stiamo parlando di Vahram, il capo degli Immortali, apparentemente dotato dell'abilità di riavvolgere il tempo. Stando al trailer della storia mostrato ai Game Awards, verremo costretti a incrociare le lame coi nostri vecchi amici Immortali, nella speranza di riportare al sicuro Ghassan.

Con ogni probabilità, la chiave per riuscire nel nostro difficile compito sarà sfruttare il tempo, che sul monte Qaf non scorre "come un fiume". Senza entrare nel dettaglio, nel corso della nostra prova passato, presente e futuro hanno già cominciato a sovrapporsi, in una serie di eventi misteriosi sulle cui cause attendiamo di far luce. In generale, l'intreccio narrativo sembra avere il potenziale per incuriosire il giocatore fino alla fine, complici gli incontri con una serie di enigmatici personaggi come un vecchio saggio, la dea Kaheva o la ragazzina Fariba, che al netto della sua giovane età sembra conoscere molto bene le creature e i segreti del monte Qaf. Per quanto concerne gli Immortali, pur aderendo a canoni ben noti, dal torreggiante guerriero non troppo sveglio (Orod), fino al combattente più in avanti con gli anni ma particolarmente assennato (Artaban), ci sono parsi discretamente caratterizzati ed è lecito ritenere che avremo modo di conoscerli ancor meglio durante il nostro cammino, tra dialoghi e cutscene. Sul fronte prettamente estetico non ci hanno convinto tutti allo stesso modo, e questo è un discorso che al momento estendiamo agli scenari e ad alcuni comprimari.



Il peculiare stile grafico non ha mancato di regalarci scorci evocativi, col sole rosso sangue che nel prologo dava colore a un campo di battaglia pieno di caduti e frecce conficcate nel terreno, o i panorami da cartolina visibili dalla Cittadella Alta. Nel complesso, la Foresta ircana non ha catturato il nostro sguardo con la medesima intensità, e anche certe creature ci sono parse meno ispirate d'altre.

In compenso, abbiamo trovato discretamente efficaci le cutscene realizzate con varie illustrazioni, come pure le scene realizzate con grafica di gioco, a cominciare dalle finisher. In sede di recensione parleremo in modo più approfondito della presentazione visiva, anche perché grazie alla mitologia persiana gli sviluppatori potrebbero regalarci sorprese sia in merito al bestiario, sia in materia di ambientazioni. Un plauso senza riserve, almeno per quanto concerne la demo da noi affrontata, lo facciamo all'accompagnamento musicale, che a tratti ci ha ricordato le indimenticabili sonorità di PoP Spirito Guerriero.

Esplorazione e platforming

Gli scenari di The Lost Crown si sviluppano tanto in orizzontale quanto in verticale, sono pieni di passaggi nascosti da scoprire e di punti in cui, in puro stile metroidvania, bisogna fare ritorno una volta entrati in possesso dell'abilità giusta per oltrepassare un ostacolo prima insormontabile.

Sulla base di una visuale a scorrimento, Sargon può scattare a seguito di una scivolata e superare in velocità le varie zone. Bisogna però imparare a fermarsi, per aguzzare la vista e scovare, ad esempio, una pedana in assi di legno, da cui si può discendere in un'area secondaria da esplorare, saccheggiare e poi connettere al percorso principale con l'apertura di una scorciatoia.



Molto utili in tal senso sono i Frammenti di Memoria, che permettono di fissare sulla mappa le posizioni dei forzieri al momento non raggiungibili. È sconfiggendo i nemici o svuotando le casse che potremo guadagnare Cristalli del Tempo, da spendere in potenziamenti ai danni delle armi, incremento del numero di pozioni trasportabili o frammenti di Petali Soma, fondamentali per aumentare la salute massima. Sempre con questa valuta convinceremo Fariba a svelarci porzioni delle mappe, o potremo acquistare utili Porta Amuleto.

Tra le tavolette atte a svelare dettagli sulla lore, i vasi di sabbia spiritica connessi a una misteriosa profezia e i vecchi soldati di Persia da condurre all'eterno riposo, The Lost Crown pare offrire un buon assortimento di collezionabili e attività di contorno, per un pacchetto contenutistico che - stando alle parole del team - potrebbe tenerci occupati anche per 20 ore. Una volta scoperte le Fucine di Kaheva, abbiamo parlato con la dea e accettato un incarico da lei, che ci ha spedito a trovare un prezioso minerale. Per recuperarlo, abbiamo affrontato lame rotanti e pericoli d'ogni genere, in una missione secondaria non complessa nella struttura, ma che ha saputo offrirci una buona sfida. Per questioni di latenza legate al gioco in streaming non ci soffermeremo in questa sede sulla responsività dei controlli, tanto durante l'esecuzione dei parry o nelle fasi platform. Possiamo però dirvi che The Lost Crown vuole omaggiare con convinzione i primi Prince of Persia, chiamandoci ad affrontare numerosi ostacoli in scenari che, almeno nella porzione da noi provata, hanno continuato a stimolarci con sfide differenti.



Se nelle fasi iniziali della demo abbiamo dovuto balzare da un muro all'altro evitando spuntoni, o sfruttare sbarre come perno per ruotare e poi lanciarci verso un appiglio, ben presto siamo stati chiamati a impegnarci maggiormente.

