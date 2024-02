Princess Peach Showtime sembra uno spettacolo meraviglioso in tutti i sensi

Abbiamo giocato per un'ora a Princess Peach: Showtime, una demo che ci ha dimostrato ancora una volta quanto Nintendo sappia gestire con intelligenza e creatività le proprie IP legate all'universo di Super Mario. In un momento storico di grande spicco per il personaggio (anche nella recensione di Super Mario Bros Movie si raccontava di una piacevole rilettura di Peach, ben più stratificata rispetto allo stereotipo della principessa in pericolo), l'avventura in solitaria della storica alleata di Mario ci ha colpito per l'originalità del suo concept, che si presenta come un action adventure ambientato sul palcoscenico di una stravagante pièce teatrale (qui invece la recensione di Mario vs Donkey Kong).

Comincia lo show!

La "storia" di Princess Peach: Showtime inizia quando la principessa si ritrova braccata all'interno di un immenso teatro dopo l'attacco della Compagnia dei Mosti, decisa a conquistare la struttura per infestarla con rovi e rampicanti. La nostra improvvisata eroina è quindi chiamata a collaborare con gli abitanti del teatro per ristabilire l'ordine, scacciare i Mosti e sfuggire alla prigionia, esplorando le varie aree dell'edificio e sfruttandone gli spazi a proprio a vantaggio.

La demo che abbiamo provato ci ha messo a disposizione il primo piano del Teatro Splendente, nel quale era possibile accedere ai primi 4 livelli del gioco. Prima di esaminare nel dettaglio la struttura dell'epopea di Peach, vi spieghiamo brevemente come si configura la sua formula di gameplay, che ci ha stupito per la sua natura mutevole e in continuo divenire.



Come mostrato nei recenti trailer di Princess Peach Showtime, l'impasto ludico è basato fondamentalmente sulle trasformazioni, che permettono alla protagonista di assumere forme molto differenti tra loro. A ciascuna di esse corrisponde una specifica abilità, che garantisce alla nostra Peach una serie di poteri mai apparsi prima d'ora nel franchise di Super Mario.

Il gioco propone uno schema di comandi tanto essenziale quanto immediato: nella sua forma base, Peach può saltare e attaccare usando il potere del nastro di Stella, utile anche per interagire con l'ambiente e svelare possibili opportunità nascoste come monete da raccogliere o meccanismi da attivare. Ma è appunto con le trasformazioni che la protagonista dà il meglio di sé, sviluppando capacità che si adattano allo scenario in cui si trova: nello specifico abbiamo potuto provare Peach in versione Spadaccina, Ninja, Cowgirl e pasticcera. Sappiamo però da tempo che la versione finale del gioco includerà molti altri camuffamenti, inclusa un'inedita tenuta da pattinatrice sul ghiaccio. Considerata la varietà ludica offerta da ciascuno di questi travestimenti, possiamo quindi dedurre che Showtime sarà un'avventura alquanto pittoresca e diversificata.

Un gioco "teatrale"

In ogni caso, anche quando trasformata Peach si limita a saltare e attaccare. Sono i travestimenti, e il modo in cui permettono di interagire con i livelli, a cambiare di volta in volta l'approccio al gameplay, rendendo di fatto ogni stage un minigioco a sé stante. Princess Peach: Showtime è quindi un titolo estremamente trasversale, basato su una formula sì semplice e accessibile, ma anche stratificata quanto basta per proporre un certo livello di sfida ai giocatori più esigenti.

Ogni scenario presenta un discreto numero di segreti, tra collezionabili e vie d'accesso a livelli speciali utili per approfondire i misteri del Teatro Splendente. A fare la differenza, oltre alle abilità in dotazione a ciascuna forma della protagonista, sono proprio gli stage, pensati per ricreare un'esperienza in tutto e per tutto "teatrale". Di fatto, la nostra Peach non è altro che la stella di una serie di show, durante i quali deve farsi strada attraverso scenari molto differenti per sgominare l'avanzata dei Mosti.



È proprio grazie alle sue ambientazioni che Showtime mette in mostra uno stile artistico brillante e suggestivo, che cambia di livello in livello. Ogni stage è in pratica la rielaborazione di un diverso contesto teatrale, all'interno del quale Peach è la star indiscussa: non a caso, la protagonista è costantemente messa in risalto da un classico "occhio di bue", tipico dell'illuminazione da palcoscenico. Dei tanti scenari che saranno disponibili nel gioco completo ne abbiamo percorsi quattro: il Castello dei Rovi, Tecnica Ninjutsu - Fiume in piena, Cowgirl nel Far West e Festival dei Dolci.

Se il primo porta in scena una sorta di elegante poema cavalleresco, nel quale la principessa assume le vesti di un'abile spadaccina, il secondo propone un contesto ispirato alle affascinanti atmosfere del teatro giapponese, con tanto di musiche a tema e stage girevoli per cambiare velocemente scenografia, con Peach nei panni di un'esperta e abilissima kunoichi. Il livello in stile western parodia invece i cliché dell'epica di frontiera, tra risse al saloon e inseguimenti a cavallo, mentre nel Festival dei Dolci saremo messi di fronte ad una serie di minigiochi incentrati sulla realizzazione di deliziose torte. Già solo attraversando questi primi quattro stage abbiamo potuto notare quanto, pur nella sua semplicità, il gameplay del titolo di Nintendo sia variegato e divertente. In forma di Spadaccina Peach diventa un vero e proprio asso della scherma, agile e sinuosa, e le sue azioni d'attacco innescano situazioni dal taglio action; da Ninja, invece, la ragazza assume la capacità di muoversi silenziosamente e mimetizzarsi con l'ambiente, spingendoci ad adottare un approccio stealth. Discorso ancora differente per la Peach Cowgirl, munita di una frusta utile per agganciare barili e scagliarli contro nemici oppure oggetti.



Insomma, alla base di Princess Peach: Showtime c'è un'assetto ludico sempre cangiante, che mostra tutto il suo carattere durante i combattimenti con i boss presenti alla fine di ogni stage, che spingono la principessa ad utilizzare al meglio tutte le peculiarità del travestimento.

I cavalieri corazzati che tengono sotto scacco il Castello dei Rovi, ad esempio, richiedono una strategia basata su continue schivate e contrattacchi, mentre il nerboruto bandito che minaccia il Far West ci ha richiesto di sfruttare il lazo per rispedire alcuni colpi al mittente prima di metterlo KO. In definitiva, non resta che aspettare di gustarci il titolo nella sua versione finale, per valutare in sede di recensione quanto è davvero ricca e variegata l'avventura in solitaria della nostra intrepida principessa.