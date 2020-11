Puyo Puyo Tetris 2: blob contro tetramini

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Le curve perfette e gli occhioni dei Puyo sono pronti a ingaggiare nuovamente battaglia con le linee squadrate e immutabili dei tetramini. Dopo l'ottima accoglienza riservata al suo predecessore , SEGA si prepara a offrire ai giocatori affamati di puzzle game il nuovo Puyo Puyo Tetris 2. Con una formula che punta a riproporre i contenuti più apprezzati del primo capitolo (sulle pagine di Everyeye trovate ovviamente la recensione di Puyo Puyo Tetris), la produzione non rinuncia all'innovazione, accogliendo interessanti soluzioni inedite. Dopo aver avuto modo di compiere un breve viaggio tra labirinti di blocchi variopinti, siamo pronti a raccontarvi alcune delle novità in arrivo: "It's Puyo Puyo Tetris time"!

Ritorno all'avventura

"Se il mondo non ha senso, combatti finché non lo ritrova": si tratta di un antico proverbio che impera nel mondo dei giocatori di Puyo Puyo, ma che anche gli appassionati di Tetris non sembrano disdegnare. E su di questo adagio si costruiscono di fatto le basi per la campagna principale che arricchisce l'offerta contenutistica di Puyo Puyo Tetris 2. Ricalcando la struttura del primo capitolo, accanto alle numerose modalità che permettono di esplorare in libertà le dinamiche di entrambi i puzzle game, il titolo SEGA consente infatti di cimentarsi in un viaggio preliminare volto a introdurre personaggi e meccaniche di gioco.

Ritorna dunque la modalità Avventura, pronta a dipanarsi tra umorismo e battaglie a suon di tetramini e Puyo. Per l'occasione, i giocatori troveranno ad attenderli un tabellone lungo il quale affrontare le diverse tappe della trama principale. Apparentemente, quest'ultima non sembra voler allestire uno scenario troppo complesso, ma semplicemente proporsi come un pretesto per accompagnare i giocatori alla scoperta degli universi di Tetris e Puyo Puyo. Questa almeno l'impressione che abbiamo avuto nel corso della nostra prova, durante la quale abbiamo avuto modo di esplorare l'intero primo mondo della modalità Avventura.



La premessa narrativa vede gli universi dei due puzzle game fronteggiare ancora una volta un'insolita minaccia. Una misteriosa distorsione ha portato alla fusione tra il mondo del Tetris e quello del Puyo Puyo, catapultando i maestri dei tetramini nella realtà di Ringo e compagni. Nonostante provino una sensazione imperante di déjà-vu, i protagonisti sembrano aver dimenticato ogni evento occorso nel primo Puyo Puyo Tetris. Nulla che rappresenti tuttavia un vero problema: estroversi e bizzarri al punto giusto, i personaggi principali faranno rapidamente conoscenza gli uni degli altri ricorrendo a sfide all'ultima combinazione di tasselli.

Nelle tappe che abbiamo avuto modo di testare, il processo di avanzamento si è dimostrato rapido e piacevole, adatto a introdurre le dinamiche di gioco ai neofiti e a offrirne un sempre utile ripasso agli utenti più navigati. Pur nella loro semplicità, le prime fasi di questa bizzarra avventura hanno saputo strapparci più di un sorriso, grazie alla indiscutibile bizzarria del cast di volti vecchi e nuovi che ne animano le vicende. Il contenuto si prospetta dunque come un gradito ritorno, pronto a fare da antipasto all'offerta ludica della produzione, ma non solo. In Puyo Puyo Tetris 2, la modalità Avventura svolge infatti anche un'ulteriore importante funzione, correlata alla grande novità di questo secondo capitolo, le Battaglie Tecniche.

Battaglia Tecnica: tra strategia e RPG

Principale novità rispetto al primo Puyo Puyo Tetris, la produzione SEGA introduce una modalità di gioco completamente inedita, battezzata Battaglia Tecnica. Un primo assaggio delle dinamiche che la caratterizzano giunge proprio al termine del primo mondo della campagna principale, che la introduce con una sorta di boss fight. Lo dichiariamo immediatamente: la nuova aggiunta ci è parsa decisamente promettente, con un potenziale che potrebbe consacrarla come una preziosissima aggiunta per il puzzle game.



Nelle Battaglie Tecniche, il giocatore si trova al comando di un team di tre personaggi, ognuno dei quali equipaggiato di proprie abilità speciali. L'obiettivo, in questo caso, non sarà colmare lo schermo dell'avversario per impedirgli nuove mosse, bensì produrre l'azzeramento dei suoi punti salute. A troneggiare sul tabellone di gioco troviamo infatti un apposito indicatore, che andrà a svuotarsi man mano che le combinazioni del rivale ci metteranno in difficoltà, e viceversa. Raggiungere il limite superiore della schermata non determina dunque la conclusione del match, ma porta comunque con sé un malus non indifferente, ovvero la perdita di un quarto della propria salute. In cambio, il tabellone verrà ripulito e avremo la possibilità di proseguire la partita.

A rendere il tutto notevolmente dinamico, contribuiscono le abilità speciali dei singoli personaggi. Ogni maestro di Puyo Puyo e Tetris ha infatti in dotazione una capacità in grado di ribaltare l'andamento della partita. Tra queste ultime possiamo ad esempio citare un parziale recupero dei punti salute o la capacità di modificare il colore e persino la disposizione dei tasselli già in campo. Ovviamente, l'utilizzo di queste doti ha un costo, rappresentato dal consumo di un'apposita barra di energia. Condivisa dall'intero team, questa può essere intesa come una scorta di punti magia. Ogni abilità ha un proprio costo in PM, che risulta correlato alla potenza degli effetti della mossa stessa. È bene sottolineare che la nostra scorta energetica si ricarica progressivamente durante lo scontro, ma questo non cambia il fatto che scegliere il momento più opportuno in cui sfruttare un'abilità sia essenziale per aggiudicarsi la vittoria.



È possibile modificare la composizione del proprio team, con l'obiettivo di massimizzare le sinergie che legano le abilità dei diversi personaggi. Con una spolverata RPG, ognuno di questi può apprendere più capacità speciali aumentando di livello. Avevamo anticipato l'esistenza di un'importante correlazione tra la modalità Avventura e le Battaglie Tecniche: ebbene, per accrescere l'esperienza dei protagonisti potremo dedicarci sia alla campagna principale sia a sfide libere con la nuova opzione di gioco. Elemento interessante, anche le stesse abilità possono salire di livello, così da richiedere un minor numero di PM per essere attivate.

Ad aggiungere ulteriori sfumature contribuiscono infine le Carte Oggetto, speciali card che possono essere assegnate alla propria squadra, fino ad un massimo di quattro. Queste ultime svolgono un'intrigante funzione, andando a migliorare le statistiche del team, spaziando dai punti salute ai punti magia, passando per difesa e attacco. Anche le carte posseggono un proprio livello e - in taluni casi - possono portare con sé in dote anche un'abilità unica. Nuovamente, entra in gioco la modalità Avventura, tramite la quale è possibile ottenere nuove card.



In definitiva, le Battaglie Tecniche sembrano aggiungere un'interessante componente strategica alle battaglie di Puyo e tetramini, incrementando al contempo il ruolo della modalità Avventura nell'economia della produzione. Per offrire una valutazione più completa del contenuto inedito sarà ovviamente necessario attendere di poter testare il gioco completo, ma al momento la possibilità di cimentarsi nella costruzione di un team agguerrito appare alquanto intrigante.