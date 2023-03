Resident Evil 4 Remake cambia tanto: molte le differenze con l'originale

Verso la conclusione dell'ultimo appuntamento comunicativo di Capcom è stata annunciata e resa disponibile la Chainsaw Demo di Resident Evil 4 Remake, una porzione iniziale dell'avventura priva di limiti di tempo e forte di due momenti significativi. Parliamo dell'esplorazione della casa, subito dopo l'arrivo di Leon nei pressi del villaggio, e chiaramente dello scontro tra il prode agente e i folli Ganados, incluso il temibile Dottor Salvador con la sua motosega. Oltre ad averci permesso di fare delle considerazioni preliminari sul gameplay, questa versione dimostrativa ha messo in mostra delle differenze concrete tra il nuovo titolo e il gioco del 2005, su cui non potevamo non soffermarci. Ma adesso bando alle ciance e facciamo ritorno a El Pueblo.

Una questione di linguaggio

Sin dal principio della Chainsaw Demo possiamo accorgerci dei primi cambiamenti significativi apportati dal team di sviluppo, segno di quella modernizzazione rispettosa di cui ci ha parlato il Director del remake in persona. Il Leon del 2005 infatti ci racconta della caduta dell'Umbrella, della reazione del governo USA agli eventi di Raccoon City, mentre il protagonista in RE Engine ha uno sguardo triste e ricorda ciò che quella terribile notte del '98 ha rappresentato per lui: un evento capace di stravolgergli la vita.

Il poliziotto Leon Kennedy era morto. E al sopravvissuto alla follia dell'Umbrella non era rimasta che la scelta di tuffarsi nelle missioni ad alto rischio di un programma governativo, per riuscire a non pensare a chi non ce l'aveva fatta e ai traumi subiti. È qui che l'ex agente ha incontrato Krauser, un alleato che come sappiamo si trasformerà in avversario nel corso dell'operazione in Spagna.



Di grande efficacia è anche la successiva sezione in-game nel casolare del cacciatore, che vede Kennedy avventurarsi lungo un sentiero flebilmente illuminato dalla luce lunare: la notte confezionata con le moderne soluzioni tecnologiche di Capcom ci regala uno spettacolo macabro e affascinante, che passa per animali orribilmente uccisi, alberi spogli e una fitta nebbia.

L'agente comincia a raccogliere indizi in un'abitazione più grande rispetto a quella classica, al cui interno trova caos e sinistri oggetti votivi. Anche il modo in cui si palesa il suo assalitore, inizialmente coperto dall'apertura della porta, sottolinea come l'introduzione del remake abbia adottato un linguaggio più spiccatamente horror rispetto all'originale, che col suo mattino coperto e il nemico ben in vista, alla luce del sole, lasciava emergere una distanza più marcata coi precedenti capitoli della serie. Leon tra l'altro viene messo in allarme dal distintivo insanguinato del poliziotto locale, un momento che precede l'attacco del Ganado dagli occhi iniettati di sangue. Nel remake il feroce assalitore viene atterrato con un calcio, all'interno della cutscene, perché la sezione vuole dare ulteriore spazio all'indagine. Con torcia alla mano, il sopravvissuto esplora il seminterrato della casa, fino a trovare il corpo del poliziotto. In questo momento, per fare un parallelo, il suo doppio spigoloso stava già eliminando vari Ganados con la pistola, mentre Anpo-san ha voluto dare la giusta importanza allo scontro col proprietario di casa dal collo spezzato, trattandosi del resto dell'iniziale contatto tra Kennedy e l'orrore delle Plagas. A precedere la famosa sequenza del "salto dalla finestra", tanto cara ai fan di Resident Evil 4, nel rifacimento troviamo il protagonista che comunica ad Hunnigan - in una cutscene vera e propria - di aver trovato prove della presenza di Ashley Graham nel territorio, al posto di un dialogo alla radio ben meno significativo.

Lo scontro al villaggio degli orrori

Al sopraggiungere dell'alba, Leon si ritrova ad affrontare i primi Ganados e anche in questo senso le considerazioni da fare abbondano. I ragazzi di Capcom sembrano aver realizzato quello che definiamo un "survival horror d'azione", fornendoci la possibilità di controllare in modo molto più preciso ed efficace il protagonista ma lavorando al contempo per fare dei nemici di base una minaccia concreta.

Ci sono parsi infatti più aggressivi che in passato, soprattutto nell'utilizzo delle armi corpo a corpo. Col coltello è possibile bloccare sia fendenti standard, che le cariche a testa bassa dei villici armati di forcone, e ciò ci suggerisce quanto questa arma possa rivelarsi fondamentale all'interno dell'esperienza, ben più di quanto lo fosse in Resident Evil 4. Leon può passare con estrema naturalezza dalla pistola, alla lama, fino ad altri tipi di attacchi egualmente utili, si pensi al suo iconico calcio.

Oltre a consentirci di finire i nemici a terra, il coltello ci servirà per assottigliarne le fila di soppiatto: chiaramente al momento ci è difficile stabilire l'effettivo peso di questa neo introdotta componente stealth, quindi dovremo necessariamente parlarne in sede di recensione. Intrigante è la presenza di una fessura in cui l'agente non riesce a passare. È possibile insomma che dovremo fare ritorno alla casupola in compagnia di Ashley, così da permetterle di sbloccare la porta principale ed esplorare l'abitazione in cerca di documenti o preziosi.

In combattimento aperto, le movenze fluide di Kennedy ben si sposano con quello che si è riconfermato un level design allo stato dell'arte, che permette di fiondarsi ai piani superiori di una casa e spostare di continuo il centro della battaglia. I Ganados tra le altre cose tendono a sorprendere il protagonista da varie direzioni, il che sembra rendere quasi imperativo l'abituarsi all'utilizzo del coltello per intercettare i fendenti. Passando alle armi da fuoco, sia per quanto concerne il rinculo che l'impatto scenico, pistola e fucile a pompa ci sono parsi privi di sbavature, piacevoli da utilizzare e in grado di infliggere dei danni "concreti" ai malcapitati di El Pueblo, complice anche l'efficacia del gore system. La rilevanza di strumenti come le granate stordenti ed esplosive è rimasta alta, proprio come nell'originale, ma in generale anche in ambito ludico le differenze tra il gioco di Mikami e il remake sono palesi: il teatro dello scontro al villaggio è più o meno lo stesso ma Leon è forte di nuove possibilità offensive e difensive, e così lo sono i suoi folli avversari. Tanto c'è da dire e da scoprire su questo remake, eppure questa Chainsaw Demo è certamente riuscita a mettere in mostra l'importante lavoro svolto dal team di sviluppo per modernizzare questo grande classico del gaming.