Pareti e superfici retrattili o da attivare sul momento sono apparse in scenari gremiti di arcieri e avversari insidiosi, che hanno complicato ulteriormente l'avanzamento. Acquisire nuove armi e abilità, pensiamo al Chakram e allo scatto di Simurgh - che permette appunto di darsi uno slancio a mezz'aria - significa affrontare sequenze di platforming ancor più intense, in cui ogni minimo errore costa una porzione di barra della vita. Elementi di complessità ulteriore provengono da alcune trovate che hanno saputo colpirci, legate a specifiche aree della mappa. Giunti nei saloni degli Archivi Sacri abbiamo trovato scale che si spostavano da un punto d'arrivo all'altro quando Sargon si volgeva a destra o a sinistra.



Siamo poi incappati in un essere degno dei Tyrant di Resident Evil, stordibile ma non eliminabile, che una volta accortosi della nostra presenza ci ha inseguito senza sosta: dopo un po' è riuscito a catturarci e con la sua arma ci ha teletrasportato nelle profondità di una prigione, un'ulteriore area che andrà a comporre il mondo di gioco. Alle gradite sorprese del level design aggiungiamo dei puzzle ambientali ben confezionati, che uniscono ingegno e rapidità d'esecuzione.

Chiaramente attendiamo di vivere il viaggio nella sua interezza per valutare l'efficacia di queste componenti del prodotto, ma The Lost Crown sembra avere le carte in regola per distinguersi in materia di varietà dei livelli e platforming di precisione.

Il potente Sargon e i suoi nemici

Fino ad ora non ne abbiamo parlato e lo facciamo adesso. Già al livello di difficoltà guerriero, quello standard dei quattro selezionabili (a cui se ne aggiunge uno con vari fattori personalizzabili) non è raro subire sconfitte in Prince of Persia The Lost Crown. Vitale è perciò raggiungere uno degli alberi Wak Wak quando si scopre una nuova area, così da avere un checkpoint vicino da cui ripartire dopo la morte e un punto per ricaricare salute, pozioni o equipaggiare amuleti.

Questi ultimi elargiscono effetti benefici come trasformare danni subiti in Athra, che ricarica una barra preposta all'esecuzione di potenti attacchi speciali. Nel corso della demo ci siamo guadagnati un amuleto in grado di aggiungere un colpo conclusivo alla combo base, il che ci lascia credere che con questi oggetti saremo in grado di ampliare ulteriormente il nostro moveset. Oltre a una letale sequenza di attacchi con le doppie spade, Sargon può effettuare un colpo caricato, calciare i nemici in aria, saltare e continuare l'offensiva, come pure ricorrere alle mosse legate al consumo di uno o più indicatori di Athra.



Il colpo di Verethragna ad esempio è un affondo perforante attivabile da terra, in grado di infliggere danni considerevoli a più nemici. Servono invece due intere barre per utilizzare il Soffio di Bahman, che respinge gli avversari con un'onda e crea una zona di cura che ripristina progressivamente la salute di Sargon.

Gli scontri sono divertenti ma richiedono una buona gestione delle minacce, che arrivano da più direzioni e anche dall'alto, e una sana dose di attenzione. Non servono molti colpi a segno per mandare al tappeto il nostro eroe, che quindi deve sapere quando ricorrere alla scivolata per schivare le offensive più pericolose (tinte di rosso) e quando punire i cosiddetti Attacchi Avventati (contrassegnati dal bagliore giallo) con un parry, che se eseguito correttamente precede una mossa spettacolare e sempre differente in base al boss o al tipo di nemico fronteggiato. A proposito di avversari, oltre ai mob di base abbiamo trovato un bel po' di minacce da non sottovalutare.



Gli indigeni armati di lancia e i colossi che impugnano l'ascia, i volatili blu con le loro insidiose picchiate, e i nemici alati della Cittadella Alta che lanciano serpenti di fuoco: tanti sono stati gli avversari che abbiamo sconfitto nel corso della demo, alcuni dei quali sono anche riusciti a batterci, come i potenti stregoni capaci di teletrasportarsi e di lanciare attacchi a distanza. Abbiamo inoltre affrontato una buona quantità di boss e mid boss, che non ci hanno sempre soddisfatto per varietà ed efficacia dei moveset, come il cinghiale oscuro Erlik.

A battaglie intimamente legate allo sviluppo del racconto, su cui preferiamo non soffermarci, ne troviamo altre divise in più fasi e dal livello di difficoltà estremamente variabile. Se quella introduttiva con Uvishka ci ha stupito più per la bellezza della cornice visiva e per gli spettacolari contrattacchi effettuabili, la lotta con la Manticora Jahandar, ci ha fatto sudare non poco, chiamandoci a un esercizio di pazienza date le sconfitte che abbiamo subito.



Nella seconda porzione dello scontro abbiamo evitato versioni potenziate degli attacchi della bestia e una mossa nuova, ma speriamo che le boss fight centrali dell'avventura possano rivelarsi meno ripetitive in materia di routine d'attacco. Detto questo, le nostre impressioni sulle battaglie da noi affrontate nella demo restano perlopiù positive.