Pure Farming 2018 Provato: Vita di campagna

Siamo volati in Germania per provare, la prima volta con mano, il nuovo simulatore agricolo di Ice Flames, un piccolo team di sviluppo polacco supportato da una Techland che, dopo il grande successo di Dying Light, prova ad espandere astutamente i propri orizzonti. Il suo Pure Farming 2018 uscirà su Pc, Xbox One e PlayStation 4 il prossimo 13 marzo. Preparatevi per un terremoto in campagna: la corona per la migliore simulazione conosce un nuovo, temibile sfidante.

La nuova America

Pure Farming nasce per rompere le uova nel paniere al crescente successo di Farming Simulator, un simulatore atipico e difficilmente inquadrabile, ma dotato comunque d'innegabili quanto uniche qualità. Pure Farming 2018, come avevamo già intuito durante lo scorso E3 (ed oggi ne abbiamo conferma), non ha abbastanza coraggio da allontanarsi troppo dalla struttura del suo al momento unico rivale, e si accontenta di mettere sul piatto un'alternativa in cui l'approccio è simile, se non identico a quello del diretto concorrente. Eppure lo stile, il tocco degli sviluppatori, è totalmente diverso.

Al momento il gioco non gira ancora al massimo della sua forma: la pulizia grafica mostrata dal vivo è ben lontana dalle immagini rese pubbliche fino a oggi, e il problema sembrerebbe legato alle difficoltà incontrate in fase di ottimizzazione. Negli occhi degli sviluppatori presenti all'evento, mentre discutevamo insieme a loro della piattaforma di sviluppo Unity scelta per dar vita al gioco, ci è sembrato di scorgere anche qualche rimorso. Unity 3D ha già dimostrato in passato di essere estremamente versatile e allo stesso tempo una bestia difficile da domare in certe circostanze, e attualmente il frame rate e l'antialiasing della versione provata lasciano supporre che in questo caso è la seconda ipotesi ad aver avuto la meglio. Pure Farming, sia chiaro, dal punto di vista artistico sembra avere fin da subito una marcia in più rispetto alla concorrenza: però la sua forma non proprio smagliante, ad un mese di distanza dalla data di uscita, ci ha lasciato un po' d'amaro in bocca. Migliorerà? Ice Flames promette di sì, e noi non abbiamo motivo di dubitarne.

Separazione naturale

Il gioco si divide in due modalità ben distinte: la prima è quella sandbox in cui si inizia con una fattoria dalle dimensioni piuttosto ridotte e si cerca di espandere i propri confini fino a controllare l'intera mappa; mentre la seconda è una raccolta di prove decisamente divertenti in cui avremo una manciata di obiettivi da raggiungere entro il tempo limite. Vista la breve durata del nostro test, ci siamo lanciati subito sulle sfide, in modo da avere uno sguardo il più completo possibile su quanto proporrà il gioco anche in modalità sandbox.

Il primo impatto è stato sicuramente positivo, visto che tali obiettivi non nascono dal nulla ma sono contestualizzati alla mappa in cui si gioca: nell'area italiana, ad esempio, possiamo trovare un albergo, e una delle missioni ci chiedeva di consegnare un certo numero di olive per una sorta di sagra che si sarebbe svolta da lì a poco.

Questo vale per tutte le attività presenti, e su tutte le cinque mappe contenute nel gioco (Giappone, Colombia, Italia e Stati Uniti, oltre alla Germania, la quale arriverà successivamente - seppur già inserita nella build da noi provata). Si tratta di briciole di sceneggiatura che a un gioco simile fanno un gran bene, e che in una forma un po' diversa sono innestate anche nella modalità sandbox. Durante l'esplorazione trova anche spazio un comodissimo drone che potremo azionare ogni volta che lo riterremo opportuno, con il quale non solo avremo l'opportunità di tenere d'occhio il lavoro che viene svolto nella fattoria, ma anche tenere d'occhio le statistiche riassuntive di un terreno o di un recinto per animali, grazie alla presenza di un grafico che comparirà a schermo quando punteremo il nostro gadget su un punto preciso dell'area. Quando ci saremo stufati del drone, basterà dirgli di tornare alla base e lui si occuperà autonomamente dell'atterraggio, operazione che potremo vedere anche dal vivo in tempo reale. Il resto scorre semplice e lineare come negli altri giochi simili: saremo capaci di metterci alla guida di un mezzo e sporcarci le mani in prima persona, o pagare un bracciante per farlo al posto nostro. Naturalmente cambiano in parte i veicoli su licenza presenti, come le tipologie di raccolti: a tal proposito Pure Farming propone alcuni raccolti extra esclusivi di determinate mappe, come il riso in Giappone a e il caffé per la Colombia. Le diverse zone hanno anche grandezze variabili, e in qualche modo rappresentano i livelli di difficoltà di Pure Farming, legata alla complessità dell'organizzazione agricola: l'italiana è molto piccola, la tedesca poco più grande, mentre il Montana comprende invece una quantità di campi enorme, e sarà davvero difficile gestire il tutto senza intoppi.

La canzone della terra

Come era logico aspettarsi, grandissima cura è stata posta nella realizzazione dei numerosi strumenti e macchinari a disposizione del giocatore, con la possibilità di muovere la telecamera a piacimento per non perdersi nemmeno un dettaglio. E tutti noi sappiamo quanto sia importante per i patiti di questo genere di feticismo (esistono, fatevene una ragione!).

Pure Farming, con le dovute migliorie grafiche che speriamo vengano implementante in questo mese che ci separa dall'uscita, si vuole accontentare di essere "l'alternativa che mancava" più che un deciso passo in avanti per il sottogenere.

Il fatto è che nemmeno questo si preannuncia un compito facile: anche Farming Simulator 19 con il suo nuovo motore grafico è alle porte, e quello Focus Interactive è un gioco che ha ampi margini di crescita, essendo in circolazione da oramai molti anni. Di certo, quest'anno oltre a quella tra Call of Duty e Battlefield e tra Fifa e Pes, avremo anche un'altra accesa sfida da goderci seduti in panciolle davanti a un monitor: quella tra Farming Simulator e Pure Farming. Secondo voi chi vincerà?